Зрелищното завръщане на Путин

Водеща тема за френските издания днес е срещата на върха на президентите на САЩ и на Русия, състояла се вчера в Аляска. Темата е особено актуална във Франция предвид подкрепата на Париж за Украйна и това, че френският президент Еманюел Макрон поддържа добри отношения с президентите на Украйна и на САЩ, а неотдавна разговаря по телефона и с руския президент. Париж е освен това с Лондон съинициатор на "Коалицията на желаещите" да осигурят гаранции за сигурността на Украйна след влизане в сила на евентуално споразумение за мир там, пише БТА в преглед на френския печат.
Тръмп предложи на Путин едно добре хореографирано завръщане на дипломатическата сцена, отбелязва „Фигаро“. Той разпъна червен килим и организира прелитане на бомбардировачи В2 и на изтребители, за да посрещне Путин на летището. В социалните медии тази сцена породи незабавно критики от страна на противниците на американския президент, които казаха, че тя е отразявала прекалено голямо уважение към господаря на Кремъл. Привържениците на Тръмп, напротив, видяха в това желание чрез военната мощ на САЩ да бъде впечатлен руският президент, известен като експерт по психологически натиск, допълва изданието.
Фактът, че руският лидер, срещу когото има издадена заповед за арест от страна на Международния наказателен съд и който е подложен на множество санкции в много страни, се осмелява да напусне Русия, сам по себе си е изключителен. Но да го направи, за да бъде посрещнат с всички почести в САЩ, беше напълно немислимо преди завръщането с гръм и трясък на Тръмп в Белия дом, който се отклони от проукраинската линия на своя предшественик Джо Байдън, допълва вестникът. Бившият президент от Демократическата партия искаше да превърне господаря на Кремъл в парий след нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г., добавя френският вестник.
Според „Монд“ от срещата на върха в Аляска трябва да се запомнят няколко неща. След близо три часа разговори в присъствието на своите съветници, руският и американският президент дадоха кратка пресконференция – около 12 минути – на която се изказаха поред на фона на надпис „Pursuing Peace” („В търсене на мир”). След това те се разделиха, без да отговорят на въпросите на журналистите в препълнената зала на военната база Елмендорф-Ричардсън в Анкоридж. Тръмп говори за „много продуктивна“ среща, Путин – за „конструктивен“ разговор, но нито един от двамата лидери не даде никакви подробности за възможно мирно уреждане на войната в Украйна, започнала преди повече от три години с руската инвазия. „Не сме стигнали дотам, но сме постигнали напредък. Няма споразумение, докато не бъде постигнато споразумение“, заяви американският президент. „Ние постигнахме съгласие по много въпроси“, добави Тръмп, без да дава подробности.
„Остават само няколко точки, някои от които не са много важни, но една от тях вероятно е най-важната“, добави той. Тръмп заяви, че скоро ще се обади на лидерите на страните от НАТО, както и на украинския президент Володимир Зеленски. Путин заяви, че се надява онова, за което са се разбрали с Тръмп да отвори „пътя към мира в Украйна”, без да уточнява за какво са се разбрали. „Надяваме се, че Киев и европейските столици ще приемат всичко това в конструктивен дух и няма да създават пречки, нито ще се опитват да подкопаят очаквания напредък с провокации или задкулисни интриги“, продължи Путин. „За да бъде уреждането на украинския въпрос трайно и дългосрочно, всички дълбоки причини за кризата трябва да бъдат отстранени“, заяви още Путин. Русия счита желанието на Украйна да се присъедини към НАТО и в по-общ план разширяването на западния военен алианс до границите ѝ като екзистенциална заплаха.
„Легитимните опасения на Русия трябва да бъдат взети под внимание и трябва да бъде възстановено справедливото равновесие в областта на сигурността в Европа и в света като цяло“, заяви лидерът на Кремъл. „Мисля, че днешните договорености ще бъдат отправна точка не само за решаването на украинския въпрос, но и за възстановяването на търговските и прагматични отношения между Русия и САЩ“, добави Путин. „Вероятно ще се видим отново много скоро. Много благодаря, Владимир“, заключи Тръмп, на което руският президент отговори: „Следващия път в Москва“. Поканата изглежда зарадва републиканеца: „О, това е интересно. Ще си навлека някои критики, но това може да се случи. Много благодаря, Владимир“, каза той.
