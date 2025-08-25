The New York Post: Не се заблуждавайте! Путин ще си плати скъпо за подигравката с Тръмп

Очакваме руският президент Владимир Путин и неговите най-близки сътрудници скоро да съжалят за решението си да се подиграят на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише New York Post.



На срещата им в Аляска Путин даде на Тръмп нова надежда за мирно споразумение по войната в Украйна, но сега това прилича на Луси, която подготвя Чарли Браун за поредното унижение с футболна топка.



След като първоначално даде знак, че е отворен за среща, Сергей Лавров, външният министър на Путин, просто изля още повече студена вода върху всякаква възможност за среща на Путин с украинския президент Володимир Зеленски.



В предаването "Meet the Press“ на NBC Лавров обяви: "Няма планирана среща“ и такава няма да се състои без предварително споразумение, което да отговаря на "президентската програма“ на Путин.



А тази програма "изобщо не е готова“: Украйна трябва публично да се съгласи, че никога няма да се присъедини към НАТО, Зеленски трябва да отмени законите, които според Лавров забраняват "руския език“, и да отстъпи предварително по "териториални въпроси“, които Лавров не конкретизира.



О, и той повтори убеждението на руснаците, че Зеленски не е "легитимният“ президент на Украйна, въпреки че "ние го признаваме за де факто глава на режима“.



Това следва цяла седмица, през която Лавров и компания настояваха, например, че в Украйна не могат да бъдат разположени европейски войски за осигуряване на мира, и всъщност изискваха вето върху всякакви следвоенни гаранции за сигурността на Киев.



Руснаците също така настояват Украйна да се съгласи предварително, че ще отстъпи половината от Донбас, която Путин се опитва да завладее от 2014 г.



Всичко това явно противоречи на същността на това, което вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че Путин е приел в Анкъридж: "Те са признали, че няма да могат да установят марионетен режим в Киев и, което е по-важно, са признали, че ще има някаква гаранция за сигурността на териториалната цялост на Украйна“, посочи Ванс в същото предаване на NBC.



Да, Путин от самото начало на инвазията си твърди, че има намерение да свали предполагаемия "неонацистки“ режим в Киев (въпреки че Зеленски е евреин!) и като цяло настоява, че Украйна всъщност е просто част от Русия, която никога не е трябвало да бъде независима. И какво от това?



Ако Влад наистина беше готов да обсъди трайно мирно споразумение, той щеше да е готов да остави настрана тези заблуди и да заповяда на Лавров и неговите съратници да се откажат от тях. Вместо това Путин кара своите подчинени да упражняват пряк натиск не само върху Зеленски, но и върху самия Тръмп.



Американският президент бавно дава знаци за недоволството си, като преди дни заяви, че "е много трудно, ако не и невъзможно, да се спечели война, без да се атакува“ страната на нападателя – явно предупреждение, че Вашингтон може да се откаже от подкрепата си и да даде на Киев допълнителна възможност да нанесе удари дълбоко в Русия.



Това е в допълнение към заплахите, които Тръмп досега очевидно е оставил на масата, включително вторични санкции, които биха парализирали руската икономика и с това цялата ѝ военна машина.



След Аляска Тръмп беше повече от ясен, че Путин има само още две седмици, за да предприеме публично стъпка към среща лице в лице със Зеленски като ключова стъпка за постигане на мирно споразумение.



Една седмица вече мина, а Русия не направи нищо друго, освен да даде сигнал, че няма да има среща, освен ако Украйна не се предаде предварително по всички въпроси, които ще бъдат обсъждани.



Тоест, Путин демонстрира "изкуството на не-споразумението“ и третира Тръмп като глупак, защото е повярвал на всичко, което е казал в Анкъридж.



Руснакът явно мисли, че ще се измъкне, като унижи лидера на свободния свят, няма да е приятно, когато Тръмп най-накрая реши да разсее тази илюзия.

