Тръмп: Путин и Зеленски ще се срещнат за край на войната, сега всичко зависи от украинския президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски и руският държавен глава Владимир Путин ще организират среща, за да се опитат да постигнат прекратяване на огъня и да сложат край на войната в Украйна, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.
"Сега наистина зависи от президента Зеленски да го направи. Бих казал също, че европейските държави трябва малко да се включат. Но зависи от президента Зеленски. Ако желаят, аз ще присъствам на следващата среща", заяви Тръмп на интервю с телевизионния водещ Шон Ханити по телевизионния канал "Фокс Нюз" след срещата си с Путин в Аляска.
"Предполагам, че сега ще организират среща между президента Зеленски, президента Путин и мен", допълни той.
На въпрос на какъв съвет би дал на Зеленски, Тръмп заяви, че би препоръчал на украинския президент "да сключи сделка - Русия е много голяма сила".
В интервюто си за "Фокс Нюз" Тръмп намекна, че по време на срещата му с Путин са били обсъдени размяна на територии и сигурността на Украйна.
На свой ред Ханити предположи, че ще има "някои размени на територии" и "още руска територия", докато Украйна ще получи "мерки за сигурност, които няма да са свързани с НАТО". На въпроса дали това е начинът, по който кризата ще свърши, Тръмп отговори: "Мисля, че това са точки, които договорихме, това са точки, по които до голяма степен сме се съгласили. Всъщност мисля, че сме се съгласили по много неща."
Същевременно американският президент заяви, че усеща, че страните "са близо до сделка, но не обича да говори за това", намеквайки, че предоставянето на детайли би провалило споразумението.
Той отказа да обсъжда за какво са се споразумели той и Путин и какво остава неуредено, повтаряйки, че "това изобщо не е сключена сделка".
Путин вече е казвал, че не е против среща със Зеленски, но че първо трябва да бъдат изпълнени "определени условия". Кремъл заяви, че двамата трябва да се срещнат само когато на масата има мирно споразумение, готово за подписване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Психиатър
Делата движат света, а не говоренето. Путлер нали твърдеше, че няма да нападат Украйна... и какво стана?
САЩ да дава на Украйна всичко необходимо за войската и да се започва брутално унищожаване на агресора.
Коментиран от #2, #8
05:19 16.08.2025
2 Не сте ПСИХИАТЪР
До коментар #1 от "Психиатър":А ЗА ПСИХИАТЪР
05:20 16.08.2025
3 Уса
05:21 16.08.2025
4 Уса
Коментиран от #6
05:25 16.08.2025
5 Докато
Коментиран от #7
05:25 16.08.2025
6 Прав си
До коментар #4 от "Уса":Най-пробитият американски президент болшевик.
05:27 16.08.2025
7 ЧЕТИ КОМЕНТАР
До коментар #5 от "Докато":НОМЕР 2 И ЗА ВАС СЕ ОТНАСЯ
05:28 16.08.2025
8 Вашето Мнение
До коментар #1 от "Психиатър":Ми действай бе диванен стратег, наркомана ги събира от улиците. Защо ли обаче няма нито един, повтарям нито един жълтопаветен подстрекател на фронта?
Коментиран от #10, #12
05:35 16.08.2025
9 Да питам,
05:38 16.08.2025
10 Да те питам,
До коментар #8 от "Вашето Мнение":А блатния nedофил от къде ги събира?
Коментиран от #11
05:40 16.08.2025
11 Вашето Мнение
До коментар #10 от "Да те питам,":Колкото и да се напъват "свободните" медии не могат да изкарат нито едно видео с вкарване на мъже в буса и писъците им, за разлика от случващото се в украйна. И пак питам, как пък така един жинжър от Бг не отиде да помага на зеления на фронта.
Коментиран от #14
05:43 16.08.2025
12 Ти откъде пишеш, копейко мaлoyмна?
До коментар #8 от "Вашето Мнение":От фронта ли?
05:47 16.08.2025
13 Тръмп
05:47 16.08.2025
14 Пак да те питам,
До коментар #11 от "Вашето Мнение":А колко продухани koneйки заминаха към блатата, да се бият за ботоксовия nedoфил?
Коментиран от #16
05:48 16.08.2025
15 Демек
05:51 16.08.2025
16 Вашето Мнение
До коментар #14 от "Пак да те питам,":Ами да ти кажа, руснаците си ви бият като маче у дирек, цялото натю и без нашата помощ.
Коментиран от #17
05:51 16.08.2025
17 Пипи
До коментар #16 от "Вашето Мнение":Видяхме миличък, Киев за три дни. Смех!
Коментиран от #20
05:53 16.08.2025
18 Два другаря
06:03 16.08.2025
19 Мдаа
06:41 16.08.2025
20 не е СМЕШНО
До коментар #17 от "Пипи":а ТЪЖНО----особенно като връщат млади мъже в чували PS---а вече и старци
06:42 16.08.2025
21 Каунь
06:44 16.08.2025