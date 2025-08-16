САЩ са предложили на Украйна гаранции за сигурност, Путин се е съгласил

САЩ са предложили на Украйна гаранции за сигурност, които са аналог на член 5 от договора на НАТО, предаде украинската агенция УНИАН часове след проведената в Аляска среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Не се посочва дали Киев трябва да се откаже от свои територии в замяна на тези гаранции.

Както съобщава УНИАН, позовавайки се на собствени източници, президентът на САЩ Доналд Тръмп е повдигнал този въпрос на среща с руския лидер Владимир Путин в Анкъридж. Путин одобри идеята.

Тези гаранции биха могли да бъдат задължения, подобни на „член 5 от Договора за НАТО“ (нападение срещу една страна от НАТО се разглежда като нападение срещу всички), но тази гаранция няма да бъде предоставена директно от НАТО. Гаранция, подобна по съдържание на член 5, но без участието на Алианса, е била уж „договорена с Путин“.

Европейски представител заяви, че ако бъде постигнато мирно споразумение, САЩ и европейците ще подкрепят гаранции за сигурност от типа „член 5“, но без участието на НАТО.

Украинският външен министър Андрий Сибиха напомни на Вашингтон, че на Путин не може да се има вяра. В X дипломатът написа: "Путин трябва да разбере последствията от протакането на войната си. Той е лъгал твърде много пъти в миналото и напълно е обезценил думата си. Само действията му са реални показатели за това дали той наистина е готов да сложи край на терора и агресията си. Ето защо стратегията за мир чрез сила остава наш приоритет. Засиленият натиск върху Москва и укрепването на Украйна са критични компоненти за напредъка на мира".

Украинският президент Володимир Зеленски координира допълнително позициите на Украйна с европейски партньори след разговора си с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Укринформ, като се позова на изявление на украинския лидер в "Телеграм", съобщи БТА.

"Днес, след разговор с президента Тръмп, допълнително координирахме позициите с европейски лидери. Позициите са ясни. Трябва да се постигне реален мир, който да бъде дълготраен, а не да се превърне в поредната пауза между руските инвазии. Трябва възможно най-бързо да се прекратят убийствата, да се прекрати огънят както на бойното поле, така и в небето и срещу нашата пристанищна инфраструктура. Трябва да се освободят всички украински военнопленници и пленени цивилни, да се върнат и отвлечените от Русия деца. Хиляди наши хора все още са държани в плен, всички те трябва да се върнат у дома. Трябва да се поддържа натиск върху Русия, докато продължават агресията и окупацията", написа Зеленски след разговора си с лидери на ЕС.

Украинският президент добави, че в разговора си с Тръмп е наблегнал на засилването на санкциите срещу Русия, ако не се състои тристранна среща или ако Русия се отклонява от прекратяването на войната. "Санкциите са ефективен инструмент. Сигурността трябва да се гарантира надеждно и дългосрочно с участието както на Европа, така и на САЩ. Всички въпроси, които са важни за Украйна, трябва да се обсъждат само с участието на Украйна, и нито един въпрос, по-специално териториалните въпроси, да не се решават без Украйна", подчерта Зеленски. Той благодари също на партньорите за помощта.

Зеленски заяви, че ще проведе среща с президента на САЩ Доналд Тръмр в понеделник във Вашингтон, предадоха украински медии и световните агенции. Срещата между двамата ще последва срещата на върха на Тръмп с Путин в Аляска. По-рано днес Тръмп се обади на Зеленски по телефона, за да му разкаже какво е говорил с Путин.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че силните гаранции за сигурността на Украйна и Европа са от съществено значение за всяко мирно споразумение, което да сложи край на войната, предаде Ройтерс, като се позова на пост на ръководителя на ЕК в социалната платформа "Екс", съобщи БТА.

"ЕС работи тясно със Зеленски и САЩ, за да постигне справедлив и траен мир. Силните гаранции за сигурност, които ще защитават жизненоважните интереси на Украйна и Европа, са от съществено значение", написа Фон дер Лайен.