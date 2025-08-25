Руски разузнавателен самолет край Аляска! Пентагонът вдигна изтребители

Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD) е засякло и проследило руски разузнавателен самолет Ил-20 COOT в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска.

"NORAD отговори с E-3, два F-16 и два самолета танкер KC-135, които да прехванат и визуално да идентифицират руския самолет в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Аляска", докладваха от командването.

Военният самолет е останал в международното въздушно пространство и не е навлязъл в американското или канадското суверенно въздушно пространство, добави NORAD.