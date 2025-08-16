Новини
Свят »
Украйна »
САЩ са предложили на Украйна гаранции за сигурност, Путин се е съгласил
  Тема: Украйна

САЩ са предложили на Украйна гаранции за сигурност, Путин се е съгласил

16 Август, 2025 15:07 2 853 78

  • аляска-
  • украйна-
  • русия-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • сащ-
  • владимир путин-
  • нато

Според агенция УНИАН гаранциите са дадени единствено от САЩ, другите страни в НАТО нямат ангажимент към тях

САЩ са предложили на Украйна гаранции за сигурност, Путин се е съгласил - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ са предложили на Украйна гаранции за сигурност, които са аналог на член 5 от договора на НАТО, предаде украинската агенция УНИАН часове след проведената в Аляска среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Не се посочва дали Киев трябва да се откаже от свои територии в замяна на тези гаранции.

Както съобщава УНИАН, позовавайки се на собствени източници, президентът на САЩ Доналд Тръмп е повдигнал този въпрос на среща с руския лидер Владимир Путин в Анкъридж. Путин одобри идеята.

Тези гаранции биха могли да бъдат задължения, подобни на „член 5 от Договора за НАТО“ (нападение срещу една страна от НАТО се разглежда като нападение срещу всички), но тази гаранция няма да бъде предоставена директно от НАТО. Гаранция, подобна по съдържание на член 5, но без участието на Алианса, е била уж „договорена с Путин“.

Европейски представител заяви, че ако бъде постигнато мирно споразумение, САЩ и европейците ще подкрепят гаранции за сигурност от типа „член 5“, но без участието на НАТО.

Украинският външен министър Андрий Сибиха напомни на Вашингтон, че на Путин не може да се има вяра. В X дипломатът написа: "Путин трябва да разбере последствията от протакането на войната си. Той е лъгал твърде много пъти в миналото и напълно е обезценил думата си. Само действията му са реални показатели за това дали той наистина е готов да сложи край на терора и агресията си. Ето защо стратегията за мир чрез сила остава наш приоритет. Засиленият натиск върху Москва и укрепването на Украйна са критични компоненти за напредъка на мира".

Украинският президент Володимир Зеленски координира допълнително позициите на Украйна с европейски партньори след разговора си с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Укринформ, като се позова на изявление на украинския лидер в "Телеграм", съобщи БТА.

"Днес, след разговор с президента Тръмп, допълнително координирахме позициите с европейски лидери. Позициите са ясни. Трябва да се постигне реален мир, който да бъде дълготраен, а не да се превърне в поредната пауза между руските инвазии. Трябва възможно най-бързо да се прекратят убийствата, да се прекрати огънят както на бойното поле, така и в небето и срещу нашата пристанищна инфраструктура. Трябва да се освободят всички украински военнопленници и пленени цивилни, да се върнат и отвлечените от Русия деца. Хиляди наши хора все още са държани в плен, всички те трябва да се върнат у дома. Трябва да се поддържа натиск върху Русия, докато продължават агресията и окупацията", написа Зеленски след разговора си с лидери на ЕС.

Украинският президент добави, че в разговора си с Тръмп е наблегнал на засилването на санкциите срещу Русия, ако не се състои тристранна среща или ако Русия се отклонява от прекратяването на войната. "Санкциите са ефективен инструмент. Сигурността трябва да се гарантира надеждно и дългосрочно с участието както на Европа, така и на САЩ. Всички въпроси, които са важни за Украйна, трябва да се обсъждат само с участието на Украйна, и нито един въпрос, по-специално териториалните въпроси, да не се решават без Украйна", подчерта Зеленски. Той благодари също на партньорите за помощта.

Зеленски заяви, че ще проведе среща с президента на САЩ Доналд Тръмр в понеделник във Вашингтон, предадоха украински медии и световните агенции. Срещата между двамата ще последва срещата на върха на Тръмп с Путин в Аляска. По-рано днес Тръмп се обади на Зеленски по телефона, за да му разкаже какво е говорил с Путин.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че силните гаранции за сигурността на Украйна и Европа са от съществено значение за всяко мирно споразумение, което да сложи край на войната, предаде Ройтерс, като се позова на пост на ръководителя на ЕК в социалната платформа "Екс", съобщи БТА.

