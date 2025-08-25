Новини
The New York Post: Не се заблуждавайте! Путин ще си плати скъпо за подигравката с Тръмп
  Тема: Украйна

The New York Post: Не се заблуждавайте! Путин ще си плати скъпо за подигравката с Тръмп

25 Август, 2025 22:22 2 766 94

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • аляска

След Аляска Тръмп беше повече от ясен, че Путин има само още две седмици, за да предприеме публично стъпка към среща лице в лице със Зеленски като ключова стъпка за постигане на мирно споразумение

The New York Post: Не се заблуждавайте! Путин ще си плати скъпо за подигравката с Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Очакваме руският президент Владимир Путин и неговите най-близки сътрудници скоро да съжалят за решението си да се подиграят на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише New York Post.

На срещата им в Аляска Путин даде на Тръмп нова надежда за мирно споразумение по войната в Украйна, но сега това прилича на Луси, която подготвя Чарли Браун за поредното унижение с футболна топка.

След като първоначално даде знак, че е отворен за среща, Сергей Лавров, външният министър на Путин, просто изля още повече студена вода върху всякаква възможност за среща на Путин с украинския президент Володимир Зеленски.

В предаването "Meet the Press“ на NBC Лавров обяви: "Няма планирана среща“ и такава няма да се състои без предварително споразумение, което да отговаря на "президентската програма“ на Путин.

А тази програма "изобщо не е готова“: Украйна трябва публично да се съгласи, че никога няма да се присъедини към НАТО, Зеленски трябва да отмени законите, които според Лавров забраняват "руския език“, и да отстъпи предварително по "териториални въпроси“, които Лавров не конкретизира.

О, и той повтори убеждението на руснаците, че Зеленски не е "легитимният“ президент на Украйна, въпреки че "ние го признаваме за де факто глава на режима“.

Това следва цяла седмица, през която Лавров и компания настояваха, например, че в Украйна не могат да бъдат разположени европейски войски за осигуряване на мира, и всъщност изискваха вето върху всякакви следвоенни гаранции за сигурността на Киев.

Руснаците също така настояват Украйна да се съгласи предварително, че ще отстъпи половината от Донбас, която Путин се опитва да завладее от 2014 г.

Всичко това явно противоречи на същността на това, което вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че Путин е приел в Анкъридж: "Те са признали, че няма да могат да установят марионетен режим в Киев и, което е по-важно, са признали, че ще има някаква гаранция за сигурността на териториалната цялост на Украйна“, посочи Ванс в същото предаване на NBC.

Да, Путин от самото начало на инвазията си твърди, че има намерение да свали предполагаемия "неонацистки“ режим в Киев (въпреки че Зеленски е евреин!) и като цяло настоява, че Украйна всъщност е просто част от Русия, която никога не е трябвало да бъде независима. И какво от това?

Ако Влад наистина беше готов да обсъди трайно мирно споразумение, той щеше да е готов да остави настрана тези заблуди и да заповяда на Лавров и неговите съратници да се откажат от тях. Вместо това Путин кара своите подчинени да упражняват пряк натиск не само върху Зеленски, но и върху самия Тръмп.

Американският президент бавно дава знаци за недоволството си, като преди дни заяви, че "е много трудно, ако не и невъзможно, да се спечели война, без да се атакува“ страната на нападателя – явно предупреждение, че Вашингтон може да се откаже от подкрепата си и да даде на Киев допълнителна възможност да нанесе удари дълбоко в Русия.

Това е в допълнение към заплахите, които Тръмп досега очевидно е оставил на масата, включително вторични санкции, които биха парализирали руската икономика и с това цялата ѝ военна машина.

След Аляска Тръмп беше повече от ясен, че Путин има само още две седмици, за да предприеме публично стъпка към среща лице в лице със Зеленски като ключова стъпка за постигане на мирно споразумение.

Една седмица вече мина, а Русия не направи нищо друго, освен да даде сигнал, че няма да има среща, освен ако Украйна не се предаде предварително по всички въпроси, които ще бъдат обсъждани.

