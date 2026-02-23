Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Илиян Филипов: Вили Вуцов да се научи да управлява велосипед

Илиян Филипов: Вили Вуцов да се научи да управлява велосипед

23 Февруари, 2026 22:27 1 373 6

  • велислав вуцов-
  • футбол-
  • ботев пловдив-
  • илиян филипов

Видях моя Ботев Пловдив!

Илиян Филипов: Вили Вуцов да се научи да управлява велосипед - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Благодетелят на Ботев Пловдив Илиян Филипов похвали футболистите и треньорския щаб на "канарчетата" след успеха с 2:1 над шампиона Лудогорец в среща от 22-ия кръг на efbet Лига. Филипов отправи и нападка към Велислав Вуцов, който се е бил изказал критично към управлението на жълто-черните.

Публикуваме мнението на Илиян Филипов без редакторска намеса:

"Днес видях моя Ботев Пловдив!
Благодаря на всички момчета, които оставиха сърцата си на терена. Благодаря на целия треньорски щаб и на целия екип на клуба за труда, професионализма и отдадеността.
Не благодаря на г-н Вили Вуцов, който обсипа с гнусни изказвания в своя подкаст за клуба ни и управлението му.
Г-н Вуцов, когато се научите да управлявате поне велосипед, тогава ще чуем оценката ви за управлението на любимия ни Ботев.
Поздравявам всички жълто-черни сърца с победата! Днес показахме на цяла България, че Ботев е над всичко и всички."


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Завистта при някой е голяма!

    22:59 23.02.2026

  • 2 Тц, тц, тц!

    4 0 Отговор
    Ей този е уникален глупак!!! Силно ми напомня за Митю Селския! Мястото му не е в Ботев!

    23:22 23.02.2026

  • 3 Вили Вуцов

    3 0 Отговор
    наистина е абсолютен лаладжия - когато "критикуваше" уволнението на Херо - реално изброи само факти в подкрепа на уволнението, умишлено или не, но тролеше Херо - избрал е слаб щаб, нямало да допусне друг да му доведе играчи, но новите играчи нищо не показвали, т.е. довел си е некадърници, отказал се е от законно дължимите му заплати по неустойката, Ботев нищо не са играли в контролите зимата... Лудогорец бил най-твърдата двойка. Потресаващ е - гледах му някои предавания преди Нова Година, след третото - все едно си си пуснал отново нещо гледано - същите критики, ама по друг адрес. Кани гост - на второто изречение го е прекъснал три пъти. Единственото нещо с полза, и то донякъде, и причина да изгледам това за Херо, бяха мачовете в Б група - поне там покрай контактите си и сина му в Миньор дава някаква реална информация за прогнози. Басирам се, че до края на май подкастът му е приключил, или поне неговото участие в него.

    23:48 23.02.2026

  • 4 Папагал тв.

    3 0 Отговор
    По-полека с това "моят Ботев", палячо.

    23:51 23.02.2026

  • 5 Някой си

    0 1 Отговор
    Какво означава сегашен собственик на ФК и перач на пари?Има ли нещо общо?

    23:55 23.02.2026

  • 6 Трътлю

    0 0 Отговор
    Тва майна управлява Ролс Ройс кабриолет, а аверчето му е на Майбах. Който не е ходил в ПИМК-а, той не ги е видял.

    01:22 24.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове