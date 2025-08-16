Новини
Свят »
Тръмп: Китай ме увери, че няма да завладява Тайван, докато съм на власт

Тръмп: Китай ме увери, че няма да завладява Тайван, докато съм на власт

16 Август, 2025 08:32 775 16

  • доналд тръмп-
  • китай-
  • тайван

Китай приема Тайван за своя територия и се зарече да се "обедини" с управлявания по демократичен начин остров

Тръмп: Китай ме увери, че няма да завладява Тайван, докато съм на власт - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че китайският лидер Си Цзинпин му е казал, че няма да завладява Тайван, докато Тръмп е на власт, предаде Ройтерс, като се позова на интервю на американския държавен глава за "Фокс Нюз".

"Той ми каза: "Никога няма да направя това, докато си президент". Президентът Си ми каза това и аз отговорих: "Добре, оценявам го", посочи американският държавен глава.

Американският и китайският държавен глава проведоха първия си официален разговор по време на втория мандат на Тръмп през юни.

През април Тръмп каза, че Си му се е обадил, но не уточни кога се е било обаждането.

Китай приема Тайван за своя територия и се зарече да се "обедини" с управлявания по демократичен начин остров, дори със сила, ако е необходимо. Тайван категорично се противопостави на претенциите за суверенитет от страна на Китай.

Вчера китайското посолство във Вашингтон описа темата "Тайван" като "най-важния и чувствителен въпрос" в отношенията между Вашингтон и Пекин.

Въпреки че Вашингтон е основният поддръжник и доставчик на оръжие за Тайван, САЩ - както повечето страни – не поддържат официални дипломатически връзки с острова, отбелязва Ройтерс.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой да знае

    15 2 Отговор
    Явно Пекин ще изчака 2-3 години!

    08:34 16.08.2025

  • 2 Ще чакат някой

    13 4 Отговор
    като Байдън, който да въоръжава Тайван и тогава Китай ще ги смачка. Този филм го гледаме в момента.

    08:37 16.08.2025

  • 3 Няма сделка, няма обяд 😂

    10 12 Отговор
    Тръмп трябваше да проведе работен обяд с Путин, но след близо три часа преговори двамата се отправиха директно към залата за пресконференции, след което си тръгнаха поотделно.

    08:37 16.08.2025

  • 4 Малиии

    21 12 Отговор
    Тоя е ептен превъртял,не си взема хапчетата.

    08:37 16.08.2025

  • 5 Оценител

    19 17 Отговор
    Тръмп се излага брутално на всички места където се намесва. Вчера беше върха в това отношение.
    Какъв президент може да си щом се ръкуваш с най-големия, масов убиец (Путлер) в света?

    08:40 16.08.2025

  • 6 Мелания

    8 11 Отговор
    И аз го уверих че няма да се мандахерцам с шофьорите докато е на власт ! Ох , хайде че ме засърбя центъра и трябва да тичам да го почеша !

    08:41 16.08.2025

  • 7 Този

    16 8 Отговор
    Е за психиатрия. Нищо повече.

    08:42 16.08.2025

  • 8 Сталин

    10 1 Отговор
    И правилно са направили чинките, трябва още няколко години да се произведат достатъчно оръжия за трета световна

    08:44 16.08.2025

  • 9 Най-интересното тука

    10 0 Отговор
    Е : "докато аз съм на власт"! Всичко на този система им е в това! Ние сме на власт 4 г и какво е станало преди нас и какво ще стане след нас, не е наша работа.

    08:47 16.08.2025

  • 10 Путин

    7 2 Отговор
    Е, то и аз му обещах, че няма да си връщам Аляска докато е президент.
    То затова мина толкова добре срещата...
    Минах само да си огледам стопанството, да знам по нататък какво да правим там.

    08:48 16.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЕДНА ДОБРА МИСЪЛ

    2 2 Отговор
    Мислите ли, че някой, някога във Вашингтон, Москва, Пекин, Делхи, Доха или другаде се е вайкал какво ли ще каже по даден въпрос...ъъъ...Кая Калас? Или Федерика Могерини?

    08:59 16.08.2025

  • 13 Бай иван

    3 0 Отговор
    Тоя вече става смешен !!! То мир то сделки и накрая нищо

    09:01 16.08.2025

  • 14 Мишел

    0 0 Отговор
    Тръмп мечтае и фантазира за уверение от Китай. САЩ не са признали държава Тайван, за тях това си е китайска провинция. Няма логика Китай да си завладее своя провинция. Най много да стане като с Хонконг.

    09:01 16.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Още новини от украйна

    0 0 Отговор
    Мноо мълчаливи днес са фактите, още ги няма опорките.

    09:06 16.08.2025