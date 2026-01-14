Новини
Ескалаторите на метростанция „Сердика“ 2 не работят от седмици

14 Януари, 2026 08:14 891 18

Липсата на резервни части и забавените доставки не оправдават продължителността на проблема, който вече е повече от месец

Ескалаторите на метростанция „Сердика“ 2 не работят от седмици - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ескалаторите на метростанция „Сердика“ 2 в посока площад „Света Неделя“ не работят от седмици, сигнализират зрители на bTV. На място се установи, че в момента функционира само един от общо три ескалатора, което според пътници е обичайната ситуация през последния месец.

Проблемът създава затруднения за майки с деца, възрастни хора и пътници с намалена подвижност.

По темата говори изпълнителният директор на „Метрополитен“ Николай Найденов. Той обясни, че поддръжката на ескалаторите не се извършва пряко от „Метрополитен“, а е възложена на външна международна фирма с представителство в България, избрана по Закона за обществените поръчки.

„Фирмата е санкционирана няколко пъти. Предприели сме всички възможни действия по договора, включително юридически, за да бъдат прекратени отношенията при спазване на законодателството“, заяви Найденов. По думите му липсата на резервни части и забавените доставки не оправдават продължителността на проблема, който вече е повече от месец.

От „Метрополитен“ уточниха, че към момента е въведен реверсивен режим – един ескалатор се използва за изкачване, а слизането се извършва пеша. Компанията поднесе извинения на гражданите и подчерта, че отговаря за цялостната услуга, а не само за транспортната дейност.

По отношение на асансьорите Найденов заяви, че те са налични и могат да се използват, но в пиковите часове натоварването е голямо. По данни на „Метрополитен“ среднодневният пътникопоток надхвърля 450 000 души, а в отделни дни достига и над 600 000.

От дружеството призоваха за повече търпение, култура и взаимно разбирателство, като подчертаха, че майки с деца, бременни жени и хора с увреждания трябва да бъдат пропускани с предимство.

Към момента от „Метрополитен“ не могат да се ангажират с конкретен срок за отстраняване на проблема. Гражданите остават в очакване на трайно решение.


София / България
  • 1 честен ционист

    8 4 Отговор
    Скоро и цялото метро ще приключи като в Омск.

    Коментиран от #11

    08:16 14.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мнение

    7 0 Отговор
    Най-редовно не работят и асансьорите по цели месеци. На Сердика 1, ескалаторите също спират често и виждам майки с колички и възрастни и трудно подвижни хора се мъчат по стълбите.

    08:21 14.01.2026

  • 4 Сила

    6 10 Отговор
    По времето на Фандъкова имаше един период , когато не работиха близо две години ( ако не и повече !!?) и никой не се оплакваше ....странно , къса памет ли ??! "Народ , който има къса памет , ще има дълъг преход ...."
    Тони Филипов д-р

    08:23 14.01.2026

  • 5 ходенето пеш е здраве

    5 3 Отговор
    а има станции, които са по далече . по малко хора минават . може да вземат от там части . защо на сердика да не работят . за метрото взеха парите на пенсионери , за боклука, за нови пешеходни пътеки, за нови гаражи и детски градини . направиха го . после седи не работещо . може да сложат мини лифт . качваш се без ски и те дърпа нагоре надолу . макара, мотор и 5 седалки .

    08:27 14.01.2026

  • 6 гепи

    3 5 Отговор
    ходи пеш бе

    08:28 14.01.2026

  • 7 Сердикар

    11 0 Отговор
    Не само в метрото. В Сердика се слиза пеша, а климатиците не работят от няколко години.

    Менижърчета- икономисти.
    А паркинга се таксува стабилно.

    08:31 14.01.2026

  • 8 Васил

    5 4 Отговор
    Липсата на части не го била оправдавала. А какво го оправдава?

    08:31 14.01.2026

  • 9 гост

    10 0 Отговор
    така ще бъде докато внасяме всико - ако си го прозвеждаме няма да е така

    08:33 14.01.2026

  • 10 Възраждане

    7 2 Отговор
    Така е в клуба на богатите и с кмет син на ДС и племенник на Петър Младенов

    08:37 14.01.2026

  • 11 Турист в Омск

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ти кога беше в Омск? Щото аз съм ходил преди две години...И там метро няма, има само една метростанция, която е превърната в нещо като художествена галерия, Почнали са да строят, не знам точно кога 70-те, 80-то година, ама...Човека взе парите и каза Ще видим! И така...

    Коментиран от #13

    08:40 14.01.2026

  • 12 БАЦЕ ЕООД

    2 1 Отговор
    "От дружеството призоваха за повече търпение, култура и взаимно разбирателство," - среднодневният пътникопоток надхвърля 450 000 души, а в отделни дни достига и над 600 00 ... Култура ли?! ..

    08:41 14.01.2026

  • 13 е то тука

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Турист в Омск":

    с поддръжката не са взети парите, така ли?

    08:43 14.01.2026

  • 14 Еххх...

    3 0 Отговор
    Имаше едно хубаво нещо в София построено в последните 30 година, с което наистина можеше да се гордеем, ама и него ще съсипем...по стар български обичай!
    И каквото да говорят за предишния шеф, .Бил от Герб, бил от КПСС, бил от Хизбула, ама си разбираше от работата..
    А с тоя кмет,,,щях да кажа Kaput - само боклук и още повече боклук!

    Коментиран от #15

    09:09 14.01.2026

  • 15 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Еххх...":

    Васко ДС-то празнува днеска Банго Василий.

    09:20 14.01.2026

  • 16 Василка кметункова

    2 0 Отговор
    Пари нема трябват за боклука

    09:24 14.01.2026

  • 17 Валя

    2 0 Отговор
    Ескалаторите не работят от месец август.

    09:27 14.01.2026

  • 18 Гошо

    3 0 Отговор
    На метростанция "Хан Кубрат" на перона тече вода от алектрическите лампи. Въпрос на време е да стане белята, но на никой не му пука.

    09:29 14.01.2026

