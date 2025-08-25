The New York Post: Не се заблуждавайте! Путин ще си плати скъпо за подигравката с Тръмп

Очакваме руският президент Владимир Путин и неговите най-близки сътрудници скоро да съжалят за решението си да се подиграят на президента на САЩ Доналд Тръмп, пише New York Post.
На срещата им в Аляска Путин даде на Тръмп нова надежда за мирно споразумение по войната в Украйна, но сега това прилича на Луси, която подготвя Чарли Браун за поредното унижение с футболна топка.
След като първоначално даде знак, че е отворен за среща, Сергей Лавров, външният министър на Путин, просто изля още повече студена вода върху всякаква възможност за среща на Путин с украинския президент Володимир Зеленски.
В предаването "Meet the Press“ на NBC Лавров обяви: "Няма планирана среща“ и такава няма да се състои без предварително споразумение, което да отговаря на "президентската програма“ на Путин.
А тази програма "изобщо не е готова“: Украйна трябва публично да се съгласи, че никога няма да се присъедини към НАТО, Зеленски трябва да отмени законите, които според Лавров забраняват "руския език“, и да отстъпи предварително по "териториални въпроси“, които Лавров не конкретизира.
О, и той повтори убеждението на руснаците, че Зеленски не е "легитимният“ президент на Украйна, въпреки че "ние го признаваме за де факто глава на режима“.
Това следва цяла седмица, през която Лавров и компания настояваха, например, че в Украйна не могат да бъдат разположени европейски войски за осигуряване на мира, и всъщност изискваха вето върху всякакви следвоенни гаранции за сигурността на Киев.
Руснаците също така настояват Украйна да се съгласи предварително, че ще отстъпи половината от Донбас, която Путин се опитва да завладее от 2014 г.
Всичко това явно противоречи на същността на това, което вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че Путин е приел в Анкъридж: "Те са признали, че няма да могат да установят марионетен режим в Киев и, което е по-важно, са признали, че ще има някаква гаранция за сигурността на териториалната цялост на Украйна“, посочи Ванс в същото предаване на NBC.
Да, Путин от самото начало на инвазията си твърди, че има намерение да свали предполагаемия "неонацистки“ режим в Киев (въпреки че Зеленски е евреин!) и като цяло настоява, че Украйна всъщност е просто част от Русия, която никога не е трябвало да бъде независима. И какво от това?
Ако Влад наистина беше готов да обсъди трайно мирно споразумение, той щеше да е готов да остави настрана тези заблуди и да заповяда на Лавров и неговите съратници да се откажат от тях. Вместо това Путин кара своите подчинени да упражняват пряк натиск не само върху Зеленски, но и върху самия Тръмп.
Американският президент бавно дава знаци за недоволството си, като преди дни заяви, че "е много трудно, ако не и невъзможно, да се спечели война, без да се атакува“ страната на нападателя – явно предупреждение, че Вашингтон може да се откаже от подкрепата си и да даде на Киев допълнителна възможност да нанесе удари дълбоко в Русия.
Това е в допълнение към заплахите, които Тръмп досега очевидно е оставил на масата, включително вторични санкции, които биха парализирали руската икономика и с това цялата ѝ военна машина.
След Аляска Тръмп беше повече от ясен, че Путин има само още две седмици, за да предприеме публично стъпка към среща лице в лице със Зеленски като ключова стъпка за постигане на мирно споразумение.
Една седмица вече мина, а Русия не направи нищо друго, освен да даде сигнал, че няма да има среща, освен ако Украйна не се предаде предварително по всички въпроси, които ще бъдат обсъждани.
Тоест, Путин демонстрира "изкуството на не-споразумението“ и третира Тръмп като глупак, защото е повярвал на всичко, което е казал в Анкъридж.
Руснакът явно мисли, че ще се измъкне, като унижи лидера на свободния свят, няма да е приятно, когато Тръмп най-накрая реши да разсее тази илюзия.
25 Август, 2025 22:22 2 766 94
След Аляска Тръмп беше повече от ясен, че Путин има само още две седмици, за да предприеме публично стъпка към среща лице в лице със Зеленски като ключова стъпка за постигане на мирно споразумение
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фокус Мокус
Коментиран от #82
22:24 25.08.2025
2 Баце ЕООД
Коментиран от #5
22:24 25.08.2025
4 Изрод
Коментиран от #24
22:27 25.08.2025
5 Хахаха
До коментар #2 от "Баце ЕООД":Пожелателна статия са си написали.