Тоест, Путин демонстрира "изкуството на не-споразумението“ и третира Тръмп като глупак, защото е повярвал на всичко, което е казал в Анкъридж.

Руснакът явно мисли, че ще се измъкне, като унижи лидера на свободния свят, няма да е приятно, когато Тръмп най-накрая реши да разсее тази илюзия.

САЩ

Оценка 2.9 от 58 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фокус Мокус

    63 6 Отговор
    Пак си смуче от пръстите.

    Коментиран от #82

    22:24 25.08.2025

  • 2 Баце ЕООД

    65 9 Отговор
    Ахахахаха, какви глупости само

    Коментиран от #5

    22:24 25.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Изрод

    67 14 Отговор
    Мечокът командва парада. Факт.

    Коментиран от #24

    22:27 25.08.2025

  • 5 Хахаха

    59 7 Отговор

    До коментар #2 от "Баце ЕООД":

    Пожелателна статия са си написали.

    Коментиран от #7

    22:27 25.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Направо

    54 8 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха":

    ГлЮпава статия.

    22:28 25.08.2025

  • 8 ....

    32 53 Отговор
    Какво да плаща Путин, той фалира цяла Русия и заради него са избити 1 400 000 руски войници. Самия Путин е на преклонна възраст, така че си е пътник, руския народ ще плаща сметката и ще страда в бедност и унижения следващите няколко десетилетия.

    22:29 25.08.2025

  • 9 Мишел

    22 43 Отговор
    "Опашки за бензин започнаха да се вият в Русия. Огромни опашки се извиват в Русия по бензиностанциите поради недостиг на бензин. За това съобщават руските медии. Причината е, че рафинериите в страната са спрели частично или напълно дейността си след атаки от украински дронове."

    22:29 25.08.2025

  • 10 Сатана Z

    18 41 Отговор
    Путя се подигра с рижия изкукал демент и с 3,5 милиона убити руснаци в Украйна и с 8 милиона рускоговорящи от източната част които прогони по света и разруши домовете им

    22:30 25.08.2025

  • 11 руската мечка

    18 43 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не, ще гризне голямото дръвце.

    22:31 25.08.2025

  • 12 Здрасти

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "ВИС-2":

    Някак си ми става весело

    22:31 25.08.2025

  • 13 Дио

    31 9 Отговор
    Обора вече никой не го бръсне.Скоро на някой ще му втръсне.

    22:32 25.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мишел

    10 23 Отговор
    "И Крим остана без бензин. Губернаторът на Крим призна: Бензинът е кът. Това се дължи както на намаляване на обемите на производство, така и на логистиката – значителна част се доставя в региона чрез камиони-цистерни. Заедно с федералното правителство предприемаме всички възможни мерки към днешна дата за закупуване на необходимите количества гориво и стабилизиране на цените на бензина в Русия, които започват отново да се покачват. Поискана е помощ от Беларус, за доставка на бензин за Русия."

    Коментиран от #49

    22:33 25.08.2025

  • 16 Опа

    13 31 Отговор
    Путин започна процеса по съсипване на Русия. Лавров ще го довърши. След това ще лепнат вината на Путин.

    22:33 25.08.2025

  • 17 Българин

    11 25 Отговор
    Путин няма да се срещне със Зеленски поради страх от удушаване.

    22:33 25.08.2025

  • 18 Архимандрисандрит Бибиян

    2 18 Отговор
    Путилифонът баче Пунде изскимте каде мо е густо наше високо преосвещенство да нарича Краснов-Долен Тъп!

    22:34 25.08.2025

  • 19 Мишел

    10 21 Отговор
    Половината руски петролни рафинерии са унищожени от Украинците. Километрични опашки пред бензиностанциите в Русия. Ако Украинците продължат да унищожават безмилостно руските военни и руска инфраструктура ,както флота им, путин допуска и разпад на руската федерация...

    22:34 25.08.2025

  • 20 Санде Глухия

    8 20 Отговор
    Хехехехехехе
    Кво ше плаща дрътио е--- БАЛНИК и педофил, он е с единио крак у...дръвенио костюм!
    Не вервай а дочека момичетата
    Хехехехехехе

    22:35 25.08.2025

  • 21 Сапсан

    11 26 Отговор
    Скоро руската мечка ще играе казачок под звуците на Фламинго и Нептун.

