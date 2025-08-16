Новини
Свят »
Европейски лидери в съвместна декларация: Путин не може да има вето над пътя на Украйна към ЕС и НАТО
  Тема: Украйна

Европейски лидери в съвместна декларация: Путин не може да има вето над пътя на Украйна към ЕС и НАТО

16 Август, 2025 13:51 1 050 58

  • аляска-
  • ес-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • русия

Няколко европейски лидери съвместно се ангажираха да продължат да подкрепят Украйна и да поддържат натиска върху Русия посредством санкции

Европейски лидери в съвместна декларация: Путин не може да има вето над пътя на Украйна към ЕС и НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Група европейски лидери са готови да улеснят провеждането на тристранна среща на върха на президентите на САЩ, Украйна и Русия, предаде Франс прес. Това се казва в съвместно изявление на няколко европейски лидери, които по-рано днес бяха информирани от президента на САЩ Доналд Тръмп за резултатите от срещата му на върха с руския президент Владимир Путин в Аляска вчера, предаде Франс прес, съобщи БТА.

После тези лидери плюс ръководителите на НАТО и на Европейската комисия проведоха телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски.

Още новини от Украйна

Групата от няколко европейски лидери съвместно се ангажираха да продължат да подкрепят Украйна и да поддържат натиска върху Русия посредством санкции, се казва още в общото им изявление, предаде Франс прес.

Групата европейски лидери допълва, че Москва не може да има право на вето над пътя на Украйна към ЕС или към НАТО, предаде Франс прес.

"Украйна е тази, която трябва да вземе решения, касаещи нейната територия“, се допълва още в изявлението.

Съвместната декларация е от френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджа Мелони, германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цял ден

    6 33 Отговор
    Статии за двама старци отишли на седянка в Аляска

    Коментиран от #18

    13:53 16.08.2025

  • 2 МирО

    32 1 Отговор
    Кучето си лае керванът си върви!

    Коментиран от #36

    13:53 16.08.2025

  • 3 Хахаха...

    27 1 Отговор
    Ей ги на не се отказват!!! Бря!!

    13:53 16.08.2025

  • 4 Пич

    28 1 Отговор
    Превод :
    Тръмп и Путин ни жасаха отвсякъде и навсякъде , но ние не сме леки жени , да знаете ! Изнасилиха ни...

    13:53 16.08.2025

  • 5 Ганя Путинофила

    6 29 Отговор
    Браво на путен!
    Не барайте путен!
    Той най добре утилизира руснята!

    Коментиран от #10

    13:54 16.08.2025

  • 6 Истината е

    4 21 Отговор
    Че тия двамата замазаха очите на народите си

    13:54 16.08.2025

  • 7 сериозен

    38 4 Отговор
    Докато укрията вземе решение , може и да я няма на Картата на Света ! Западналите са изключително жалки - само бла-бла и НИЩО повече !

    Коментиран от #11, #29

    13:55 16.08.2025

  • 8 дядото

    33 3 Отговор
    то и сталин нямаше право да победи немско-европейските фашистки пълчища през ВСВ,но взе че го направи.

    13:55 16.08.2025

  • 9 Представете си

    3 30 Отговор
    ако Рузвелт отиде на среща с Хитлер?
    Това ли е днес смешника на Велика Америка агейн?

    13:56 16.08.2025

  • 10 Само

    3 29 Отговор

    До коментар #5 от "Ганя Путинофила":

    Руската войска ще наложи мир ,като влезе в Мосва и изхвърли джуджака в реката

    Коментиран от #20, #23, #25

    13:56 16.08.2025

  • 11 мошЕто

    31 2 Отговор

    До коментар #7 от "сериозен":

    Само скимтят като гладни песове отстрани и дават акъл на зеления , но СВО-то си продължава до последния жив укр !

    13:56 16.08.2025

  • 12 Стигнах до европейските "лидери"

    35 4 Отговор
    ....и прихнах от смях 🤣🤣🤣

    Коментиран от #13

    13:56 16.08.2025

  • 13 минаващ

    21 3 Отговор

    До коментар #12 от "Стигнах до европейските "лидери"":

    И аз така , когато прочета за ,,Президента Зеленски ,, ....

