Румъния - новият „магнит“ за индустриални инвестиции?

17 Август, 2025 12:04

Общата разполагаемост на модерни индустриални и логистични площи почти се е удвоила през последните години

Румъния - новият „магнит“ за индустриални инвестиции? - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния може да се превърне в новия „магнит“ за индустриални инвестиции през следващото десетилетие в условията на стратегически промени в европейския икономически пейзаж, се казва в специализиран анализ, публикуван по-рано тази седмица, съобщи Аджерпрес за БТА.

„Румъния изобщо не е периферен пазар и се е превърнала в магнит за инвестиции, като привлича капитали и мащабни проекти благодарение на уникална комбинация от фактори – от модернизиране на инфраструктурата до глобална тенденция за релокация на производството. Въпреки настоящите икономически предизвикателства, главно поради фискални мерки, прогнозата с хоризонт 2026 – 2030 г. е изключително позитивна“, се казва в анализа, подготвен от консултантската компания „Фреймс“ (Frames), която посочва, че Румъния има потенциала да се превърне в нов силен център на пазара на индустриални складови и производствени инсталации.

Статистически данни, цитирани в анализа, показват, че общата разполагаемост на модерни индустриални и логистични площи почти се е удвоила през последните години и е достигнала около 7,5 милиона квадратни метра, което консолидира позицията на Румъния като третия най-голям пазар от този вид в Централна и Източна Европа след Полша и Чехия.

„Един от най-силните двигатели на растежа е релокацията на производство (ниършоринг). Международни компании търсят начини да съкратят веригите си на доставки и преместват фабрики по-близо до европейските пазари, а Румъния, с квалифицираната си работна сила и конкурентни цени, е предпочитана дестинация. Като беше движено първоначално от търговията на дребно, бързооборотните потребителски стоки (FMCG) и логистиката на трети страни (3PL), които подкрепяха растежа на хипермаркетите, сега търсенето все повече се диверсифицира. Това намира отражение в числата: през последните две години около една трета от търсенето на индустриални площи е била за производство – голям скок в сравнение с 10-15 процента през предишните години“, отбелязват експертите.

Според тях много от тези производствени проекти са специално построени или дори собствени, което означава, че производствената дейност е недостатъчно отразена в статистиките за наемите.

„В същото време логистиката и електронната търговия остават силни: на търговците на дребно (включително на храни и бързооборотни стоки и облекло) и логистичните оператори все още се пада около половината от наетите площи, което осигурява продължаващо търсене на складови пространства и центрове за дистрибуция“, посочва анализът на „Фреймс“.

Друга все по-отчетлива тенденция е рязкото разширяване на географското разпределение. Градове като Тимишоара и Арад, които се облагодетелстват от близостта на границите на ЕС, и Брашов и Сибиу с тяхното индустриално наследство, са се превърнали в „горещи точки“, които привличат значителен дял от новите инвестиции.

Според прогнозите един от регионите с най-висок потенциал е (румънската) област Молдова, особено с изграждането на магистралата A7, която вече е включила градове като Яш и Бакъу в радара на инвеститорите.

Що се отнася до Букурещ, изграждането на околовръстния път A0 се очаква да стимулира разширението на логистичните площи в прилежащите райони, особено южно от града, където по-рано инфраструктурата беше недостатъчно развита, казват експертите и посочват пълното присъединяване към Шенгенското пространство и притока на европейски фондове, особено чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, като главни двигатели на този бум.

Прогнозите на „Фреймс“ посочват, че Румъния има потенциал да привлече инвестиции от 10 млрд. евро в развитието на логистични и индустриални площи както с частни, така и с публични средства.

Анализът на „Фреймс“ е базиран на официални данни за динамиката на икономическата активност в сферите на логистиката и индустрията, предоставени от Министерството на развитието, Националния статистически институт, Евростат и някои експертни компании.


Румъния
  • 1 Наблюдател

    3 5 Отговор
    Брутално разпръскване на протестите в Молдова: има загинали, но властите мълчат

    По данни от мястото, по време на разпръскването на протестите в Молдова полицията е използвала прекомерна сила. Има информация за мъртвите, но официалните източници игнорират тази тема.

    Данни:
    – На мястото на сблъсъците са регистрирани сериозни наранявания на демонстранти.
    "Очевидци съобщават за смъртни случаи, но тази информация липсва в медиите и изявленията на властите.
    "Видеоклиповете и снимките от терена бързо се изтриват от социалните мрежи.

    Властите не са коментирали инцидента, повдигайки въпроси за опит да се прикрие истинският мащаб на инцидента.