"ЕС работи тясно със Зеленски и САЩ, за да постигне справедлив и траен мир. Силните гаранции за сигурност, които ще защитават жизненоважните интереси на Украйна и Европа, са от съществено значение", написа Фон дер Лайен.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    22 46 Отговор
    време е Томахавките да полетят към Кремъл

    Коментиран от #12, #24, #41, #42

    15:09 16.08.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    17 21 Отговор
    Утрепете наркомана, след като патрава Русия е неспособна на това. Това е най-добрата гаранция за сигурност 👍

    15:10 16.08.2025

  • 3 Пудинг

    20 4 Отговор
    чай да го преместя....

    15:10 16.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    19 42 Отговор
    Хаяско дойде на крака да моли за Донбас,че 4 година не може да го превземе

    15:10 16.08.2025

  • 5 Бат Вальо -Истинския

    17 39 Отговор
    истината е,че от руснака войник не става

    15:11 16.08.2025

  • 6 Будапеща

    14 3 Отговор
    Още един мурмурандом !

    Коментиран от #13

    15:11 16.08.2025

  • 7 Зодиак

    4 17 Отговор
    Таурус.

    15:11 16.08.2025

  • 8 БОЛШЕВИК

    30 4 Отговор
    Значи са поделили Покрайнината, половината руска другата под американски контрол.

    15:12 16.08.2025

  • 9 Дух

    10 9 Отговор
    , ...И да знаеш Мария ,че когато във цял свят настъпи фалшива хармония само българските зелени олигофрени копейки ще си останат със злобата и обидата във сърцата,само във България ще си остане кочината тъпотата простащината цинизма мизерията и скуката

    15:13 16.08.2025

  • 10 yкpонюз

    19 3 Отговор
    А да вярвайте на УНИАН те знаят от първо лице лоса зеленски внедрен там им каза🤣

    15:14 16.08.2025

  • 11 Алцхаймер

    15 2 Отговор
    Предложил на Украйна,Путин се съгласил !

    15:14 16.08.2025

  • 12 Майка Ти да отива

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    На магистралата, вече и пищат отсьсвие

    15:14 16.08.2025

  • 13 Пуси

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Будапеща":

    Обичам меморандумите, защото никой не ги спазва. Това е начин САЩ да избягат, а аз да взема 20%. Пет пъти по 20% - пАбИЕда.

    15:14 16.08.2025

  • 14 Тов. Членин

    10 10 Отговор
    Таваришчи , един цитат от Р. Рейгън - " Бедността е най-справедливото наказание за глупостта на един народ " .. Вие си го превеждайте ...

    15:15 16.08.2025

  • 15 Мишел

    23 5 Отговор
    Само УНИАН може да разпространи вест, че САЩ са готови да започнат ядрена война с Русия заради Украйна.

    Коментиран от #47

    15:15 16.08.2025

  • 16 Да,бе

    17 2 Отговор
    Урсузестата работи толкова тясно със САЩ,че даже беше на съседен континент при преговорите...Ако не беше тясно трябваше да я изстрелят на Луната.Минимум.

    15:16 16.08.2025

  • 17 Краснов пак се доказа, че е Краснов!

    9 17 Отговор
    Едно голямо нищо – така можем да обобщим резултатите от срещата между Путин и Тръмп в Аляска, предизвикала световна шумотевица. И трябва да добавя, че този резултат беше предизвестен.
    Водещият офицер подполковник Путин смачка не само своя агент, но и се подигра със всички демократи по света.

    Коментиран от #19

    15:16 16.08.2025

  • 18 Отреазвяващ

    13 2 Отговор
    Днес това безсмислено заглавие.Утре,ще видим.

    15:16 16.08.2025

  • 19 Главният резултат от срещата, е че

    10 25 Отговор

    До коментар #17 от "Краснов пак се доказа, че е Краснов!":

    Путин вкара много голове на един случаен човек , станал по някакво недоразумение ЮС президент.
    И най-важното - един признат кръволок и военнопрестъпник беше приет от този, който трябва да задава моралните критерии в света. Какъв позор!

    15:20 16.08.2025

  • 20 Пак лъжат

    7 23 Отговор
    Този път комективно. Единствените гаранции за сигурност са изтеглянето на руснаците от завзетите територии и договор между Украйна и Русия без поставяне на условия.

    Коментиран от #29, #68

    15:20 16.08.2025

  • 21 сериозен

    22 4 Отговор
    Зеленият папугай пак ще е облечен като за риболов и ще предизвика смях в целия Свят . Пак ще ходи да се моли и проси , като всеки път , но за него няма да има килими и ескадрили , а само шутове за изпроводяк .

    Коментиран от #36

    15:21 16.08.2025

  • 22 Ъхъ

    19 3 Отговор
    След денацификацията и демилитаризацията, каквото остане от бивша украйна, която задължително ще промени и нацистката си конституция, може да получи гаранции от всеки!

    15:22 16.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Втора излагация с томаховки няма да има ,колежКЕ.. Днес бях на плаж...:) и сега изтягане на спалнята..Тук в Гърция се спи след обяд ;)))

    Коментиран от #45

    15:23 16.08.2025

  • 25 Архимандрисандрит Бибиян

    1 13 Отговор
    Путилифонът бай Магистрален наблегна каде квото може прави без да пита,само каде Киiв за три дня не успе,кое означава каде не може! Не че е неможач, ма секой си намира майстора! И сапругът мо Ердослав напълно го подкрепа.

    15:26 16.08.2025

  • 26 Тази среща

    3 4 Отговор
    В Аляска е един тъжен и покорен ден за Демокрацията.

    Коментиран от #76

    15:26 16.08.2025

  • 27 Мишо

    2 14 Отговор
    Лилипутин е готов да продаде всичко за кинти. Изтрепа над 1 милион руснаци и украинци в братоубийствена война, което е повече от ядрена бомба на НАТО. Джуджето сигурно получава втора заплата от ЦРУ да съсипе Русия.

    15:26 16.08.2025

  • 28 Джей МС Бонд

    2 14 Отговор
    Тупин, който не го е хванал, той не го е лъгал. Три години превзема по пет пъти едни и същи украински села. Абсолютен смешко!

    15:28 16.08.2025

  • 29 Ееее нема лабаво

    11 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пак лъжат":

    Дончо го каза отдавна... нема нато, х0х0лите напускат новите руски територии и се прави неутрален коридор с охраняващи страни като китайски, северно Корейски войски и т.н.

    15:28 16.08.2025

  • 30 Едно е ясно

    2 11 Отговор
    За да има двобода и за двата народа Путин трябва да бъде съден и ликвидиран. Само така раната някой ден може да се затвори

    15:29 16.08.2025

  • 31 Ван дер Любе

    1 9 Отговор
    То САЩ и през 1994 даде гаранции и видяхме колко може да им се има доверие. Единствения начин за спиране на войната е да изтегли Русия, да бъдат съдени военнопрестъпниците и да има поне 200 км свободна от войски област в Русия. Европа трябва да се бори за това.

    Коментиран от #58

    15:29 16.08.2025

  • 32 Мнение

    1 8 Отговор
    Проссрал Ваш Путин Украина и Армению! Гросмайстер хреновый!

    15:30 16.08.2025

  • 33 Георгиев

    12 0 Отговор
    Мара пак си знае своето: член 5 и на Луната. Дай ни буквалния текст на декларациите на двамата големи, пък ние ще коментираме. С дългите редове глупости на наркомана не ни интересуват. Не видите ли, че Урсула, Калас, Макрон, Стармър, Мерц са притихнали и се чудят какво става: Тръмп посреща Путин на червен килим и се возят без преводачи в колата на Тръмп. А? Член 5, а? Какви са гаранциите, кой ги е предложил, какво включват, срещу какво са? Отговорите ще са в следващите седмици, ако ги няма в декларациите.

    15:30 16.08.2025

  • 34 Смешник

    11 3 Отговор
    Зеления клоун и неговите куратори явно нищо не са разбрали от срещата между Тръмп и Путин или така им отърва Най накрая чичо Дончо ще спре помощта за фашисткия режим и войната ще приключи много бързо

    Коментиран от #38

    15:30 16.08.2025

  • 35 Петров

    3 8 Отговор
    Писах,казах преди време. Всичкото е Номера на китайката. Китай подкокороса Путин за война. Ползата е само за Китай!!!!!!!!!!

    15:31 16.08.2025

  • 36 То и за теб

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "сериозен":

    Нема килим,а толкова ти се иска. Но на качества си 0

    15:32 16.08.2025

  • 37 Маймун

    12 3 Отговор
    Урсула та изведнъж се сети че искала и тя да е на трапезата , а когато трябваше да е там само я разваляше със отровни изказвания ,е сега само ще почака да я поканата и нея и тия около нея Ол..гофрени.

    Коментиран от #40

    15:33 16.08.2025

  • 38 Че си смешник

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Смешник":

    Е очевидно! Фашиста вика дръжте фашиста!
    Беге мързеран такъв

    15:33 16.08.2025

  • 39 !!!?

    8 1 Отговор
    Гласове от отвъднато: Гаранции...съгласни сме !!!?

    15:35 16.08.2025

  • 40 Теб също

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Маймун":

    Никой няма да покани ,некадърник с некадърника

    Коментиран от #65

    15:35 16.08.2025

  • 41 Бъдеще

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Имаш правописна грешка. Кремъл не се пише така, пише се Киев...

    15:36 16.08.2025

  • 42 Баламата

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    От Луната ли падате?

    15:38 16.08.2025

  • 43 хъхъ

    2 4 Отговор
    Стратегическа грешка. Тръмп няма да е вечно президент. Русия не бива да вярва на празни обещания.

    Коментиран от #46

    15:38 16.08.2025

  • 44 всички само гадаят какво е станало

    11 0 Отговор
    Истината е че украйна е само една част . На срещата са се разглеждали глобални системи и нов проект за преразпределението на света .
    А Европейците ще имат да връщат едни 300 запорирани милиарда и два пъти по толкова репарации към Русия.
    Те на бай Дони вече пратиха 600 милиарда да си ги харчи.
    На нас Българите се падат едни 60-70 милиарда да плащаме .

    15:39 16.08.2025

  • 45 В Атенке

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Ми щом не спиш, а дращиш днес извънредно у събота тука, Начи си извънредна смяна у факти заради срещата пу-тръ

    Коментиран от #51

    15:47 16.08.2025

  • 46 Атина Палада

    6 0 Отговор

    До коментар #43 от "хъхъ":

    Тук става въпрос за предложението на Путин към Тръмп преди време за съвместно разработване на находища в Украйна.. Ако си спомняш тук из форумите ,коагот някои пишеха ...и защо тогава Путин превзема Украйна ,като ще пусне и американски компании вътре...Та,при наличието на американски и руски кимпании ,няма да се намери такъв смелчага,който и пушка да пукне там ...Това е достатъчна гаранция. Ето сега става ясно,че Тръмп предлага съвместно да разработват находища и в Аляска..
    Другото ,което е ,че на Украйна се реже достъпа до море. Тогава тя става автоматически безинтересна ..

    15:48 16.08.2025

  • 47 Мишель ,

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Още ли си у Съпротивата , ма ?🤭

    15:48 16.08.2025

  • 48 Чарли

    4 0 Отговор
    Дай Боже да си я поделят,по братски.С по няколко чек пойнта.И всичките бягащи от войната,на добър път!Гоу хом.

    15:49 16.08.2025

  • 49 Булш$т

    3 0 Отговор
    Що за глупост гаранции за сигурност подкрепени от САЩ и Европа но без НАТО то какво остана друго марсианци ли???????????Това означава война опитват се по заобиколен начин да вкарат Украйна в НАТО ама нямало да е точно така ами САЩ и Европа.

    15:49 16.08.2025

  • 50 Уса

    4 0 Отговор
    Много полезна среща и американските данъкоплатци са доволни от Тръмп.Продължавайте да виете там някъде си по балканите и да не забравите да храните тиквата и прасето,защото ще ви изключат от Гинес

    15:51 16.08.2025

  • 51 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "В Атенке":

    Аз тук драща по желание..Не карам смени като вас срещу някой и друг цент...
    Днес и утре са почивни дни...А и от понеделник съм в отпуска ...има да спя,колкото си искам;))))

    Коментиран от #75, #78

    15:51 16.08.2025

  • 52 Голям виц пичове

    8 2 Отговор
    САЩ са предложили на Украйна гаранции за сигурност, които са аналог на член 5 от договора на НАТО, предаде украинската агенция УНИАН..... Вица на седмицата

    15:54 16.08.2025

  • 53 Голям виц пичове

    8 0 Отговор
    съобщава УНИАН, позовавайки се на собствени източници

    15:55 16.08.2025

  • 54 Голям виц пичове

    5 0 Отговор
    Путин одобрил идеята......

    15:56 16.08.2025

  • 55 БАНДЕРИТЕ ИЗКУКУРИГАХА

    4 0 Отговор
    Побъркаха се от страх.

    15:59 16.08.2025

  • 56 Марихуаната от Аляска

    1 0 Отговор
    Трябва да е много качествена

    15:59 16.08.2025

  • 57 Диамантената ръка

    1 1 Отговор
    Ако Путин се е съгласил Сащ да гарантират оттук насетне сигурността на Украйна в замяна на Донбас и Запорожие е губеща страна. Неговата цел е цялата Украйна да се превърне във втори Беларус, а това вече няма да бъде допуснато. Киев и всичко на запад от Днепър остава извън руски контрол.

