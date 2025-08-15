Доналд Тръмп: Няма да правим бизнес с Путин, докато не бъде договорен мир в Украйна! Американският президент вече е в Анкоридж

Доналд Тръмп заяви, че Владимир Путин "иска част“ от икономическия успех на Америка. Говорейки от борда на Air Force One по пътя към Аляска, американският президент заяви за руския си колега: "Путин иска част от това, защото страната му не е в добро икономическо състояние", пише Фокус.
По-рано вестник The Telegraph разкри, че Тръмп заминава за Анкоридж, въоръжен с пакет от финансови стимули, предназначени да улеснят пътя към примирие.
Тръмп добави, че няма да прави бизнес с Путин, докато не бъде сключено мирно споразумение.
"Забелязах, че той води много бизнесмени от Русия, и това е добре“, посочи Тръмп. "Харесва ми, защото те искат да правят бизнес, но няма да правят бизнес, докато не уредим войната".
Американският президент повтори по-ранните си коментари, като заяви, че Путин ще понесе "много тежки" последствия, ако не бъде сключено споразумение за прекратяване на боевете в Украйна.
Американският президент Доналд Тръмп кацна в Анкоридж, в американския щат Аляска, за срещата с руския си колега Владимир Путин, предаде Ройтерс преди минути.
Началото на срещата е предвидено за 22:30 ч. българско време.
2 Фактите
Прави го безскрупулно от страната на силния, защото знае, че президента на САЩ е подвластен... не очаквайте нищо добро от тази среща.
ЕС и 27-те котки в чувал трябва да се стегнат и да поемат нещата в свои ръце. Не да разчитат на това, какво ще се разберат оранжевия клoун и бункерния плъx.
Коментиран от #4, #6, #9, #46
21:24 15.08.2025
3 Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ
Марко Рубио
държавен секретар на САЩ
Хората трябва да разберат, че за президента Тръмп срещата не е отстъпка. Срещата е това, което правите, за да разберете позициите и да вземете решение, да имате всички факти. Няма да е лесно. Тази война означава много за Путин. Искам да кажа, последния месец руснаците загубиха - мисля, че през юли загубиха 60 000 руснаци - не изчезнали и ранени, а мъртви.
Коментиран от #26
21:25 15.08.2025
4 1 МИЛИОН И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ
До коментар #2 от "Фактите":В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...
21:26 15.08.2025
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРЕД СРЕЩАТА
И СЕ РАЗБРАХА ДА ПОКАНЯТ САЩ В БРИКС
....
ИНАЧЕ САЩ СТАВАТ РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА
С 5-6 КЛИЕНТИ ОТ ЕС , ТУРЦИЯ , ИЗРАЕЛ , МАЛКОБРИТАНИЯ, КАНАДА ЯПОНИЯ
21:26 15.08.2025
6 ФАКТ Е
До коментар #2 от "Фактите":15-ти август.Голяма Богородица.
Православната и Католическата църква
почитат смъртта, или успението на майката на Исус Христос – Дева Мария.
В България празника е известен още като Голяма Богородица
Лъжа е, че в османската империя е имало насилствена ислямизация!
Според преданията на всички Евангелисти,
при разпъването му на кръста,
Исус Христос поверява майка си Дева Мария на любимият си ученик
апостол Йоан, наричан още Йоан Богослов.
Апостол Йоан и Дева Мария отиват в Ефес, в днешна Турция.
За да бъде далеч от човешките клюки,
свети Иван построява в планината къща на Дева Мария,
заразена и до днес, като туристическа дестинация.
В малка стаичка, под стъклен похлулак е запазена сянка.
Твърди се, че това е сянката на Дева Мария,
която се е молила на синът си Бог Исус Христос, пред запалена свещ .
Близко е и до курорта Куша дасъ.
ИДИ и ВИЖ!
В Ефес се намира и параклисът, в който е погребан свети Иван.
ИДИ и ВИЖ!
А комунистите в България, оскверниха гробът до Боянската църква на царица Елеонора.
Гробът на Цар Борис Трети в Рилския манастир е празен.
Комунистите са изхвърлили незнайно къде, тленните останки на Цар Борис Трети
Лъжа е, че в османсата империя е имало насилствена ислямизация!
