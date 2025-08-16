Новини
Зрелищното завръщане на Путин
Зрелищното завръщане на Путин

16 Август, 2025 16:53

Тръмп предложи на Путин едно добре хореографирано завръщане на дипломатическата сцена

Зрелищното завръщане на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Водеща тема за френските издания днес е срещата на върха на президентите на САЩ и на Русия, състояла се вчера в Аляска. Темата е особено актуална във Франция предвид подкрепата на Париж за Украйна и това, че френският президент Еманюел Макрон поддържа добри отношения с президентите на Украйна и на САЩ, а неотдавна разговаря по телефона и с руския президент. Париж е освен това с Лондон съинициатор на "Коалицията на желаещите" да осигурят гаранции за сигурността на Украйна след влизане в сила на евентуално споразумение за мир там, пише БТА в преглед на френския печат.

Тръмп предложи на Путин едно добре хореографирано завръщане на дипломатическата сцена, отбелязва „Фигаро“. Той разпъна червен килим и организира прелитане на бомбардировачи В2 и на изтребители, за да посрещне Путин на летището. В социалните медии тази сцена породи незабавно критики от страна на противниците на американския президент, които казаха, че тя е отразявала прекалено голямо уважение към господаря на Кремъл. Привържениците на Тръмп, напротив, видяха в това желание чрез военната мощ на САЩ да бъде впечатлен руският президент, известен като експерт по психологически натиск, допълва изданието.

Фактът, че руският лидер, срещу когото има издадена заповед за арест от страна на Международния наказателен съд и който е подложен на множество санкции в много страни, се осмелява да напусне Русия, сам по себе си е изключителен. Но да го направи, за да бъде посрещнат с всички почести в САЩ, беше напълно немислимо преди завръщането с гръм и трясък на Тръмп в Белия дом, който се отклони от проукраинската линия на своя предшественик Джо Байдън, допълва вестникът. Бившият президент от Демократическата партия искаше да превърне господаря на Кремъл в парий след нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г., добавя френският вестник.

Според „Монд“ от срещата на върха в Аляска трябва да се запомнят няколко неща. След близо три часа разговори в присъствието на своите съветници, руският и американският президент дадоха кратка пресконференция – около 12 минути – на която се изказаха поред на фона на надпис „Pursuing Peace” („В търсене на мир”). След това те се разделиха, без да отговорят на въпросите на журналистите в препълнената зала на военната база Елмендорф-Ричардсън в Анкоридж. Тръмп говори за „много продуктивна“ среща, Путин – за „конструктивен“ разговор, но нито един от двамата лидери не даде никакви подробности за възможно мирно уреждане на войната в Украйна, започнала преди повече от три години с руската инвазия. „Не сме стигнали дотам, но сме постигнали напредък. Няма споразумение, докато не бъде постигнато споразумение“, заяви американският президент. „Ние постигнахме съгласие по много въпроси“, добави Тръмп, без да дава подробности.

„Остават само няколко точки, някои от които не са много важни, но една от тях вероятно е най-важната“, добави той. Тръмп заяви, че скоро ще се обади на лидерите на страните от НАТО, както и на украинския президент Володимир Зеленски. Путин заяви, че се надява онова, за което са се разбрали с Тръмп да отвори „пътя към мира в Украйна”, без да уточнява за какво са се разбрали. „Надяваме се, че Киев и европейските столици ще приемат всичко това в конструктивен дух и няма да създават пречки, нито ще се опитват да подкопаят очаквания напредък с провокации или задкулисни интриги“, продължи Путин. „За да бъде уреждането на украинския въпрос трайно и дългосрочно, всички дълбоки причини за кризата трябва да бъдат отстранени“, заяви още Путин. Русия счита желанието на Украйна да се присъедини към НАТО и в по-общ план разширяването на западния военен алианс до границите ѝ като екзистенциална заплаха.

„Легитимните опасения на Русия трябва да бъдат взети под внимание и трябва да бъде възстановено справедливото равновесие в областта на сигурността в Европа и в света като цяло“, заяви лидерът на Кремъл. „Мисля, че днешните договорености ще бъдат отправна точка не само за решаването на украинския въпрос, но и за възстановяването на търговските и прагматични отношения между Русия и САЩ“, добави Путин. „Вероятно ще се видим отново много скоро. Много благодаря, Владимир“, заключи Тръмп, на което руският президент отговори: „Следващия път в Москва“. Поканата изглежда зарадва републиканеца: „О, това е интересно. Ще си навлека някои критики, но това може да се случи. Много благодаря, Владимир“, каза той.