    Коментиран от #59, #60

    15:59 16.08.2025

  • 58 Стар Вар

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ван дер Любе":

    Евролиберални мечти.Как още се самозалъгвате,че ще победите Русия на бойното поле.Кой балама ,ще иде на фронта,за да бъде изпепелен, заради мераците на комисарките.За каква безмислена кауза се напрягате.А за Палестина?

    16:01 16.08.2025

  • 59 всичко на запад от Днепър

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Диамантената ръка":

    Ще копа редкоземни а?

    16:02 16.08.2025

  • 60 ТЪПУНГЕР

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Диамантената ръка":

    Много знаеш какво ще стане точна ти.

    Коментиран от #67

    16:02 16.08.2025

  • 61 Браво

    1 4 Отговор
    А копейките се надяваха на Ялта 2 и как Путлер и Тръмп щели да си разпределят света и прочее глупости.

    Коментиран от #64

    16:02 16.08.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Абе

    2 1 Отговор
    Българите сме го казали вярно - "Гаранция-Франция". Може да се провери повода, по който е възникнал този идиом.

    16:03 16.08.2025

  • 64 МЪЛЧИ

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Браво":

    Пръдльо!

    16:03 16.08.2025

  • 65 Маймун

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Теб също":

    Аз не искам да ме канят ,макар че съм бил в домовете на няколко министри и един премиер в страна от ЕС ,само незнам откъде се познаваме и знаеш че съм некадърник!?

    Коментиран от #74

    16:04 16.08.2025

  • 66 Смешки и въртележки

    3 1 Отговор
    ако бъде постигнато мирно споразумение, САЩ и европейците ще подкрепят гаранции за сигурност от типа „член 5“, но без участието на НАТО..... По голяма глупост и Кая Калас даже не може да измисли

    16:05 16.08.2025

  • 67 Диамантената ръка

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "ТЪПУНГЕР":

    Е не всички сме ТЪПУНГЕРи

    16:06 16.08.2025

  • 68 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пак лъжат":

    Нали това правят,изнасят се към Польска

    16:06 16.08.2025

  • 69 НАБЛЮДАТЕЛ

    1 0 Отговор
    Мара бълва ли бълва измислици, а мисирките кликат ли кликат. А всеки клик пълни гушката на Марето.

    16:06 16.08.2025

  • 70 Че сетих впрочем

    3 0 Отговор
    Кой сега ще плаща гаранциите по Минските споразумения? А? Кои бяха гарантите?

    16:07 16.08.2025

  • 71 горски

    2 1 Отговор
    Самият ЕС като проект си е част от американската стратегия за надмощие, но в един момент САЩ започнаха да променят детайлите и инструментите в тази стратегия, и ЕС беше изпратен за финализиране. ЕС вече не е обект за осигуряване на сигурност срещу „демократично съюзничество“, а се превръща в терен за провокации, буферна зона за експерименти, продължение и втора стъпка на украинския етюд, територия за натиск и дразнене, зона за инфраструктурно и идеологическо противодействие на Русия. И най-тъжната картина – виждаме ЕС като абсурдна политическа играчка на Великобритания именно през наднационалните мрежи на финансовия и спекулативен капитал, който придоби трайно надмощие в глобалистката либерална власт, проектирана досега през доминацията на САЩ. Доналд Тръмп и Путин за едно ще се разберат, за друго – не. Дори веднага да се разберат, нищо не е окончателно. Решението се открива в тенденциите. Тръмп се интересува как да извлече ресурс от всяка точка на влияние, за да стабилизира и обогатява САЩ, а Русия в това отношение би могла да съдейства.

    16:08 16.08.2025

  • 72 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Гаранция за сигурност на Украйна ,но не и на нацистката хунта начело с брадатия наркоман Зе и компания.
    Както винаги ,Русия и САЩ ще ни спасят от нацизма

    16:09 16.08.2025

  • 73 Щом

    2 0 Отговор
    е от УНИАН значи е вярно. Не е слух.

    16:09 16.08.2025

  • 74 ЕВРОЦЕННОСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Маймун":

    Ти да не си на повикване от главните юрогьоеве да им ходиш по къщите.

    16:10 16.08.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Оруел

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Тази среща":

    Диктатът на урсулите,нема нищо общо с демокрацията.Това е като ,,1984г."Четете!

    16:13 16.08.2025

  • 77 И как точно

    1 0 Отговор
    Някой въобще си представя че "силни" гаранции за сигурност може да даде? И то без участието на НАТО ! Ами да вземе тогава и на нас да ги даде а? Ще е много хубавичко.

    16:14 16.08.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания