Гаранции, мир, територии: Какво постигна срещата за Украйна

Ще има ли среща на Путин и Зеленски, какви гаранции за сигурността на Украйна могат да бъдат дадени, ще има ли отказ от територии за постигане на мир: По кои въпроси бе постигнат напредък във Вашингтон и по кои – не.

Мирът все още изглежда като далечна перспектива. Но за първи път от началото на руската агресивна война срещу Украйна преди почти 3,5 години се стигна до всеобхватен преговорен процес с участието на всички замесени, отбелязва АРД.

Срещата в Аляска на президентите Тръмп и Путин бе последвана от среща на Тръмп с украинския президент Зеленски и с водещи европейски политици във Вашингтон. Какво донесе тя и кои въпроси все още остават открити?

Ще се стигне ли до среща на Путин и Зеленски?

Има изгледи за подобно нещо. Американският президент обяви, че е започнал подготовката на двустранна среща на Путин и Зеленски. По данни на германския канцлер Фридрих Мерц тази среща трябва да се състои в рамките на следващите две седмици. След това – според плана на Тръмп – би трябвало да има и тристранна среща с негово участие.

Този план обаче явно не е окончателен. След проведения телефонен разговор на Тръмп с Путин Кремъл засега не е казал нищо за среща на президентско ниво. Путин неведнъж е заявявал, че е готов за среща със Зеленски, но пък поставя условие някои основни спорни въпроси да бъдат изяснени още преди това. Зеленски на свой ред каза за пореден път в Белия дом, че е готов да се срещне с Путин, включително в присъствието на Тръмп, при това без да поставя предварителни условия.

Как могат да изглеждат гаранциите за сигурност на Украйна?

С т.нар. гаранции за сигурност държавите или международните организации могат да дадат обвързващи уверения на някоя страна, че ще гарантират нейната сигурност и ще я защитават от външни заплахи. В случая с Украйна потенциал за конфликти крият най-вече следните два варианта, посочва германската обществена медия.

Гаранции по силата на член 5 от Договора за НАТО: Съгласно този член ако някоя държава от Алианса бъде нападната, ще може да разчита на подкрепата на всички съюзници и нападението срещу една държава членка се оценява като нападение срещу всички. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте подчерта във Вашингтон, че макар да не става дума за пълноправно членство на Украйна в Алианса, се обсъждат гаранции по подобие на член 5. Предстои да се изясни какво точно трябва да включват те. По думите на Зеленски, гаранциите за сигурност трябва да бъдат разработени в следващите десет дни.

Мироопазващи части за Украйна: Рюте, Мерц и Тръмп не казаха как точно биха могли да изглеждат тези части. Френският президент Макрон спомена „резервни сили по море, във въздуха и по суша“, които биха могли да бъдат предоставени от съюзниците на Украйна. За Макрон една от необходимите гаранции за сигурност е и силната украинска армия, която да е в състояние да се противопостави на всяка атака. Рюте подчерта, че след сключването на мирно споразумение Русия никога повече не бива да се опитва да завладее и един квадратен километър украинска територия. Възможността за разполагане на американски войски в Украйна обаче не е била обсъждана, каза генералният секретар на НАТО.

Какво казва Москва?

След срещата си с Тръмп в Аляска Путин също спомена гаранции за сигурност на Украйна, но без да прави уточнения. Руското външно министерство отново подчерта, че Русия няма да приеме присъствието на войски от натовските държави в Украйна за гарантиране на мира след постигането на примирие. От Москва твърдят, че при подобен сценарий има заплаха от ескалация и превръщане на конфликта в глобална конфронтация.

Ще има ли примирие или не?

Това е напълно неясно, резюмира АРД. Направените изказвания по въпроса са твърде различни. Тръмп първо искаше незабавно примирие, но след срещата си с Путин изобщо не отвори дума по въпроса.

Федералният канцлер Мерц каза: „Не мога да си представя, че следващата среща ще се състои без примирие“. Зеленски пък оттегли своето предишно искане за примирие, защото, както сам заяви, е редно преговорите да се водят без предварителни условия.

А въпросът с украинските територии, за които претендира Русия?

Русия постоянно настоява, че за установяването на примирие Украйна трябва да се откаже от свои територии. Анексираните украински области Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон от 2022 година са вписани в руската конституция като нови региони. Москва отправи в меморандум предложението украинските части да се изтеглят изцяло от онези части на Луганска и Донецкаобласт, които не са под контрола на руската армия – като условие за примирие. В Донецка област се намират стратегически важните градове Краматорск и Словянск, които Киев държи и от които не иска да се отказва.

Има спекулации, че Русия може да се откаже от окупираните от нея части в района на Суми, Харков, Днепропетровск и Миколаев, ако срещу това получи пълен контрол над Донецк и Луганск. Открит е и въпросът за бъдещето на Запорожие и Херсон. Повече от 50 процента от тях са под руски контрол, но Киев продължава да има думата в столиците на тези области.

Зеленски постоянно подчертава, че украинската конституция не допуска отказ от територии или размяна на земи. Но той каза също, че иска да преговаря лично с Путин по териториалните въпроси.

Оптимисти ли са европейците?

След срещата на представителите на Европа с Тръмп можеше да се усети известно облекчение, коментира АРД. Медията цитира канцлера Мерц с думите: „Моите очаквания не само се изпълниха, но бяха надхвърлени“. Генералният секретар на НАТО Рюте определи като голяма стъпка факта, че Тръмп се е съгласил да участва в гаранциите за сигурност. „Това наистина е пробив.“

Има обаче и по-предпазливи оценки. Финландският президент Александър Стуб изтъкна пред CNN, че основните стратегически цели на Путин така и не са се променили – „Той иска да разедини Украйна и да отнеме нейния суверенитет“. Френският президент Макрон пък бе по-скоро скептичен по отношение на планираната среща между Путин и Зеленски. Тя би могла да се превърне в напредък, но резултатите няма как да се предвидят, каза Макрон. „Дали мисля, че те могат да бъдат окончателни? Оставам много предпазлив.“