„Франс 24“ отбелязва, че срещата на върха в Аляска е била „зрелищно завръщане на Путин“. И дума не може да става Тръмп да признае, че се е провалил по някакъв начин, напротив - когато той говори за срещата, той ѝ дава оценка 10 от 10 и казва, че сега постигането на споразумение зависи от Зеленски, но и, че европейците трябва да вложат повече усилия в процеса.

Бе Еф Ем Те Ве откроява това, че след срещата си с Тръмп Путин е поискал гарантиране на сигурността на Украйна и е призовал да се проправи път към мира, което изглежда като малко странно изявление след три години на война в Украйна, подета от руския лидер. Срещата на върха в Аляска не доведе до никаква конкретна новина, нещо, което беше очаквано особено много. По време на пресконференцията Путин и Тръмп не споменаха прекратяването на огъня, не говориха за военната ситуация в Украйна или за евентуална тристранна среща със Зеленски. Тръмп се показа оптимист, но не навлезе в конкретика, допълва медията.

Президентът на САЩ, който обича толкова много да се представя като решителен преговарящ, заяви по време на общата пресконференция с Путин, че остават много малко въпроси за уреждане, но един от тях вероятно е най-важният, без да казва кой е той, отбелязва Франс прес. Двамата лидери прекараха общо 6 часа в Аляска. Тръмп, който си беше поставил за цел много бързо да организира тристранна среща с участието на Путин и Зеленски и да постигне прекратяване на огъня, не спомена нищо от това, докато даде пресконференция редом с Путин след края на срещата им. Но в интервю за „Фокс нюз“ той заяви, че едно споразумение за край на войната зависи наистина от президента на Украйна. С руския си колега Тръмп нямаше този предизвикателен тон, който имаше преди срещата, когато заплаши за затръшне вратата и да си тръгне, ако разговорите стигнат до задънена улица, или когато уверяваше, че Путин няма да хитрува пред него. Тръмп, който заплаши Русия със сериозни последствия, ако тя не сложи край на войната, уточни сега, че не обмисля непосредствени мерки в тази насока. А Путин в същия сърдечен регистър заяви, че се надява разбирателството, постигнато в Аляска, да донесе мир в Украйна. Тръмп и Путин се разделиха, без да представят план за Украйна, обобщава Франс прес.


Франция
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какво завръщане ?

    55 75 Отговор
    императора си е император

    Коментиран от #32, #36, #45

    16:55 16.08.2025

  • 2 Сатана Z

    56 62 Отговор
    Слава на Русия.Слава на Путин и Тръмп.Щом фашистките медии вият на умряло значи двамата велики мъже са на прав път в борбата против злото

    16:56 16.08.2025

  • 3 Още новини от Украйна

    52 9 Отговор
    Макрон си е обикновен наркоман и дядоебец

    Коментиран от #59

    16:57 16.08.2025

  • 4 1488

    13 34 Отговор
    аз никакво завръщане не виждам ама явно някой плаща жьлти копейки

    16:58 16.08.2025

  • 5 пешо

    40 4 Отговор
    макрона оти го немаше бабата не го пущила

    Коментиран от #10

    16:58 16.08.2025

  • 6 Сила

    10 20 Отговор
    Отива си ...гледам отзад на картината елените го дърпат към Ада ....искат си рогата !!!

    16:58 16.08.2025

  • 7 сериозен

    37 5 Отговор
    Щом на западналите не им харесва нещо , то значи е трябвало така да се случи . Сега да подсмърчат отстрани и да си налягат парцалите .

    16:58 16.08.2025

  • 8 Хореографът

    8 11 Отговор
    не струва !

    16:58 16.08.2025

  • 9 Пич

    30 4 Отговор
    Помислих че са клакьорите от ДВ , а те - наще клакьори !!! Тези не схващат ли , че скоро ще ги уволняват ?!

