Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Няма да правим бизнес с Путин, докато не бъде договорен мир в Украйна! Американският президент вече е в Анкоридж
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Няма да правим бизнес с Путин, докато не бъде договорен мир в Украйна! Американският президент вече е в Анкоридж

15 Август, 2025 21:23, обновена 15 Август, 2025 21:53 1 842 46

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • русия-
  • аляска

Вестник The Telegraph разкри, че Тръмп заминава за Анкоридж, въоръжен с пакет от финансови стимули, предназначени да улеснят пътя към примирие

Доналд Тръмп: Няма да правим бизнес с Путин, докато не бъде договорен мир в Украйна! Американският президент вече е в Анкоридж - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Доналд Тръмп заяви, че Владимир Путин "иска част“ от икономическия успех на Америка. Говорейки от борда на Air Force One по пътя към Аляска, американският президент заяви за руския си колега: "Путин иска част от това, защото страната му не е в добро икономическо състояние", пише Фокус.

По-рано вестник The Telegraph разкри, че Тръмп заминава за Анкоридж, въоръжен с пакет от финансови стимули, предназначени да улеснят пътя към примирие.

Тръмп добави, че няма да прави бизнес с Путин, докато не бъде сключено мирно споразумение.

"Забелязах, че той води много бизнесмени от Русия, и това е добре“, посочи Тръмп. "Харесва ми, защото те искат да правят бизнес, но няма да правят бизнес, докато не уредим войната".

Американският президент повтори по-ранните си коментари, като заяви, че Путин ще понесе "много тежки" последствия, ако не бъде сключено споразумение за прекратяване на боевете в Украйна.

Още новини от Украйна

Американският президент Доналд Тръмп кацна в Анкоридж, в американския щат Аляска, за срещата с руския си колега Владимир Путин, предаде Ройтерс преди минути.

Началото на срещата е предвидено за 22:30 ч. българско време.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фактите

    24 9 Отговор
    Никой да не си мисли, че опитен дипломат, като Лавров ще сложи тази фланелка просто така. Той заявява желанието на съвременна русия, да възобнови влиянието на СССР.

    Прави го безскрупулно от страната на силния, защото знае, че президента на САЩ е подвластен... не очаквайте нищо добро от тази среща.

    ЕС и 27-те котки в чувал трябва да се стегнат и да поемат нещата в свои ръце. Не да разчитат на това, какво ще се разберат оранжевия клoун и бункерния плъx.

    Коментиран от #4, #6, #9, #46

    21:24 15.08.2025

  • 3 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ

    8 16 Отговор
    За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна! Не ранени а мъртви. За година над 700 хиляди. Ужас без край-

    Марко Рубио
    държавен секретар на САЩ
    Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.

    Коментиран от #26

    21:25 15.08.2025

  • 4 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ

    12 12 Отговор

    До коментар #2 от "Фактите":

    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    21:26 15.08.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 8 Отговор
    А ПУТИН ПЪК ЗВЪНЯ НА КОЛЕГИТЕ СИ ОТ БРИКС
    ПРЕД СРЕЩАТА
    И СЕ РАЗБРАХА ДА ПОКАНЯТ САЩ В БРИКС
    ....
    ИНАЧЕ САЩ СТАВАТ РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
    С 5-6 КЛИЕНТИ ОТ ЕС , ТУРЦИЯ , ИЗРАЕЛ , МАЛКОБРИТАНИЯ, КАНАДА ЯПОНИЯ

    21:26 15.08.2025

  • 6 ФАКТ Е

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Фактите":

    15-ти август.Голяма Богородица.

    Православната и Католическата църква
    почитат смъртта, или успението на майката на Исус Христос – Дева Мария.
    В България празника е известен още като Голяма Богородица

    Лъжа е, че в османската империя е имало насилствена ислямизация!

