Тръмп: Путин и Зеленски ще се срещнат за край на войната, сега всичко зависи от украинския президент
  Тема: Украйна

Тръмп: Путин и Зеленски ще се срещнат за край на войната, сега всичко зависи от украинския президент

16 Август, 2025 06:05, обновена 16 Август, 2025 05:10 2 527 21

Ако желаят, мога да присъствам и аз, заяви американският президент

Тръмп: Путин и Зеленски ще се срещнат за край на войната, сега всичко зависи от украинския президент - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски и руският държавен глава Владимир Путин ще организират среща, за да се опитат да постигнат прекратяване на огъня и да сложат край на войната в Украйна, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

"Сега наистина зависи от президента Зеленски да го направи. Бих казал също, че европейските държави трябва малко да се включат. Но зависи от президента Зеленски. Ако желаят, аз ще присъствам на следващата среща", заяви Тръмп на интервю с телевизионния водещ Шон Ханити по телевизионния канал "Фокс Нюз" след срещата си с Путин в Аляска.

"Предполагам, че сега ще организират среща между президента Зеленски, президента Путин и мен", допълни той.

На въпрос на какъв съвет би дал на Зеленски, Тръмп заяви, че би препоръчал на украинския президент "да сключи сделка - Русия е много голяма сила".

В интервюто си за "Фокс Нюз" Тръмп намекна, че по време на срещата му с Путин са били обсъдени размяна на територии и сигурността на Украйна.

На свой ред Ханити предположи, че ще има "някои размени на територии" и "още руска територия", докато Украйна ще получи "мерки за сигурност, които няма да са свързани с НАТО". На въпроса дали това е начинът, по който кризата ще свърши, Тръмп отговори: "Мисля, че това са точки, които договорихме, това са точки, по които до голяма степен сме се съгласили. Всъщност мисля, че сме се съгласили по много неща."

Същевременно американският президент заяви, че усеща, че страните "са близо до сделка, но не обича да говори за това", намеквайки, че предоставянето на детайли би провалило споразумението.

Той отказа да обсъжда за какво са се споразумели той и Путин и какво остава неуредено, повтаряйки, че "това изобщо не е сключена сделка".

Путин вече е казвал, че не е против среща със Зеленски, но че първо трябва да бъдат изпълнени "определени условия". Кремъл заяви, че двамата трябва да се срещнат само когато на масата има мирно споразумение, готово за подписване.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Психиатър

    27 33 Отговор
    Няма смисъл от повече срещи и празни приказки...

    Делата движат света, а не говоренето. Путлер нали твърдеше, че няма да нападат Украйна... и какво стана?
    САЩ да дава на Украйна всичко необходимо за войската и да се започва брутално унищожаване на агресора.

    Коментиран от #2, #8

    05:19 16.08.2025

  • 2 Не сте ПСИХИАТЪР

    27 19 Отговор

    До коментар #1 от "Психиатър":

    А ЗА ПСИХИАТЪР

    05:20 16.08.2025

  • 3 Уса

    22 16 Отговор
    Прехвърлихме топката на наркомана,който се беше маскирал на Лос с големи рога и искаше да влезе на срещата,но беше озаптен.Все пак,като награда получи топката върху рогата си и замина в неизвестна посока.Бог да пази тавариш Зеленски от своите

    05:21 16.08.2025

  • 4 Уса

    10 15 Отговор
    Браво на мистър Тръмп нашият най-добър американски президент за всички времена!

    Коментиран от #6

    05:25 16.08.2025

  • 5 Докато

    14 33 Отговор
    Не почнат да падат бомби над Мацквата, блатните твари няма да се кротнат.

    Коментиран от #7

    05:25 16.08.2025

  • 6 Прав си

    11 17 Отговор

    До коментар #4 от "Уса":

    Най-пробитият американски президент болшевик.

    05:27 16.08.2025

  • 7 ЧЕТИ КОМЕНТАР

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Докато":

    НОМЕР 2 И ЗА ВАС СЕ ОТНАСЯ

    05:28 16.08.2025

  • 8 Вашето Мнение

    17 17 Отговор

    До коментар #1 от "Психиатър":

    Ми действай бе диванен стратег, наркомана ги събира от улиците. Защо ли обаче няма нито един, повтарям нито един жълтопаветен подстрекател на фронта?

    Коментиран от #10, #12

    05:35 16.08.2025

  • 9 Да питам,

    12 10 Отговор
    Какво стана рижи kлoyне, нали край на войната за 24 часа? А то, агента Краснов в действие. Нищо повече.

    05:38 16.08.2025

  • 10 Да те питам,

    13 9 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето Мнение":

    А блатния nedофил от къде ги събира?

    Коментиран от #11

    05:40 16.08.2025

  • 11 Вашето Мнение

    20 6 Отговор

    До коментар #10 от "Да те питам,":

    Колкото и да се напъват "свободните" медии не могат да изкарат нито едно видео с вкарване на мъже в буса и писъците им, за разлика от случващото се в украйна. И пак питам, как пък така един жинжър от Бг не отиде да помага на зеления на фронта.

    Коментиран от #14

    05:43 16.08.2025

  • 12 Ти откъде пишеш, копейко мaлoyмна?

    9 7 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето Мнение":

    От фронта ли?

    05:47 16.08.2025

  • 13 Тръмп

    15 3 Отговор
    Раздадох украинските територии!Зеленски само трябва да подпише !

    05:47 16.08.2025

  • 14 Пак да те питам,

    9 15 Отговор

    До коментар #11 от "Вашето Мнение":

    А колко продухани koneйки заминаха към блатата, да се бият за ботоксовия nedoфил?

    Коментиран от #16

    05:48 16.08.2025

  • 15 Демек

    2 6 Отговор
    Тръмп е уредил среща на Зеленски с Путин ?

    05:51 16.08.2025

  • 16 Вашето Мнение

    12 6 Отговор

    До коментар #14 от "Пак да те питам,":

    Ами да ти кажа, руснаците си ви бият като маче у дирек, цялото натю и без нашата помощ.

    Коментиран от #17

    05:51 16.08.2025

  • 17 Пипи

    7 12 Отговор

    До коментар #16 от "Вашето Мнение":

    Видяхме миличък, Киев за три дни. Смех!

    Коментиран от #20

    05:53 16.08.2025

  • 18 Два другаря

    3 6 Отговор
    Двама кагебииистиии....

    06:03 16.08.2025

  • 19 Мдаа

    2 0 Отговор
    Дявола е в детайлите.Ако се срещнат путин и зеленски, със сигурност няма да се разберът за условията на мира и според глупака за това ще е виновен украинския президент.Що за глупост.

    06:41 16.08.2025

  • 20 не е СМЕШНО

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Пипи":

    а ТЪЖНО----особенно като връщат млади мъже в чували PS---а вече и старци

    06:42 16.08.2025

  • 21 Каунь

    1 0 Отговор
    И нека напинането да почне сега. И гледайте да не скинете някоя вена от толкоз зор.

    06:44 16.08.2025