    16:59 16.08.2025

  • 10 123

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    сменял е памперси

    16:59 16.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тео

    33 8 Отговор
    Путин не е само Господаря на Кремъл, но и на цял свят🇷🇺

    16:59 16.08.2025

  • 13 Путин трябва да уволни своя

    7 11 Отговор
    ПиАр Песков и да назначи Краснов за такъв!

    16:59 16.08.2025

  • 14 Горски

    41 8 Отговор
    Наясно ли са Желязков и шефът му Борисов, че на Източния фронт нещата рязко се влошават и армията на ключовия им съюзник Зеленски отстъпва в хаотичен порядък десетки километри на ден? Снощи руската армия вече е излезла на южната граница на Донецката Народна Република и продължава настъплението по всички направления, по цялата фронтова линия. Т.е. Желязков трябва спешно да праща полковете, защото скоро вече ще е късно. Но нека той ги поведе, лично! Много е важно всички политици, които веят украински байраци и от сутрин до вечер и обясняват колко е хубаво да се убиват руснаци да са в първите редици на строя, както и децата им! От тях се очаква да се влеят в щурмовите отряди на "Азов" и други подобни нацистки формирования и да поемат защитата на майка Украйна. Какво мислят за това, че Зеленски е привикан във Вашингтон още в понеделник, за да капитулира, а Тръмп междувременно чрез медиите му съобщи, че "трябва" да приеме условията и да сключи мирен договор, защото "Русия е велика държава, а Украйна не е"?

    17:00 16.08.2025

  • 15 Не ни подценявайте, моля!

    26 4 Отговор
    За какво завръщане говорите? Той никога не си е тръгвал от никъде.

    Коментиран от #24

    17:02 16.08.2025

  • 16 А50

    32 5 Отговор
    Когато Микрон и Мерц се срещнат си дръпват магистралка , и започват глупостите. А срещата Путин-Тръмп показа кои са великите сили, цял свят говори за това

    17:02 16.08.2025

  • 17 мошЕто

    31 5 Отговор
    Тръмп показа , че е джентълмен пред Света и, че Русия заслужава уважение като Велика страна ! Зеленият само ходи напред . назад да проси , а държавата му си заминава с всеки изминал ден ...За армията му да не говорим ...

    Коментиран от #35

    17:05 16.08.2025

  • 18 Как? Без Макрон-Юпитер?

    26 7 Отговор
    Не мога да повярвам че нещо стана без участието блестящо на Макрон, Юпитер, както той сам се нарича. И без групичката следобедни клюкари от Брюкел, Урсула, Кая, Гая, Туск и другите злобни клюкари.

    Коментиран от #28

    17:05 16.08.2025

  • 19 Много шум

    9 23 Отговор
    за нищо. Един училищен двойкаджия управлява държава, защото е бил дносник и подмазвач в КГБ. Както нашите соцлидери.

    Коментиран от #21

    17:05 16.08.2025

  • 20 Относно

    9 7 Отговор
    срещата , която вече е история , Тръмп каза едно , Путин съвсем друго (всъщност прочете от листче) !

    17:05 16.08.2025

  • 21 Като

    8 9 Отговор

    До коментар #19 от "Много шум":

    дете е нямал ни един приятел , а играчките са му били камъни , с които замервал деца и уличните кучета .

    17:08 16.08.2025

  • 22 Да,бе

    22 5 Отговор
    Международната изолация проработи колкото и санкциите на изпозападналият свят...Простреляха се в празните корумпирани кратуни за пореден път.

    17:08 16.08.2025

  • 23 ха-хааа

    18 6 Отговор
    Центовете са се активирали , което означава само едно - нещата са от зле по-зле за техния любимец зеля .

    17:08 16.08.2025

  • 24 ОпОп

    7 20 Отговор

    До коментар #15 от "Не ни подценявайте, моля!":

    И свинята от кочината не бяга...

    Тия пияници и неможачи трябваше да бъдат докарани до фалит.

    Хайде русофили ходещи на море на запад почвайте да спамите ;)

    Но моля, правете го от руска техника (телефони, лаптопи и т.н.)

    Коментиран от #38, #61, #76

    17:08 16.08.2025

  • 25 Казуар

    4 5 Отговор
    Къде се е завърнал Путин, скоро беше Русия призна талибаните.

