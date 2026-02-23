Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Доц. Милен Иванов: Истината за случаи като „Петрохан – Околчица” няма как да бъде изцяло съобщена

Доц. Милен Иванов: Истината за случаи като „Петрохан – Околчица” няма как да бъде изцяло съобщена

23 Февруари, 2026 22:19 2 329 34

  • доц. милен иванов-
  • убийства-
  • петрохан-
  • околчица

Много от фактите вече нямат информационни или реални следи. Обществото ще научи само това, което е установено по доказателства на място

Доц. Милен Иванов: Истината за случаи като „Петрохан – Околчица” няма как да бъде изцяло съобщена - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При всяко служебно правителство започва войната за главния секретар. И това не донесе изненада. Влиянието на главния секретар върху честното провеждане на изборите е е по-скоро илюзорно, отколкото реално. Това каза бившият зам.-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в „Интервюто на NOVA”.

По думите му цялата власт е в ръцете на министъра на вътрешните работи и всичко зависи от него. „Този, който уволнява и назначава служителите, държи цялата власт. В нормалните държави този контрол е в ръцете на директор на полицията с шестгодишен мандат, което стабилизира системата и ограничава политическото влияние върху професионалната дейност”, посочи той.

След новината за освобождаването на главния секретар, доц. Иванов посочи, че същата съдба най-вероятно ще сполети и областните директори на полицията.

Бившият зам.-ректор на Академията на МВР коментира още и сегашната структура на разследванията. „Системата функционира под шапката на наблюдаващия прокурор. Той управлява целия процес и фокусира вниманието само върху очевидното престъпление, без да се разработва целият механизъм на деянието. Това поставя полицейските служители в ситуация на ограничена професионална автономия”, добави той.

Според него връщането на оперативно-издирвателната дейност в МВР и отделянето на прокуратурата от съдебната власт ще направи системата по-ефективна и ще позволи реален контрол върху престъпността.

„Истината за случаи като „Петрохан – Околчица” няма как да бъде изцяло съобщена. Много от фактите вече нямат информационни или реални следи. Обществото ще научи само това, което е установено по доказателства на място”, каза доц. Иванов.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е как да бъде

    36 1 Отговор
    съобщена цялата истина, след като това ще доведе до измитане на всички гадове във властта?

    Коментиран от #26

    22:23 23.02.2026

  • 2 Киро Ламата

    4 21 Отговор
    Нашто мевере алабала с президента и малки момченца.

    Коментиран от #3, #4, #14

    22:23 23.02.2026

  • 3 Юмруче във въздуха

    3 20 Отговор

    До коментар #2 от "Киро Ламата":

    И Плешо и той ли знойни петрохански нощи?

    22:25 23.02.2026

  • 4 Дзак

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Киро Ламата":

    Май някои дописници само с това се занимават!

    22:26 23.02.2026

  • 5 Туйн пийкс

    8 5 Отговор
    Истината е някъде там! А още по-точно истината е като тази за атента с Гешев.Кой изпрати Ивайло в Мексико ,за да пренася наркотици до Бъгария?

    22:36 23.02.2026

  • 6 Първата червена лампа

    9 0 Отговор
    за нередност в този случай е името на тази “национална агенция”.
    Нататък се оказва, че трябва да се рови дълбоко, а не всеки иска да се занимава с това, защото не му се напуска топлия стол.
    Само от това име става ясно колко дълбоко е било всичко и как някои отгоре са си затваряли очите или са били принудени да го правят.
    От там трябва да се тръгне, но гарван, гарвану не вади око.

    22:37 23.02.2026

  • 7 След стъпването в длъжност

    6 4 Отговор
    на това правителство ще бъде изпусната медийна мъгла върху разследването. България на кое място е по-,,журнализъм ,, в света. Някъде към Гана Южна Африка.

    22:38 23.02.2026

  • 8 Пич

    18 2 Отговор
    Този инфантил ви казва, да се примирите, че ще бъдете лъгани!!! Толкова жалки станаха, че гледам как пуснали версия за нацистко злато и за Вълчан войвода !!! Представяте ли си...?!

    22:39 23.02.2026

  • 9 Хохо Бохо

    29 0 Отговор
    Тоя казва: Истината за случая „Петрохан – Околчица” няма да бъде съобщена...

    Коментиран от #11

    22:40 23.02.2026

  • 10 Никой

    0 12 Отговор
    Самоубийство - това е.

    22:44 23.02.2026

  • 11 Стефан

    19 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хохо Бохо":

    Този доцент говори глупости и защитава некадърниците от МВР и ДАНС.

    22:45 23.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А пък аз се ошашавих!

    7 5 Отговор
    Ако не се беше случила тази трагедия, щяхме ли да научим, че някъде в този район имало база на "Вагнер" и даже се веело руско знаме?! Някой има ли логично обяснение на този факт?

    Коментиран от #18, #29

    22:46 23.02.2026

  • 14 Не понасям прасета

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Киро Ламата":

    Но ако педофилската партия събере по-малък процент вода от тази на кочината с удоволствие ще пия едно малко по този случай.

    22:46 23.02.2026

  • 15 Вече се знае ...

    4 0 Отговор
    Евреите ги думнаха ! Това е причината да не искат да признават и да продължават да дрънкат глупости за самоубийства.

    22:50 23.02.2026

  • 16 Още в началото

    3 9 Отговор
    всичко беше противоречиво, както е и досега. Според мен това се дължи на двойствения живот на техния водач.
    Предвид и показанията и думите на всички които са замесени с него смятам, че той е бил изкусен манипулатор и наред с легалните дейности е започнал да върши и нелегални на определен етап.
    Нищо не ми подсказва в този случай, че той е бил почтен човек.
    Още повече, че смъртта на всички 6 души и палежът на хижата не са достойни дела, а начин за прикриване на миналото.
    Кой убива и пали ако не иска да е уличен в нещо нередно?

