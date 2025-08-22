Съединените щати издигнаха изтребители във въздуха, след като откриха руски разузнавателен самолет близо до Аляска, съобщи Северноамериканското командване на аерокосмическата отбрана (NORAD) в четвъртък, съобщава Newsweek, цитиран от Фокус.
(NORAD) изпрати E-3, два F-16 и един самолет-цистерна KC-135, за да прехванат руския самолет Ил-20 COOT, летящ в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана (ADIZ).
"Руският военен самолет остана в международното въздушно пространство и не навлезе в американското или канадското суверенно въздушно пространство“, заяви NORAD. "Тази руска дейност във въздушното пространство на Аляска се случва редовно и не се разглежда като заплаха.
"NORAD провежда аерокосмическо предупреждение, аерокосмически контрол и морско предупреждение в защита на Северна Америка“, коментира ситиаацията говорителят на NORAD капитан Ребека Гаранд пред Newsweek.
NORAD е уникална съвместна американско-канадска военна организация, натоварена със задачата да осигурява сигурността в цялото северноамериканско въздушно пространство. За САЩ това включва не само континенталната част, но и Аляска, където изтребители на организацията наскоро прехванаха руски бомбардировачи Ту-95 и изтребители Су-35, летящи в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана (ADIZ) на щата на 22 юли.
Напрежение край Аляска! Пентагонът вдигна изтребители срещу руски военен самолет
22 Август, 2025 19:17 1 258 37
1 Kaлпазанин
Коментиран от #24
19:21 22.08.2025
2 Изрод
Коментиран от #20
19:22 22.08.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:22 22.08.2025
4 Абсурдистан
19:22 22.08.2025
5 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
19:23 22.08.2025
6 Да де
19:23 22.08.2025
7 Вовата
19:23 22.08.2025
8 Гончар Романенко
.. .. Цистерната ще да е била ла. новоз, за всеки случай!
19:25 22.08.2025
9 Дон Корлеоне
19:28 22.08.2025
11 Злобното Джуджи
Коментиран от #18, #21
19:33 22.08.2025
13 НИКО
19:35 22.08.2025
14 Данко
Един свали Пригожин, няколко украинците, друг сам си падна.
Още няколко като свалят - и ще трябва да си пазаруват Ауакси от САЩ/
19:35 22.08.2025
15 мдаааа
19:37 22.08.2025
16 Иван
19:38 22.08.2025
17 НИКО
19:38 22.08.2025
18 Коня Солтуклиева
До коментар #11 от "Злобното Джуджи":Марко Поло, с извинение, е починал в началото на 14-ти век:))
Коментиран от #27
19:39 22.08.2025
19 ЛИЛИ
19:41 22.08.2025
20 Адрес 4000
До коментар #2 от "Изрод":То тъй ставало.
Дори и едноклетъчни не сте русоглистите.
Що руснaцитата не са го направили досега?
А?
Щото са хуманисти ,нали!?
Хахаха
19:42 22.08.2025
21 Алоууу
До коментар #11 от "Злобното Джуджи":Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩
19:43 22.08.2025
22 КОРНИ
19:44 22.08.2025
23 Къде е онзи
19:45 22.08.2025
24 ха ха хааа
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Параноя е , китайците да ти правят Москвич , Волга ... Или , по-скоро чувство за малоценност , а ..🤫
19:46 22.08.2025
25 Язе
Коментиран от #30, #32
19:47 22.08.2025
26 Еееех , Аляска
19:48 22.08.2025
27 Марко поло е бил в Китай
До коментар #18 от "Коня Солтуклиева":Около 14-ти век
19:49 22.08.2025
28 След Украйна
Сега времената вече са други имотат да сивърнат Аляска ! И пак ще са съседи със САЩ, като Тръмп вземе Канада ! Никой ве може да спре нито едните, нито другите ! ЕС може само да си спомня когато е грабел от колониите си по Света ! 😀
Коментиран от #29, #33, #36
19:51 22.08.2025
29 Язе
До коментар #28 от "След Украйна":Имаш сериозна нужда от психиатрична помощ.
Не отлагай !!!
19:53 22.08.2025
31 ЛИЛИ
19:55 22.08.2025
32 ЛИЛИ
До коментар #25 от "Язе":ТИ НЯМАШ ЛИ МОЗЪК ДА ИЗМИСЛИШ НЕЩО ДРУГО БЕ Т Ъ П КОЗЯК
19:55 22.08.2025
33 Копейка
До коментар #28 от "След Украйна":А на нас тук каква ни е далаверата?
19:56 22.08.2025
34 Хехе
19:56 22.08.2025
35 ЛИЛИ
19:58 22.08.2025
36 Злобното Джуджи
До коментар #28 от "След Украйна":"..Русия ще си върне Аляска !.."
Само в не научно-фантастичните романи на братя Стругацки 😁 Но да предположим си я върне, какво може да добива и произвежда първобитна, изостанала Русия ползваща Винта на Леонардо да Винчи от 13-ти век в самольотите си ? 😁
20:03 22.08.2025
37 гост
20:04 22.08.2025