    17:08 16.08.2025

  • 26 Пуснаха официалните опорки

    12 12 Отговор
    От пресотдела на посольството веднага ми ги препратиха. Зачитаем итоги:
    1. Владимир Путин вдигна летвата на руско-украинските преговори на безпрецедентно ниво, каквото никога преди това не е имало.
    2. Приемат руския президент на американска земя.
    3. Безпрецедентен напредък в сближаването на страните.
    4. Русия е пълноправна страна, участваща в преговори на международно ниво.
    Указанията са да не се говори за провала на икономическите преговори.

    И така - коментирайте!

    Коментиран от #29, #64

    17:09 16.08.2025

  • 27 Уилям Херингтън герой СВО

    7 20 Отговор
    Руската ПВО капитулира: украински дронове палят заводи и рафинерии, Кремъл е в паника.
    Украинските атаки с дронове разкриват безпомощността на руската противовъздушна отбрана– ударени заводи, рафинерии и стратегически обекти в дълбокия тил, докато властта в Москва се опитва да прикрие кризата

    17:09 16.08.2025

  • 28 Нищо не става без него

    5 12 Отговор

    До коментар #18 от "Как? Без Макрон-Юпитер?":

    Нали видя, Тръмп му върна властта да се оправя с Путин, защото самият той е безсилен. Това е новият ти шеф, копей, освен ако не избягаш в Русия. Чудя се защо още се офлянкваш. По-добре за теб няма да стане.
    Като всеки ренегат, копрйките винаги сте капо.

    17:09 16.08.2025

  • 29 Хахааа!

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пуснаха официалните опорки":

    Тия опорки ги знаехме предварително. Нищо ново. Нула.

    17:11 16.08.2025

  • 30 Раковски

    2 13 Отговор
    Къде е ходил, че се е завърнал? За зрелищно завръщане в бункера ли става въпрос?

    17:11 16.08.2025

  • 31 ООрана държава

    10 3 Отговор
    Сега ще има 3 месеца плюване с цел манипулиране на тръмп

    17:12 16.08.2025

  • 32 Наблюдател

    18 27 Отговор

    До коментар #1 от "какво завръщане ?":

    За нас, българите, от значение е само едно - къде сме ние на световната сцена? За съжаление отговорът не е добър за нас. България не просто липсва, нещо повече, все едно никога не я е имало. Десетилетия на слугинаж и измекярщина в международните отношения от страна на нашите правителства доведоха до пълно презрение и дори погнуса от страна на големите държави към винаги готовите да се наведат и да обслужат мазно всеки нов господар български управници. За още по-голямо наше съжаление това отношение към тях.

    17:13 16.08.2025

  • 33 Ако Ти не ме уважаваш

    4 2 Отговор
    Как аз да те уважавам ?

    17:13 16.08.2025

  • 34 за малко

    20 3 Отговор
    Гледах в YouTube посрещането на Путин в Аляска - впечатляващо за велик държавник като Путин ! Адмирации за Тръмп и всички участващи ! Ескадрилата прелетя над тях в знак на уважение към Путин , а не както си мислят разните неуки тук , че Щатите искали да покажат военната си сила ...

    17:13 16.08.2025

  • 35 Атина Палада

    18 4 Отговор

    До коментар #17 от "мошЕто":

    Гледах едн интервю на Тръмп по фокс нюз,което е след срещата му с Путин..
    Та, на въпрос на журналиста ,Тръм каза ;-" Без Русия не може да бъде изградена световна система за сигурност"....Продължи да отговаря на въпроси ,които бяха свързани с вътрешни проблеми на САЩ и на някъкав въпрос отново спомена за Русия,като се изрази точно така- " Без Русия не може да се реши нито един международен въпрос"

    Коментиран от #42, #44, #67

    17:13 16.08.2025

  • 36 Европеец

    13 25 Отговор

    До коментар #1 от "какво завръщане ?":

    Тия тъпи франсета да кажат какво стана с коалицията на желаещите, с англетата били готови да влязат в Украйна, ама само ако бай Дончо ги пази....пфу и отвратите.... Много ги е яд, че Тръмп лично посрещна при самолета и разпъна червения килим и ръкопляскани императора.... А заглавието много глупаво де.... Всички драпат да се срещат с Путин, А сега пък проблем, защо бай Дончо посрещнал президентът на Русия Владимир Путин подобаващо по президентски.....