    22:35 25.08.2025

  • 22 Ми що

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "ВИС-2":

    Не отидеш при него

    22:36 25.08.2025

  • 23 граф Монте Кристо

    31 6 Отговор
    Това са пълни глупости и измислици,Путин никога не е заявил ,че ще се срещне със зеленски ,освен ако последния обяви капитулация.Истерията на западната пропаганда надхвърля всякакво приличие,намериха си удобна дъвка и постоянно я жвакат по гьобелсовски.

    22:36 25.08.2025

  • 24 Град Козлодуй

    11 24 Отговор

    До коментар #4 от "Изрод":

    Грешиш приятел. Русия е просто един полумъртъв васал на Китай. По тази е причина е в невъзможност да командва каквото и да е.

    22:37 25.08.2025

  • 25 Уса

    26 6 Отговор
    Изобщо не сте на фокус и мерника ви е крив.Срещата не е била заради Украйна казаха го 100 пъти за,невежите соросоиди

    22:37 25.08.2025

  • 26 Ако,...Нека,..Ще !!!

    8 16 Отговор
    Ху--- ЙЛО при Мило шевич,....
    Москалбад при.... СССР!
    Ае....

    22:37 25.08.2025

  • 27 Лукашенко

    8 22 Отговор
    Повече няма да има отстъпки пред режима в Кремъл. Ще се гърчат икономически докато повече не могат да снабдяват армията с оръжия.

    22:38 25.08.2025

  • 28 Град Козлодуй

    14 22 Отговор
    Пу тин е престъпник масов убиец пе-дофил и фашист издирван от закона

    22:39 25.08.2025

  • 29 Кремъл

    18 10 Отговор
    Не са отказвали среща с Зельо доколкото знам, просто не е легитимен да подпише нещо, това си е факт.

    22:39 25.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Историк

    9 16 Отговор
    Тръмп сам направи себе си за посмесище пред света и доказа, че е агент Краснов, който се страхува от началника си в Кремъл. Американците си избраха Путин за президент, който превърна САЩ в Тъмпландия.

    22:40 25.08.2025

  • 32 Отец Дионисий

    10 21 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    22:40 25.08.2025

  • 33 Проблема е че

    10 18 Отговор
    Доставките на руски нефт и газ са несигурни. Особено след като Зеленски се закани да унищожи 90% от индустрията в Русия. Вече има ракети с обсег до 3000 км. И други с обсег до 1000 км.

    22:41 25.08.2025

  • 34 Хахахаха

    6 15 Отговор
    Къв е тоя путин? За Кабаев ли става въпрос?

    22:42 25.08.2025

  • 35 Злобното Джуджи

    2 11 Отговор
    "...Ако Влад наистина беше готов..."

    Тая несусветна статия да е писана от някоя бета версия Open AI ? 😁 Въпреки че ако Путин беше Влад, отдавна да e набил Зеленото на някой Кол насред Красная Площадь. Уви руснаците след падането си под Монголско иго са вече Mека Mара.

    22:42 25.08.2025

  • 36 факти

    10 16 Отговор
    25 години Путин увеличава пенсиите, но възрастните хора в Русия продължават да живеят с 300 рубли на ден.

    25 години Путин измъква руснаците от бедняшките квартали, но сега има повече бедняшки квартали, отколкото през 2000 година.

    25 години Путин развива авиационната индустрия, но сега авиационната индустрия произвежда 0 самолета годишно.

    25 години Путин развива технологии и иновации, но Роснано е фалирала, а страната така и не се научи да произвежда електромобили и модерни микрочипове.

    25 години Путин възражда традиционните семейни ценности, но раждаемостта в страната падна до най-ниското ниво в историята.

    25 години Путин и престъпния му режим крадяха от Газпром, а започването на войната доведе до неговия окончателен фалит.

    25 години Путин се бори срещу джендърите, а се оказва, че той и половината Кремъл били розови зайчета.

