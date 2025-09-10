"Връщай се там, откъдето си дошъл": Расизъм в Румъния

Увеличават ли се случаите на расизъм и престъпления от омраза в Румъния? Едно нападение през август в Букурещ излъчи опасен сигнал. Исмаил Хосаин, куриер на храна от Бангладеш, е бил брутално нападнат.
"Връщай се обратно в държава си, не**р!, такъв!", крещи нападателят във видеото, което самият той заснема. "Но защо?", пита нападнатият работник. "Защото си нашественик!", гласи отговорът.
Все повече случаи на ксенофобия
Инцидентът привлече вниманието към нарастващия брой случаи на расизъм и ксенофобия. Докладите на неправителствените организации за онова, което са преживели мигрантите, работещи в страната, чертаят притеснителна картина за трудностите, с които се сблъскват чужденците в Румъния.
"Не познавах този човек", казва Хосаин. „Попитах го: „Защо ме нападаш, защо ме удряш?“ А той каза: „Връщай се обратно в страната си".
Нападателят е арестуван, а инцидентът е можел да завърши и трагично, но Андрей Жиану - полицай, който в онзи момент е бил наблизо, без да е на смяна, решава да се намеси. „Единственото, за което мислех, е да защитя нападнатия гражданин. Без значение от националността на човека, който е застрашен, ние реагираме по един и същи начин“, казва полицаят.
Само дни преди нападението депутатът от крайнодесния „Алианс за единство на румънците“ призова в социалните мрежи хората да отказват доставки, ако не ги извършват румънски граждани.
„Това, което екстремистките партии правят, точно както през 1930-те и 1940-те, е да подсилват хорското разочарование и омраза“, казва Алин Бану, който ръководи неправителствената организация „Роми за демокрация“. В първата половина на 20 век фашистките движения в Румъния набират сила.
"Не ни имат за хора"
ДВ разговаря с Омтаджур Рахман - друг мъж от Бангладеш, който разнася доставки на храна в Букурещ. Подобно на хиляди други азиатци той също е пристигнал в Румъния, за да търси по-добър живот. „Засега не съм срещал подобни проблеми“, казва той, но случаят с Хосаин определено го тревожи. „Когато отивам да взема храна от ресторантите, не ни имат за хора. Ако е румънец, се отнасят с него любезно и уреждат доставката много бързо“, добавя той.
Джорджиана Бадеску е авторка на изследване, озаглавено „Ден от живота на мигранта работник“. „Проведохме интервюта с 12 мигранти, които работят. Нямаше нито един от тях, който да не е ставал жертва на дискриминация. Един пакистанец, който разнася доставки с храна, разказва как му позвънил клиент, който е румънец, и му казал, че ако куриерът е мюсюлманин, е най-добре да оставя храната на стълбите, защото той не желаел да докосва мюсюлмани“, разказва тя пред ДВ.
Алин Бану от „Роми за демокрация“ споделя, че подобни случаи го тревожат. „Но пикът все още не е достигнат... След месец-два ще видим как всички – и синдикати, и мнозинството от хората ще излязат на улиците. Ще видим насилие, ще видим, че Румъния е в тотална криза“, казва той.
"Румънците знаят какво е да работиш в чужда държава"
През 2024 г. около 24 % от румънците, или близо 4,6 милиона души, са живели или работели в чужбина. Кристиан Ганеа, председател на Асоциацията на чуждестранните работници в Румъния, казва, че румънците добре знаят какво е да живееш в чужбина. „Румънците отиват на работа в други европейски държави, защото гражданите на тези държави не искат да вършат определен вид работа“, казва той.
Днес около 140 000 чужденци работят и плащат данъци в Румъния. И също като Исмаил Хосаин те изпращат голяма част от спечеленото на семействата в родните си страни. „Уважавам румънците. Като бангладешец обичам Румъния, обичам и румънските хора“, казва той.
Автор: Тибериу Стойчичи
1 Гост
21:07 10.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #20, #24
21:07 10.09.2025
3 Налудник
Коментиран от #6
21:09 10.09.2025
4 морски
21:14 10.09.2025
5 Има ли много румънци в Бангладеш?
Да ходят в Индия или в Германия, там много ги обичкат
21:16 10.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А в Германия
21:18 10.09.2025
8 Българин 🇧🇬
Коментиран от #15
21:21 10.09.2025
9 Българин 🇧🇬
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Хората , които не познават циганската злоба и самочувствие няма да те разберат .
Коментиран от #12
21:24 10.09.2025
10 В България расизма е към българите
21:26 10.09.2025
11 Факт
21:28 10.09.2025
12 Най страшни са про
До коментар #9 от "Българин 🇧🇬":циганите те са изтъкани от омраза , злоба и завист и много добре се възползват от либералната демокрация която буквално толерира самочувствието им което е без покритие. Но по лошо е че системата толерира откровените им престъпления както може да се види всеки божи ден.
21:33 10.09.2025
13 Покъртителна история.
майсторство на читателите.
Сега ще проверя от кого е!
Само дето е пропуснато че в Алианс за Единство членуват и чужденци които са против хаотична миграция.
21:35 10.09.2025
14 Дедовия
Коментиран от #23
21:35 10.09.2025
15 А се казва,
До коментар #8 от "Българин 🇧🇬":че нямало Иго България?😡
21:35 10.09.2025
16 DW - Пропаганден машинен
Държави, като Румъния, България, Гърция и пр. не са длъжни изобщо да търпят и приемат тези икономически нашественици и имигранти! Прави са румънците стига с тези либерастки германски пропаганди! Взимайте си ги тези навлеци и си гледайте у вас!!
21:37 10.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Младите поколения сега ги толерират
До коментар #2 от "Последния Софиянец":По магазините продавачките им говорят на Ви което разбира се е смешно и жалко но един ден много скоро когато пенсионерите измрем същите тия продавачки ще бъдат наритани от ромеите на които са говорили на Ви но ще бъде много късно нас няма да ни има. Ще си отидем огорчени и пренебрегвани без никаква вина.
21:41 10.09.2025
21 Име
21:44 10.09.2025
22 Но пикът все още не е достигнат..
много се навъдиха араби черни азиатци които се установят тук и за бонус ни връщат от запада
дето заптиетата са ги гонили и регистрирали
и бая забулени кадъни и булки с бурки
ще стане по лошо от турско робство за бъдещите поколения
21:48 10.09.2025
23 Ти спиш ли
До коментар #14 от "Дедовия":Те вече са тук. Я мини по Ботев, женския пазар и Мария Луиза и ще видиш. Днес майка с дете е била нападната пред Халите.... И тук много от доставчиците са узбекистанци и т.н.
22:01 10.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Така е...
Мигрантите са си ПРОБЛЕМ и то огромен...
Редно е да бъдат ДЕПОРТИРАНИ...
22:03 10.09.2025
26 Ми това не е расизъм
22:03 10.09.2025
27 Соваж бейби
22:04 10.09.2025
28 Западните магазини да не ги цитирам
22:17 10.09.2025
29 1488
22:21 10.09.2025
30 Анонимен
22:25 10.09.2025
31 Дали са мигранти дали тукашни
22:27 10.09.2025