Напрежение край Аляска! Пентагонът вдигна изтребители срещу руски военен самолет

22 Август, 2025 19:17 1 258 37

  • аляска-
  • русия-
  • сащ-
  • пентагон-
  • изтребители-
  • норад

Руският самолет остана в международното въздушно пространство и не навлезе в американското или канадското суверенно въздушно пространство, заявиха от NORAD

Напрежение край Аляска! Пентагонът вдигна изтребители срещу руски военен самолет - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Съединените щати издигнаха изтребители във въздуха, след като откриха руски разузнавателен самолет близо до Аляска, съобщи Северноамериканското командване на аерокосмическата отбрана (NORAD) в четвъртък, съобщава Newsweek, цитиран от Фокус.

(NORAD) изпрати E-3, два F-16 и един самолет-цистерна KC-135, за да прехванат руския самолет Ил-20 COOT, летящ в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана (ADIZ).

"Руският военен самолет остана в международното въздушно пространство и не навлезе в американското или канадското суверенно въздушно пространство“, заяви NORAD. "Тази руска дейност във въздушното пространство на Аляска се случва редовно и не се разглежда като заплаха.

"NORAD провежда аерокосмическо предупреждение, аерокосмически контрол и морско предупреждение в защита на Северна Америка“, коментира ситиаацията говорителят на NORAD капитан Ребека Гаранд пред Newsweek.

NORAD е уникална съвместна американско-канадска военна организация, натоварена със задачата да осигурява сигурността в цялото северноамериканско въздушно пространство. За САЩ това включва не само континенталната част, но и Аляска, където изтребители на организацията наскоро прехванаха руски бомбардировачи Ту-95 и изтребители Су-35, летящи в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана (ADIZ) на щата на 22 юли.


САЩ
  • 1 Kaлпазанин

    Да бяха им пуснали и някой балон като китайците поне ,та цирка да е пълен .аз на това му викам вече параноя

    19:21 22.08.2025

  • 2 Изрод

    Бацай щатските кратуни с ядрени ракети.

    19:22 22.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    19:22 22.08.2025

  • 4 Абсурдистан

    Това е Путлерското "спосибо" за срещата.

    19:22 22.08.2025

  • 5 оня с коня

    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    19:23 22.08.2025

  • 6 Да де

    Той си е в международното пространство. Краварите що се шашкат? Голямо шубе от руснаците.🤣🤣🤣🤣

    19:23 22.08.2025

  • 7 Вовата

    От бункера не излизам!

    19:23 22.08.2025

  • 8 Гончар Романенко

    "... NORAD) изпрати E-3, два F-16 и един самолет-цистерна KC-135, за да прехванат руския самолет..."
    .. .. Цистерната ще да е била ла. новоз, за всеки случай!

    19:25 22.08.2025

  • 9 Дон Корлеоне

    Хаяско си подритва здравната книжка.

    19:28 22.08.2025

  • 11 Злобното Джуджи

    Чувам Русия и се пренасям в описанията на Марко Поло от 16 век. Истинска романтика и първобитна инжинерия. Боже колко ми е СТЬIДНО 😁

    Коментиран от #18, #21

    19:33 22.08.2025

  • 13 НИКО

    НАПРЕЖЕНИЕТО Е В ПРОСТИТЕ ГЛАВИ НА СОРОСИТЕ И КОЗЯЦИТЕИ ТЕХНИЯ САИТ ФАКТИ

    19:35 22.08.2025

  • 14 Данко

    На руснаците не им останаха много ИЛ-20.
    Един свали Пригожин, няколко украинците, друг сам си падна.
    Още няколко като свалят - и ще трябва да си пазаруват Ауакси от САЩ/

    19:35 22.08.2025

  • 15 мдаааа

    Абе , тия сигурно са карали части за Урал-а , за фена на потин ..

    19:37 22.08.2025

  • 16 Иван

    Кой дава право на сатанистите да говорят от името на Куба?