    13:58 16.08.2025

  • 14 Дедо ви...

    26 3 Отговор
    Наскоро Тръмп буквално нарита ЕС в лицето на Урсула фон дер Лайен, когато обяви „споразумението“ за митата, а всъщност поражението на Брюксел. Какъв е смисълът да каниш на сериозни преговори някого, с когато преди малко си се държал като с безгласен ратай?!

    13:59 16.08.2025

  • 15 Тръмп

    8 5 Отговор
    до сега искаше незабавно прекратяване на огъня, за 24 часа, после всеобхватни преговори за мир. Инак строги, красиви и огромни санкции! Сега обърна плочата точно наобратно! Украйна да забрави за Тръмп! Европа да забрави за Тръмп.

    13:59 16.08.2025

  • 16 Факт

    4 27 Отговор
    Цивилизованият свят срещу империята на злото, малоумието и мизерията Русия на Путин, Хитлерът на 21 век. Новият Хитлер ще се сгромоляса заедно с бутафорната си империя. Пред разпад е.

    14:01 16.08.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 1 Отговор
    ПУТИН Е ГЕНИАЛЕН ЗА ДА ПРЕДЛОЖИ КОМПЛЕКСЕН ПЛАН
    А БАЙ ТРЪМП Е ГЕНИАЛЕН ЗА ДА ГО ПРИЕМЕ
    ... И СЕГА ЩЕ СИ ИЗМИЕ РЪЦЕТЕ
    С ЕС :))
    ....
    " АЗ ИСКАХ МИР , НО ЕС СЕ ОПЪНА И СЕГА ЕС ДА СИ ФИНАНСИРА САМ УКРАЙНА :

    14:01 16.08.2025

  • 18 Мноооооого жалка и безпомощна

    4 19 Отговор

    До коментар #1 от "Цял ден":

    картина, ама нека се радват копейките тук на терористичните акции на бункерния мишок

    Коментиран от #21

    14:01 16.08.2025

  • 19 Съдията

    17 1 Отговор
    Кой ви пита вас, бе пудели?! Западна(ла) Европа се опитва да се зъби като старица с паднало чене.😂

    14:02 16.08.2025

  • 20 Абе само да попитам

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Само":

    Ти къде си видяла джудже високо 1.70.

    Коментиран от #22

    14:02 16.08.2025

  • 21 оли ,

    13 2 Отговор

    До коментар #18 от "Мноооооого жалка и безпомощна":

    Жалка картинка , защото ви натриха носовете ! Няма да стане както са решили зеления и западналите , не го ли разбрахте или затова е виновен ГЕН- а ви ?

    Коментиран от #24, #26

    14:04 16.08.2025

  • 22 Аз съм видял

    2 10 Отговор

    До коментар #20 от "Абе само да попитам":

    Върху токчета с платформа веднъж беше даже 1.71. И какво от това? Пак си беше същия Джуджо.

    14:05 16.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ловиш ли бас срещу

    2 8 Отговор

    До коментар #21 от "оли ,":

    докарване на Джуджака в Хага? Само не те знам как ще го ловиш. Първо трябва да си възстановиш членството в КГБ, за да можеш да го доближиш.

    Коментиран от #38

    14:07 16.08.2025

  • 25 Факт

    2 11 Отговор

    До коментар #10 от "Само":

    Напълно прав си. Но руска войска е неуместен термин. Няма войска, а бездарен башибозук от криминали и мародери плюс малоумните крепостники на оня Ким от Северна Корея. Да.

    14:08 16.08.2025

  • 26 Хахааа!

    1 7 Отговор

    До коментар #21 от "оли ,":

    И това го казва генетичен мутант с руска радиация, хахаааа!

    Коментиран от #28

    14:09 16.08.2025

  • 27 Tётя Мyтpaфановна

    0 8 Отговор
    Истинска мистика е, че от толкова много поддръжници на държавната титла Путин, за една година нито един не е дошъл в посоль, да се позаинтересува поне, по поканата на Путин "Всеки недоволен от живота си на Запад е добре дошъл и материално осигурен в РФ".
    Истинска мистика ....
    Имате ли отговор на тази мистика, другарЕ ?

