Украинска атака подпали жилищни сгради и предприятие в Ростов на Дон

Няколко жилищни сгради в Ростов на Дон бяха повредени от въздушен удар над западната част на града, съобщи кметът Александър Скрябин.
В резултат на падащи отломки, сгради в промишлено предприятие също се запалиха. „Спешни и оперативни служби реагират“, написа кметът.
Регионалният губернатор Юрий Слюсар потвърди, че Ростов на Дон реагира на въздушен удар.
„Спасители в момента гасят пожар в промишлено съоръжение в западната част на града“, написа той.
Според пожарникаря, аварийни екипи са се отзовали и в микрорайона Левенцовски, където в резултат на атаката се запалиха апартаменти в многоетажни сгради.
1 хаха
03:30 14.01.2026
2 Владимир Путин, президент
2022г мислех че Русия провежда СВО в Украина, то пък се оказа обратното. Нравится не нравится, терпи моя красавице !!! Помните ли ? 🎅🎅🎅
03:34 14.01.2026
3 Накратко
03:48 14.01.2026
4 Хо-ха-ха
Коментиран от #5
03:52 14.01.2026
5 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "Хо-ха-ха":Глупави били украинците....
Че живеят на наш гръб, станаха милиардери и изпратиха всички рускоезични да мрат на фронта и потопиха Русия ли ?
04:01 14.01.2026