Украинска атака подпали жилищни сгради и предприятие в Ростов на Дон
  Тема: Украйна

14 Януари, 2026 03:21, обновена 14 Януари, 2026 03:41 508 5

  • ростов на дон-
  • атака-
  • пожари-
  • украйна

Регионалният губернатор Юрий Слюсар потвърди, че градът реагира на въздушен удар

Украинска атака подпали жилищни сгради и предприятие в Ростов на Дон - 1
Снимка: Телеграм - архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няколко жилищни сгради в Ростов на Дон бяха повредени от въздушен удар над западната част на града, съобщи кметът Александър Скрябин.

В резултат на падащи отломки, сгради в промишлено предприятие също се запалиха. „Спешни и оперативни служби реагират“, написа кметът.

Регионалният губернатор Юрий Слюсар потвърди, че Ростов на Дон реагира на въздушен удар.

„Спасители в момента гасят пожар в промишлено съоръжение в западната част на града“, написа той.

Според пожарникаря, аварийни екипи са се отзовали и в микрорайона Левенцовски, където в резултат на атаката се запалиха апартаменти в многоетажни сгради.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хаха

    5 1 Отговор
    БРАВО!

    03:30 14.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    5 2 Отговор
    Извините....
    2022г мислех че Русия провежда СВО в Украина, то пък се оказа обратното. Нравится не нравится, терпи моя красавице !!! Помните ли ? 🎅🎅🎅

    03:34 14.01.2026

  • 3 Накратко

    2 1 Отговор
    В болшинството случаи и от двете страни ПВО системите свалят дроновете късно и затова си патят цивилните.

    03:48 14.01.2026

  • 4 Хо-ха-ха

    2 2 Отговор
    Вече ми омръзна украинците да се хвалят с кокошкарските си удари, а след това да реват. Глупав народ излязоха, по- глупав и от нас. Да не дава Господ, ама ние ако бяхме до сега да сме направили войнишко въстание. Да те използват да мреш за чужди интереси и да не се съпротивляваш.

    Коментиран от #5

    03:52 14.01.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хо-ха-ха":

    Глупави били украинците....
    Че живеят на наш гръб, станаха милиардери и изпратиха всички рускоезични да мрат на фронта и потопиха Русия ли ?

    04:01 14.01.2026

Новини по държави:
