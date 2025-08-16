Мелания Тръмп получи благодарности от Украйна

Началникът на канцеларията на президента на Украйна Володимир Зеленски – Андрий Ермак, изрази признателност към първата дама на САЩ Мелания Тръмп заради нейната дълбока загриженост за съдбата на украинските деца, отвлечени от Украйна в Русия, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Първата дама на САЩ написа писмо, касаещо отвлечените украински деца, което е било предадено от Доналд Тръмп на Владимир Путин по време на тяхната среща на върха в Аляска, припомня Ройтерс.

Служителите на Белия дом не разкриха подробности от съдържанието на писмото, но посочиха, че в него се споменава за отвличането на деца по време на войната в Украйна.

Извеждането на украински деца от руските сили е много чувствителен въпрос в Украйна, отбелязва Ройтерс. Киев нарече отвличането на хиляди деца в Русия или в окупираните от руските сили територии без съгласието на родителите или настойниците им – военно престъпление, което отговаря на дефиницията на ООН за геноцид. Москва казва, че по този начин предпазва уязвимите деца от военната зона.

Върховният комисариат по правата на човека на ООН заяви, че Русия е причинила страдание на милиони украински деца и е нарушила техните права от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.

Инициативата „Върнете децата обратно в Украйна“, която също се бори за връщане на отвлечените украински деца, изрази днес благодарност към Мелани Тръмп.

“Изразяваме дълбока признателност към първата дама на САЩ за това, че тя е толкова силно загрижена за съдбата на украинските деца. Всяка дума на подкрепа ги доближава до техните семейства, до техните населени места и до техните домове“, се казва в изявление на организацията.