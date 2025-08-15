Президентът на Тайван прие делегация от Института Брукингс

На 14 август президентът Лай Чинг-те прие делегация от Института Брукингс в президентския офис в Тайпе, потвърждавайки ангажимента на Тайван да защитава демокрацията и да опазва мира и стабилността в Индо-Тихоокеанския регион.

Според президента, Тайван е ключова връзка в глобалните вериги за доставки. Той благодари на приятелите на Тайван в правителството, Конгреса и мозъчните тръстове в САЩ за тяхната непоколебима и дългогодишна подкрепа.

В лицето на нарастващите заплахи и принуда от Китай, Тайван прилага плана за действие „Четирите стълба на мира“, укрепва националните отбранителни способности, подобрява икономическата сигурност и работи заедно със САЩ и други съмишленици, каза Лай, добавяйки, че през март тази година е представил 17 стратегии за укрепване на националната сигурност.

Президентът заяви, че в отговор на промените в международния икономически и търговски ред Тайван ще продължи да укрепва взаимноизгодните икономически и търговски отношения със САЩ.

В отговор Райън Хас, директор на Китайския център „Джон Л. Торнтън“ и ръководител на делегацията, заяви, че посещението отразява дългосрочна инвестиция на Brookings за задълбочаване на политиката и обществената осведоменост по въпросите на Тайван, добавяйки, че очаква още много години подобни посещения с разширяването на обмена.

Вицепрезидентът Сяо Би-ким също прие делегацията същия ден. Тя благодари на базирания във Вашингтон, окръг Колумбия, мозъчен тръст за постоянния му интерес към Тайван. Тя каза, че Тайван има здрава, отворена и конкурентна политическа система, добавяйки, че правителството ще продължи да овластява следващото поколение да защитава демократичните ценности.