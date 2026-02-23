Илиян Филипов: Вили Вуцов да се научи да управлява велосипед

Благодетелят на Ботев Пловдив Илиян Филипов похвали футболистите и треньорския щаб на "канарчетата" след успеха с 2:1 над шампиона Лудогорец в среща от 22-ия кръг на efbet Лига. Филипов отправи и нападка към Велислав Вуцов, който се е бил изказал критично към управлението на жълто-черните.

Публикуваме мнението на Илиян Филипов без редакторска намеса:

"Днес видях моя Ботев Пловдив!

Благодаря на всички момчета, които оставиха сърцата си на терена. Благодаря на целия треньорски щаб и на целия екип на клуба за труда, професионализма и отдадеността.

Не благодаря на г-н Вили Вуцов, който обсипа с гнусни изказвания в своя подкаст за клуба ни и управлението му.

Г-н Вуцов, когато се научите да управлявате поне велосипед, тогава ще чуем оценката ви за управлението на любимия ни Ботев.

Поздравявам всички жълто-черни сърца с победата! Днес показахме на цяла България, че Ботев е над всичко и всички."