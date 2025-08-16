САЩ са предложили на Украйна гаранции за сигурност, Путин се е съгласил

САЩ са предложили на Украйна гаранции за сигурност, които са аналог на член 5 от договора на НАТО, предаде украинската агенция УНИАН часове след проведената в Аляска среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Не се посочва дали Киев трябва да се откаже от свои територии в замяна на тези гаранции.
Както съобщава УНИАН, позовавайки се на собствени източници, президентът на САЩ Доналд Тръмп е повдигнал този въпрос на среща с руския лидер Владимир Путин в Анкъридж. Путин одобри идеята.
Тези гаранции биха могли да бъдат задължения, подобни на „член 5 от Договора за НАТО“ (нападение срещу една страна от НАТО се разглежда като нападение срещу всички), но тази гаранция няма да бъде предоставена директно от НАТО. Гаранция, подобна по съдържание на член 5, но без участието на Алианса, е била уж „договорена с Путин“.
Европейски представител заяви, че ако бъде постигнато мирно споразумение, САЩ и европейците ще подкрепят гаранции за сигурност от типа „член 5“, но без участието на НАТО.
Украинският външен министър Андрий Сибиха напомни на Вашингтон, че на Путин не може да се има вяра. В X дипломатът написа: "Путин трябва да разбере последствията от протакането на войната си. Той е лъгал твърде много пъти в миналото и напълно е обезценил думата си. Само действията му са реални показатели за това дали той наистина е готов да сложи край на терора и агресията си. Ето защо стратегията за мир чрез сила остава наш приоритет. Засиленият натиск върху Москва и укрепването на Украйна са критични компоненти за напредъка на мира".
Украинският президент Володимир Зеленски координира допълнително позициите на Украйна с европейски партньори след разговора си с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Укринформ, като се позова на изявление на украинския лидер в "Телеграм", съобщи БТА.
"Днес, след разговор с президента Тръмп, допълнително координирахме позициите с европейски лидери. Позициите са ясни. Трябва да се постигне реален мир, който да бъде дълготраен, а не да се превърне в поредната пауза между руските инвазии. Трябва възможно най-бързо да се прекратят убийствата, да се прекрати огънят както на бойното поле, така и в небето и срещу нашата пристанищна инфраструктура. Трябва да се освободят всички украински военнопленници и пленени цивилни, да се върнат и отвлечените от Русия деца. Хиляди наши хора все още са държани в плен, всички те трябва да се върнат у дома. Трябва да се поддържа натиск върху Русия, докато продължават агресията и окупацията", написа Зеленски след разговора си с лидери на ЕС.
Украинският президент добави, че в разговора си с Тръмп е наблегнал на засилването на санкциите срещу Русия, ако не се състои тристранна среща или ако Русия се отклонява от прекратяването на войната. "Санкциите са ефективен инструмент. Сигурността трябва да се гарантира надеждно и дългосрочно с участието както на Европа, така и на САЩ. Всички въпроси, които са важни за Украйна, трябва да се обсъждат само с участието на Украйна, и нито един въпрос, по-специално териториалните въпроси, да не се решават без Украйна", подчерта Зеленски. Той благодари също на партньорите за помощта.
Зеленски заяви, че ще проведе среща с президента на САЩ Доналд Тръмр в понеделник във Вашингтон, предадоха украински медии и световните агенции. Срещата между двамата ще последва срещата на върха на Тръмп с Путин в Аляска. По-рано днес Тръмп се обади на Зеленски по телефона, за да му разкаже какво е говорил с Путин.
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че силните гаранции за сигурността на Украйна и Европа са от съществено значение за всяко мирно споразумение, което да сложи край на войната, предаде Ройтерс, като се позова на пост на ръководителя на ЕК в социалната платформа "Екс", съобщи БТА.