Насилствена комунизация е имало в социалистическият концлагер НРБ!
На ДС-ти ноември членуващите в БКП са били над милион!
С членовете на техните семейства, комунисти са били повечето българи-
Комунизирани на принципа на моркова и тоягата
Коментиран от #12, #38
21:26 15.08.2025
7 Последния Софиянец
21:28 15.08.2025
8 БЕЗ МАЙТАП
Коментиран от #16
21:28 15.08.2025
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #2 от "Фактите":БЪЛГАРИЯ ПАК ЩЕ СИ МИНЕ НА ПРАВИЛНАТА СТРАНА
.....
ШИШИ И РАПОНА ДА СЕ ПРИТЕСНЯВАТ И ДА МИСЛЯТ КЪДЕ ЩЕ ИМИГРИРАТ:))
Коментиран от #10
21:30 15.08.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Лукойл повери своите бензиностанции в България на Бойко Борисов да им ги пази и управлява временно.
Коментиран от #18
21:33 15.08.2025
11 Сатана Z
21:33 15.08.2025
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #6 от "ФАКТ Е":ТУРЦИТЕ И ЦЯЛ КАВКАЗ И СТЕДНА АЗИЯ И СА ВЗЕЛИ ИСЛЯМА ОТ ВОЛЖКИТЕ БЪЛГАРИ
.....
ПЪРВИЯ ТУРСКИ ХОДЖА Е ПОГРЕБАН ВЪВ ВЕЛИКИ БОЛГАР
.....
НО ДОКАТО СА ИМИГРИРАЛИ ОТ СТЕПИТЕ
СА ИЗРОДИЛИ ИСЛЯМА В
ОСМАНИЗЪМ - ФАШИСТКА ИДЕОЛОГИЯ ПРОПОВЯДВАЩА ДОМИНАЦИЯТА НА ЕДНА РАСА
.....
ТАКА ЧЕ ОСМАНЛИИТЕ СА СИ УРОДИ И ДНЕШНИТЕ ИМ ПОЧИТАТЕЛИ ОТ СИВИТЕ ВЪЛЦИ
.... И ТРЯБВА ДА СЕ РАЗСТРЕЛВАТ НА МЯСТО
..,....
НА ХАН КУБРАТ СА МУ ВИКАЛИ КУРТ - ВЪЛКА
.....
НО ТОВА НЕ Е ПОПРЕЧИЛО НА ТУРЦИТЕ ДА ИЗБИВАТ
БЪЛГАРИ ЗА ДА ДОМИНИРАТ
21:34 15.08.2025
13 ЛИЛИ
Коментиран от #17, #22, #28
21:35 15.08.2025
14 Новини от последните секунди
Коментиран от #19, #31, #44
21:35 15.08.2025
15 Том Форд
Коментиран от #23
21:36 15.08.2025
16 Ми така де
До коментар #8 от "БЕЗ МАЙТАП":Парите може вече да са дадени! Чакаме само цирка!
21:37 15.08.2025
18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #10 от "Последния Софиянец":ЛУКОЙЛ СА АЗЕРБАЙДЖАНСКИ ФЕСОВЕ
......
ЕДИННА РУСИЯ ПАЗИ ЖИВ АЛИКПЕРОВ
ЗАЩОТО Е ЕФИН ОТ ОЛИГАРСИТЕ КОИТО ПОДКРЕПИХА
ПРЕВРАТА СРЕЩУ ЕЛЦИН
С ОРГАНИЗАТОР АНАТОЛИЙ СОБЧАК
.....
ЗАТОВА ДЪЩЕРЯ МУ СОБЧАК ВЪПРЕКИ ЧЕ Е ЗА ПАНДЕЛАТА НЕ Я ВКАРВАТ .
21:38 15.08.2025
19 Даааа
До коментар #14 от "Новини от последните секунди":Тези условия бяха прочетени преди малко в Лондон където Зеленски е на посещение и приет радушно от Британския премиер Киър Стармър
21:40 15.08.2025
20 Гост
Коментиран от #25
21:40 15.08.2025
21 уКраинската баница
Тръмп и Путин ще се договарят
за много по–значителни неща....
