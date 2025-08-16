Европейски лидери в съвместна декларация: Путин не може да има вето над пътя на Украйна към ЕС и НАТО

Група европейски лидери са готови да улеснят провеждането на тристранна среща на върха на президентите на САЩ, Украйна и Русия, предаде Франс прес. Това се казва в съвместно изявление на няколко европейски лидери, които по-рано днес бяха информирани от президента на САЩ Доналд Тръмп за резултатите от срещата му на върха с руския президент Владимир Путин в Аляска вчера, предаде Франс прес, съобщи БТА.
После тези лидери плюс ръководителите на НАТО и на Европейската комисия проведоха телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски.
Групата от няколко европейски лидери съвместно се ангажираха да продължат да подкрепят Украйна и да поддържат натиска върху Русия посредством санкции, се казва още в общото им изявление, предаде Франс прес.
Групата европейски лидери допълва, че Москва не може да има право на вето над пътя на Украйна към ЕС или към НАТО, предаде Франс прес.
"Украйна е тази, която трябва да вземе решения, касаещи нейната територия“, се допълва още в изявлението.
Съвместната декларация е от френския президент Еманюел Макрон, италианския премиер Джорджа Мелони, германския канцлер Фридрих Мерц, британския премиер Киър Стармър и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
1 Цял ден
Коментиран от #18
13:53 16.08.2025
2 МирО
Коментиран от #36
13:53 16.08.2025
3 Хахаха...
13:53 16.08.2025
4 Пич
Тръмп и Путин ни жасаха отвсякъде и навсякъде , но ние не сме леки жени , да знаете ! Изнасилиха ни...
13:53 16.08.2025
5 Ганя Путинофила
Не барайте путен!
Той най добре утилизира руснята!
Коментиран от #10
13:54 16.08.2025
6 Истината е
13:54 16.08.2025
7 сериозен
Коментиран от #11, #29
13:55 16.08.2025
8 дядото
13:55 16.08.2025
9 Представете си
Това ли е днес смешника на Велика Америка агейн?
13:56 16.08.2025
10 Само
До коментар #5 от "Ганя Путинофила":Руската войска ще наложи мир ,като влезе в Мосва и изхвърли джуджака в реката
Коментиран от #20, #23, #25
13:56 16.08.2025
11 мошЕто
До коментар #7 от "сериозен":Само скимтят като гладни песове отстрани и дават акъл на зеления , но СВО-то си продължава до последния жив укр !
13:56 16.08.2025
12 Стигнах до европейските "лидери"
Коментиран от #13
13:56 16.08.2025
13 минаващ
До коментар #12 от "Стигнах до европейските "лидери"":И аз така , когато прочета за ,,Президента Зеленски ,, ....
13:58 16.08.2025
14 Дедо ви...
13:59 16.08.2025
15 Тръмп
13:59 16.08.2025
16 Факт
14:01 16.08.2025
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
А БАЙ ТРЪМП Е ГЕНИАЛЕН ЗА ДА ГО ПРИЕМЕ
... И СЕГА ЩЕ СИ ИЗМИЕ РЪЦЕТЕ
С ЕС :))
....
" АЗ ИСКАХ МИР , НО ЕС СЕ ОПЪНА И СЕГА ЕС ДА СИ ФИНАНСИРА САМ УКРАЙНА :
14:01 16.08.2025
18 Мноооооого жалка и безпомощна
До коментар #1 от "Цял ден":картина, ама нека се радват копейките тук на терористичните акции на бункерния мишок
Коментиран от #21
14:01 16.08.2025
19 Съдията
14:02 16.08.2025
20 Абе само да попитам
До коментар #10 от "Само":Ти къде си видяла джудже високо 1.70.
Коментиран от #22
14:02 16.08.2025
21 оли ,
До коментар #18 от "Мноооооого жалка и безпомощна":Жалка картинка , защото ви натриха носовете ! Няма да стане както са решили зеления и западналите , не го ли разбрахте или затова е виновен ГЕН- а ви ?
Коментиран от #24, #26
14:04 16.08.2025
22 Аз съм видял
До коментар #20 от "Абе само да попитам":Върху токчета с платформа веднъж беше даже 1.71. И какво от това? Пак си беше същия Джуджо.
14:05 16.08.2025
24 Ловиш ли бас срещу
До коментар #21 от "оли ,":докарване на Джуджака в Хага? Само не те знам как ще го ловиш. Първо трябва да си възстановиш членството в КГБ, за да можеш да го доближиш.
Коментиран от #38
14:07 16.08.2025
25 Факт
До коментар #10 от "Само":Напълно прав си. Но руска войска е неуместен термин. Няма войска, а бездарен башибозук от криминали и мародери плюс малоумните крепостники на оня Ким от Северна Корея. Да.
14:08 16.08.2025
26 Хахааа!
До коментар #21 от "оли ,":И това го казва генетичен мутант с руска радиация, хахаааа!
Коментиран от #28
14:09 16.08.2025
27 Tётя Мyтpaфановна
Истинска мистика ....
Имате ли отговор на тази мистика, другарЕ ?