    25 години Путин се бори с голямата демографска криза в Русия, а сега се оказва не само че тя се задълбочила, но и допълнително умряха милион и половина млади руски мъже на фронта, а рускините изобщо не искат да раждат.

    Има все пак е един успех при Путин. След 25 години от неговото управление в Русия погребалният бизнес расте с рекордни темпове.

    Коментиран от #48

    22:42 25.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ясно

    5 14 Отговор
    Русначетата в Москва и Санкт Петербург след нова година да се готвят за нова мобилизация или да бягат с 200.

    Коментиран от #54

    22:45 25.08.2025

  • 39 Капейко

    6 11 Отговор
    Още се чудим

    Какво има на онова

    Валдайско Озеро

    Че има 12 ПВО Комплекса

    А многомилионни Руски Градове
    Нямат ПВО
    И биват удряни от Украински Дронове .

    Какво и кого пазят тези 12 ПВО Комплекса?

    Коментиран от #46

    22:45 25.08.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Пешо Волгата - 4 хилядник

    9 17 Отговор
    Ще видим. Ако американците доставят на Украйна 3 300 ракети ERAM и вдигнат забраната за удари по руска територия с американско оръжие, включително ракетите АТАКАМС, значи Бай Дончо истински се е разсърдил на Путин. Както и да е, но на украинците им омръзна от американките и немски увъртания и започнаха масовото производство на собствени далекобойни оръжия с голям обсег и мощна бойна част. До края на годината ще стане ясно, доколко ефективни ще са те, срещу руската военна инфраструктура, а защо не и Кремъл.

    Коментиран от #52, #55

    22:46 25.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Тома

    17 4 Отговор
    Много интересно откъде има информация този либерален вестник след като всичко беше засекретено между разговорите на Путин и Тръмп.Или е по гуд да хвърлят празно за пълно

    Коментиран от #51

    22:47 25.08.2025

  • 44 Шойгу

    5 13 Отговор
    При сегашната ситуация на бойното поле Путин трябва да мобилизира още 2 милиона руснаци поне на този етап ако иска да постигне целите си в Украйна.

    22:47 25.08.2025

  • 45 Георги

    12 3 Отговор
    той и нетаня ху е евр еин ама всички виждаме к какво прави в Га за

    Коментиран от #50

    22:47 25.08.2025

  • 46 Хахахаха

    4 12 Отговор

    До коментар #39 от "Капейко":

    В диктаторските държави, е важен живота на диктатора, а не на цивилните. Живота на цивилните в диктаторските държави е равен на нула.

    22:48 25.08.2025

  • 47 Кога са се подигравали

    13 3 Отговор
    Това ще е някоя нова висша простотия на пропагандата на пропадналият запад. 😄

    22:48 25.08.2025

  • 48 Гробар Мангасярян

    1 7 Отговор

    До коментар #36 от "факти":

    Време е

    И ние да Захлебим малко.

    Няма само Кремълските Ашлаци
    Да правят пачки.

    22:48 25.08.2025

  • 49 Ххехеее

    7 14 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    РуZкий мир - Донецка и Кримска област не стига,че останаха без вода, а сега и без бензин. Картофи отдавна няма, въпросът е хляб има ли ?
    😂

    22:49 25.08.2025

  • 50 То и Шаломов

    3 10 Отговор

    До коментар #45 от "Георги":

    Е Евреин

    Ама Целува КУРанът.

    22:49 25.08.2025

  • 51 Хахахаха

    1 9 Отговор

    До коментар #43 от "Тома":

    Не са ви писали! Получила се е издънка отново на администрацията на тръмпоча. Засекретните листове от разговорите между тръмпоча и путлера, са забравени и открити в ксерокс. Толкова за засекретните данни.

    22:52 25.08.2025

  • 52 И ние почваме нови

    5 8 Отговор

    До коментар #41 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    производства съвместно с РайнМетал, 3 нови завода ще има в България - за барут, за снаряди и за дронове !