„Франс 24“ отбелязва, че срещата на върха в Аляска е била „зрелищно завръщане на Путин“. И дума не може да става Тръмп да признае, че се е провалил по някакъв начин, напротив - когато той говори за срещата, той ѝ дава оценка 10 от 10 и казва, че сега постигането на споразумение зависи от Зеленски, но и, че европейците трябва да вложат повече усилия в процеса.
Бе Еф Ем Те Ве откроява това, че след срещата си с Тръмп Путин е поискал гарантиране на сигурността на Украйна и е призовал да се проправи път към мира, което изглежда като малко странно изявление след три години на война в Украйна, подета от руския лидер. Срещата на върха в Аляска не доведе до никаква конкретна новина, нещо, което беше очаквано особено много. По време на пресконференцията Путин и Тръмп не споменаха прекратяването на огъня, не говориха за военната ситуация в Украйна или за евентуална тристранна среща със Зеленски. Тръмп се показа оптимист, но не навлезе в конкретика, допълва медията.
Президентът на САЩ, който обича толкова много да се представя като решителен преговарящ, заяви по време на общата пресконференция с Путин, че остават много малко въпроси за уреждане, но един от тях вероятно е най-важният, без да казва кой е той, отбелязва Франс прес. Двамата лидери прекараха общо 6 часа в Аляска. Тръмп, който си беше поставил за цел много бързо да организира тристранна среща с участието на Путин и Зеленски и да постигне прекратяване на огъня, не спомена нищо от това, докато даде пресконференция редом с Путин след края на срещата им. Но в интервю за „Фокс нюз“ той заяви, че едно споразумение за край на войната зависи наистина от президента на Украйна. С руския си колега Тръмп нямаше този предизвикателен тон, който имаше преди срещата, когато заплаши за затръшне вратата и да си тръгне, ако разговорите стигнат до задънена улица, или когато уверяваше, че Путин няма да хитрува пред него. Тръмп, който заплаши Русия със сериозни последствия, ако тя не сложи край на войната, уточни сега, че не обмисля непосредствени мерки в тази насока. А Путин в същия сърдечен регистър заяви, че се надява разбирателството, постигнато в Аляска, да донесе мир в Украйна. Тръмп и Путин се разделиха, без да представят план за Украйна, обобщава Франс прес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 какво завръщане ?
Коментиран от #32, #36, #45
16:55 16.08.2025
2 Сатана Z
16:56 16.08.2025
3 Още новини от Украйна
Коментиран от #59
16:57 16.08.2025
4 1488
16:58 16.08.2025
5 пешо
Коментиран от #10
16:58 16.08.2025
6 Сила
16:58 16.08.2025
7 сериозен
16:58 16.08.2025
8 Хореографът
16:58 16.08.2025
9 Пич
16:59 16.08.2025
10 123
До коментар #5 от "пешо":сменял е памперси
16:59 16.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тео
16:59 16.08.2025
13 Путин трябва да уволни своя
16:59 16.08.2025
14 Горски
17:00 16.08.2025
15 Не ни подценявайте, моля!
Коментиран от #24
17:02 16.08.2025
16 А50
17:02 16.08.2025
17 мошЕто
Коментиран от #35
17:05 16.08.2025
18 Как? Без Макрон-Юпитер?
Коментиран от #28
17:05 16.08.2025
19 Много шум
Коментиран от #21
17:05 16.08.2025
20 Относно
17:05 16.08.2025
21 Като
До коментар #19 от "Много шум":дете е нямал ни един приятел , а играчките са му били камъни , с които замервал деца и уличните кучета .
17:08 16.08.2025
22 Да,бе
17:08 16.08.2025
23 ха-хааа
17:08 16.08.2025
24 ОпОп
До коментар #15 от "Не ни подценявайте, моля!":И свинята от кочината не бяга...
Тия пияници и неможачи трябваше да бъдат докарани до фалит.
Хайде русофили ходещи на море на запад почвайте да спамите ;)
Но моля, правете го от руска техника (телефони, лаптопи и т.н.)
Коментиран от #38, #61, #76
17:08 16.08.2025
25 Казуар
17:08 16.08.2025
26 Пуснаха официалните опорки
1. Владимир Путин вдигна летвата на руско-украинските преговори на безпрецедентно ниво, каквото никога преди това не е имало.
2. Приемат руския президент на американска земя.