"ЕС работи тясно със Зеленски и САЩ, за да постигне справедлив и траен мир. Силните гаранции за сигурност, които ще защитават жизненоважните интереси на Украйна и Европа, са от съществено значение", написа Фон дер Лайен.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #12, #24, #41, #42
15:09 16.08.2025
2 Злобното Джуджи
15:10 16.08.2025
3 Пудинг
15:10 16.08.2025
4 Последния Софиянец
15:10 16.08.2025
5 Бат Вальо -Истинския
15:11 16.08.2025
6 Будапеща
Коментиран от #13
15:11 16.08.2025
7 Зодиак
15:11 16.08.2025
8 БОЛШЕВИК
15:12 16.08.2025
9 Дух
15:13 16.08.2025
10 yкpонюз
15:14 16.08.2025
11 Алцхаймер
15:14 16.08.2025
12 Майка Ти да отива
До коментар #1 от "Атина Палада":На магистралата, вече и пищат отсьсвие
15:14 16.08.2025
13 Пуси
До коментар #6 от "Будапеща":Обичам меморандумите, защото никой не ги спазва. Това е начин САЩ да избягат, а аз да взема 20%. Пет пъти по 20% - пАбИЕда.
15:14 16.08.2025
14 Тов. Членин
15:15 16.08.2025
15 Мишел
Коментиран от #47
15:15 16.08.2025
16 Да,бе
15:16 16.08.2025
17 Краснов пак се доказа, че е Краснов!
Водещият офицер подполковник Путин смачка не само своя агент, но и се подигра със всички демократи по света.
Коментиран от #19
15:16 16.08.2025
18 Отреазвяващ
15:16 16.08.2025
19 Главният резултат от срещата, е че
До коментар #17 от "Краснов пак се доказа, че е Краснов!":Путин вкара много голове на един случаен човек , станал по някакво недоразумение ЮС президент.
И най-важното - един признат кръволок и военнопрестъпник беше приет от този, който трябва да задава моралните критерии в света. Какъв позор!
15:20 16.08.2025
20 Пак лъжат
Коментиран от #29, #68
15:20 16.08.2025
21 сериозен
Коментиран от #36
15:21 16.08.2025
22 Ъхъ
15:22 16.08.2025
24 Атина Палада
До коментар #1 от "Атина Палада":Втора излагация с томаховки няма да има ,колежКЕ.. Днес бях на плаж...:) и сега изтягане на спалнята..Тук в Гърция се спи след обяд ;)))
Коментиран от #45
15:23 16.08.2025
25 Архимандрисандрит Бибиян
15:26 16.08.2025
26 Тази среща
Коментиран от #76
15:26 16.08.2025
27 Мишо
15:26 16.08.2025
28 Джей МС Бонд
15:28 16.08.2025
29 Ееее нема лабаво
До коментар #20 от "Пак лъжат":Дончо го каза отдавна... нема нато, х0х0лите напускат новите руски територии и се прави неутрален коридор с охраняващи страни като китайски, северно Корейски войски и т.н.
15:28 16.08.2025
30 Едно е ясно
15:29 16.08.2025
31 Ван дер Любе
Коментиран от #58
15:29 16.08.2025
32 Мнение
15:30 16.08.2025
33 Георгиев
15:30 16.08.2025
34 Смешник
Коментиран от #38
15:30 16.08.2025
35 Петров
15:31 16.08.2025
36 То и за теб
До коментар #21 от "сериозен":Нема килим,а толкова ти се иска. Но на качества си 0
15:32 16.08.2025
37 Маймун
Коментиран от #40
15:33 16.08.2025
38 Че си смешник
До коментар #34 от "Смешник":Е очевидно! Фашиста вика дръжте фашиста!
Беге мързеран такъв
15:33 16.08.2025
39 !!!?
15:35 16.08.2025
40 Теб също
До коментар #37 от "Маймун":Никой няма да покани ,некадърник с некадърника
Коментиран от #65
15:35 16.08.2025
41 Бъдеще
До коментар #1 от "Атина Палада":Имаш правописна грешка. Кремъл не се пише така, пише се Киев...
15:36 16.08.2025
42 Баламата
До коментар #1 от "Атина Палада":От Луната ли падате?
15:38 16.08.2025
43 хъхъ
Коментиран от #46
15:38 16.08.2025
44 всички само гадаят какво е станало
А Европейците ще имат да връщат едни 300 запорирани милиарда и два пъти по толкова репарации към Русия.
Те на бай Дони вече пратиха 600 милиарда да си ги харчи.
На нас Българите се падат едни 60-70 милиарда да плащаме .
15:39 16.08.2025
45 В Атенке
До коментар #24 от "Атина Палада":Ми щом не спиш, а дращиш днес извънредно у събота тука, Начи си извънредна смяна у факти заради срещата пу-тръ
Коментиран от #51
15:47 16.08.2025
46 Атина Палада
До коментар #43 от "хъхъ":Тук става въпрос за предложението на Путин към Тръмп преди време за съвместно разработване на находища в Украйна.. Ако си спомняш тук из форумите ,коагот някои пишеха ...и защо тогава Путин превзема Украйна ,като ще пусне и американски компании вътре...Та,при наличието на американски и руски кимпании ,няма да се намери такъв смелчага,който и пушка да пукне там ...Това е достатъчна гаранция. Ето сега става ясно,че Тръмп предлага съвместно да разработват находища и в Аляска..
Другото ,което е ,че на Украйна се реже достъпа до море. Тогава тя става автоматически безинтересна ..
15:48 16.08.2025
47 Мишель ,
До коментар #15 от "Мишел":Още ли си у Съпротивата , ма ?🤭
15:48 16.08.2025
48 Чарли
15:49 16.08.2025
49 Булш$т
15:49 16.08.2025
50 Уса
15:51 16.08.2025
51 Атина Палада
До коментар #45 от "В Атенке":Аз тук драща по желание..Не карам смени като вас срещу някой и друг цент...
Днес и утре са почивни дни...А и от понеделник съм в отпуска ...има да спя,колкото си искам;))))
Коментиран от #75, #78
15:51 16.08.2025
52 Голям виц пичове
15:54 16.08.2025
53 Голям виц пичове
15:55 16.08.2025
54 Голям виц пичове
15:56 16.08.2025
55 БАНДЕРИТЕ ИЗКУКУРИГАХА
15:59 16.08.2025
56 Марихуаната от Аляска
15:59 16.08.2025
57 Диамантената ръка
Коментиран от #59, #60
15:59 16.08.2025
58 Стар Вар
До коментар #31 от "Ван дер Любе":Евролиберални мечти.Как още се самозалъгвате,че ще победите Русия на бойното поле.Кой балама ,ще иде на фронта,за да бъде изпепелен, заради мераците на комисарките.За каква безмислена кауза се напрягате.А за Палестина?
16:01 16.08.2025
59 всичко на запад от Днепър
До коментар #57 от "Диамантената ръка":Ще копа редкоземни а?
16:02 16.08.2025
60 ТЪПУНГЕР
До коментар #57 от "Диамантената ръка":Много знаеш какво ще стане точна ти.
Коментиран от #67
16:02 16.08.2025
61 Браво
Коментиран от #64
16:02 16.08.2025
63 Абе
16:03 16.08.2025
64 МЪЛЧИ
До коментар #61 от "Браво":Пръдльо!
16:03 16.08.2025
65 Маймун
До коментар #40 от "Теб също":Аз не искам да ме канят ,макар че съм бил в домовете на няколко министри и един премиер в страна от ЕС ,само незнам откъде се познаваме и знаеш че съм некадърник!?
Коментиран от #74
16:04 16.08.2025
66 Смешки и въртележки
16:05 16.08.2025
67 Диамантената ръка
До коментар #60 от "ТЪПУНГЕР":Е не всички сме ТЪПУНГЕРи
16:06 16.08.2025
68 дончичо
До коментар #20 от "Пак лъжат":Нали това правят,изнасят се към Польска
16:06 16.08.2025
69 НАБЛЮДАТЕЛ
16:06 16.08.2025
70 Че сетих впрочем
16:07 16.08.2025
71 горски
16:08 16.08.2025
72 Сатана Z
Както винаги ,Русия и САЩ ще ни спасят от нацизма
16:09 16.08.2025
73 Щом
16:09 16.08.2025
74 ЕВРОЦЕННОСТ
До коментар #65 от "Маймун":Ти да не си на повикване от главните юрогьоеве да им ходиш по къщите.
16:10 16.08.2025
76 Оруел
До коментар #26 от "Тази среща":Диктатът на урсулите,нема нищо общо с демокрацията.Това е като ,,1984г."Четете!
16:13 16.08.2025
77 И как точно
16:14 16.08.2025
