Тръмп: Китай ме увери, че няма да завладява Тайван, докато съм на власт

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че китайският лидер Си Цзинпин му е казал, че няма да завладява Тайван, докато Тръмп е на власт, предаде Ройтерс, като се позова на интервю на американския държавен глава за "Фокс Нюз".
"Той ми каза: "Никога няма да направя това, докато си президент". Президентът Си ми каза това и аз отговорих: "Добре, оценявам го", посочи американският държавен глава.
Американският и китайският държавен глава проведоха първия си официален разговор по време на втория мандат на Тръмп през юни.
През април Тръмп каза, че Си му се е обадил, но не уточни кога се е било обаждането.
Китай приема Тайван за своя територия и се зарече да се "обедини" с управлявания по демократичен начин остров, дори със сила, ако е необходимо. Тайван категорично се противопостави на претенциите за суверенитет от страна на Китай.
Вчера китайското посолство във Вашингтон описа темата "Тайван" като "най-важния и чувствителен въпрос" в отношенията между Вашингтон и Пекин.
Въпреки че Вашингтон е основният поддръжник и доставчик на оръжие за Тайван, САЩ - както повечето страни – не поддържат официални дипломатически връзки с острова, отбелязва Ройтерс.