21:40 15.08.2025
23 По точно
До коментар #15 от "Том Форд":Тръмп никога няма да забрави кой го направи президент на САЩ на два пъти. Всичко е безплатен цирк.
Коментиран от #24, #41
21:41 15.08.2025
24 Никой нямаше да си прави труда
До коментар #23 от "По точно":да се срещат, ако беше цирк.
21:44 15.08.2025
25 Така е
До коментар #20 от "Гост":Само в такава велика и богата страна като САЩ при такава сложна избирателна система може да се излъчи такъв велик президент като Тръмп.
21:45 15.08.2025
26 Гост
До коментар #3 от "Марко Рубио - Държавен секретар на САЩ":"За 1 месец 60 хиляди мъртви руснаци в Украйна"
Сериозно ли бе, селски!? УНИАН ли ти го съобщи или друг "независим" източник!?
А поименно можеш ли да изброиш 60000 "мъртви" руснаци за месец или... поне 6!?
21:46 15.08.2025
27 То на вас
21:47 15.08.2025
28 Откъде накъде
До коментар #13 от "ЛИЛИ":Твоите така наречени соросоиди си лежат на плажовете и си пият коктейлчетата, а блатната гмеж гине по фронта. Каква злоба, какви пет лева?
Коментиран от #43
21:48 15.08.2025
29 Договарянето на мир
Договарянето е сделка, а сделката е какво? БИЗНЕС!
Коментара т оставям за вас!
21:49 15.08.2025
31 Гост
До коментар #14 от "Новини от последните секунди":Коалицията на желаещите" Германия -Великобритания -Франция +още 27 Европейски държави и Зеленски поставиха своите условия на Путин...."
Но нещо не са поканени на преговорите за капитулацията на незалежная...
21:49 15.08.2025
32 Ами
Офертата била 25% участие за Китай и 75% за Русия.
Дали на Тръмп му е до окраина? Половин час не смее да слезе от самолета :)
21:50 15.08.2025
33 По-ясно не може да бъде
Коментиран от #36, #42
21:51 15.08.2025
34 Ама
До коментар #30 от "БАТ ВАСКО":как да те нарича човекът, индиец ли, индустанец ли, индианец ли? Ми то от векове сте си цигани.
21:53 15.08.2025
35 Пропуснахте важен елемент!
21:54 15.08.2025
36 Гост
До коментар #33 от "По-ясно не може да бъде":Не бе, покойния папа каза на зеления да вдига белия байрак, а тази вечер уговарят условията за капитулацията му, естествено без него... Прав е бил папата приживе!
21:54 15.08.2025
37 Гост
21:54 15.08.2025
38 Соваж бейби
До коментар #6 от "ФАКТ Е":Днес май си седял много на слънце или си без климатик или вентилатор в къщи .Твоя Исус и разни Мариики, Иоанци не са съществували това лъжа .Но общо с Турция има християнската секта която се е разпространила в Европа именно от Турция е намерила почва после малко преди император Константин да я наложи факт няма нищо с България и българите първо ,второ виж ги дори и по иконите в църквите как са облечени с пижами и бради а Марчето все жиджаб забулена
21:55 15.08.2025
39 Уса
21:55 15.08.2025
40 Нека да пиша
21:55 15.08.2025
41 И още по-точно!
До коментар #23 от "По точно":Тръмп,никога няма да забрави,че на два пъти Укрите организираха атентат срещу него...!
21:56 15.08.2025
42 Точно
До коментар #33 от "По-ясно не може да бъде":Намека е - Путин вече уби и осакати 2 милиона руснаци твои сънародници. На теб явно не ти пука но аз не искам повече смърт било и на руски граждани. Толкова ли мразиш собствения си народ че ги убиват без жал. Аз преди месец казах- не умират наши хора но умират руснаци а и те са хора. Подписвай и спри убийствата на руснаци.
21:57 15.08.2025
43 Хаха
До коментар #28 от "Откъде накъде":От кога в контейнера пиете "коктейлчета" или така казвате на всичко намерено вътре в течно състояние... Да, така се казва това, в което лежиш - не е "плаж", а контейнер!
21:58 15.08.2025
44 С една дума...!
До коментар #14 от "Новини от последните секунди":Мечтатели!
21:59 15.08.2025
45 Мишел
22:00 15.08.2025
