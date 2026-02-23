Новини
  Тема: Войната на митата

Европейският парламент отложи ратифицирането на митническото споразумение със САЩ

23 Февруари, 2026 22:23 820 10

Това е второто забавяне на ратифицирането на документа

Европейският парламент отложи ратифицирането на митническото споразумение със САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент отложи ратифицирането на тарифното споразумение със САЩ, което задължава ЕС едностранно да плаща 15% тарифи на САЩ, съобщи аг. Reuters.

Гласуването на споразумението в Търговската комисия на Европейския парламент, насрочено за вторник, вече е отложено. Комисията трябва да одобри споразумението, преди Европейският парламент да гласува за него на пленарно заседание.

Това е второто забавяне на ратифицирането на документа. Първото беше отложено през януари на фона на исканията на САЩ за Гренландия.

На свой ред говорителят на Европейската комисия Олоф Гил заяви на брифинг в Брюксел, че Европейската комисия „очаква правна яснота от САЩ“ относно ситуацията след решението на Върховния съд на САЩ, което на практика обяви тарифите за незаконни, и администрацията на САЩ, която впоследствие повиши „глобалните тарифи“ с още 5%.

По-рано Европейската комисия публикува изявление, в което подчертава готовността на Брюксел да спази своята част от споразумението, при условие че неговите разпоредби останат непроменени и тарифите за Европа не се увеличат отново.


Белгия
  • 1 таксиджия 🚖

    6 0 Отговор
    Правилно! А ние като потребители можем да ударим краварите като купуваме само европейски стоки и услуги, по възможност произведени в ЕС.

    Коментиран от #10

    22:29 23.02.2026

  • 2 Шаголапа

    4 0 Отговор
    Урсулът... Наздраве!

    22:45 23.02.2026

  • 3 Гориил

    6 3 Отговор
    Тръмп те мрази и презира.В продължение на осемдесет години доехте Съединените щати като крави. Сега вече не можете да разчитате на висок стандарт на живот и неразумно високо ниво на комфорт. Американците виждат Европа като ожесточен конкурент и враг.

    Коментиран от #5, #6

    22:46 23.02.2026

  • 4 Каякаласт

    2 1 Отговор
    И тя иска далапа

    22:46 23.02.2026

  • 5 Вампир

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Стига с твоите простотии-4-ти километър те чака

    22:48 23.02.2026

  • 6 Щастлифт

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гориил":

    Десислаф Банофсъм......

    22:49 23.02.2026

  • 7 Уса

    0 1 Отговор
    Клякайте по корем джендъри и вдигайте крака за задна ножица

    00:14 24.02.2026

  • 8 Уса

    1 1 Отговор
    Ще купувате европейски стоки,но произведени в САЩ,защото произведените в еврогеа са на двойни и тройни цени.Свършено е с вашия бклчав ЕС сборище на пропадляци

    00:16 24.02.2026

  • 9 Трътлю

    0 0 Отговор
    Глей кво парламентче са си построили! Оная Кая и Мърсулата се разхождат някъде там.

    01:27 24.02.2026

  • 10 произведеното в ЕС

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    е всъщност китайско.

    02:33 24.02.2026