    Коментиран от #59

    22:52 25.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Девизът на ПутлерЮгент

    7 9 Отговор

    До коментар #38 от "Ясно":

    Родих се при ПУТИН
    Мизерствах при ПУТИН
    И накрая умрях преди ПУТИН

    Повече от 25 години живот
    За Руската младеж
    Е забранено

    22:54 25.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Долен Трън

    6 7 Отговор
    Накрая Пуся ще отнесе плувката

    22:59 25.08.2025

  • 58 руснак без крак

    7 6 Отговор

    До коментар #56 от "Остава въпроса":

    остави никовете, кажи кога ще влизаме в Киев

    Коментиран от #61

    23:00 25.08.2025

  • 59 Пешо Волгата - 4 хилядник

    7 7 Отговор

    До коментар #52 от "И ние почваме нови":

    Това е добре. Но дори и сега продукцията на АРСЕНАЛ и ВМЗ Сопот отива изцяло в Украйна. В Самоков Самел-90 също произвежда бронирани автомобили за БА и дронове за Украйна. България ще стане един от основните доставчици и на 155 мм. снаряди, а в момента сме най- големият производител на 122 мм. и 152 мм. снаряди по съветските стандарти, които също пласираме основно в Украйна. Направо не ми се мисли колко "братушки" са изтрепани с българско оръжие и боеприпаси. По най- консервативни оценки са няколко десетки хиляди.

    Коментиран от #62

    23:01 25.08.2025

  • 60 ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА

    4 3 Отговор
    ФОКУСници КАКВИ КАФЯВИ СЪЧИНЕНИЯ СИ СЪЧИНЯВАТЕ

    23:02 25.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ам чи това не е за гордост

    5 4 Отговор

    До коментар #59 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Да поддържаш война в която загиват хора, за да печелиш, е доста гнусно! Същото като САЩ

    Коментиран от #69, #76

    23:06 25.08.2025

  • 63 Кошмарни загуби на орките в Украйна

    9 5 Отговор
    Военния кореспондент на "Билд" с ужасяващи данни за руските загуби в Украйна! Данните са от сателитни изображения и снимки от дронове. 2,3 милиона убити и осакатени руски военни. Източна Украйна която преди войната бе населена предимно с етнически руснаци е в руини. Путин унищожава не някой друг а руския народ.

    Коментиран от #66, #68

    23:08 25.08.2025

  • 64 Барут

    7 2 Отговор
    Путин може и да не плати, но руските войници ще си платят с живота. САЩ обявиха, че ще предоставят 3000 крилати ракети ERAM на Украйна. Ще има яко бухане по струпвания на войски, по газопроводи, нефтопроводи, летища, щабове, ГСМи.

    Коментиран от #72

    23:10 25.08.2025

  • 65 Рейгън

    7 3 Отговор
    Въртя се в гроба. Досега да съм набил шутовете на кремълската змия

    23:10 25.08.2025

  • 66 Наистина е страшно

    5 3 Отговор

    До коментар #63 от "Кошмарни загуби на орките в Украйна":

    русия имаше 2,9 милиона редовна армия ,още толкова запасни и около милион мобилизирани от републиките във федерацията. Половината са ликвидирани в република Украйна както показва Американския адмирал с факти от сателитни изображения. А след такава месомелачка за клетите раши,те още буксуват в Донбас и путя моли рижия да помоли Украинците да се изтеглят оттам

    Коментиран от #77, #78

    23:11 25.08.2025

  • 67 Много са зле

    4 4 Отговор
    хамериканците! Деменцията четири години обиждаше Путин и заплашваше Русия,все едно му беше васална държава!Путин не си позволи/защото е Император/ нито един пет да обиди байдън/който си го заслужаваше!Сега по кой начин се е подиграл на Тръмп?!Не се подигра,а му каза какво р положението и какво ще стане!А това че не се е харесало на Тръмпи-на кого му пука!

    Коментиран от #70, #73

    23:11 25.08.2025

  • 68 Що да е страшно

    6 3 Отговор

    До коментар #63 от "Кошмарни загуби на орките в Украйна":

    Аз пък ликувам и танцувам. Така им се пада на рашите след като още не са обесили изкукалото бункерно жуже путя

    23:12 25.08.2025

  • 69 Да му мисли Руссия,

    8 5 Отговор

    До коментар #62 от "Ам чи това не е за гордост":

    тя е започнала войната, и тя дава колосални жертви и финансови загуби. А на българите не им пука и грам за Русия. Ние си гледаме производството на оръжия да се увеличава, а с това и нашата печалба. руснаците като са глупави и са решили да умират за тоя дето духа, си е техен проблем.

