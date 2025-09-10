Новини
"Връщай се там, откъдето си дошъл": Расизъм в Румъния

10 Септември, 2025 21:06 2 253 31

  румъния
  ксенофобия
  расизъм
  букурещ

Много от куриерите, които доставят храна в Букурещ, са чужденци и често стават обект на брутално насилие и расистки обиди

"Връщай се там, откъдето си дошъл": Расизъм в Румъния - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Увеличават ли се случаите на расизъм и престъпления от омраза в Румъния? Едно нападение през август в Букурещ излъчи опасен сигнал. Исмаил Хосаин, куриер на храна от Бангладеш, е бил брутално нападнат.

"Връщай се обратно в държава си, не**р!, такъв!", крещи нападателят във видеото, което самият той заснема. "Но защо?", пита нападнатият работник. "Защото си нашественик!", гласи отговорът.

Все повече случаи на ксенофобия

Инцидентът привлече вниманието към нарастващия брой случаи на расизъм и ксенофобия. Докладите на неправителствените организации за онова, което са преживели мигрантите, работещи в страната, чертаят притеснителна картина за трудностите, с които се сблъскват чужденците в Румъния.

"Не познавах този човек", казва Хосаин. „Попитах го: „Защо ме нападаш, защо ме удряш?“ А той каза: „Връщай се обратно в страната си".

Нападателят е арестуван, а инцидентът е можел да завърши и трагично, но Андрей Жиану - полицай, който в онзи момент е бил наблизо, без да е на смяна, решава да се намеси. „Единственото, за което мислех, е да защитя нападнатия гражданин. Без значение от националността на човека, който е застрашен, ние реагираме по един и същи начин“, казва полицаят.

Само дни преди нападението депутатът от крайнодесния „Алианс за единство на румънците“ призова в социалните мрежи хората да отказват доставки, ако не ги извършват румънски граждани.

„Това, което екстремистките партии правят, точно както през 1930-те и 1940-те, е да подсилват хорското разочарование и омраза“, казва Алин Бану, който ръководи неправителствената организация „Роми за демокрация“. В първата половина на 20 век фашистките движения в Румъния набират сила.

"Не ни имат за хора"

ДВ разговаря с Омтаджур Рахман - друг мъж от Бангладеш, който разнася доставки на храна в Букурещ. Подобно на хиляди други азиатци той също е пристигнал в Румъния, за да търси по-добър живот. „Засега не съм срещал подобни проблеми“, казва той, но случаят с Хосаин определено го тревожи. „Когато отивам да взема храна от ресторантите, не ни имат за хора. Ако е румънец, се отнасят с него любезно и уреждат доставката много бързо“, добавя той.

Джорджиана Бадеску е авторка на изследване, озаглавено „Ден от живота на мигранта работник“. „Проведохме интервюта с 12 мигранти, които работят. Нямаше нито един от тях, който да не е ставал жертва на дискриминация. Един пакистанец, който разнася доставки с храна, разказва как му позвънил клиент, който е румънец, и му казал, че ако куриерът е мюсюлманин, е най-добре да оставя храната на стълбите, защото той не желаел да докосва мюсюлмани“, разказва тя пред ДВ.

Алин Бану от „Роми за демокрация“ споделя, че подобни случаи го тревожат. „Но пикът все още не е достигнат... След месец-два ще видим как всички – и синдикати, и мнозинството от хората ще излязат на улиците. Ще видим насилие, ще видим, че Румъния е в тотална криза“, казва той.

"Румънците знаят какво е да работиш в чужда държава"

През 2024 г. около 24 % от румънците, или близо 4,6 милиона души, са живели или работели в чужбина. Кристиан Ганеа, председател на Асоциацията на чуждестранните работници в Румъния, казва, че румънците добре знаят какво е да живееш в чужбина. „Румънците отиват на работа в други европейски държави, защото гражданите на тези държави не искат да вършат определен вид работа“, казва той.

Днес около 140 000 чужденци работят и плащат данъци в Румъния. И също като Исмаил Хосаин те изпращат голяма част от спечеленото на семействата в родните си страни. „Уважавам румънците. Като бангладешец обичам Румъния, обичам и румънските хора“, казва той.

Автор: Тибериу Стойчичи


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    46 9 Отговор
    Доживяхме румънците да са расисти... представи си колко са дръпнали, а ние сме .... Евроатлантици и ще нападаме руската федерация.

    21:07 10.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    49 0 Отговор
    Ромите са големи расисти.Българите могат да ги приемат ама те никога.

    Коментиран от #9, #20, #24

    21:07 10.09.2025

  • 3 Налудник

    47 0 Отговор
    "Негър" ли е цензурираната дума?

    Коментиран от #6

    21:09 10.09.2025

  • 4 морски

    24 0 Отговор
    Този от Бангладеш да не се оплаква ,защото бях месец там , и мога да кажа ,че там е живият ад.

    21:14 10.09.2025

  • 5 Има ли много румънци в Бангладеш?

    29 1 Отговор
    защо трябва да има бангладешци в Румъния?
    Да ходят в Индия или в Германия, там много ги обичкат

    21:16 10.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А в Германия

    26 2 Отговор
    Нещата са перфектни. Няма расизъм, няма ксенофобия, всички се разбират чудесно и вървят весело хванати за ръце към светлото бъдеще.

    21:18 10.09.2025

  • 8 Българин 🇧🇬

    18 6 Отговор
    Когато румънците са набивали турците на колове (при Дракула) , цар Шишман сключил съюз с турците . Резултатът - турците 500 години изнасилвали българките . Сега -същото с мюсюлманите !

    Коментиран от #15

    21:21 10.09.2025

  • 9 Българин 🇧🇬

    26 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Хората , които не познават циганската злоба и самочувствие няма да те разберат .

    Коментиран от #12

    21:24 10.09.2025

  • 10 В България расизма е към българите

    22 1 Отговор
    Особено към тия които имат образование и възпитание. Младите хора си го изкарват на тях защото са скромни и уязвими. Младите хора у нас са страхливци , те не нападат чужденци или ромеи , но нападат възрастни жени с образование и възпитание на които завиждат без да ги интересува че те са постигнали положението което имат с много труд и усилия. И сега млади хора отиват да ги тормозят. Това е ужасно. Нямам думи.

    21:26 10.09.2025

  • 11 Факт

    7 6 Отговор
    Не бих го казал на пришалец, който се труди да се интегрира! Също не очаквам от такъв да угодничи на расисти.

    21:28 10.09.2025

  • 12 Най страшни са про

    18 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българин 🇧🇬":

    циганите те са изтъкани от омраза , злоба и завист и много добре се възползват от либералната демокрация която буквално толерира самочувствието им което е без покритие. Но по лошо е че системата толерира откровените им престъпления както може да се види всеки божи ден.

    21:33 10.09.2025

  • 13 Покъртителна история.

    8 0 Отговор
    Поднесена с професионално
    майсторство на читателите.
    Сега ще проверя от кого е!

    Само дето е пропуснато че в Алианс за Единство членуват и чужденци които са против хаотична миграция.

    21:35 10.09.2025

  • 14 Дедовия

    17 0 Отговор
    Браво на румънците. Как ще ви се стори Българи когато вкарат от вън пакистанци, от бангладеш, араби и всякаква друга измет за да ги храните и поите, а те уж да работят?. Гето ли ще ставаме или анклави ще образуват. Спете утре няма да може жените и дъщерите ви да мръднат от къщи.

    Коментиран от #23

    21:35 10.09.2025

  • 15 А се казва,

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Българин 🇧🇬":

    че нямало Иго България?😡

    21:35 10.09.2025

  • 16 DW - Пропаганден машинен

    18 2 Отговор
    И кое е странното!? Румъния за разлика от други европейски държави, като Англия, Франция, Холандия, Испания, Португалуя и пр. не са били колонизатори и експлоататори за да си плащат сметките сега да не говорим за Германия най-големите грешници заради, които милиони измряха през войните!
    Държави, като Румъния, България, Гърция и пр. не са длъжни изобщо да търпят и приемат тези икономически нашественици и имигранти! Прави са румънците стига с тези либерастки германски пропаганди! Взимайте си ги тези навлеци и си гледайте у вас!!

