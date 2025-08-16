Британски сили са готови да влязат в Украйна веднага след спиране на боевете

Британски сили са готови да пристигнат в Украйна броени дни след като Москва и Киев се споразумеят да спрат боевете, съобщи Министерството на отбраната в Лондон, цитирано от Пи Ей Мидия/ДПА и БТА.
Руският президент Владимир Путин се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкоридж, Аляска, където обсъдиха конфликта, но не успяха да постигнат споразумение.
След като разговаряха близо три часа, те отказаха да отговарят на въпроси на репортери, но и двамата направиха изявления, като Тръмп заяви, че е постигнат "голям напредък", като "много точки" са договорени, докато "много малко" остават да бъдат разрешени.
По-рано това лято британското правителство подкрепи международните усилия за създаване на т.нар. Многонационални сили Украйна (познати и като "Коалиция на желаещите" – бел. прев.) - военен план за укрепване на отбраната на Украйна след отшумяване на конфликта с цел да се предотврати бъдеща руска агресия
"Планирането продължи на трайна основа, за да се гарантира, че силите могат да се разположат в дните след прекратяването на военните действия", заяви говорител на Министерството на отбраната.
Според правителството, "наред с осигуряването на небето над Украйна и подкрепата за по-безопасни морета, се очаква силите да възстановят сухопътните сили (на Украйна), като предоставят логистика, въоръжение и експертен опит в обучението".
Това "ще укрепи пътя на Украйна към мир и стабилност, като подпомогне възстановяването на собствените украински сили", добави говорителят.
Проекти за "Многонационалните сили Украйна" бяха изготвени миналия месец, след като високопоставени се срещнаха в Париж, за да се споразумеят за стратегия и да координират плановете с ЕС, НАТО и САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Уса
05:27 16.08.2025
2 Мечтайте либералната шефа ви
Коментиран от #14
05:28 16.08.2025
3 Виждащ
- Северокорейски войски са в готовност да влязат в Украйна, веднага след спиране на военните действия за подсигуряване на мир.
Или
- Китайски войски са в готовност да влязат в Украйна, веднага след спиране на военните действия за подсигуряване на мир.
05:30 16.08.2025
4 Хахахаха
Коментиран от #6, #21
05:31 16.08.2025
5 И КАК ДА СТАНЕ
05:32 16.08.2025
6 КАК ДА НЯМА
До коментар #4 от "Хахахаха":ДЕСАНТ КАТО В НОРМАНДИЯ----СТИГА ДА ИМ СТИСКА
05:34 16.08.2025
7 Лавров
Интересното е обаче, Стармър как ще ги събира? Или ще наеме бандеровци с бусове от Зеленски?
05:36 16.08.2025
8 Затова няма да спрат
05:38 16.08.2025
9 Вашето Мнение
05:38 16.08.2025
10 Тези са едни
Коментиран от #11
05:39 16.08.2025
11 Наистина
До коментар #10 от "Тези са едни":най-добре англетата да седят мирни !
05:45 16.08.2025
12 Нещо не разбирам
Ако в мирния договор е подписано, никакви натовски войски да не се разполагат в Украйна, каква е целта за разполагането на британски войски там?
05:51 16.08.2025
13 Прогноза
Коментиран от #17
05:54 16.08.2025
14 Кой аплодира Путлера?
До коментар #2 от "Мечтайте либералната шефа ви":Само неговите пудели и тротинетки.
Коментиран от #16
05:55 16.08.2025
15 Някой си там
06:01 16.08.2025
16 Я пак
До коментар #14 от "Кой аплодира Путлера?":Самият факт,че Тръмп посрещна Путин пред самолета на пистата трябва да ти говори много неща--ама май мисленето не ти е силна черта....
Коментиран от #24
06:03 16.08.2025
17 И какво ще се спечели с това?
До коментар #13 от "Прогноза":Ще има ли държсва Украйна след това? Ами от народа и какво ще остане? И какво ще спечелят от колапса на Европа народите и?
Мир и нормалност са по-важни.
06:03 16.08.2025
18 Ма н аф
Появиха се изведнъж много минуси.
Нещо бъркате в здравето на някого с вашите писаници и провоцирате джендърска реакция.
06:12 16.08.2025
19 Украина
06:15 16.08.2025
20 .....
06:18 16.08.2025
21 Няма ли друг вариант? 🤣
До коментар #4 от "Хахахаха":Никой няма да пита фашистите на Блaтаpия.
06:21 16.08.2025
22 Най
06:24 16.08.2025
23 Че като няма боеве,
06:26 16.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 любопитИн
06:44 16.08.2025
27 ясно е че Русия няма да го позволи това
като Индия примерно
06:51 16.08.2025
28 Ами
06:57 16.08.2025