3. Безпрецедентен напредък в сближаването на страните.
4. Русия е пълноправна страна, участваща в преговори на международно ниво.
Указанията са да не се говори за провала на икономическите преговори.
И така - коментирайте!
Коментиран от #29, #64
17:09 16.08.2025
27 Уилям Херингтън герой СВО
Украинските атаки с дронове разкриват безпомощността на руската противовъздушна отбрана– ударени заводи, рафинерии и стратегически обекти в дълбокия тил, докато властта в Москва се опитва да прикрие кризата
17:09 16.08.2025
28 Нищо не става без него
До коментар #18 от "Как? Без Макрон-Юпитер?":Нали видя, Тръмп му върна властта да се оправя с Путин, защото самият той е безсилен. Това е новият ти шеф, копей, освен ако не избягаш в Русия. Чудя се защо още се офлянкваш. По-добре за теб няма да стане.
Като всеки ренегат, копрйките винаги сте капо.
17:09 16.08.2025
29 Хахааа!
До коментар #26 от "Пуснаха официалните опорки":Тия опорки ги знаехме предварително. Нищо ново. Нула.
17:11 16.08.2025
30 Раковски
17:11 16.08.2025
31 ООрана държава
17:12 16.08.2025
32 Наблюдател
До коментар #1 от "какво завръщане ?":За нас, българите, от значение е само едно - къде сме ние на световната сцена? За съжаление отговорът не е добър за нас. България не просто липсва, нещо повече, все едно никога не я е имало. Десетилетия на слугинаж и измекярщина в международните отношения от страна на нашите правителства доведоха до пълно презрение и дори погнуса от страна на големите държави към винаги готовите да се наведат и да обслужат мазно всеки нов господар български управници. За още по-голямо наше съжаление това отношение към тях.
17:13 16.08.2025
33 Ако Ти не ме уважаваш
17:13 16.08.2025
34 за малко
17:13 16.08.2025
35 Атина Палада
До коментар #17 от "мошЕто":Гледах едн интервю на Тръмп по фокс нюз,което е след срещата му с Путин..
Та, на въпрос на журналиста ,Тръм каза ;-" Без Русия не може да бъде изградена световна система за сигурност"....Продължи да отговаря на въпроси ,които бяха свързани с вътрешни проблеми на САЩ и на някъкав въпрос отново спомена за Русия,като се изрази точно така- " Без Русия не може да се реши нито един международен въпрос"
Коментиран от #42, #44, #67
17:13 16.08.2025
36 Европеец
До коментар #1 от "какво завръщане ?":Тия тъпи франсета да кажат какво стана с коалицията на желаещите, с англетата били готови да влязат в Украйна, ама само ако бай Дончо ги пази....пфу и отвратите.... Много ги е яд, че Тръмп лично посрещна при самолета и разпъна червения килим и ръкопляскани императора.... А заглавието много глупаво де.... Всички драпат да се срещат с Путин, А сега пък проблем, защо бай Дончо посрещнал президентът на Русия Владимир Путин подобаващо по президентски.....
17:14 16.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Да се прибирал ,в кьщи
До коментар #24 от "ОпОп":Баща Ти.
17:15 16.08.2025
39 Заключение
Путлер се върна пак в бункера и няма да излезе навън от Раша, както беше и преди тази среща. Остава си бункерен плъx и нищо повече...
Коментиран от #53
17:15 16.08.2025
40 Злобното Джуджи
17:16 16.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Атина Палада
До коментар #35 от "Атина Палада":колежке-Русия е бита карта-даже и бившите съветски републики я нямат за нищо-в Кавказ стана страшно за братушките-колос на глинени крака и една празна глава-Хаяско .....
Коментиран от #62, #68
17:16 16.08.2025
43 И сега обратно
Коментиран от #48
17:16 16.08.2025
44 мошЕто
До коментар #35 от "Атина Палада":Гледах го до късно снощи ! Респект към двамата Държавни глави !
Коментиран от #51
17:17 16.08.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Когато довечера дъжд запръска
17:18 16.08.2025
47 Историк
Коментиран от #70, #75
17:19 16.08.2025
48 Поздравления👍!
До коментар #43 от "И сега обратно":За т@п@та ти Опорка...!
17:19 16.08.2025
49 ТАКА
17:19 16.08.2025
50 Факти
Коментиран от #77
17:19 16.08.2025
51 Атина Палада
До коментар #44 от "мошЕто":Остави срещата на двамата. Интервюто гледа ли го на Тръмп? Само Тръмп си беше и журналиста. ..В ютуб го имаше
Коментиран от #54
17:20 16.08.2025
52 И САЩ и Русия не се Отчитат на Макрон
17:21 16.08.2025
53 грУй ,
До коментар #39 от "Заключение":Добре , че е Путин , че да има за какво здраво да си късате нервите ! Хак да ви е !
17:21 16.08.2025
54 мошЕто
До коментар #51 от "Атина Палада":Това не съм , за съжаление ...
Коментиран от #69
17:22 16.08.2025
55 Леле -леле ?! 😟
17:22 16.08.2025
56 Каунь
17:22 16.08.2025
57 Бай той Толстой
17:23 16.08.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Бай той Толстой
До коментар #3 от "Още новини от Украйна":Искаш да че го такова ли? Съмнявам се
17:24 16.08.2025
60 Механик
Плана за победата и мира чрез сила как са?
Коментиран от #72
17:24 16.08.2025
61 Бай той Толстой
До коментар #24 от "ОпОп":Може да те запукаме със съветски лопати или с холандски налъми.Каквото кажеш бате!🤗
17:27 16.08.2025
62 Атина Палада
До коментар #42 от "Атина Палада":Колежке,не си права.. Трябва много повече да четеш,различни източници ,а не факти и БТВ за да вденеш малко от събитията. И в Казказ е една гимнастика...Ама друг път ще ти разправям за там....Даже и геополитически анализатори не вдеват гимнастиката в Кавказ..
Ще ти дам един бонус--Изтласкват се британците от тези ширини на острова....В момента САЩ воюват с англетата. Не с Китай,не с Русия а с британците....
17:27 16.08.2025
63 1302
Тръмп няма какво да предложи на Путин, защото Путин всичко си има.
И най-вече има силни съюзници - армията и флота.
Бензиностанцията с ракети и с външните тоалетни (както е либералната опорка) разби на пух и прах илюзиите на целокупния запад, барабар с всичкото НАТО.
Руснаците спечелиха войната.
В момента Тръмп се бори за почетно реми.
Това беше офертата му към руснаците.
Те обаче му повториха, че са спечелили войната, и си искат победата.
Затова нямаше сделка в Аляска.
Сега PR-експертите на целокупния запад ще трябва да измислят как поражението да се представи като победа, и как да обяснят на плебса защо в близките години ще се наложи яко затягане на коланите.
17:28 16.08.2025
64 Бай той Толстой
До коментар #26 от "Пуснаха официалните опорки":Ако искаш,може да те поемем един два пъти-после ще коментирате усещането.
17:29 16.08.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Факт
17:30 16.08.2025
67 А добър ден!
До коментар #35 от "Атина Палада":Разбира се ,че е така- Русия е основен фактор в света! Това не го разбират само онези,които не могат да виждат по далече от носа си,или получават пари за антируска пропаганда!
17:31 16.08.2025
68 Па съм я бе
До коментар #42 от "Атина Палада":Нещо си се объркала,колежка.Тук никой не те взема на сериозно,даже и децата ти.Дето ги нямаш!😁Иди сега при виртуалните кукли да мандръсашшшш...
17:31 16.08.2025
69 Атина Палада
До коментар #54 от "мошЕто":Намери го и го гледай. Американски жупналист от фокс нюз го интервюира в студието...Гледаш какво говори Тръмп,а не разказано с журналистическите приоми....И е дълго интервюто..
17:33 16.08.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Каунь
До коментар #60 от "Механик":Плана е на масата на Сирски, докато го обяснявал, Зеленски завартял картата на 180° и отсякакъл....тъй ша е по-добре!
17:38 16.08.2025
73 Боко
17:43 16.08.2025
74 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
75 Орк
До коментар #47 от "Историк":колко жалка е ролята на предателя в момента доказва зеленски
17:49 16.08.2025
76 Лиз ач евроатлантик
До коментар #24 от "ОпОп":Търся общи работници трол!Сега като ти бият шута ,обади ми сеМоже пък да отговориш на
изискванията
17:50 16.08.2025
77 Боко
До коментар #50 от "Факти":Ти гълташ или плюеш?🤮
17:52 16.08.2025