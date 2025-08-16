Мелания Тръмп получи благодарности от Украйна

Началникът на канцеларията на президента на Украйна Володимир Зеленски – Андрий Ермак, изрази признателност към първата дама на САЩ Мелания Тръмп заради нейната дълбока загриженост за съдбата на украинските деца, отвлечени от Украйна в Русия, предаде Укринформ, съобщи БТА.
Първата дама на САЩ написа писмо, касаещо отвлечените украински деца, което е било предадено от Доналд Тръмп на Владимир Путин по време на тяхната среща на върха в Аляска, припомня Ройтерс.
Служителите на Белия дом не разкриха подробности от съдържанието на писмото, но посочиха, че в него се споменава за отвличането на деца по време на войната в Украйна.
Извеждането на украински деца от руските сили е много чувствителен въпрос в Украйна, отбелязва Ройтерс. Киев нарече отвличането на хиляди деца в Русия или в окупираните от руските сили територии без съгласието на родителите или настойниците им – военно престъпление, което отговаря на дефиницията на ООН за геноцид. Москва казва, че по този начин предпазва уязвимите деца от военната зона.
Върховният комисариат по правата на човека на ООН заяви, че Русия е причинила страдание на милиони украински деца и е нарушила техните права от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.
Инициативата „Върнете децата обратно в Украйна“, която също се бори за връщане на отвлечените украински деца, изрази днес благодарност към Мелани Тръмп.
“Изразяваме дълбока признателност към първата дама на САЩ за това, че тя е толкова силно загрижена за съдбата на украинските деца. Всяка дума на подкрепа ги доближава до техните семейства, до техните населени места и до техните домове“, се казва в изявление на организацията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван Танев
14:49 16.08.2025
2 Ганя Путинофила
Той ни го завря с този Боташ!
Той ни докара 100 000 украинки на Слънчака!
Той ни докара 80 000 сирийци в територията!
Коментиран от #5, #14
14:50 16.08.2025
3 Ганя Путинофила
Радев Чорапа, чии е Крим?
Коментиран от #9
14:52 16.08.2025
4 ти да видиш
Коментиран от #8
14:52 16.08.2025
5 Идиот
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Толкова ли си скъсан пенсионер,че и в събота работиш?
14:54 16.08.2025
6 Как пък един боклукк
Коментиран от #10
14:54 16.08.2025
7 сериозен
14:54 16.08.2025
8 Няма такова писмо
До коментар #4 от "ти да видиш":Но и Мелания няма как да го опровергае,щото после ще я питат защо не е написала такова писмо.
Коментиран от #18
14:56 16.08.2025
9 Не е само това
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Забрави ли, че Тиквата хариза на Путин и 4 милиарда пари на племето за сръбската тръба?
Коментиран от #17
14:57 16.08.2025
10 минаващ
До коментар #6 от "Как пък един боклукк":Няма и да заминат , че там бият както циганин не си бие кучето . Само джафкат от диваните и си мислят , че някой им обръща внимание на простотиите .
14:57 16.08.2025
11 Деца във военни зони
14:58 16.08.2025
12 плевен
15:00 16.08.2025
13 Нещо от 2022 г. !!!!
На този ден Донбас почита паметта на децата, чиито животи бяха отнети от войната, разгърната от киевския режим през 2014 г. Оттогава в региона са убити близо 200 деца, а няколкостотин други са ранени. Най-младата жертва на украинската агресия е била само на 27 дни в деня на смъртта.
Деца загиват в резултат на артилерийски обстрели и снайперски огън, взривяват се от мини, поставени от украинските военни през 2014-2015 г. по горски пътеки и близо до водоеми; получават тежки наранявания. Известни са 11 случая, когато деца са се взривявали от забранени противопехотни фугасни мини ПФМ-1 Лепесток. В продължение на девет години децата на Донбас се раждат, учат, живеят и растат под постоянни атаки от страна на Въоръжените сили на Украйна.
15:02 16.08.2025
14 Атина Палада
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Ама разбира се ,че ще обичаш Путин.Как няма да го обичаш;))) Той е докарал толкова красиви жени в България ,иначе ,кога българските мъже в живота си щеше да видят красиви жени :)
15:06 16.08.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Атина Палада
До коментар #9 от "Не е само това":А ти забрави ли за обира на КТБ? Там имаше значителни руски капитали..Ама нашите си помислиха ,че могат д акрадат от руснаците..А иначе да кажем по равно -хариза 4 млрд на американците за самолети и 4 млрд за тръбата .Той Боко си каза- по равно е за американците и за руснаците.
15:15 16.08.2025
18 ти да видиш
До коментар #8 от "Няма такова писмо":Тя Мелания сега си има други грижи, щот мъжа й не размаза онова леke синковеца наркоман на БайДън, който сега твърди, че Епщайн я бил пробутал на БайДончо и не само, че не се извини за това, ами и им тегли една на нея и адвокатите й! Скандалът в САЩ е огромен макар тук да не го коментират много😉
Да видим дали Мелания, ще заведе делото за милиард или..... Както казах украйна й е последна грижа😉
15:20 16.08.2025
19 Мелания като малка
15:27 16.08.2025
20 Тръмп твърди,
15:32 16.08.2025
21 Ддд
15:36 16.08.2025
22 написа писмо, и
15:38 16.08.2025
23 Да,да
16:05 16.08.2025
24 Смешник
16:07 16.08.2025