Коментиран от #7
22:27 25.08.2025
7 Направо
До коментар #5 от "Хахаха":ГлЮпава статия.
22:28 25.08.2025
8 ....
22:29 25.08.2025
9 Мишел
22:29 25.08.2025
10 Сатана Z
22:30 25.08.2025
11 руската мечка
22:31 25.08.2025
12 Здрасти
До коментар #3 от "ВИС-2":Някак си ми става весело
22:31 25.08.2025
13 Дио
22:32 25.08.2025
15 Мишел
Коментиран от #49
22:33 25.08.2025
16 Опа
22:33 25.08.2025
17 Българин
22:33 25.08.2025
18 Архимандрисандрит Бибиян
22:34 25.08.2025
19 Мишел
22:34 25.08.2025
20 Санде Глухия
Кво ше плаща дрътио е--- БАЛНИК и педофил, он е с единио крак у...дръвенио костюм!
Не вервай а дочека момичетата
Хехехехехехе
22:35 25.08.2025
21 Сапсан
22:35 25.08.2025
22 Ми що
До коментар #3 от "ВИС-2":Не отидеш при него
22:36 25.08.2025
23 граф Монте Кристо
22:36 25.08.2025
24 Град Козлодуй
До коментар #4 от "Изрод":Грешиш приятел. Русия е просто един полумъртъв васал на Китай. По тази е причина е в невъзможност да командва каквото и да е.
22:37 25.08.2025
25 Уса
22:37 25.08.2025
26 Ако,...Нека,..Ще !!!
Москалбад при.... СССР!
Ае....
22:37 25.08.2025
27 Лукашенко
22:38 25.08.2025
28 Град Козлодуй
22:39 25.08.2025
29 Кремъл
22:39 25.08.2025
31 Историк
22:40 25.08.2025
32 Отец Дионисий
22:40 25.08.2025
33 Проблема е че
22:41 25.08.2025
34 Хахахаха
22:42 25.08.2025
35 Злобното Джуджи
Тая несусветна статия да е писана от някоя бета версия Open AI ? 😁 Въпреки че ако Путин беше Влад, отдавна да e набил Зеленото на някой Кол насред Красная Площадь. Уви руснаците след падането си под Монголско иго са вече Mека Mара.
22:42 25.08.2025
36 факти
25 години Путин измъква руснаците от бедняшките квартали, но сега има повече бедняшки квартали, отколкото през 2000 година.
25 години Путин развива авиационната индустрия, но сега авиационната индустрия произвежда 0 самолета годишно.
25 години Путин развива технологии и иновации, но Роснано е фалирала, а страната така и не се научи да произвежда електромобили и модерни микрочипове.
25 години Путин възражда традиционните семейни ценности, но раждаемостта в страната падна до най-ниското ниво в историята.
25 години Путин и престъпния му режим крадяха от Газпром, а започването на войната доведе до неговия окончателен фалит.
25 години Путин се бори срещу джендърите, а се оказва, че той и половината Кремъл били розови зайчета.
25 години Путин се бори с голямата демографска криза в Русия, а сега се оказва не само че тя се задълбочила, но и допълнително умряха милион и половина млади руски мъже на фронта, а рускините изобщо не искат да раждат.
Има все пак е един успех при Путин. След 25 години от неговото управление в Русия погребалният бизнес расте с рекордни темпове.
Коментиран от #48
22:42 25.08.2025
38 Ясно
Коментиран от #54
22:45 25.08.2025
39 Капейко
Какво има на онова
Валдайско Озеро
Че има 12 ПВО Комплекса
А многомилионни Руски Градове
Нямат ПВО
И биват удряни от Украински Дронове .
Какво и кого пазят тези 12 ПВО Комплекса?
Коментиран от #46
22:45 25.08.2025
41 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #52, #55
22:46 25.08.2025
43 Тома
Коментиран от #51
22:47 25.08.2025
44 Шойгу
22:47 25.08.2025
45 Георги
Коментиран от #50
22:47 25.08.2025
46 Хахахаха
До коментар #39 от "Капейко":В диктаторските държави, е важен живота на диктатора, а не на цивилните. Живота на цивилните в диктаторските държави е равен на нула.
22:48 25.08.2025
47 Кога са се подигравали
22:48 25.08.2025
48 Гробар Мангасярян
До коментар #36 от "факти":Време е
И ние да Захлебим малко.
Няма само Кремълските Ашлаци
Да правят пачки.
