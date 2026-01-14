Обвиниха Юлия Тимошенко в подкуп на депутати от Радата, претърсват офиса на партията й „Баткивщина“

Лидерът на парламентарна фракция във Върховната рада на Украйна е обвинен в подкупване на членове на парламента, за да гласуват по конкретни законопроекти, съобщи пресслужбата на Националното бюро за борба с корупцията, цитирана от УНИАН.

„НАБУ и Специалната антикорупционна прокуратура разобличиха лидера на парламентарна фракция във Върховната рада на Украйна за предлагане на неправомерни облаги на няколко членове на парламента, принадлежащи към фракции, които не са ръководени от това лице, в замяна на гласуване за или против конкретни законопроекти“, се казва в изявлението.

Предварителната квалификация на престъплението е по част 4 от член 369 от Наказателния кодекс на Украйна. Такива престъпления се наказват с лишаване от свобода за срок от пет до десет години, със или без конфискация на имущество.

НАБУ не посочи конкретни имена, но обеща подробности да бъдат публикувани по-късно.

Междувременно „Украинска правда“, позовавайки се на свои източници, съобщава, че Националното бюро за борба с корупцията и Специалната антикорупционна прокуратура извършват претърсвания в офиса на партията „Баткивщина“. Въпросният офис се намира на улица „Туровска“ в Киев.

Междувременно „Схеми“, позовавайки се на източник от антикорупционните агенции, съобщава, че заподозряната е Юлия Тимошенко, ръководител на фракцията „Баткивщина“.

„НАБУ и САП разобличиха Юлия Тимошенко, която ръководи фракцията „Баткивщина“, потвърди източник на „Схеми“ от антикорупционните агенции. Допълнителни подробности към момента не са налични. Депутатът все още не е коментирал това, а нейната фракция не е правила никакви съобщения“, заявиха журналистите.

Тази информация е потвърдена и от депутата Олексий Гончаренко (Европейска солидарност):

„Беше Юлия Тимошенко. Тя преговаряше с няколко депутати за преминаване или неофициално присъединяване към фракцията „Баткивщина“ срещу пари. Един от депутатите е записал материалите и ги е предал на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ),“ написа той в Telegram.