Британски сили са готови да влязат в Украйна веднага след спиране на боевете

Британски сили са готови да влязат в Украйна веднага след спиране на боевете

16 Август, 2025 06:19, обновена 16 Август, 2025 05:23 1 546 28

За това намерение съобщи Министерството на отбраната в Лондон

Британски сили са готови да влязат в Украйна веднага след спиране на боевете - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британски сили са готови да пристигнат в Украйна броени дни след като Москва и Киев се споразумеят да спрат боевете, съобщи Министерството на отбраната в Лондон, цитирано от Пи Ей Мидия/ДПА и БТА.

Руският президент Владимир Путин се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкоридж, Аляска, където обсъдиха конфликта, но не успяха да постигнат споразумение.

След като разговаряха близо три часа, те отказаха да отговарят на въпроси на репортери, но и двамата направиха изявления, като Тръмп заяви, че е постигнат "голям напредък", като "много точки" са договорени, докато "много малко" остават да бъдат разрешени.

По-рано това лято британското правителство подкрепи международните усилия за създаване на т.нар. Многонационални сили Украйна (познати и като "Коалиция на желаещите" – бел. прев.) - военен план за укрепване на отбраната на Украйна след отшумяване на конфликта с цел да се предотврати бъдеща руска агресия

"Планирането продължи на трайна основа, за да се гарантира, че силите могат да се разположат в дните след прекратяването на военните действия", заяви говорител на Министерството на отбраната.

Според правителството, "наред с осигуряването на небето над Украйна и подкрепата за по-безопасни морета, се очаква силите да възстановят сухопътните сили (на Украйна), като предоставят логистика, въоръжение и експертен опит в обучението".

Това "ще укрепи пътя на Украйна към мир и стабилност, като подпомогне възстановяването на собствените украински сили", добави говорителят.

Проекти за "Многонационалните сили Украйна" бяха изготвени миналия месец, след като високопоставени се срещнаха в Париж, за да се споразумеят за стратегия и да координират плановете с ЕС, НАТО и САЩ.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Уса

    40 2 Отговор
    Влезте сега нали сте мъже..Като всеки американец ненавиждам тая нация и всяка година празнувам 4 Юли

    05:27 16.08.2025

  • 2 Мечтайте либералната шефа ви

    32 10 Отговор
    прие Путин на колене на червен килим и го аплодират....

    Коментиран от #14

    05:28 16.08.2025

  • 3 Виждащ

    56 55 Отговор
    Сега си представете, че някой весник напише:
    - Северокорейски войски са в готовност да влязат в Украйна, веднага след спиране на военните действия за подсигуряване на мир.
    Или
    - Китайски войски са в готовност да влязат в Украйна, веднага след спиране на военните действия за подсигуряване на мир.

    05:30 16.08.2025

  • 4 Хахахаха

    53 56 Отговор
    Ще влязат англичаните в Украйна, само ако получат разрешение от Русия просто друг вариант няма.

    Коментиран от #6, #21

    05:31 16.08.2025

  • 5 И КАК ДА СТАНЕ

    34 6 Отговор
    ОКУПАЦИЯ ---ИЛИ ОСВОБОДИТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ----- ДА ПИТАТ ТОНИ БЛЕЪР

    05:32 16.08.2025

  • 6 КАК ДА НЯМА

    18 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    ДЕСАНТ КАТО В НОРМАНДИЯ----СТИГА ДА ИМ СТИСКА

    05:34 16.08.2025

  • 7 Лавров

    42 3 Отговор
    Ами нека заповядат!

    Интересното е обаче, Стармър как ще ги събира? Или ще наеме бандеровци с бусове от Зеленски?

    05:36 16.08.2025

  • 8 Затова няма да спрат

    29 4 Отговор
    Докато чужди сили ще влизат там.

    05:38 16.08.2025

  • 9 Вашето Мнение

    36 7 Отговор
    По принцип и английски и френски и немски и полски жинжъри напъват да влезнат в украйна, като част от прайда, ама тръмп да пази пазителите. Много смешно поведение, което само жълтопаветника не разбира.

