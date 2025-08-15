Доналд Тръмп: Няма да правим бизнес с Путин, докато не бъде договорен мир в Украйна! Американският президент вече е в Анкоридж

Доналд Тръмп заяви, че Владимир Путин "иска част“ от икономическия успех на Америка. Говорейки от борда на Air Force One по пътя към Аляска, американският президент заяви за руския си колега: "Путин иска част от това, защото страната му не е в добро икономическо състояние", пише Фокус.

По-рано вестник The Telegraph разкри, че Тръмп заминава за Анкоридж, въоръжен с пакет от финансови стимули, предназначени да улеснят пътя към примирие.



Тръмп добави, че няма да прави бизнес с Путин, докато не бъде сключено мирно споразумение.



"Забелязах, че той води много бизнесмени от Русия, и това е добре“, посочи Тръмп. "Харесва ми, защото те искат да правят бизнес, но няма да правят бизнес, докато не уредим войната".



Американският президент повтори по-ранните си коментари, като заяви, че Путин ще понесе "много тежки" последствия, ако не бъде сключено споразумение за прекратяване на боевете в Украйна.

Още новини от Украйна

Американският президент Доналд Тръмп кацна в Анкоридж, в американския щат Аляска, за срещата с руския си колега Владимир Путин, предаде Ройтерс преди минути.

Началото на срещата е предвидено за 22:30 ч. българско време.