    22:50 23.02.2026

  • 17 нннн

    12 0 Отговор
    Само лъжата ли може да бъде съобщавана. Ей затова сме на туй дередже...

    22:51 23.02.2026

  • 18 На столична община

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "А пък аз се ошашавих!":

    Ти се вее украинско знам, пък ти за някво руско в няква хижа. Способен ли си да си дадеш сметка за това

    22:55 23.02.2026

  • 19 Дрифт

    12 0 Отговор
    Нито едно знаково убийство не е разкрито. Случайност? И ни очаква още много от това ако не пометем корковата мафия.

    22:56 23.02.2026

  • 20 Има една

    8 0 Отговор
    Поговорка : "Който иска, намира начин, а който не иска, намира причина" !

    22:57 23.02.2026

  • 21 Дедо Мраз

    13 0 Отговор
    Когато мафията си има държава няма как да очаквам истината. Петрохан е поредният пример.

    22:59 23.02.2026

  • 22 Абе

    7 10 Отговор
    Искам Васил Терзиев да обясни публично какви пари е дарил на групата в Петрохан - лични или обществени !? Ако са лични, да каже откъде ги има, а ако са обществени, да каже с какво право !

    23:02 23.02.2026

  • 23 Всеки може да размива темата

    2 2 Отговор
    с лакърдии и локуми колкото си иска.
    Важни са фактите.
    Там трябва да се насочи всеки разумен коментиращ.
    А те не са в полза на техния водач.
    Може ни някога са били, но не и след тези 6 трупа и опожарената хижа.
    Нищо не оправдава тези деяния.
    Те не са деяния достойни за уважение.

    23:04 23.02.2026

  • 24 Чудесии

    7 0 Отговор
    Сега пък и версия за ЕДИН ВАГОН нацистко злато, скрито в подводна пещера! А относно "Вагнер", за чудене си е. Човек започва да се пита колко още държави имат някакви военни бази на наша територия, а пък народът като цяло не знае това?

    23:06 23.02.2026

  • 25 Аз не знам истината

    4 9 Отговор
    но не виждам нито една индикация техния гуру да е бил почтен. Както се вижда всичко се върти около него и никой друг.
    Каквото и да си говорим, в този случай няма нищо редно.
    Нередностите са започнали много отдавна и накрая са завършили с трагедия.

    23:12 23.02.2026

  • 26 ПРИПОМНЯНЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Е как да бъде":

    ...информацията е монопол на властта!

    23:13 23.02.2026

  • 27 ВЕТЕРАН

    1 6 Отговор
    Един човек, който коментира нормално, правилно и професионално. Без да е с титла експерт криминалист като повечето празнодумци по всички медии.

    23:28 23.02.2026

  • 28 Моряка

    1 4 Отговор
    За този случай си има аксиома.Виновен е единствено пак Путин.Казал го е джобното менте генералче Атанасов.Той пък го е научил от Тони Документчето.Не подлежи на оспорване.

    23:42 23.02.2026

  • 29 Моряка

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "А пък аз се ошашавих!":

    Ми то руското знаме още се вее над Петрохан.Лично Путин го забичил на покрива на хижата.Имало такова и на Околчица,но Захари Стоянов пропуснал да го пише в книгата.Сега Георги Господинов го добавил в Епилога.И го наградили от някакво списание на Сорос.
    .

    23:54 23.02.2026

  • 30 ирония

    0 2 Отговор
    Когато някой липсва, първо го търсят в болница, а новия МВР министър от професионална компетентност се обърна първо в ефир, някой да намери зам.гл. МВР секретар, за да го упрекне в мудност.

    Коментиран от #32

    23:56 23.02.2026

  • 31 За това е прав

    1 0 Отговор
    Че е добре да се отдели прокуратурата от съдебната власт. Логично е защото едното е обвинение а другото съд. Заедно се превръщат в трибунал когато са под обща шапка. Относно дали всичко зависи от наблюдаващия прокурор не съм съгласен. Той нито "управлява" реално целия процес нито пък фокусира вниманието само върху очевидното...

    00:10 24.02.2026

  • 32 Тодор

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "ирония":

    Никой не коментира оя нискочелия, който има мерак на момата от парапета, че иска уволнението на всички директори в мвр, защо? С какво право?
    Има директори, които си вършат работата и такива, които не я вършат. Само бюлетина на МВР ако се следи се вижда, че в едни ОДМВР няма седмици наред съобщения за нищо, нима в тези области на България да няма престъпления?
    Има обаче други, които през ден публикуват, различни случаи кой за какво е задържан.
    Не може да се уволнява наред, само и само да си сложим наши хора от ППДБ...каква е целта? Да се спре купуването на гласове от ДПС и Герб, за сметка на това ППДБ да купуват гласове само, това ли?

    00:28 24.02.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА - КОБУРГОТСКА Я УБИХА
    ЩОТО РОВЕШЕ МНОГО
    , КВО ОСТАВА ЗА ГРУПИЧКА ПЕТРОХАНСКИ П - ДБ ?:)
    . . ....
    И ТВА НИКОЙ НЕ ИМ Е ОТКРАДНАЛ НИЩО - САМО СА ГИ УБИЛИ:)

    03:28 24.02.2026

  • 34 Колкото и минуси да слагате

    0 0 Отговор
    в тази история няма нищо нормално.
    Започва с новина за три трупа, появяват се още три и колкото повече рови човек разбира колко далеч е започнало всичко и колко е сбъркано.
    Ще има ровене докато се стигне до дъното й, а то не изглежда добре.

    03:52 24.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове