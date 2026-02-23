Доц. Милен Иванов: Истината за случаи като „Петрохан – Околчица” няма как да бъде изцяло съобщена

При всяко служебно правителство започва войната за главния секретар. И това не донесе изненада. Влиянието на главния секретар върху честното провеждане на изборите е е по-скоро илюзорно, отколкото реално. Това каза бившият зам.-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в „Интервюто на NOVA”.
По думите му цялата власт е в ръцете на министъра на вътрешните работи и всичко зависи от него. „Този, който уволнява и назначава служителите, държи цялата власт. В нормалните държави този контрол е в ръцете на директор на полицията с шестгодишен мандат, което стабилизира системата и ограничава политическото влияние върху професионалната дейност”, посочи той.
След новината за освобождаването на главния секретар, доц. Иванов посочи, че същата съдба най-вероятно ще сполети и областните директори на полицията.
Бившият зам.-ректор на Академията на МВР коментира още и сегашната структура на разследванията. „Системата функционира под шапката на наблюдаващия прокурор. Той управлява целия процес и фокусира вниманието само върху очевидното престъпление, без да се разработва целият механизъм на деянието. Това поставя полицейските служители в ситуация на ограничена професионална автономия”, добави той.
Според него връщането на оперативно-издирвателната дейност в МВР и отделянето на прокуратурата от съдебната власт ще направи системата по-ефективна и ще позволи реален контрол върху престъпността.
„Истината за случаи като „Петрохан – Околчица” няма как да бъде изцяло съобщена. Много от фактите вече нямат информационни или реални следи. Обществото ще научи само това, което е установено по доказателства на място”, каза доц. Иванов.
1 Е как да бъде
Коментиран от #26
22:23 23.02.2026
2 Киро Ламата
Коментиран от #3, #4, #14
22:23 23.02.2026
3 Юмруче във въздуха
До коментар #2 от "Киро Ламата":И Плешо и той ли знойни петрохански нощи?
22:25 23.02.2026
4 Дзак
До коментар #2 от "Киро Ламата":Май някои дописници само с това се занимават!
22:26 23.02.2026
5 Туйн пийкс
22:36 23.02.2026
6 Първата червена лампа
Нататък се оказва, че трябва да се рови дълбоко, а не всеки иска да се занимава с това, защото не му се напуска топлия стол.
Само от това име става ясно колко дълбоко е било всичко и как някои отгоре са си затваряли очите или са били принудени да го правят.
От там трябва да се тръгне, но гарван, гарвану не вади око.
22:37 23.02.2026
7 След стъпването в длъжност
22:38 23.02.2026
8 Пич
22:39 23.02.2026
9 Хохо Бохо
Коментиран от #11
22:40 23.02.2026
10 Никой
22:44 23.02.2026
11 Стефан
До коментар #9 от "Хохо Бохо":Този доцент говори глупости и защитава некадърниците от МВР и ДАНС.
22:45 23.02.2026
13 А пък аз се ошашавих!
Коментиран от #18, #29
22:46 23.02.2026
14 Не понасям прасета
До коментар #2 от "Киро Ламата":Но ако педофилската партия събере по-малък процент вода от тази на кочината с удоволствие ще пия едно малко по този случай.
22:46 23.02.2026
15 Вече се знае ...
22:50 23.02.2026
16 Още в началото
Предвид и показанията и думите на всички които са замесени с него смятам, че той е бил изкусен манипулатор и наред с легалните дейности е започнал да върши и нелегални на определен етап.
Нищо не ми подсказва в този случай, че той е бил почтен човек.
Още повече, че смъртта на всички 6 души и палежът на хижата не са достойни дела, а начин за прикриване на миналото.
Кой убива и пали ако не иска да е уличен в нещо нередно?
22:50 23.02.2026
17 нннн
22:51 23.02.2026
18 На столична община
До коментар #13 от "А пък аз се ошашавих!":Ти се вее украинско знам, пък ти за някво руско в няква хижа. Способен ли си да си дадеш сметка за това
22:55 23.02.2026
19 Дрифт
22:56 23.02.2026
20 Има една
22:57 23.02.2026
21 Дедо Мраз
22:59 23.02.2026
22 Абе
23:02 23.02.2026
23 Всеки може да размива темата
Важни са фактите.
Там трябва да се насочи всеки разумен коментиращ.
А те не са в полза на техния водач.
Може ни някога са били, но не и след тези 6 трупа и опожарената хижа.
Нищо не оправдава тези деяния.
Те не са деяния достойни за уважение.
23:04 23.02.2026
24 Чудесии
23:06 23.02.2026
25 Аз не знам истината
Каквото и да си говорим, в този случай няма нищо редно.
Нередностите са започнали много отдавна и накрая са завършили с трагедия.
23:12 23.02.2026
26 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #1 от "Е как да бъде":...информацията е монопол на властта!
23:13 23.02.2026
27 ВЕТЕРАН
23:28 23.02.2026
28 Моряка
23:42 23.02.2026
29 Моряка
До коментар #13 от "А пък аз се ошашавих!":Ми то руското знаме още се вее над Петрохан.Лично Путин го забичил на покрива на хижата.Имало такова и на Околчица,но Захари Стоянов пропуснал да го пише в книгата.Сега Георги Господинов го добавил в Епилога.И го наградили от някакво списание на Сорос.
.
23:54 23.02.2026
30 ирония
Коментиран от #32
23:56 23.02.2026
31 За това е прав
00:10 24.02.2026
32 Тодор
До коментар #30 от "ирония":Никой не коментира оя нискочелия, който има мерак на момата от парапета, че иска уволнението на всички директори в мвр, защо? С какво право?
Има директори, които си вършат работата и такива, които не я вършат. Само бюлетина на МВР ако се следи се вижда, че в едни ОДМВР няма седмици наред съобщения за нищо, нима в тези области на България да няма престъпления?
Има обаче други, които през ден публикуват, различни случаи кой за какво е задържан.
Не може да се уволнява наред, само и само да си сложим наши хора от ППДБ...каква е целта? Да се спре купуването на гласове от ДПС и Герб, за сметка на това ППДБ да купуват гласове само, това ли?
00:28 24.02.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩОТО РОВЕШЕ МНОГО
, КВО ОСТАВА ЗА ГРУПИЧКА ПЕТРОХАНСКИ П - ДБ ?:)
. . ....
И ТВА НИКОЙ НЕ ИМ Е ОТКРАДНАЛ НИЩО - САМО СА ГИ УБИЛИ:)
03:28 24.02.2026
34 Колкото и минуси да слагате
Започва с новина за три трупа, появяват се още три и колкото повече рови човек разбира колко далеч е започнало всичко и колко е сбъркано.
Ще има ровене докато се стигне до дъното й, а то не изглежда добре.
03:52 24.02.2026