    21:37 10.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Младите поколения сега ги толерират

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    По магазините продавачките им говорят на Ви което разбира се е смешно и жалко но един ден много скоро когато пенсионерите измрем същите тия продавачки ще бъдат наритани от ромеите на които са говорили на Ви но ще бъде много късно нас няма да ни има. Ще си отидем огорчени и пренебрегвани без никаква вина.

    21:41 10.09.2025

  • 21 Име

    2 2 Отговор
    Тези доставки в велосипеди и малки моторчета трябва да се забрани! Това си е чисто робство над тези които разнасят!

    21:44 10.09.2025

  • 22 Но пикът все още не е достигнат..

    11 0 Отговор
    софия се пълни отдавна центъра духалите
    много се навъдиха араби черни азиатци които се установят тук и за бонус ни връщат от запада
    дето заптиетата са ги гонили и регистрирали
    и бая забулени кадъни и булки с бурки

    ще стане по лошо от турско робство за бъдещите поколения

    21:48 10.09.2025

  • 23 Ти спиш ли

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дедовия":

    Те вече са тук. Я мини по Ботев, женския пазар и Мария Луиза и ще видиш. Днес майка с дете е била нападната пред Халите.... И тук много от доставчиците са узбекистанци и т.н.

    22:01 10.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Така е...

    2 0 Отговор
    Прави са румънците...
    Мигрантите са си ПРОБЛЕМ и то огромен...
    Редно е да бъдат ДЕПОРТИРАНИ...

    22:03 10.09.2025

  • 26 Ми това не е расизъм

    3 0 Отговор
    Всеки трябва да живее където са му корените и културата. Освен това мигрантите не зачитат нашия начин на живот и не се съобразяват с него. Те се държат като завоеватели и трябва да бъдат изгонени. Идва и това време.

    22:03 10.09.2025

  • 27 Соваж бейби

    2 0 Отговор
    А румънците са по културни расисти, тук им викат връщай се обратно в Африка на клона и яж банани.А на арабите прибирай се в държавата си на облед .

    22:04 10.09.2025

  • 28 Западните магазини да не ги цитирам

    2 0 Отговор
    Толерират умишлено и нарочно мигрантите ромеите евреите турчилянците и други подобни като възпитават в персонала си омраза към българите към по възрастните към образованите към православието и към всички традиционни ценности . Те магазините оставят мигрантите и ромеите да правят каквото си искат , а преследват без вина местните хора за няма и нищо да кажем защото си търсят правата.

    22:17 10.09.2025

  • 29 1488

    0 0 Отговор
    какво е нер ?

    22:21 10.09.2025

  • 30 Анонимен

    0 0 Отговор
    Страната беше пощадена през ВСВ,като евреите и циганите не бяха пратени към лагери.Имаме в момента цветущ резултат.Като абсолютен брой те са начело в класацията на Европа,като достигат близо 3милиона.Правителството е създало прекрасни условия за живот,като резултатът е разцвет на екзотичният външен вид,с подчертан слънчев тен.Както се казва демокрацията ражда чудеса.

    22:25 10.09.2025

  • 31 Дали са мигранти дали тукашни

    0 0 Отговор
    Като видят спретнати умни трудолюбиви българи особено нагласени жени и буквално искат да ги убият като мислят че могат да им вземат живота на готово , но това няма как да стане ако човек сам не полага усилия. Виждам агресия в тия хора и няма да крия че ме е страх от тях. Не толкова физически колкото морално и нравствено да не ни посегнат. Жалко че младите не го виждат и живеят в пълно заблуждение.

    22:27 10.09.2025