    14:10 16.08.2025

  • 28 оли ,

    5 2 Отговор

    До коментар #26 от "Хахааа!":

    СОП -чо , дефицитите са сериозен проблем , медицината е безсилна срещу тях !

    Коментиран от #39

    14:10 16.08.2025

  • 29 Това вече го писа

    0 5 Отговор

    До коментар #7 от "сериозен":

    и нямаше ефект. Не се повтаряй. Даже копейките ти се смеят вече на алцхайма.

    Коментиран от #37

    14:11 16.08.2025

  • 30 Вовата съм

    7 0 Отговор
    Мухахаха. Вовата може да налага вето на цялото Нато, те се загрижили за изчезващата държава

    14:11 16.08.2025

  • 31 Газопром

    4 1 Отговор
    00иКоалиция
    газ.....пик......аят
    и така ще е още цяла седмица.......

    14:13 16.08.2025

  • 32 граф Монте Кристо

    10 0 Отговор
    А европейските лидери от каква отправна точка поемат шефство над Украйна,тях какво ги засяга какво става в Украйна,по какъв начин е свързано с националните им интереси,по скоро рязко негативно,ще се сринат напълно икономически и рискуват да влязат във война с Русия.Украйна на 90% от територията си е руска,останалото са райони които са принадлежали на Полша,рУМЪНИЯ И Унгария,така че тая квази-държава е изкуствено формирана,украинска нация не съществува и затова е нежизнеспособна.

    14:14 16.08.2025

  • 33 @@@

    6 0 Отговор
    Къде са Борисов, Георг и Желязков?
    Защо няма позиция или коментар от тяхна страна за срещата между Путин и Тръмп в Аляска?
    Сламеният премиер на Борисов да разясни кога ще праща войските съгласно
    "готовият" план на Стармър и коалицията на желаещите, в която България е натикана?
    Какво мислят за това, че Зеленски е привикан във Вашингтон още в понеделник, за да капитулира,
    а Тръмп междувременно чрез медиите му съобщи, че "трябва" да приеме условията и да сключи мирен договор, защото "Русия е велика държава, а Украйна не е"?

    14:14 16.08.2025

  • 34 Васил

    5 1 Отговор
    ГИронтофил, На Цист, пИдо фил, ПроС Тиутка и многодетна домакиня се изказаха по въпроса, не че нещо зависи от тях.

    14:17 16.08.2025

  • 35 Губят

    6 0 Отговор
    Глутницата насъсква Зеленски, но са губещи.

    14:17 16.08.2025

  • 36 Европеец

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "МирО":

    Прав си..... Европейските пудели само лаят за разлика от Тръмп, който се опитва да направи нещо да се спре войната..... Напротив Путин Путин е човекът, който може да да спре покрайна в нато и ще го направи..... Еврофутените да гледат руския керван да не стигне до полската граница, че после пак ще реват..... Ако европуделите не са вразумят войната ще продължи до пълно за вземане на покрайна, въпреки че Русия не иска да храни или се занимава с украинците

    14:17 16.08.2025

  • 37 сериозен

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Това вече го писа":

    Ефект явно има , щом ми отговаряш на коментара ! Късате си нервите след преговорите и злобеете , но трябва да свикнете , че ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО - зелената въшка и поддръжниците му са аут отвсякъде ! Ходи на сянка и наблегни на храната , писането не е за теб !

    14:18 16.08.2025

  • 38 Що не хванаха Джуджака

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ловиш ли бас срещу":

    и да го пратят в Хага? Не и стиска.
    Пък и кой го признава този фалшив съд.
    И САЩ не го признават. Хахаха.