22:48 25.08.2025
49 Ххехеее
До коментар #15 от "Мишел":РуZкий мир - Донецка и Кримска област не стига,че останаха без вода, а сега и без бензин. Картофи отдавна няма, въпросът е хляб има ли ?
😂
22:49 25.08.2025
50 То и Шаломов
До коментар #45 от "Георги":Е Евреин
Ама Целува КУРанът.
22:49 25.08.2025
51 Хахахаха
До коментар #43 от "Тома":Не са ви писали! Получила се е издънка отново на администрацията на тръмпоча. Засекретните листове от разговорите между тръмпоча и путлера, са забравени и открити в ксерокс. Толкова за засекретните данни.
22:52 25.08.2025
52 И ние почваме нови
До коментар #41 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":производства съвместно с РайнМетал, 3 нови завода ще има в България - за барут, за снаряди и за дронове !
Коментиран от #59
22:52 25.08.2025
54 Девизът на ПутлерЮгент
До коментар #38 от "Ясно":Родих се при ПУТИН
Мизерствах при ПУТИН
И накрая умрях преди ПУТИН
Повече от 25 години живот
За Руската младеж
Е забранено
22:54 25.08.2025
57 Долен Трън
22:59 25.08.2025
58 руснак без крак
До коментар #56 от "Остава въпроса":остави никовете, кажи кога ще влизаме в Киев
Коментиран от #61
23:00 25.08.2025
59 Пешо Волгата - 4 хилядник
До коментар #52 от "И ние почваме нови":Това е добре. Но дори и сега продукцията на АРСЕНАЛ и ВМЗ Сопот отива изцяло в Украйна. В Самоков Самел-90 също произвежда бронирани автомобили за БА и дронове за Украйна. България ще стане един от основните доставчици и на 155 мм. снаряди, а в момента сме най- големият производител на 122 мм. и 152 мм. снаряди по съветските стандарти, които също пласираме основно в Украйна. Направо не ми се мисли колко "братушки" са изтрепани с българско оръжие и боеприпаси. По най- консервативни оценки са няколко десетки хиляди.
Коментиран от #62
23:01 25.08.2025
60 ЩО ЗА ИДЬОТЩИНА
23:02 25.08.2025
62 Ам чи това не е за гордост
До коментар #59 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Да поддържаш война в която загиват хора, за да печелиш, е доста гнусно! Същото като САЩ
Коментиран от #69, #76
23:06 25.08.2025
63 Кошмарни загуби на орките в Украйна
Коментиран от #66, #68
23:08 25.08.2025
64 Барут
Коментиран от #72
23:10 25.08.2025
65 Рейгън
23:10 25.08.2025
66 Наистина е страшно
До коментар #63 от "Кошмарни загуби на орките в Украйна":русия имаше 2,9 милиона редовна армия ,още толкова запасни и около милион мобилизирани от републиките във федерацията. Половината са ликвидирани в република Украйна както показва Американския адмирал с факти от сателитни изображения. А след такава месомелачка за клетите раши,те още буксуват в Донбас и путя моли рижия да помоли Украинците да се изтеглят оттам
Коментиран от #77, #78
23:11 25.08.2025
67 Много са зле
Коментиран от #70, #73
23:11 25.08.2025
68 Що да е страшно
До коментар #63 от "Кошмарни загуби на орките в Украйна":Аз пък ликувам и танцувам. Така им се пада на рашите след като още не са обесили изкукалото бункерно жуже путя
23:12 25.08.2025
69 Да му мисли Руссия,
До коментар #62 от "Ам чи това не е за гордост":тя е започнала войната, и тя дава колосални жертви и финансови загуби. А на българите не им пука и грам за Русия. Ние си гледаме производството на оръжия да се увеличава, а с това и нашата печалба. руснаците като са глупави и са решили да умират за тоя дето духа, си е техен проблем.
Коментиран от #79
23:12 25.08.2025
70 Хммм
До коментар #67 от "Много са зле":Е,и!?
23:13 25.08.2025
71 Никой
Дойчовците къде са тръгнали пак.
23:15 25.08.2025
72 Още не разбирате!
До коментар #64 от "Барут":Русия има мощ да срине със земята цяла Украйна!Това че Путин ги жали,някои незапознати го мислят за слабост на Русия! Не,слабост е на Путин!!!
Коментиран от #80
23:15 25.08.2025
73 че тя Русия
До коментар #67 от "Много са зле":си е васална държава, не само на Китай, но вече и на Северна Корея 🤣
Коментиран от #75
23:15 25.08.2025
74 Гумени Глави
Извинявай мила моя, че те пребих от бой. Вината беше твоя! Шамара лично мой!!
23:17 25.08.2025
75 Град Козлодуй
До коментар #73 от "че тя Русия":Така е приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #81
23:18 25.08.2025
76 Пешо Волгата - 4 хилядник
До коментар #62 от "Ам чи това не е за гордост":Шефовете на военните ни заводи, до един са комунета и русофили. Явно не виждат проблем в това, да продават оръжие на Украйна. "Парите не миришат", като е казал на времето Римският Император Веспасиан.
Коментиран от #83
23:20 25.08.2025
77 Това са безспорни факти
До коментар #66 от "Наистина е страшно":Колкото и радостни ,толкова и тъжни. Нещастните раши и те бяха живи хора преди. Никой не заслужава да му се взема живота принудително както бункерното жуже им го взе палача на руския народ.
23:22 25.08.2025
78 раша пред закриване
До коментар #66 от "Наистина е страшно":От 144 милионна раша редовната им армия беше 2,9 милиона, още толкова запасни и около милион насила мобилизирани. Американския адмирал борави с точни цифри от сателитни изображения. Половината армия на раша гyшна букета в Украйна безмилостно. То и не трябва много aкъл дори съдрaните клoшaрcки кAпeйки да го разберат също след като путя цeлуна oбувките на плондера ким и KYPaнa пред рамзан за пушечно месо че рашисткото е на приключване
Коментиран от #94
23:24 25.08.2025
79 Войната е следствие, а не причина
До коментар #69 от "Да му мисли Руссия,":Не мисли Русия, а Европа, защото за да има война, виновника е САЩ, а сега точно САЩ унищожава Европа. Ще каже човек, че не сте европейци, че обслужвате лъжите и ниско интелигентната пропаганда на САЩ, за да унищожава Европа и България!
23:25 25.08.2025
80 хаха🤣🤣🤣
До коментар #72 от "Още не разбирате!":видяхме каква мощ е Рашка🤣 правеше поклони до земята на Кимчо и играеше кючеци на аятолаха, за да се моли за помощ 🤣
Коментиран от #85
23:26 25.08.2025
81 Хаха хаха ха
До коментар #75 от "Град Козлодуй":Става ли държава от алкохолици, деградирали от 108 годишен комунизъм ?!?
23:27 25.08.2025
82 Европеец
До коментар #1 от "Фокус Мокус":Ако срещата не е подготвена какво ще стане, Ами ще се скарат и толкова... Така че Лавров е прав.... А заглавието много глуоаво....
23:27 25.08.2025
83 Толкова ли не може
До коментар #76 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":да напишете едно изречение, без да папагалите глупавите думички за комунисти, русофили, марсианци? Жалко е да показвате какво дъно е ударил запада да ви унищожава така. За цигани ли се имате?
Коментиран от #87
23:28 25.08.2025
84 Гражданин
23:28 25.08.2025
85 Еле пък с теб
До коментар #80 от "хаха🤣🤣🤣":и другите като теб, изкарани да борят Русия с детска простотия и ниско интелигентна пропаганда, ептен се видя, че Русия е голяма сила. 😄
23:29 25.08.2025
86 Интриги и насъкване
Ако Тръмп не им се върже,, минават на - Раша раша раша и Агент Краснов.
Жалка история:(
23:31 25.08.2025
87 Пешо Волгата - 4 хилядник
До коментар #83 от "Толкова ли не може":Такава е реалността. Ако си свалите розовите очила, ще прогледнете. СССР умря. Русия не е "велика сила". В България ни управляват комунета и ченгета.
Коментиран от #89
23:33 25.08.2025
88 Хи хи
23:35 25.08.2025
89 Да такава е реалността за съжаление
До коментар #87 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Запада е ударил тотално дъно да оопростачва глупави деца за евтини лъжи и глупава пропаганда.
23:38 25.08.2025
91 теню
23:45 25.08.2025
92 Калчо
23:46 25.08.2025
93 Никой не казва
Какво ще промени това?
Зеленски щял да объжда територии с Путин и да наложил "справедлив мир"??? А Путин го било страх от това??? Ама верно ли бе кукувици?
23:47 25.08.2025
94 Ха ха
До коментар #78 от "раша пред закриване":Ти от Карлуково ли пишеш? Сам си говориш,сам си отговоряш.Абе нищо ти няма.
23:49 25.08.2025