Киев може да използва три направления за провокации, за да се опита да провали срещата на върха Русия-САЩ в Аляска. Това заяви в интервю за ТАСС посланикът за особени пълномощия при МВнР на Русия Родион Мирошник.

„Тази тема буквално виси във въздуха, има много преки и косвени доказателства, че Киев ще използва целия наличен арсенал, за да провали максимално преговорния процес или да създаде изключително негативен фон по отношение на Русия като участник в преговорите“, каза той. „Виждаме поне три направления, в които се подготвят и на някои места вече се прилагат провокации.“

Първото направление, според него, е свързано с увеличаване на ударите по цивилни цели. „Всеки ден има приблизително 450 удара по цивилни обекти по линията на бойния контакт, а броят на населените места, които се удряха, почти се е удвоил“, каза той. „Това е демонстрация от страна на Киев на несъгласието му с факта, че конфликтът може да бъде разрешен с политически и дипломатически средства. Те показват, че независимо от резултата от преговорите, ще се стремят да нарушат постигнатите споразумения. Това се проявява в увеличаването на броя на обстрелите.“

Дипломатът добави, че броят на жертвите нараства, включително деца, и се регистрират удари по линейки и други целенасочени атаки.

Мирошник посочи, че второто направление са операции под „фалшив флаг“. „Говорим за използване на западни медии за разпространение на информация, която провокира или компрометира Русия. Не можем да попречим на Украйна, например, да взривява гражданските си обекти - жилищни сгради, болници, детски градини и да се опитва да припише това на нашата страна“, каза дипломатът.

Той отбеляза, че за подобни действия се създават условия, при които на място са западни журналисти. Посланикът припомни, че Руската федерация се е сблъсквала с това многократно: „Имаше такъв опит, започвайки с Буча, когато беше необходимо да се повлияе на срещата в Истанбул, и чак до предпоследните разговори там, когато преди това буквално имаше поредица от терористични атаки.“

Третото направление на провокациите, както посочи Мирошник, са опитите за пробив през линията на бойния контакт и навлизане на руска територия, включително традиционно руски земи, с цел затвърждаване на плацдарм.

„По този начин се демонстрират възможностите на украинските въоръжени формирования, които се стремят да покажат, че имат силата да провеждат военни операции. Според тях това би могло активно да допринесе за формирането на по-силна преговорна позиция. И тук целият арсенал - от военни до терористични методи - се вписва добре в логиката на Украйна, която се стреми да покаже с всякакви средства, че е против подобен ход на събитията“, каза той.

Дипломатът отбеляза, че формално Киев говори за мир, но „всъщност действията му потвърждават готовността му да направи всичко, за да гарантира, че кръвопролитията ще продължат“. „Това е изключително в интерес на киевския режим. Те не са склонни към никакво мирно уреждане“, подчерта

Липсата на покана за Володимир Зеленски на предстоящата среща на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска е признание за неговата нелегитимност, допълни Мирошник.

„Това е признание за факта, че Зеленски е марионетка, нелегитимен президент, който не отразява истинските настроения и очаквания на украинския народ“, каза дипломатът.

Поради правния си статут Володимир Зеленски е неприемлив за формализиране на споразумения за Украйна и няма да може да подпише нищо, каза още той.

„За финалната фаза на преговорите, когато са постигнати споразумения, които трябва да бъдат формализирани, Володимир Зеленски като лидер на Украйна – както той се нарича – е неприемлив. Той не може да подпише нищо, защото пълномощията му не са потвърдени, мандатът му на власт е изтекъл“, каза дипломатът.

„За международната общност – както за тези, които са „за“, така и за тези, които са „против“ – неговият подпис ще бъде нищожен“, добави Мирошник. Според него това може да се превърне в една от причините „или да се оспорят, или да не се вземат предвид постигнатите споразумения, които ще бъдат подписани“.