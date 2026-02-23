Доц. Милен Иванов: Истината за случаи като „Петрохан – Околчица” няма как да бъде изцяло съобщена

При всяко служебно правителство започва войната за главния секретар. И това не донесе изненада. Влиянието на главния секретар върху честното провеждане на изборите е е по-скоро илюзорно, отколкото реално. Това каза бившият зам.-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в „Интервюто на NOVA”.

По думите му цялата власт е в ръцете на министъра на вътрешните работи и всичко зависи от него. „Този, който уволнява и назначава служителите, държи цялата власт. В нормалните държави този контрол е в ръцете на директор на полицията с шестгодишен мандат, което стабилизира системата и ограничава политическото влияние върху професионалната дейност”, посочи той.

След новината за освобождаването на главния секретар, доц. Иванов посочи, че същата съдба най-вероятно ще сполети и областните директори на полицията.

Бившият зам.-ректор на Академията на МВР коментира още и сегашната структура на разследванията. „Системата функционира под шапката на наблюдаващия прокурор. Той управлява целия процес и фокусира вниманието само върху очевидното престъпление, без да се разработва целият механизъм на деянието. Това поставя полицейските служители в ситуация на ограничена професионална автономия”, добави той.

Според него връщането на оперативно-издирвателната дейност в МВР и отделянето на прокуратурата от съдебната власт ще направи системата по-ефективна и ще позволи реален контрол върху престъпността.

„Истината за случаи като „Петрохан – Околчица” няма как да бъде изцяло съобщена. Много от фактите вече нямат информационни или реални следи. Обществото ще научи само това, което е установено по доказателства на място”, каза доц. Иванов.