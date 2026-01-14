Украинска атака подпали жилищни сгради и предприятие в Ростов на Дон

Главен редактор във Fakti.bg

Няколко жилищни сгради в Ростов на Дон бяха повредени от въздушен удар над западната част на града, съобщи кметът Александър Скрябин.

В резултат на падащи отломки, сгради в промишлено предприятие също се запалиха. „Спешни и оперативни служби реагират“, написа кметът.

Регионалният губернатор Юрий Слюсар потвърди, че Ростов на Дон реагира на въздушен удар.

„Спасители в момента гасят пожар в промишлено съоръжение в западната част на града“, написа той.

Според пожарникаря, аварийни екипи са се отзовали и в микрорайона Левенцовски, където в резултат на атаката се запалиха апартаменти в многоетажни сгради.