    Според преданията на всички Евангелисти,
    при разпъването му на кръста,
    Исус Христос поверява майка си Дева Мария на любимият си ученик
    апостол Йоан, наричан още Йоан Богослов.
    Апостол Йоан и Дева Мария отиват в Ефес, в днешна Турция.
    За да бъде далеч от човешките клюки,
    свети Иван построява в планината къща на Дева Мария,
    заразена и до днес, като туристическа дестинация.
    В малка стаичка, под стъклен похлулак е запазена сянка.
    Твърди се, че това е сянката на Дева Мария,
    която се е молила на синът си Бог Исус Христос, пред запалена свещ .
    Близко е и до курорта Куша дасъ.
    ИДИ и ВИЖ!
    В Ефес се намира и параклисът, в който е погребан свети Иван.
    ИДИ и ВИЖ!

    А комунистите в България, оскверниха гробът до Боянската църква на царица Елеонора.
    Гробът на Цар Борис Трети в Рилския манастир е празен.
    Комунистите са изхвърлили незнайно къде, тленните останки на Цар Борис Трети

    Лъжа е, че в османсата империя е имало насилствена ислямизация!
    Насилствена комунизация е имало в социалистическият концлагер НРБ!
    На ДС-ти ноември членуващите в БКП са били над милион!
    С членовете на техните семейства, комунисти са били повечето българи-
    Комунизирани на принципа на моркова и тоягата

    Коментиран от #12, #38

    21:26 15.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    6 8 Отговор
    Путин води цял самолет с бизнесмени.Разговора ще е сериозен.

    21:28 15.08.2025

  • 8 БЕЗ МАЙТАП

    6 6 Отговор
    От разговори за пари няма да остане време да се спомене Украйна.

    Коментиран от #16

    21:28 15.08.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Фактите":

    БЪЛГАРИЯ ПАК ЩЕ СИ МИНЕ НА ПРАВИЛНАТА СТРАНА
    .....
    ШИШИ И РАПОНА ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАТ И ДА МИСЛЯТ КЪДЕ ЩЕ ИМИГРИРАТ:))

    Коментиран от #10

    21:30 15.08.2025

  • 10 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Лукойл повери своите бензиностанции в България на Бойко Борисов да им ги пази и управлява временно.

    Коментиран от #18

    21:33 15.08.2025

  • 11 Сатана Z

    4 7 Отговор
    Руският ботуш отново ще марширува по Цар Освободител,а цветът на нацията ще гледа стрийма на голям екран в Белене на вечерната проверка.

    21:33 15.08.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ Е":

    ТУРЦИТЕ И ЦЯЛ КАВКАЗ И СТЕДНА АЗИЯ И СА ВЗЕЛИ ИСЛЯМА ОТ ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ
    .....
    ПЪРВИЯ ТУРСКИ ХОДЖА Е ПОГРЕБАН ВЪВ ВЕЛИКИ БОЛГАР
    .....
    НО ДОКАТО СА ИМИГРИРАЛИ ОТ СТЕПИТЕ
    СА ИЗРОДИЛИ ИСЛЯМА В
    ОСМАНИЗЪМ - ФАШИСТКА ИДЕОЛОГИЯ ПРОПОВЯДВАЩА ДОМИНАЦИЯТА НА ЕДНА РАСА
    .....
    ТАКА ЧЕ ОСМАНЛИИТЕ СА СИ УРОДИ И ДНЕШНИТЕ ИМ ПОЧИТАТЕЛИ ОТ СИВИТЕ ВЪЛЦИ
    .... И ТРЯБВА ДА СЕ РАЗСТРЕЛВАТ НА МЯСТО
    ..,....
    НА ХАН КУБРАТ СА МУ ВИКАЛИ КУРТ - ВЪЛКА
    .....
    НО ТОВА НЕ Е ПОПРЕЧИЛО НА ТУРЦИТЕ ДА ИЗБИВАТ
    БЪЛГАРИ ЗА ДА ДОМИНИРАТ

    21:34 15.08.2025

  • 13 ЛИЛИ

    3 8 Отговор
    ГОРКИТЕ СОРОСОИДИ ЩЕ ИЗПУКАТ ОТ ЗЛОБА

    Коментиран от #17, #22, #28

    21:35 15.08.2025

  • 14 Новини от последните секунди

    10 3 Отговор
    "Коалицията на желаещите" Германия -Великобритания -Франция +още 27 Европейски държави и Зеленски поставиха своите условия на Путин и Тръмп за мирно споразумение

    Коментиран от #19, #31, #44

    21:35 15.08.2025

  • 15 Том Форд

    8 8 Отговор
    Кремълският диктатор има последен шанс да използва Тръмп за да излезе от блатото в което нагази с тази безсмислена война.