    Коментиран от #79

    23:12 25.08.2025

  • 70 Хммм

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Много са зле":

    Е,и!?

    23:13 25.08.2025

  • 71 Никой

    3 2 Отговор
    Германия освен да губи Световни войни - друго - както и да е - Мерцедеси и БМВ. Добри са - но нека оставят нещата на професионалисти - Русия е оцеляла и при Наполеон и там са имали 2 седмици, при Хитлер - пак 2 седмици.

    Дойчовците къде са тръгнали пак.

    23:15 25.08.2025

  • 72 Още не разбирате!

    5 4 Отговор

    До коментар #64 от "Барут":

    Русия има мощ да срине със земята цяла Украйна!Това че Путин ги жали,някои незапознати го мислят за слабост на Русия! Не,слабост е на Путин!!!

    Коментиран от #80

    23:15 25.08.2025

  • 73 че тя Русия

    4 3 Отговор

    До коментар #67 от "Много са зле":

    си е васална държава, не само на Китай, но вече и на Северна Корея 🤣

    Коментиран от #75

    23:15 25.08.2025

  • 74 Гумени Глави

    2 0 Отговор
    Путин към Тръмп:
    Извинявай мила моя, че те пребих от бой. Вината беше твоя! Шамара лично мой!!

    23:17 25.08.2025

  • 75 Град Козлодуй

    5 2 Отговор

    До коментар #73 от "че тя Русия":

    Така е приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #81

    23:18 25.08.2025

  • 76 Пешо Волгата - 4 хилядник

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "Ам чи това не е за гордост":

    Шефовете на военните ни заводи, до един са комунета и русофили. Явно не виждат проблем в това, да продават оръжие на Украйна. "Парите не миришат", като е казал на времето Римският Император Веспасиан.

    Коментиран от #83

    23:20 25.08.2025

  • 77 Това са безспорни факти

    3 3 Отговор

    До коментар #66 от "Наистина е страшно":

    Колкото и радостни ,толкова и тъжни. Нещастните раши и те бяха живи хора преди. Никой не заслужава да му се взема живота принудително както бункерното жуже им го взе палача на руския народ.

    23:22 25.08.2025

  • 78 раша пред закриване

    3 4 Отговор

    До коментар #66 от "Наистина е страшно":

    От 144 милионна раша редовната им армия беше 2,9 милиона, още толкова запасни и около милион насила мобилизирани. Американския адмирал борави с точни цифри от сателитни изображения. Половината армия на раша гyшна букета в Украйна безмилостно. То и не трябва много aкъл дори съдрaните клoшaрcки кAпeйки да го разберат също след като путя цeлуна oбувките на плондера ким и KYPaнa пред рамзан за пушечно месо че рашисткото е на приключване

    Коментиран от #94

    23:24 25.08.2025

  • 79 Войната е следствие, а не причина

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Да му мисли Руссия,":

    Не мисли Русия, а Европа, защото за да има война, виновника е САЩ, а сега точно САЩ унищожава Европа. Ще каже човек, че не сте европейци, че обслужвате лъжите и ниско интелигентната пропаганда на САЩ, за да унищожава Европа и България!

    23:25 25.08.2025

  • 80 хаха🤣🤣🤣

    4 2 Отговор

    До коментар #72 от "Още не разбирате!":

    видяхме каква мощ е Рашка🤣 правеше поклони до земята на Кимчо и играеше кючеци на аятолаха, за да се моли за помощ 🤣

    Коментиран от #85

    23:26 25.08.2025

  • 81 Хаха хаха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #75 от "Град Козлодуй":

    Става ли държава от алкохолици, деградирали от 108 годишен комунизъм ?!?

