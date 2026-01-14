Ескалаторите на метростанция „Сердика“ 2 не работят от седмици

Ескалаторите на метростанция „Сердика“ 2 в посока площад „Света Неделя“ не работят от седмици, сигнализират зрители на bTV. На място се установи, че в момента функционира само един от общо три ескалатора, което според пътници е обичайната ситуация през последния месец.
Проблемът създава затруднения за майки с деца, възрастни хора и пътници с намалена подвижност.
По темата говори изпълнителният директор на „Метрополитен“ Николай Найденов. Той обясни, че поддръжката на ескалаторите не се извършва пряко от „Метрополитен“, а е възложена на външна международна фирма с представителство в България, избрана по Закона за обществените поръчки.
„Фирмата е санкционирана няколко пъти. Предприели сме всички възможни действия по договора, включително юридически, за да бъдат прекратени отношенията при спазване на законодателството“, заяви Найденов. По думите му липсата на резервни части и забавените доставки не оправдават продължителността на проблема, който вече е повече от месец.
От „Метрополитен“ уточниха, че към момента е въведен реверсивен режим – един ескалатор се използва за изкачване, а слизането се извършва пеша. Компанията поднесе извинения на гражданите и подчерта, че отговаря за цялостната услуга, а не само за транспортната дейност.
По отношение на асансьорите Найденов заяви, че те са налични и могат да се използват, но в пиковите часове натоварването е голямо. По данни на „Метрополитен“ среднодневният пътникопоток надхвърля 450 000 души, а в отделни дни достига и над 600 000.
От дружеството призоваха за повече търпение, култура и взаимно разбирателство, като подчертаха, че майки с деца, бременни жени и хора с увреждания трябва да бъдат пропускани с предимство.
Към момента от „Метрополитен“ не могат да се ангажират с конкретен срок за отстраняване на проблема. Гражданите остават в очакване на трайно решение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #11
08:16 14.01.2026
3 Мнение
08:21 14.01.2026
4 Сила
Тони Филипов д-р
08:23 14.01.2026
5 ходенето пеш е здраве
08:27 14.01.2026
6 гепи
08:28 14.01.2026
7 Сердикар
Менижърчета- икономисти.
А паркинга се таксува стабилно.
08:31 14.01.2026
8 Васил
08:31 14.01.2026
9 гост
08:33 14.01.2026
10 Възраждане
08:37 14.01.2026
11 Турист в Омск
До коментар #1 от "честен ционист":Ти кога беше в Омск? Щото аз съм ходил преди две години...И там метро няма, има само една метростанция, която е превърната в нещо като художествена галерия, Почнали са да строят, не знам точно кога 70-те, 80-то година, ама...Човека взе парите и каза Ще видим! И така...
Коментиран от #13
08:40 14.01.2026
12 БАЦЕ ЕООД
08:41 14.01.2026
13 е то тука
До коментар #11 от "Турист в Омск":с поддръжката не са взети парите, така ли?
08:43 14.01.2026
14 Еххх...
И каквото да говорят за предишния шеф, .Бил от Герб, бил от КПСС, бил от Хизбула, ама си разбираше от работата..
А с тоя кмет,,,щях да кажа Kaput - само боклук и още повече боклук!
Коментиран от #15
09:09 14.01.2026
15 Абе
До коментар #14 от "Еххх...":Васко ДС-то празнува днеска Банго Василий.
09:20 14.01.2026
16 Василка кметункова
09:24 14.01.2026
17 Валя
09:27 14.01.2026
18 Гошо
09:29 14.01.2026