    17:14 16.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Да се прибирал ,в кьщи

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "ОпОп":

    Баща Ти.

    17:15 16.08.2025

  • 39 Заключение

    15 12 Отговор
    Абсолютни глупости! 😂

    Путлер се върна пак в бункера и няма да излезе навън от Раша, както беше и преди тази среща. Остава си бункерен плъx и нищо повече...

    Коментиран от #53

    17:15 16.08.2025

  • 40 Злобното Джуджи

    8 12 Отговор
    Колко е жалка и безсилна Русийката, дори когато държи с компромати Американския Президент👎

    17:16 16.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Атина Палада

    11 11 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    колежке-Русия е бита карта-даже и бившите съветски републики я нямат за нищо-в Кавказ стана страшно за братушките-колос на глинени крака и една празна глава-Хаяско .....

    Коментиран от #62, #68

    17:16 16.08.2025

  • 43 И сега обратно

    10 10 Отговор
    В БУНКЕРА.

    Коментиран от #48

    17:16 16.08.2025

  • 44 мошЕто

    9 8 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Гледах го до късно снощи ! Респект към двамата Държавни глави !

    Коментиран от #51

    17:17 16.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Когато довечера дъжд запръска

    6 4 Отговор
    ник Механик дедовият ще ми отръска.

    17:18 16.08.2025

  • 47 Историк

    6 9 Отговор
    Агент Краснов доказа в Аляска колко жалка е ролята на предателя и какво нищожество като него ще решава съдбата на света. Най-срамната страница от историята на САЩ, която се пише от подлизурко,който се прекланя пред военнопрестъпник и на когото благодари много и го нарича свой приятел и когото високо цени за мародерството и геноцида над Украйна. Светът е изправен пред тежки изпитания,защото двама злодеи имат огромна власт и цивилизованият свят трябва да се пребори

    Коментиран от #70, #75

    17:19 16.08.2025

  • 48 Поздравления👍!

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "И сега обратно":

    За т@п@та ти Опорка...!

    17:19 16.08.2025

  • 49 ТАКА

    9 4 Отговор
    се посреща Президент на Велика страна като Русия ! На зеления му правят забележки за стайлинга още на входа и му се присмива целия Свят .

    17:19 16.08.2025

  • 50 Факти

    2 15 Отговор
    Тръмп стана за смях. Америка не е имала толкова слаб президент. Последиците от втория му мандат ще са катастрофални в дългосрочен план. Единствената му добра политика е за мигрантите, но и нея не я изпълнява както трябва. Всичко останало е пълен леш. За пръв път Европа губи доверие в Америка, а това веднъж като се случи няма връщане назад. Може би за нас така е по-добре. Вече знаем, че можем да разчитаме само на себе си и оттук нататък ЕС ще гради политиките си на независимост преди всичко. На Русия е ясно, че не може да се вярва. Вече същото се отнася и за Америка. В началото ще е трудно, но в дългосрочен план ЕС ще се укрепи с това ново осъзнаване. Очаквам Англия да се върне обратно по-скоро от очакваното. Западните Балкани и те ще влязат, както и Украйна и Грузия.

    Коментиран от #77

    17:19 16.08.2025

  • 51 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "мошЕто":

    Остави срещата на двамата. Интервюто гледа ли го на Тръмп? Само Тръмп си беше и журналиста. ..В ютуб го имаше

    Коментиран от #54

    17:20 16.08.2025

  • 52 И САЩ и Русия не се Отчитат на Макрон

    6 0 Отговор
    Какво са говорили и какво договарят!!

    17:21 16.08.2025

  • 53 грУй ,

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Заключение":

    Добре , че е Путин , че да има за какво здраво да си късате нервите ! Хак да ви е !

    17:21 16.08.2025

  • 54 мошЕто

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Атина Палада":

    Това не съм , за съжаление ...

    Коментиран от #69

    17:22 16.08.2025

  • 55 Леле -леле ?! 😟

    7 0 Отговор
    " пише БТА в преглед на френския печат." ? ? ? . Откакто нямаме свобода на словото , няма в и български журналисти , а само копи-пействат мисирки !

