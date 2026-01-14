Ескалаторите на метростанция „Сердика“ 2 не работят от седмици

Ескалаторите на метростанция „Сердика“ 2 в посока площад „Света Неделя“ не работят от седмици, сигнализират зрители на bTV. На място се установи, че в момента функционира само един от общо три ескалатора, което според пътници е обичайната ситуация през последния месец.

Проблемът създава затруднения за майки с деца, възрастни хора и пътници с намалена подвижност.

По темата говори изпълнителният директор на „Метрополитен“ Николай Найденов. Той обясни, че поддръжката на ескалаторите не се извършва пряко от „Метрополитен“, а е възложена на външна международна фирма с представителство в България, избрана по Закона за обществените поръчки.

„Фирмата е санкционирана няколко пъти. Предприели сме всички възможни действия по договора, включително юридически, за да бъдат прекратени отношенията при спазване на законодателството“, заяви Найденов. По думите му липсата на резервни части и забавените доставки не оправдават продължителността на проблема, който вече е повече от месец.

От „Метрополитен“ уточниха, че към момента е въведен реверсивен режим – един ескалатор се използва за изкачване, а слизането се извършва пеша. Компанията поднесе извинения на гражданите и подчерта, че отговаря за цялостната услуга, а не само за транспортната дейност.

По отношение на асансьорите Найденов заяви, че те са налични и могат да се използват, но в пиковите часове натоварването е голямо. По данни на „Метрополитен“ среднодневният пътникопоток надхвърля 450 000 души, а в отделни дни достига и над 600 000.

От дружеството призоваха за повече търпение, култура и взаимно разбирателство, като подчертаха, че майки с деца, бременни жени и хора с увреждания трябва да бъдат пропускани с предимство.

Към момента от „Метрополитен“ не могат да се ангажират с конкретен срок за отстраняване на проблема. Гражданите остават в очакване на трайно решение.