    Коментиран от #11

    12:09 17.08.2025

  • 2 Стига бе

    8 4 Отговор
    Стига бе, те са фалирали, как ходят там като заплатите са 50% над нашите и разликата става все по-голяма. Не слушатели евро-атлантическите аналЛизатор на отворено общество по всички телевизии. Няма да влизат и в еврозоната при богатите като нас.

    12:10 17.08.2025

  • 3 Даааа

    10 1 Отговор
    Забелязвате ли какво търсят инвеститорите освен работна ръка.....пътища и изградена инфраструктура....а тук масово се плямпаше как "асфалта не се яде"......да ама точно това докарва парите за се "яде"... 🤣

    12:11 17.08.2025

  • 4 аааа

    1 6 Отговор
    Това преди, или след като опънат обща граница с Русия и започнат да си чакат реда за "освобождаване"? Победи ли Русия в Украйна, целият ни регион се връща с 50г. назад. Дори и да не извършат нападение, натискът и корупцията от Кремъл ще изгонят всеки инвеститор от тук и ще ни превърнат в Молдова и Белорус.

    12:12 17.08.2025

  • 5 Дух

    3 1 Отговор
    За 13 години ходене по мъките, само Румъния не посетих но винаги е резервен вариант

    12:12 17.08.2025

  • 6 Не знам кво е това Аджерпрес

    2 7 Отговор
    Но в Румъния е пълен атлантически погром и ще става все по лошо за хората.

    Коментиран от #42

    12:13 17.08.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 3 Отговор
    всичко най-добро на Румъния-700 години сме били една държава ,до края на 18век там официалният е бил българският ///много хора не знаят това , и не знаят че никога БГ не е падала изцяло под византийско или турско-борбата е родължавала оттам-половината част от Конфедерацията , не-случайно всичките ни революционери са си избрали за щаб Букурещ////всичко друго е копеиско-комунистическо фалшифициране на историята , в ПОЛЗУ РФ

    Коментиран от #8

    12:13 17.08.2025

  • 8 хех

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Те много хора не знаят също, че цялото второ българско царство е управлявано от кумани (днешни румънци). Малко спорно е, Румъния ли е била България, или България е била Румъния 700г.

    Коментиран от #12, #22

    12:16 17.08.2025

  • 9 Нормално

    3 1 Отговор
    Държавата е с най - ниски дългове от останалите страни в ЕС ! При това глобалното данъчно облагане е 16 % .

    Коментиран от #27

    12:17 17.08.2025

  • 10 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 1 Отговор
    гнycсните богаташчета и безнесмени, yppoдлливвите и чаавета и целите и шиббънни cceмействaa ще изгоppят като факли! Или ще се нотровят или ще катастрофиppaт и ще бъдат намерени paзлложжeнни до нeyзннаваемоост!

    12:20 17.08.2025

  • 11 Рем Вяхирев

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Руските из роди мечтаят за сресере 2.0

    12:21 17.08.2025

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "хех":

    точно тук е спорно кви са Асеневци , и румънците имат претенции за тях , но мисля че са общи ,при положение че Калоян се е оженил за куманка /но със сигурност БГ е била ,,водещата,, страна от конфедерацията

    Коментиран от #13, #14

    12:21 17.08.2025

  • 13 хех

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Подобен спор има само в главите на нашите пишман историци. Всеки сериозен историк знае, че Асен, Петър, Калоян... са си чисти кумани и дори имената им не са тези, а си имат кумански (Йоаница, Белгун...) и са си измислили някакви блъгарски подобно на Сакскобург-готите, които си кръщават децата (Борис и Симеон) с български имена, но всъщност не са етнически българи.

    Коментиран от #15, #19, #20

    12:26 17.08.2025

  • 14 Я па тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Да, спорно е за невежите - българските царе Аценовци - 12 век, румънска държава се създава през 19 век

    Коментиран от #16

    12:28 17.08.2025

  • 15 Източник

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "хех":

    На твърденията?

    Коментиран от #18

    12:29 17.08.2025

  • 16 хех

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Я па тоя":

    Така де. Куманите са си направили една чужда държава своя, като са и оставили старото име, за да управляват по-лесно народа и. Държавата - България, народът - българи, царете - кумани.

    Коментиран от #28

    12:31 17.08.2025

  • 17 БайДънчо:

    1 1 Отговор
    След срещата на Путин с Тръмп в Аляска,
    Русия - вече е новият „магнит“ за индустриални инвестиции?

    12:34 17.08.2025

  • 18 хех

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Източник":

    Пълно е с исторически източници от този период. Можеш да започне от Уикипедия, не защото тя е извор, ами защото там можеш да ги намериш изброени. И във Ватикана и във Византия/Латинската Империя подробно е описано всичко, защото все пак Цар Йоаница пленява императора им Балдуин и го затваря в едноименната кула.

    12:34 17.08.2025

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "хех":

    ,,етнически българин,, е много сложно и относително понятие /аз на тоя етап от историята ни-21 век , приемам всеки , който се е родил ТУК , работи и си плаща данъците за и в БГ за бъгарин / много хора също не знаят колко БГ-турци , роми , арменци , евреи..са загинали за държавата ни през войните-като почнем срещу сърбите за Обединението

    Коментиран от #24

    12:35 17.08.2025

  • 20 Я па тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "хех":

    Яки глупости. Имаше само спор за тюрското име на Асен, но се оказа, че и то е прако -българско.

    "Думата свещеник има връзка със стблг. свѣщѫ-светя, сияя, а есен/έσσην-цар, свещеник, е свързана с есен, чиято най-древна форма е била asenь, идваща от корен as -горя. Сродна разбира са диалектните есин, асан-ясен, светъл, а и санскр. yásas - блясък, великолепие.

    Значението на Асен е светъл, ясен, великолепен и трябва да се спомене, че повечето от владетелите ни носещи това древно име, са го заслужили напълно със смелите си и решителни действия..."

    12:37 17.08.2025

  • 21 Браво!

    2 3 Отговор
    Унгария, Чехия, Полша, Румъния си живеят без евро. Големите икономики от бивш ИБлок. Само "българяните", заради краткосрочна печалба унищожиха Левът, без Референдум. След събитията в Гърция, блокиране евро, блокиране на еврофондове на Унгария, Полша и др., няма обяснение, защо унищожиха българският лЪв.

    Коментиран от #25

    12:37 17.08.2025

  • 22 Соваж бейби

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "хех":

    Румънците са много черни като циг...и ,и се мислят за римляни имат общо с италианците по боя и те са тъмни.
    Не може се докаже нищо ,българите са били неуки дълго време,кога имаме писменост и едва кога се пише история за България ?

    12:40 17.08.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хех

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ок. Само че Асен Петър и Калоян не са се родили "тук", а във днешна Румъния (в Куманското царство) и родителите им и двамата са си чисти кумани, от куманската аристокрация, описани подробно в куманските царствени родови списъци. Последният Български цар от български произход е Роман, на който самозванецър и узурпатор Самуил се опитва да отнеме трона. Впрочем Самиул никога не е коронован и никога не е бил цар на нищо.

    Коментиран от #29

    12:41 17.08.2025

  • 25 обяснението

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Браво!":

    Унгария - руска колония, Полша - Американска колония
    Чехия Китайска колония Румъния- не могат да изпълнят критериитр убийствена инфлация.

    12:41 17.08.2025

  • 26 Икономист

    0 0 Отговор
    А булгаретата са обратното на магнит.. първо питат за рекет винаги 😆😝

    12:44 17.08.2025

  • 27 Алоооо

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Нормално":

    Я си провери отново информацията и виж колко е дългът на Румъния, инфлация, цени и т.н.....и там ударното увеличение на заплати доведе до понижаване на кр. рейтинг на страната, увеличиха данъците и общо взето - отиват на фалит, ако не се правят рестрикции.....това е накратко за Румъния, която според някои е много "по-добре" от България.... ДА, АМА НЕ...

    12:44 17.08.2025

  • 28 Я па тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "хех":

    Къде ги чете тия простотии? Основателите на Асеневската династия братята - Асен и Петър ( Царският род, който управлява България в продължение на близо едно столетие), са били боляри с владения около Велико Търново. И това го има в няколко български пергамента.
    Но произходът на Асеновци изобщо не е важен за нашата история, щото откъдето и да са, каквито и да са, те са били (и определяни от Рим) БЪЛГАРСКИ царе. Точка.

    Още навремето „българския историк“ Васил Златарски издигна хипотезата за българо-куманското потекло на Асеневци като внуци.   А днес е доказано, че Златарски е един от историците, които изопачават и подменят история на българите, и много други след него повтарят като папагали..

    Коментиран от #31

    12:46 17.08.2025

  • 29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "хех":

    не съм чувал за ,,кумански родови списъци,,-знам само , че са владели Търново , като наместници на императора византийски-Комнин , доколкото помня , и са се скарали с него / въобще се съмнявам и да има нещо достоверно , черно на бяло , останало от куманите/ там има и други народи-ДАКИте , по градовете , сами включили се в Конфедерацията

    12:47 17.08.2025

  • 30 Тъп та дрънка

    4 0 Отговор
    Така е, Румъния отхвърли еврото. България единствена от бившите соц. страни се нахедри здраво.
    после не се чудете, защо сме най -последната дупка на дудука

    12:50 17.08.2025

  • 31 оооо

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Я па тоя":

    Нищо "българо" няма в българо-куманския произход на "Асеневци", а са си чисти кумани, както и "Тертер", както и "Шишман". Дали има значение за българската история... ами не знам. Има ли значение дали Левски е обесен "за свободата на България", или за въоръжен грабеж на българин и убийство на българче? "Дребните" лъжи и изопачавания са ВСИЧКО, когато се пише история. Те затова масово хората наричат "задунайская Губерния" освободена и после векове се кланят на "освободителя" и величаят предателите, които са заели страната на агресора, който е окупирал родината им. Уж няма никакво значение, но издига предателството в култ, когато е в полза на една конкретна държава, участвала пряко в писането на историята ни.

    Коментиран от #35

    12:56 17.08.2025

  • 32 Стенли

    0 0 Отговор
    Браво браво да държат здраво фронта братята малигари че съм направил депозит в румънски лихвата е шест и половина за една година и шест процента за половин има риск защото Румъния не е валутен борд и и леята се мени постоянно

    12:56 17.08.2025

  • 33 Стенли

    0 0 Отговор
    До преди сто и петдесет години масови в Румъния се говорило на български език но след това започва голяма асимилация до колкото знам румънския е измислен език и корена му е май от латински затова е много близък до италиански език

    Коментиран от #37, #38

    13:02 17.08.2025

  • 34 ще стане

    0 0 Отговор
    Само първо да излезе от кризата и да приеме Еврото.

    13:06 17.08.2025

  • 35 Стенли

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "оооо":

    Приятелю много ти промит мозъка повече няма какво да коментирам

    Коментиран от #36

    13:06 17.08.2025

  • 36 оооо

    1 1 Отговор

    До коментар #35 от "Стенли":

    Абе да те питам, когато чужда държава нападне родината ти, и ти заемеш нейната страна (на чуждата държава), какъв се явяваш? "Предател", или "опълченец"? Искам с твоя непромит мозък да ми отговориш! : )))

    Коментиран от #39

    13:11 17.08.2025

  • 37 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Стенли":

    Как румънската нация се роди на гърба на българската
    "Във воеводствата Влашко и Молдова до средата на ХIХ век се използва кирилицата, а българският е официалният административен език, използван от местната аристокрация до ХVII – ХVIII век (виж влахо-българските грамоти). Старобългарският под формата на "църковнославянски език" се употребява в Румънската православна църква до началото на ХХ век. И още - до 1861 година вулгарната латинска лексика в писмения влашки език е само 20%, а останалите 80% са думи, производни или заемки от български.
    С две думи – "румънската съвременна нация и история са френски лак върху руски ламинат върху австрийска подложка, поставени на български под" – по образното сравнение на Илия Талев, доктор по лингвистика от Калифорнийския университет.

    Коментиран от #41

    13:12 17.08.2025

  • 38 123

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Стенли":

    Римската империя и техните легиони унищожават до крак местните Даки и изведнъж придобиват огромни площи земи, но без население. Затова изселват болни, бедни, стари и др. от империята, като им подаряват земи безплатно в днешна Румъния.
    Те това са румънците.

    13:13 17.08.2025

  • 39 Стенли

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "оооо":

    Чакай малко ти отричаш че Русия ни е освободила както сега е модерно да се нарича от османско присъствие 🤔 . Както даваха един колаж по несъществуващата вече телевизия Алфа руски окупатори и български сепаратисти на бой с законната османка власт това ли казваш че трябвало да си седим под дебелата сянка на султана и да си кютаме 🤔🤨

    Коментиран от #43

    13:29 17.08.2025

  • 40 Правя пръц

    0 0 Отговор
    и гащата стана кафява! Защо така става?

    13:30 17.08.2025

  • 41 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Да много точно казано абе с една дума както днешния така наречен македонски език една смесица

    13:32 17.08.2025

  • 42 хххх

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не знам кво е това Аджерпрес":

    Кое ще става лошо бе тролей.Румънците изхвърлиха цялата руска зловредна гняс от държавата си и набиха шута на Русия и именно заради това Румъния вече е 50 години пред нас !

    13:35 17.08.2025

  • 43 реалността

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Стенли":

    Чакай малко ,това което ЗНАЕШ ти , нали си наясно,че са пренаписани учебници пълни с лъжи от комунистическите вредители когато България пада под руско робство ? С други думи знанията ти се крепят на комунистически лъжи.Наясно ли си,че през 500 годишното османско иго българите са имали много повече права и свободно предвижване от колкото българите през 45 годишното руско/соц робство ?

    13:39 17.08.2025