    05:38 16.08.2025

  • 10 Тези са едни

    50 2 Отговор
    От най-опасните воюнолюбци. А не може ли Русия и Северна Корея да изпратят в Лондон 100 000-а армия да поддържа реда там? Какво се бъркат енгилизите, дето не им е работата.

    Коментиран от #11

    05:39 16.08.2025

  • 11 Наистина

    35 2 Отговор

    До коментар #10 от "Тези са едни":

    най-добре англетата да седят мирни !

    05:45 16.08.2025

  • 12 Нещо не разбирам

    42 2 Отговор
    Може ли някой журналист или друг експерт да ни обясни:
    Ако в мирния договор е подписано, никакви натовски войски да не се разполагат в Украйна, каква е целта за разполагането на британски войски там?

    05:51 16.08.2025

  • 13 Прогноза

    37 34 Отговор
    Войната ще свърши когато ВСУ утилизира още 1 милион окупатори. Затова обаче ще е нужно търпение и достатъчно оръжие.

    Коментиран от #17

    05:54 16.08.2025

  • 14 Кой аплодира Путлера?

    29 23 Отговор

    До коментар #2 от "Мечтайте либералната шефа ви":

    Само неговите пудели и тротинетки.

    Коментиран от #16

    05:55 16.08.2025

  • 15 Някой си там

    32 4 Отговор
    Тези сатанисти продължават да наливат бензин в огъня!Именно желанието на НАТО да влезе и в Украйна, е една от главните причини за войната! Ами защо не влезнете още сега , да защитите Украйна не изроди долни?? Като свърши войната и тогава тези боклуци искат да се намъкнат!?

    06:01 16.08.2025

  • 16 Я пак

    22 17 Отговор

    До коментар #14 от "Кой аплодира Путлера?":

    Самият факт,че Тръмп посрещна Путин пред самолета на пистата трябва да ти говори много неща--ама май мисленето не ти е силна черта....

    Коментиран от #24

    06:03 16.08.2025

  • 17 И какво ще се спечели с това?

    20 16 Отговор

    До коментар #13 от "Прогноза":

    Ще има ли държсва Украйна след това? Ами от народа и какво ще остане? И какво ще спечелят от колапса на Европа народите и?
    Мир и нормалност са по-важни.

    06:03 16.08.2025

  • 18 Ма н аф

    9 1 Отговор
    Някой изведнъж манипулира пост 3 и пост 4.
    Появиха се изведнъж много минуси.
    Нещо бъркате в здравето на някого с вашите писаници и провоцирате джендърска реакция.

    06:12 16.08.2025

  • 19 Украина

    4 1 Отговор
    Ще бъде военно окупирана и разделена по подобие на Германия след Втората световна война. Границата на новата "желязна стена".

    06:15 16.08.2025

  • 20 .....

    17 0 Отговор
    "След края на войната "....имам само един въпрос-ЧИЙ ЩЕ ГО 6369ТЪРСЯТ В УКРАЙНА англетата.....!

    06:18 16.08.2025

  • 21 Няма ли друг вариант? 🤣

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Никой няма да пита фашистите на Блaтаpия.

    06:21 16.08.2025

  • 22 Най

    7 0 Отговор
    сигурния начин да гарантират милиардите, дадени на киевския режим е да разположат в западна и централна Украйна окупационни войски. Нищо учудващо.

    06:24 16.08.2025

  • 23 Че като няма боеве,

    9 0 Отговор
    чий ще го дирят в Украйна, да разпалят отново боеве ли? Не Украйна, Лондон трябва да изчезне, само седмица е трябвало и Хитлер щеше да го затрие с ФАУ1 и ФАУ 2. Жалко че обърка посоката и тръгна на Изток!?

    06:26 16.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 любопитИн

    2 0 Отговор
    А британските сили защо не влезнат по време на бойните действия?

    06:44 16.08.2025

  • 27 ясно е че Русия няма да го позволи това

    0 0 Отговор
    Може да влязат каквито и да са други неутрални
    като Индия примерно

    06:51 16.08.2025

  • 28 Ами

    0 0 Отговор
    Ха- ха..... Големите мъжове! Въшльовци.

    06:57 16.08.2025