    Коментиран от #23

    21:36 15.08.2025

  • 16 Ми така де

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "БЕЗ МАЙТАП":

    Парите може вече да са дадени! Чакаме само цирка!

    21:37 15.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    ЛУКОЙЛ СА АЗЕРБАЙДЖАНСКИ ФЕСОВЕ
    ......
    ЕДИННА РУСИЯ ПАЗИ ЖИВ АЛИКПЕРОВ
    ЗАЩОТО Е ЕФИН ОТ ОЛИГАРСИТЕ КОИТО ПОДКРЕПИХА
    ПРЕВРАТА СРЕЩУ ЕЛЦИН
    С ОРГАНИЗАТОР АНАТОЛИЙ СОБЧАК
    .....
    ЗАТОВА ДЪЩЕРЯ МУ СОБЧАК ВЪПРЕКИ ЧЕ Е ЗА ПАНДЕЛАТА НЕ Я ВКАРВАТ .

    21:38 15.08.2025

  • 19 Даааа

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Новини от последните секунди":

    Тези условия бяха прочетени преди малко в Лондон където Зеленски е на посещение и приет радушно от Британския премиер Киър Стармър

    21:40 15.08.2025

  • 20 Гост

    4 1 Отговор
    Сащ е абсолютна диктатура, напълно противното на това, за което загина най- великият президент на Сащ , който Забрани робството, и който беше убит за това от същите американски шамшали, дето не знаят къде се намират и днес..?! Няма бизнес, а елементарно признание, че Сащ е обикновена ферма на животни, толкова обилно хранени, че са забравили какво са всъщност…☺

    Коментиран от #25

    21:40 15.08.2025

  • 21 уКраинската баница

    2 3 Отговор
    Вече е нарязана.
    Тръмп и Путин ще се договарят
    за много по–значителни неща....

    21:40 15.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 По точно

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Том Форд":

    Тръмп никога няма да забрави кой го направи президент на САЩ на два пъти. Всичко е безплатен цирк.

    Коментиран от #24, #41

    21:41 15.08.2025

  • 24 Никой нямаше да си прави труда

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "По точно":

    да се срещат, ако беше цирк.

    21:44 15.08.2025

  • 25 Така е

    0 3 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Само в такава велика и богата страна като САЩ при такава сложна избирателна система може да се излъчи такъв велик президент като Тръмп.

    21:45 15.08.2025

  • 26 Гост

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":

    "За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна"

    Сериозно ли бе, селски!? УНИАН ли ти го съобщи или друг "независим" източник!?
    А поименно можеш ли да изброиш 60000 "мъртви" руснаци за месец или... поне 6!?

    21:46 15.08.2025

  • 27 То на вас

    0 3 Отговор
    Все комунистите са ви виновни. Така ви научи западът а след това и тотално ви проми мозъците. Истината е че има управляващи които защитават интересите на хората и такива които защитават своите лични интереси...а ТИ КАКТО ИСКАШ ГИ НАРИЧАЙ...комунисти, империалисти.....все тая. Путин защитава интересите на Русия и поради тази причина хората се отзовават. Руснака може да оцелее и без алъш вериша на велика америка. Всяка държава има право да живее така както тя реши за себе си и ако други и пречат има пълното право да се защити! Туй е демокрацията!!!

    21:47 15.08.2025

  • 28 Откъде накъде

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "ЛИЛИ":

    Твоите така наречени соросоиди си лежат на плажовете и си пият коктейлчетата, а блатната гмеж гине по фронта. Каква злоба, какви пет лева?

    Коментиран от #43

    21:48 15.08.2025

  • 29 Договарянето на мир

    0 1 Отговор
    За Украйна, само по себе си е бизнес!
    Договарянето е сделка, а сделката е какво? БИЗНЕС!
    Коментара т оставям за вас!

    21:49 15.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гост

    0 4 Отговор

    До коментар #14 от "Новини от последните секунди":

    Коалицията на желаещите" Германия -Великобритания -Франция +още 27 Европейски държави и Зеленски поставиха своите условия на Путин...."

    Но нещо не са поканени на преговорите за капитулацията на незалежная...

    21:49 15.08.2025

  • 32 Ами

    1 1 Отговор
    Носят се слухове, че Китай предлага на Русия съвмесно ползване на Аляска.
    Офертата била 25% участие за Китай и 75% за Русия.
    Дали на Тръмп му е до окраина? Половин час не смее да слезе от самолета :)

    21:50 15.08.2025

  • 33 По-ясно не може да бъде

    1 2 Отговор
    Фактически Тръмп каза на путин да вдига белия байряк.

    Коментиран от #36, #42

    21:51 15.08.2025

  • 34 Ама

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "БАТ ВАСКО":

    как да те нарича човекът, индиец ли, индустанец ли, индианец ли? Ми то от векове сте си цигани.

    21:53 15.08.2025

  • 35 Пропуснахте важен елемент!

    1 0 Отговор
    Кога и къде Тръмп ще ходи до тоалетна ...!

    21:54 15.08.2025

  • 36 Гост

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "По-ясно не може да бъде":

    Не бе, покойния папа каза на зеления да вдига белия байрак, а тази вечер уговарят условията за капитулацията му, естествено без него... Прав е бил папата приживе!

    21:54 15.08.2025

  • 37 Гост

    1 0 Отговор
    Тръмп е много добър президент на държавата- пирамида, трябва да признае, че без останалите 10 милиарда човешки същества доларът е нищо и безразборното му печатане няма да възкреси Америка, а ще я унищожи...😂

    21:54 15.08.2025

  • 38 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ Е":

    Днес май си седял много на слънце или си без климатик или вентилатор в къщи .Твоя Исус и разни Мариики, Иоанци не са съществували това лъжа .Но общо с Турция има християнската секта която се е разпространила в Европа именно от Турция е намерила почва после малко преди император Константин да я наложи факт няма нищо с България и българите първо ,второ виж ги дори и по иконите в църквите как са облечени с пижами и бради а Марчето все жиджаб забулена

    21:55 15.08.2025

  • 39 Уса

    1 0 Отговор
    Лавров иска да напомни на Тръмп,колко велика е била Америка по времето на СССР.Какви чудесни западни стоки е имало в корекома и хората имаха планове и мечти...Сега всичко е една голема джендърия и простащина шоуто на фашизма

    21:55 15.08.2025

  • 40 Нека да пиша

    2 0 Отговор
    Тука що бункерния дядо Путин, кацна

    21:55 15.08.2025

  • 41 И още по-точно!

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "По точно":

    Тръмп,никога няма да забрави,че на два пъти Укрите организираха атентат срещу него...!

    21:56 15.08.2025

  • 42 Точно

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "По-ясно не може да бъде":

    Намека е - Путин вече уби и осакати 2 милиона руснаци твои сънародници. На теб явно не ти пука но аз не искам повече смърт било и на руски граждани. Толкова ли мразиш собствения си народ че ги убиват без жал. Аз преди месец казах- не умират наши хора но умират руснаци а и те са хора. Подписвай и спри убийствата на руснаци.

    21:57 15.08.2025

  • 43 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Откъде накъде":

    От кога в контейнера пиете "коктейлчета" или така казвате на всичко намерено вътре в течно състояние... Да, така се казва това, в което лежиш - не е "плаж", а контейнер!

    21:58 15.08.2025

  • 44 С една дума...!

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Новини от последните секунди":

    Мечтатели!

    21:59 15.08.2025

  • 45 Мишел

    0 0 Отговор
    За първите 6 месеца на тази година САЩ са внесли от Русия 50 % повече обогатен уран, руски нефт и нефтопродукти и други руски суровини, необходими за икономиката на САЩ . Подготвяли са се да наложат санкции на Русия, без да страдат от тях.

    22:00 15.08.2025

  • 46 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.