Мелания Тръмп получи благодарности от Украйна
Мелания Тръмп получи благодарности от Украйна

16 Август, 2025 14:48 1 007 24

Първата дама на САЩ написа писмо, касаещо отвлечените украински деца, което е било предадено на Путин

Мелания Тръмп получи благодарности от Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Началникът на канцеларията на президента на Украйна Володимир Зеленски – Андрий Ермак, изрази признателност към първата дама на САЩ Мелания Тръмп заради нейната дълбока загриженост за съдбата на украинските деца, отвлечени от Украйна в Русия, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Първата дама на САЩ написа писмо, касаещо отвлечените украински деца, което е било предадено от Доналд Тръмп на Владимир Путин по време на тяхната среща на върха в Аляска, припомня Ройтерс.

Служителите на Белия дом не разкриха подробности от съдържанието на писмото, но посочиха, че в него се споменава за отвличането на деца по време на войната в Украйна.

Извеждането на украински деца от руските сили е много чувствителен въпрос в Украйна, отбелязва Ройтерс. Киев нарече отвличането на хиляди деца в Русия или в окупираните от руските сили територии без съгласието на родителите или настойниците им – военно престъпление, което отговаря на дефиницията на ООН за геноцид. Москва казва, че по този начин предпазва уязвимите деца от военната зона.

Върховният комисариат по правата на човека на ООН заяви, че Русия е причинила страдание на милиони украински деца и е нарушила техните права от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.

Инициативата „Върнете децата обратно в Украйна“, която също се бори за връщане на отвлечените украински деца, изрази днес благодарност към Мелани Тръмп.

“Изразяваме дълбока признателност към първата дама на САЩ за това, че тя е толкова силно загрижена за съдбата на украинските деца. Всяка дума на подкрепа ги доближава до техните семейства, до техните населени места и до техните домове“, се казва в изявление на организацията.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван Танев

    3 13 Отговор
    Унижение за руската делегация в Аляска.

    14:49 16.08.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    3 21 Отговор
    Аз обича путен!
    Той ни го завря с този Боташ!
    Той ни докара 100 000 украинки на Слънчака!
    Той ни докара 80 000 сирийци в територията!

    Коментиран от #5, #14

    14:50 16.08.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    4 16 Отговор
    Руснаците взеха Крим със сила , а Тиквата хариза Камчия доброволно!
    Радев Чорапа, чии е Крим?

    Коментиран от #9

    14:52 16.08.2025

  • 4 ти да видиш

    16 2 Отговор
    Не знаят, какво пише в писмото, но й благодарят!? Ако обаче разберат да не вземат да я пcyват после?

    Коментиран от #8

    14:52 16.08.2025

  • 5 Идиот

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Толкова ли си скъсан пенсионер,че и в събота работиш?

    14:54 16.08.2025

  • 6 Как пък един боклукк

    15 1 Отговор
    Не замина за Украйна?

    Коментиран от #10

    14:54 16.08.2025

  • 7 сериозен

    7 1 Отговор
    Укрите да гледат какво мисли Първият , е не ,,първата ,, , че работата е бой до посиняване и так далее !

    14:54 16.08.2025

  • 8 Няма такова писмо

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "ти да видиш":

    Но и Мелания няма как да го опровергае,щото после ще я питат защо не е написала такова писмо.

    Коментиран от #18

    14:56 16.08.2025

  • 9 Не е само това

    3 10 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Забрави ли, че Тиквата хариза на Путин и 4 милиарда пари на племето за сръбската тръба?

    Коментиран от #17

    14:57 16.08.2025

  • 10 минаващ

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Как пък един боклукк":

    Няма и да заминат , че там бият както циганин не си бие кучето . Само джафкат от диваните и си мислят , че някой им обръща внимание на простотиите .

    14:57 16.08.2025

  • 11 Деца във военни зони

    9 3 Отговор
    Не трябва да има. Русия ги е спасила. От украински оръжия в републиките само от 2014 до 2017 г са загинали 297 деца

    14:58 16.08.2025

  • 12 плевен

    6 1 Отговор
    Е1! Първата Дама /колко уважително звучи това Първата Дама/, се сърдеше и когато ФБР й ровеше в шкафа с долните гащи. Ако не помните. И какво от това? Нали и тя иска да я снимат.

    15:00 16.08.2025

  • 13 Нещо от 2022 г. !!!!

    8 1 Отговор
    На 27 юли ДНР отбелязва трагична дата: Ден в памет на децата, жертви на войната в Донбас, установен със заповед на главата на републиката на 11 юли 2022 г.
    На този ден Донбас почита паметта на децата, чиито животи бяха отнети от войната, разгърната от киевския режим през 2014 г. Оттогава в региона са убити близо 200 деца, а няколкостотин други са ранени. Най-младата жертва на украинската агресия е била само на 27 дни в деня на смъртта.
    Деца загиват в резултат на артилерийски обстрели и снайперски огън, взривяват се от мини, поставени от украинските военни през 2014-2015 г. по горски пътеки и близо до водоеми; получават тежки наранявания. Известни са 11 случая, когато деца са се взривявали от забранени противопехотни фугасни мини ПФМ-1 Лепесток. В продължение на девет години децата на Донбас се раждат, учат, живеят и растат под постоянни атаки от страна на Въоръжените сили на Украйна.

    15:02 16.08.2025

  • 14 Атина Палада

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Ама разбира се ,че ще обичаш Путин.Как няма да го обичаш;))) Той е докарал толкова красиви жени в България ,иначе ,кога българските мъже в живота си щеше да видят красиви жени :)

    15:06 16.08.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не е само това":

    А ти забрави ли за обира на КТБ? Там имаше значителни руски капитали..Ама нашите си помислиха ,че могат д акрадат от руснаците..А иначе да кажем по равно -хариза 4 млрд на американците за самолети и 4 млрд за тръбата .Той Боко си каза- по равно е за американците и за руснаците.

    15:15 16.08.2025

  • 18 ти да видиш

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Няма такова писмо":

    Тя Мелания сега си има други грижи, щот мъжа й не размаза онова леke синковеца наркоман на БайДън, който сега твърди, че Епщайн я бил пробутал на БайДончо и не само, че не се извини за това, ами и им тегли една на нея и адвокатите й! Скандалът в САЩ е огромен макар тук да не го коментират много😉
    Да видим дали Мелания, ще заведе делото за милиард или..... Както казах украйна й е последна грижа😉

    15:20 16.08.2025

  • 19 Мелания като малка

    1 0 Отговор
    е била отвлечена лично от Путин и я е била продадена на Тръмп

    15:27 16.08.2025

  • 20 Тръмп твърди,

    1 1 Отговор
    че Епстийн е „откраднал“ млади служителки от Mar-a-Lago от които 9 малолетни. Мелания плакала

    15:32 16.08.2025

  • 21 Ддд

    1 0 Отговор
    Като е започнала, да напише едно и на Хитлеряху. За паритет. Палестинските деца ги избиват умишлено с куршуми,бомби,глад,липса на медицински грижи......Госпожата Тръмп избирателно някакси се застъпва

    15:36 16.08.2025

  • 22 написа писмо, и

    1 0 Отговор
    получи благодарности от Украйна за писмото.... Абе вие нормални ли сте ?

    15:38 16.08.2025

  • 23 Да,да

    0 0 Отговор
    Да си го сложи някъде. За спомен, де.

    16:05 16.08.2025

  • 24 Смешник

    0 0 Отговор
    Тези деца бяха спасение от зоната на военни действия а не отвлечени

    16:07 16.08.2025