„Сея храна, а не насилие и омраза“: бразилският президент изпрати послание до Тръмп

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва публикува в социалната мрежа "Екс" видеопослание, адресирано до американския му колега Доналд Тръмп, съобщи агенция Франс прес, цитирана от БТА.
В заснетото в парка на президентската резиденция видео бразилският държавен глава казва, че той "сее храна, а не насилие и омраза". Лула отправя посланието си към Тръмп на фона на кадри, на които се вижда как бразилският президент засажда лоза в двореца "Алворада" в столицата Бразилия.
"Надявам се, че един ден ще можете да посетите президентския дворец, за да поговорим и да опознаете истинската Бразилия", заявява в същото време бразилският президент в посланието си до Тръмп.
В началото на август президентът на САЩ наложи до 50% вносни мита на много бразилски стоки. Доналд Тръмп обоснова решението си с аргумента, че правосъдието в Бразилия води до "лов на вещици". Това изказване е в контекста на процеса срещу бившия президент Жаир Болсонаро, обвинен в опит за преврат срещу Лула през 2022 г.
Новите мита, които са едни от най-високите в света, засягат ключови за Бразилия стоки за износ като кафе, плодове и месо.
САЩ също така наложиха санкции на съдията, отговарящ за делото срещу Болсонаро, както и на седем други магистрати от Върховния съд на Бразилия.
От своя страна Лула изрази подкрепата си за Върховния съд на страната и обеща да "защитава суверенитета на бразилския народ".
Жаир Болсонаро ще разбере каква ще бъде присъдата му между 2 и 12 септември.
Hoje foi dia de colocar a mão na massa e plantar o primeiro pé de Uva Vitória do Palácio do Alvorada. Uva brasileira, sem semente, desenvolvida pela Embrapa.— Lula (@LulaOficial) August 17, 2025
Aqui, a gente planta comida e não violência ou ódio.
🎥 @JanjaLula pic.twitter.com/tov9N5NHWo
1 Сталин
Коментиран от #4
13:23 17.08.2025
2 Видьо Видев
между държавата и данъкоплатците.
Ако управляваните я нарушат, наказват се най-строго от властта.
Ако управляващите я нарушат, няма никакво наказание.
Възможно е да се накажат, само ако загубят изборите.
Изборите решават въпроса за властта, и за всичко останало след изборите.
Изборите правеха разликата между ГФР и ГДР,
между мерцедеса и мукавеният трабант.
Просперитетът на България е невъзможен,
без демократични избори!
Такива, каквито са днес в Германия и в целия ЕС:
-С възможност за гласуване и по пощата.
-С възможност за гласуване седмица преди денят на изборите.
-Всички кандидати да са равноправни!Да няма авантаж чрез"избираеми места"!
В България, дори в нарушение на чл.6, ал.2 от Конституцията на РБ,
водачите на партийни листи се привилегироват с гласовете на неотбелязалите преференции.
А водачи на партийните листи са партийните тартори.
От всичките 240 депутата, 160 са избрани още преди гласуването!!!
Като водачи на партийните листи!
Така, на практика, България е превърната в държава на партийната олигархия.
И ЦИК ни прави на идиоти, като обявява, че
2 670 преференции са повече от 30 310 преференции!
Според вас, 2 670 повече ли е от 30 310?
Депутатите на са избират за Академията на науките, а за Парламента.
Депутатите не се избират за конкурси за красота.
Депутатите се избират за да защитават хората от държавната машина!
Депутатите не трябва
Коментиран от #3
13:26 17.08.2025
3 Сталин
До коментар #2 от "Видьо Видев":Видьо махни торбата от главата си ,гласуване по пощата и машините е най голямата измама на талмудистите,само диктатура може да върне просперитета на държавата където банките и ционисткия банков паразитиращ кабал е под контрол
13:34 17.08.2025
4 Нека да пиша
До коментар #1 от "Сталин":Отивай в лудницата, да се лекуваш. Там ще видиш Наполеон, Ленин, и други подобни персонажи!
13:43 17.08.2025