    17:22 16.08.2025

  • 56 Каунь

    10 2 Отговор
    Кая и Мая ще оправят работата, с гол .....срещу агресора. Урсула ще им маже раните

    17:22 16.08.2025

  • 57 Бай той Толстой

    4 1 Отговор
    Синдромът на Сидоний Аполинарий-Ножа му е в з...ка,ама то философства.😁

    17:23 16.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Бай той Толстой

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Още новини от Украйна":

    Искаш да че го такова ли? Съмнявам се

    17:24 16.08.2025

  • 60 Механик

    8 1 Отговор
    Минавам да попитам ,дали някой знае как напредва контранступа?
    Плана за победата и мира чрез сила как са?

    Коментиран от #72

    17:24 16.08.2025

  • 61 Бай той Толстой

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "ОпОп":

    Може да те запукаме със съветски лопати или с холандски налъми.Каквото кажеш бате!🤗

    17:27 16.08.2025

  • 62 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Колежке,не си права.. Трябва много повече да четеш,различни източници ,а не факти и БТВ за да вденеш малко от събитията. И в Казказ е една гимнастика...Ама друг път ще ти разправям за там....Даже и геополитически анализатори не вдеват гимнастиката в Кавказ..
    Ще ти дам един бонус--Изтласкват се британците от тези ширини на острова....В момента САЩ воюват с англетата. Не с Китай,не с Русия а с британците....

    17:27 16.08.2025

  • 63 1302

    10 1 Отговор
    Ха-ха. Кефи ме овчата тъпота на франсетата.
    Тръмп няма какво да предложи на Путин, защото Путин всичко си има.
    И най-вече има силни съюзници - армията и флота.
    Бензиностанцията с ракети и с външните тоалетни (както е либералната опорка) разби на пух и прах илюзиите на целокупния запад, барабар с всичкото НАТО.
    Руснаците спечелиха войната.
    В момента Тръмп се бори за почетно реми.
    Това беше офертата му към руснаците.
    Те обаче му повториха, че са спечелили войната, и си искат победата.
    Затова нямаше сделка в Аляска.
    Сега PR-експертите на целокупния запад ще трябва да измислят как поражението да се представи като победа, и как да обяснят на плебса защо в близките години ще се наложи яко затягане на коланите.

    17:28 16.08.2025

  • 64 Бай той Толстой

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Пуснаха официалните опорки":

    Ако искаш,може да те поемем един два пъти-после ще коментирате усещането.

    17:29 16.08.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Факт

    9 1 Отговор
    Путин навсякъде е посрещан с почести като Цар, другите като туристи.

    17:30 16.08.2025

  • 67 А добър ден!

    7 1 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Разбира се ,че е така- Русия е основен фактор в света! Това не го разбират само онези,които не могат да виждат по далече от носа си,или получават пари за антируска пропаганда!

    17:31 16.08.2025

  • 68 Па съм я бе

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Нещо си се объркала,колежка.Тук никой не те взема на сериозно,даже и децата ти.Дето ги нямаш!😁Иди сега при виртуалните кукли да мандръсашшшш...

    17:31 16.08.2025

  • 69 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "мошЕто":

    Намери го и го гледай. Американски жупналист от фокс нюз го интервюира в студието...Гледаш какво говори Тръмп,а не разказано с журналистическите приоми....И е дълго интервюто..

    17:33 16.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Каунь

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "Механик":

    Плана е на масата на Сирски, докато го обяснявал, Зеленски завартял картата на 180° и отсякакъл....тъй ша е по-добре!

    17:38 16.08.2025

  • 73 Боко

    1 1 Отговор
    еС к..вите почват да вият че никой не ги .бе и кинтите намаляват драстично👌

    17:43 16.08.2025

  • 74 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 75 Орк

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Историк":

    колко жалка е ролята на предателя в момента доказва зеленски

    17:49 16.08.2025

  • 76 Лиз ач евроатлантик

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "ОпОп":

    Търся общи работници трол!Сега като ти бият шута ,обади ми сеМоже пък да отговориш на
    изискванията

    17:50 16.08.2025

  • 77 Боко

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Факти":

    Ти гълташ или плюеш?🤮

    17:52 16.08.2025