    23:27 25.08.2025

  • 82 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фокус Мокус":

    Ако срещата не е подготвена какво ще стане, Ами ще се скарат и толкова... Така че Лавров е прав.... А заглавието много глуоаво....

    23:27 25.08.2025

  • 83 Толкова ли не може

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    да напишете едно изречение, без да папагалите глупавите думички за комунисти, русофили, марсианци? Жалко е да показвате какво дъно е ударил запада да ви унищожава така. За цигани ли се имате?

    Коментиран от #87

    23:28 25.08.2025

  • 84 Гражданин

    2 2 Отговор
    Ким е водил Вова бункера на кyчешко погребение и вова трябвало учтиво да си оближе пръстите . Това ако не е подигравка! Американците в Ирак карали пленниците да ядат свинcко!

    23:28 25.08.2025

  • 85 Еле пък с теб

    0 2 Отговор

    До коментар #80 от "хаха🤣🤣🤣":

    и другите като теб, изкарани да борят Русия с детска простотия и ниско интелигентна пропаганда, ептен се видя, че Русия е голяма сила. 😄

    23:29 25.08.2025

  • 86 Интриги и насъкване

    0 3 Отговор
    в действие. Плоски и елементарни!
    Ако Тръмп не им се върже,, минават на - Раша раша раша и Агент Краснов.

    Жалка история:(

    23:31 25.08.2025

  • 87 Пешо Волгата - 4 хилядник

    0 3 Отговор

    До коментар #83 от "Толкова ли не може":

    Такава е реалността. Ако си свалите розовите очила, ще прогледнете. СССР умря. Русия не е "велика сила". В България ни управляват комунета и ченгета.

    Коментиран от #89

    23:33 25.08.2025

  • 88 Хи хи

    4 0 Отговор
    След 3-те дня, имаше 24 часа, после имаше 50 дена, после имаше 10 дена, после имаше среща, следват нови 50 дена, после още 100 дена, и така докато Русия си вземе всичко което ще вземе !!!

    23:35 25.08.2025

  • 89 Да такава е реалността за съжаление

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Запада е ударил тотално дъно да оопростачва глупави деца за евтини лъжи и глупава пропаганда.

    23:38 25.08.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 теню

    2 0 Отговор
    Защо Англосаксонците които финансираха , и подготвиха въоръжиха Украйна от 2014 като свалиха закконо избраният Президент Янукович и наначиха Нациският Порошенко по късно наркомана клоуна и да 2022 година Украинската армия беше готова финансирана , въоръжена да воюва срещу Русия . Сега казват не спрете тая война ние трябва да се ангажираме с друг по- важен проблем Тихоокеанският регион - Китай да организират сателитите си срещу Китай. Сякаш казват на Украинците --Вие почакайте ще се върнем пак за да унищожим Русия завинаги -- как ще го направят ? ще въоръжат Украйна с нави системи и оръжия , ще включат в конфликта страни като Полша и Германия -- Англия ще ги провокира - под предлог за безопасността на Украйна да изпратят свои войски като преди това Германия ще предостави ракети с голям обсег на поражение не на Украинците те Немските военни ще ги използват за да нанасят дълбоко в тила на Русия ракетни удари . На всичко това Русия трябва да се съгласи и след време ще е късно за всичко както преди 35 години като обещаха ,че НАТО на нито един фунт няма да се придвижи на Изток както и инфраструктурата си . Така ли е действително ?

    23:45 25.08.2025

  • 92 Калчо

    1 0 Отговор
    Щом Бензиностанцията няма бензин, очаквам Вова бункера да почне да прави електрички москвичцедеси! Инак жизнът ептен ще замерзнет!

    23:46 25.08.2025

  • 93 Никой не казва

    1 0 Отговор
    за какво толкова напират за среща на Зеленски с Путин?

    Какво ще промени това?
    Зеленски щял да объжда територии с Путин и да наложил "справедлив мир"??? А Путин го било страх от това??? Ама верно ли бе кукувици?

    23:47 25.08.2025

  • 94 Ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "раша пред закриване":

    Ти от Карлуково ли пишеш? Сам си говориш,сам си отговоряш.Абе нищо ти няма.

    23:49 25.08.2025