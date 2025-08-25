Новини
Руски разузнавателен самолет край Аляска! Пентагонът вдигна изтребители

25 Август, 2025 17:20 447 13

Военният самолет е останал в международното въздушно пространство и не е навлязъл в американското или канадското суверенно въздушно пространство, добави NORAD

Руски разузнавателен самолет край Аляска! Пентагонът вдигна изтребители - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD) е засякло и проследило руски разузнавателен самолет Ил-20 COOT в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска.

"NORAD отговори с E-3, два F-16 и два самолета танкер KC-135, които да прехванат и визуално да идентифицират руския самолет в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска", докладваха от командването.

Военният самолет е останал в международното въздушно пространство и не е навлязъл в американското или канадското суверенно въздушно пространство, добави NORAD.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е нали е в международното пространство

    8 2 Отговор
    Що се нас...аха кравите?

    17:22 25.08.2025

  • 2 Хаха

    5 7 Отговор
    Бий копейката с лопатата

    Коментиран от #12

    17:25 25.08.2025

  • 3 Сатана Z

    7 4 Отговор
    Нормално е Руснаците да си наглеждат владенията.

    17:25 25.08.2025

  • 4 Демек

    5 6 Отговор
    Кравата е пръднала и мечката се е изплашила и избягала.

    17:26 25.08.2025

  • 5 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜

    2 7 Отговор
    Путлер снима пътищата в Аляска, ЩЕ прави същите в Камчатка .🤣🤣🤣🤣🤣

    17:26 25.08.2025

  • 6 Още новини от Украйна

    5 0 Отговор
    Китайският балон мина от там и замина без креватите да реагират.

    17:26 25.08.2025

  • 7 БОЛШЕВИК

    4 2 Отговор
    Русия винаги трябва да е с една стъпка напред, обградена от алчни чакали и най-вече от западните хиени трябва сама да се пази!

    Коментиран от #13

    17:26 25.08.2025

  • 8 Мито

    4 0 Отговор
    "Пентагонът вдигна изтребители"
    Интересно как ги е вдигнал. С крана??🤔

    17:27 25.08.2025

  • 9 А где

    2 2 Отговор
    МОЧАТА?

    17:27 25.08.2025

  • 10 Опа

    3 2 Отговор
    Американците вече пуснаха ф47 от 6-то поколение, а руснаците са още на 4-то поколение.

    17:27 25.08.2025

  • 11 Пич

    2 0 Отговор
    Аа..... Аляска ?! Някое НЛО пак се авава с американците !!!

    17:28 25.08.2025

  • 12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Точен сте господине 👌👌.Копейка се бие в главата.
    Благодаря за отговора!

    17:29 25.08.2025

  • 13 Сус бе

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "БОЛШЕВИК":

    Боклук.

    17:30 25.08.2025