Новини
Свят »
Президентът на Тайван прие делегация от Института Брукингс
  Тема: Тайван

Президентът на Тайван прие делегация от Института Брукингс

15 Август, 2025 11:52 281 0

  • тайван-
  • сащ-
  • делегация-
  • подкрепа-
  • демокрация-
  • мозъчен тръст-
  • институт брукингс-
  • посещение-
  • обмен-
  • стратегии

Тайван продължава да задълбочава връзките си със САЩ

Президентът на Тайван прие делегация от Института Брукингс - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

На 14 август президентът Лай Чинг-те прие делегация от Института Брукингс в президентския офис в Тайпе, потвърждавайки ангажимента на Тайван да защитава демокрацията и да опазва мира и стабилността в Индо-Тихоокеанския регион.

Според президента, Тайван е ключова връзка в глобалните вериги за доставки. Той благодари на приятелите на Тайван в правителството, Конгреса и мозъчните тръстове в САЩ за тяхната непоколебима и дългогодишна подкрепа.

В лицето на нарастващите заплахи и принуда от Китай, Тайван прилага плана за действие „Четирите стълба на мира“, укрепва националните отбранителни способности, подобрява икономическата сигурност и работи заедно със САЩ и други съмишленици, каза Лай, добавяйки, че през март тази година е представил 17 стратегии за укрепване на националната сигурност.

Президентът заяви, че в отговор на промените в международния икономически и търговски ред Тайван ще продължи да укрепва взаимноизгодните икономически и търговски отношения със САЩ.

В отговор Райън Хас, директор на Китайския център „Джон Л. Торнтън“ и ръководител на делегацията, заяви, че посещението отразява дългосрочна инвестиция на Brookings за задълбочаване на политиката и обществената осведоменост по въпросите на Тайван, добавяйки, че очаква още много години подобни посещения с разширяването на обмена.

Вицепрезидентът Сяо Би-ким също прие делегацията същия ден. Тя благодари на базирания във Вашингтон, окръг Колумбия, мозъчен тръст за постоянния му интерес към Тайван. Тя каза, че Тайван има здрава, отворена и конкурентна политическа система, добавяйки, че правителството ще продължи да овластява следващото поколение да защитава демократичните ценности.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