    Коментиран от #46

    14:18 16.08.2025

  • 39 Е, ти не си компетентна, дженди –

    1 8 Отговор

    До коментар #28 от "оли ,":

    още си на ниво начален правопис. След дума, пред препинателен знак не се слага интервал. Питай, като не знаеш. Ако аз съм със СОП казва се "със СОП", а не само "СОП" , то ти си на ниво зеленчук с мозъчни гънки погрешка. Казва се "погрешка", а не "по погрешка". Чаткаш ли или да ти се повтори?

    Коментиран от #41

    14:18 16.08.2025

  • 40 Киану Рийвс

    0 6 Отговор
    Путин оттече у сифоня. Урсула и Зеленски ще го надживеят и в жизнения път и в политическия.

    Коментиран от #43

    14:21 16.08.2025

  • 41 грУй ,

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Е, ти не си компетентна, дженди –":

    Опитваш се да се правиш на грамотен ?! Айде , у лево ! Шушляк ....

    14:21 16.08.2025

  • 42 Само питам

    6 1 Отговор
    Кой ли ги пита тия на какво са готови и какво искат ?

    Коментиран от #48

    14:22 16.08.2025

  • 43 съсел ,

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Киану Рийвс":

    Много ли си сигурен , че точно така ще стане ? Щраус , зеления има нужда от подкрепата на такива като теб - чемодан , вокзал и на х..........й !

    Коментиран от #49

    14:23 16.08.2025

  • 44 бе тия кво се пенят

    3 1 Отговор
    Путин е император и бе посрещат като такъв . А потника е просяк и като такъв го посрещат .

    14:23 16.08.2025

  • 45 Еврогейци

    3 1 Отговор
    Всичко свърши джендилоти тръгвайте към Украйна или към остров Тимбукту само там ще сте нужни

    14:23 16.08.2025

  • 46 Ами това е бас между мен

    1 4 Отговор

    До коментар #38 от "Що не хванаха Джуджака":

    и руската джендърка. Ти какво се бъркаш? Тя да му мисли как да го лови. На мен ми е все тая. Планетата е пълна с руски отпадъци – радиоактивни и човешки. Че още един повече доживял 75, какво? Пейзажът остава същият.

    14:23 16.08.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Не питай, действай

    1 3 Отговор

    До коментар #42 от "Само питам":

    За една стотинка работа не вършиш, само лапаш социални помощи от тия, които плюеш. Не ми казвай, че Путин ти плаща социалната пенсия, няма да ти повярвам.

    Коментиран от #53

    14:26 16.08.2025

  • 49 Киану Рийвс

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "съсел ,":

    Абсолютно съм сигурен!

    14:27 16.08.2025

  • 50 договорите са си договори

    3 0 Отговор
    При разоръжаването на Украйна от атомно оръжие, сделката Горбачов-Рейгън беше ако Украйна е узурпирана от Мато или ес, да бъде пазена от Русия. Путин-Тръмп днес само си препрочетоха и препотвърдиха договора.

    14:28 16.08.2025

  • 51 Всичко може

    3 1 Отговор
    Заради НАТО Украйна стана по малка и загинаха хиляди.

    Коментиран от #57

    14:28 16.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Не питай, действай":

    А моеш ли ме хвана за д ....вия да ме разведеш ?

    14:29 16.08.2025

  • 54 да бе центей

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Еее, не прехвърляй на другите своите":

    Така ли ви каза кака Галка .

    14:30 16.08.2025

  • 55 да бе центей

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Еее, не прехвърляй на другите своите":

    Така ли ви каза кака Галка .

    14:30 16.08.2025

  • 56 Сократ

    2 1 Отговор
    Укрия ще види ЕС и НАТО през крив макарон. Те за това се разбраха големите в Аляска. А пуделите в Европа да си траят, както им нареди Бесент.

    14:31 16.08.2025

  • 57 Алоууу, алцхаймито!

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Всичко може":

    Вече и думите бъркаш. На Раша НАТО ли и викаш? Чети бре! Никога не са я приемали там.
    Така ли ви учат в руските учебници – че Русия се казва НАТО. Хептен са те вкарали в мутация, горкият ти!

    14:32 16.08.2025

  • 58 каква излагация за Ес

    1 0 Отговор
    Никой за нищо не ги пита .

    14:32 16.08.2025