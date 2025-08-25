Руски разузнавателен самолет край Аляска! Пентагонът вдигна изтребители

Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD) е засякло и проследило руски разузнавателен самолет Ил-20 COOT в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска.
"NORAD отговори с E-3, два F-16 и два самолета танкер KC-135, които да прехванат и визуално да идентифицират руския самолет в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска", докладваха от командването.
Военният самолет е останал в международното въздушно пространство и не е навлязъл в американското или канадското суверенно въздушно пространство, добави NORAD.
1 Е нали е в международното пространство
17:22 25.08.2025
2 Хаха
Коментиран от #12
17:25 25.08.2025
3 Сатана Z
17:25 25.08.2025
4 Демек
17:26 25.08.2025
5 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜
17:26 25.08.2025
6 Още новини от Украйна
17:26 25.08.2025
7 БОЛШЕВИК
Коментиран от #13
17:26 25.08.2025
8 Мито
Интересно как ги е вдигнал. С крана??🤔
17:27 25.08.2025
9 А где
17:27 25.08.2025
10 Опа
17:27 25.08.2025
11 Пич
17:28 25.08.2025
12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #2 от "Хаха":Точен сте господине 👌👌.Копейка се бие в главата.
Благодаря за отговора!
17:29 25.08.2025
13 Сус бе
До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":Боклук.
17:30 25.08.2025