14:10 16.08.2025
28 оли ,
До коментар #26 от "Хахааа!":СОП -чо , дефицитите са сериозен проблем , медицината е безсилна срещу тях !
Коментиран от #39
14:10 16.08.2025
29 Това вече го писа
До коментар #7 от "сериозен":и нямаше ефект. Не се повтаряй. Даже копейките ти се смеят вече на алцхайма.
Коментиран от #37
14:11 16.08.2025
30 Вовата съм
14:11 16.08.2025
31 Газопром
газ.....пик......аят
и така ще е още цяла седмица.......
14:13 16.08.2025
32 граф Монте Кристо
14:14 16.08.2025
33 @@@
Защо няма позиция или коментар от тяхна страна за срещата между Путин и Тръмп в Аляска?
Сламеният премиер на Борисов да разясни кога ще праща войските съгласно
"готовият" план на Стармър и коалицията на желаещите, в която България е натикана?
Какво мислят за това, че Зеленски е привикан във Вашингтон още в понеделник, за да капитулира,
а Тръмп междувременно чрез медиите му съобщи, че "трябва" да приеме условията и да сключи мирен договор, защото "Русия е велика държава, а Украйна не е"?
14:14 16.08.2025
34 Васил
14:17 16.08.2025
35 Губят
14:17 16.08.2025
36 Европеец
До коментар #2 от "МирО":Прав си..... Европейските пудели само лаят за разлика от Тръмп, който се опитва да направи нещо да се спре войната..... Напротив Путин Путин е човекът, който може да да спре покрайна в нато и ще го направи..... Еврофутените да гледат руския керван да не стигне до полската граница, че после пак ще реват..... Ако европуделите не са вразумят войната ще продължи до пълно за вземане на покрайна, въпреки че Русия не иска да храни или се занимава с украинците
14:17 16.08.2025
37 сериозен
До коментар #29 от "Това вече го писа":Ефект явно има , щом ми отговаряш на коментара ! Късате си нервите след преговорите и злобеете , но трябва да свикнете , че ТОВА Е ПОЛОЖЕНИЕТО - зелената въшка и поддръжниците му са аут отвсякъде ! Ходи на сянка и наблегни на храната , писането не е за теб !
14:18 16.08.2025
38 Що не хванаха Джуджака
До коментар #24 от "Ловиш ли бас срещу":и да го пратят в Хага? Не и стиска.
Пък и кой го признава този фалшив съд.
И САЩ не го признават. Хахаха.
Коментиран от #46
14:18 16.08.2025
39 Е, ти не си компетентна, дженди –
До коментар #28 от "оли ,":още си на ниво начален правопис. След дума, пред препинателен знак не се слага интервал. Питай, като не знаеш. Ако аз съм със СОП казва се "със СОП", а не само "СОП" , то ти си на ниво зеленчук с мозъчни гънки погрешка. Казва се "погрешка", а не "по погрешка". Чаткаш ли или да ти се повтори?
Коментиран от #41
14:18 16.08.2025
40 Киану Рийвс
Коментиран от #43
14:21 16.08.2025
41 грУй ,
До коментар #39 от "Е, ти не си компетентна, дженди –":Опитваш се да се правиш на грамотен ?! Айде , у лево ! Шушляк ....
14:21 16.08.2025
42 Само питам
Коментиран от #48
14:22 16.08.2025
43 съсел ,
До коментар #40 от "Киану Рийвс":Много ли си сигурен , че точно така ще стане ? Щраус , зеления има нужда от подкрепата на такива като теб - чемодан , вокзал и на х..........й !
Коментиран от #49
14:23 16.08.2025
44 бе тия кво се пенят
14:23 16.08.2025
45 Еврогейци
14:23 16.08.2025
46 Ами това е бас между мен
До коментар #38 от "Що не хванаха Джуджака":и руската джендърка. Ти какво се бъркаш? Тя да му мисли как да го лови. На мен ми е все тая. Планетата е пълна с руски отпадъци – радиоактивни и човешки. Че още един повече доживял 75, какво? Пейзажът остава същият.
14:23 16.08.2025
48 Не питай, действай
До коментар #42 от "Само питам":За една стотинка работа не вършиш, само лапаш социални помощи от тия, които плюеш. Не ми казвай, че Путин ти плаща социалната пенсия, няма да ти повярвам.
Коментиран от #53
14:26 16.08.2025
49 Киану Рийвс
До коментар #43 от "съсел ,":Абсолютно съм сигурен!
14:27 16.08.2025
50 договорите са си договори
14:28 16.08.2025
51 Всичко може
Коментиран от #57
14:28 16.08.2025
53 Само питам
До коментар #48 от "Не питай, действай":А моеш ли ме хвана за д ....вия да ме разведеш ?
14:29 16.08.2025
54 да бе центей
56 Сократ
14:31 16.08.2025
57 Алоууу, алцхаймито!
До коментар #51 от "Всичко може":Вече и думите бъркаш. На Раша НАТО ли и викаш? Чети бре! Никога не са я приемали там.
Така ли ви учат в руските учебници – че Русия се казва НАТО. Хептен са те вкарали в мутация, горкият ти!
14:32 16.08.2025
58 каква излагация за Ес
14:32 16.08.2025