    19:38 22.08.2025

  • 17 НИКО

    НАПОСЛЕДЪК ВИЖДАМ ЧЕ АМЕРИКАНЦИТЕ НЕ СА ТОЛКОВА ПРОСТИ И ТЪПИ КАТО СВОИТЕ ЕВРОПЕИСКИ РОБИ

    19:38 22.08.2025

  • 18 Коня Солтуклиева

    До коментар #11 от "Злобното Джуджи":

    Марко Поло, с извинение, е починал в началото на 14-ти век:))

    Коментиран от #27

    19:39 22.08.2025

  • 19 ЛИЛИ

    ПРОСТИ И ТЪПИ ЕВРОПЕИЦИ СЛАБА И ЗАГИВАЩА ЕВРОПА

    19:41 22.08.2025

  • 20 Адрес 4000

    До коментар #2 от "Изрод":

    То тъй ставало.
    Дори и едноклетъчни не сте русоглистите.
    Що руснaцитата не са го направили досега?
    А?
    Щото са хуманисти ,нали!?
    Хахаха

    19:42 22.08.2025

  • 21 Алоууу

    До коментар #11 от "Злобното Джуджи":

    Кукуууу ти пак ли си тук бе 💩

    19:43 22.08.2025

  • 22 КОРНИ

    ВСИЧКАТА ПРОСТОТИЯ ЗАВИСТ И ЗЛОБА СЕ Е СЪБРАЛА У ДОЛНИТЕ ЕВРОГЕИЦИ

    19:44 22.08.2025

  • 23 Къде е онзи

    С Киев за 15 минути

    19:45 22.08.2025

  • 24 ха ха хааа

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Параноя е , китайците да ти правят Москвич , Волга ... Или , по-скоро чувство за малоценност , а ..🤫

    19:46 22.08.2025

  • 25 Язе

    ВСИЧКАТА ПРОСТОТИЯ ЗАВИСТ И ЗЛОБА СЕ Е СЪБРАЛА У ДОЛНИТЕ Азиатци - демек рушлямци.

    Коментиран от #30, #32

    19:47 22.08.2025

  • 26 Еееех , Аляска

    Она вече не Наша ... 🤭😁

    19:48 22.08.2025

  • 27 Марко поло е бил в Китай

    До коментар #18 от "Коня Солтуклиева":

    Около 14-ти век

    19:49 22.08.2025

  • 28 След Украйна

    Русия ще си върне Аляска ! Тя никога не е купувана от САЩ ! ЗА 99 години ползването и е платено не от САЩ а от международна корпорация в която освен евреи участват и руснаци. Изнудват императора след Кримската война. Купуват я да извлекат златото от 27 находища. Тогава урана още не е познат. През 1967 година СССР "решава" да неповдига въпроса за връщане, защото от същата тази корпорация/наследниците заплашват руснаците, че ще представят неопровержими компрометиращи доказателства относно дейността и финансирането на ВОСР 1917 година пак от тях и скандала ще се отрази пагубно.
    Сега времената вече са други имотат да сивърнат Аляска ! И пак ще са съседи със САЩ, като Тръмп вземе Канада ! Никой ве може да спре нито едните, нито другите ! ЕС може само да си спомня когато е грабел от колониите си по Света ! 😀

    Коментиран от #29, #33, #36

    19:51 22.08.2025

  • 29 Язе

    До коментар #28 от "След Украйна":

    Имаш сериозна нужда от психиатрична помощ.
    Не отлагай !!!

    19:53 22.08.2025

  • 31 ЛИЛИ

    ТИ НЯМАШ ЛИ МОЗЪК ДА ИЗМИСЛИШ НЕЩО ДРУГО БЕ Т Ъ П КОЗЯК

    19:55 22.08.2025

  • 32 ЛИЛИ

    До коментар #25 от "Язе":

    ТИ НЯМАШ ЛИ МОЗЪК ДА ИЗМИСЛИШ НЕЩО ДРУГО БЕ Т Ъ П КОЗЯК

    19:55 22.08.2025

  • 33 Копейка

    До коментар #28 от "След Украйна":

    А на нас тук каква ни е далаверата?

    19:56 22.08.2025

  • 34 Хехе

    Руснаците са пожелали да получат Червения килим на Тръмп за спомен.

    19:56 22.08.2025

  • 35 ЛИЛИ

    МНОГО ПРЕКАЛЕНО МНОГО КОЗЯШКИ И СОРОСКИ УТАИКИ В ТОЗИ СОРОСКИ САИТ

    19:58 22.08.2025

  • 36 Злобното Джуджи

    До коментар #28 от "След Украйна":

    "..Русия ще си върне Аляска !.."

    Само в не научно-фантастичните романи на братя Стругацки 😁 Но да предположим си я върне, какво може да добива и произвежда първобитна, изостанала Русия ползваща Винта на Леонардо да Винчи от 13-ти век в самольотите си ? 😁

    20:03 22.08.2025

  • 37 гост

    Самолетът ИЛ-20 е военен вариант на ИЛ - 18. Специално този модел е предназначен за откриване на подводници! Щатите имат подобен самолет "Орион" -4 витлов, модел от края на 50-те със същото предназначение. А какво е търсил руснакът явно 3-те подводници, които Тръмп изпрати!

    20:04 22.08.2025