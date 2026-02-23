Европейският парламент отложи ратифицирането на митническото споразумение със САЩ

Европейският парламент отложи ратифицирането на тарифното споразумение със САЩ, което задължава ЕС едностранно да плаща 15% тарифи на САЩ, съобщи аг. Reuters.

Гласуването на споразумението в Търговската комисия на Европейския парламент, насрочено за вторник, вече е отложено. Комисията трябва да одобри споразумението, преди Европейският парламент да гласува за него на пленарно заседание.

Това е второто забавяне на ратифицирането на документа. Първото беше отложено през януари на фона на исканията на САЩ за Гренландия.

На свой ред говорителят на Европейската комисия Олоф Гил заяви на брифинг в Брюксел, че Европейската комисия „очаква правна яснота от САЩ“ относно ситуацията след решението на Върховния съд на САЩ, което на практика обяви тарифите за незаконни, и администрацията на САЩ, която впоследствие повиши „глобалните тарифи“ с още 5%.

По-рано Европейската комисия публикува изявление, в което подчертава готовността на Брюксел да спази своята част от споразумението, при условие че неговите разпоредби останат непроменени и тарифите за Европа не се увеличат отново.