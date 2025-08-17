Новини
„Сея храна, а не насилие и омраза“: бразилският президент изпрати послание до Тръмп
17 Август, 2025 13:18 781 4

В началото на август президентът на САЩ наложи до 50% вносни мита на много бразилски стоки

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва публикува в социалната мрежа "Екс" видеопослание, адресирано до американския му колега Доналд Тръмп, съобщи агенция Франс прес, цитирана от БТА.

В заснетото в парка на президентската резиденция видео бразилският държавен глава казва, че той "сее храна, а не насилие и омраза". Лула отправя посланието си към Тръмп на фона на кадри, на които се вижда как бразилският президент засажда лоза в двореца "Алворада" в столицата Бразилия.

"Надявам се, че един ден ще можете да посетите президентския дворец, за да поговорим и да опознаете истинската Бразилия", заявява в същото време бразилският президент в посланието си до Тръмп.

В началото на август президентът на САЩ наложи до 50% вносни мита на много бразилски стоки. Доналд Тръмп обоснова решението си с аргумента, че правосъдието в Бразилия води до "лов на вещици". Това изказване е в контекста на процеса срещу бившия президент Жаир Болсонаро, обвинен в опит за преврат срещу Лула през 2022 г.

Новите мита, които са едни от най-високите в света, засягат ключови за Бразилия стоки за износ като кафе, плодове и месо.

САЩ също така наложиха санкции на съдията, отговарящ за делото срещу Болсонаро, както и на седем други магистрати от Върховния съд на Бразилия.

От своя страна Лула изрази подкрепата си за Върховния съд на страната и обеща да "защитава суверенитета на бразилския народ".

Жаир Болсонаро ще разбере каква ще бъде присъдата му между 2 и 12 септември.


  • 1 Сталин

    11 3 Отговор
    А МакДонни и неговите господари талмудистите сеят само терор ,смърт и разруха по света

    Коментиран от #4

    13:23 17.08.2025

  • 2 Видьо Видев

    5 1 Отговор
    Конституцията е обществен договор между управляващи и управлявани-
    между държавата и данъкоплатците.
    Ако управляваните я нарушат, наказват се най-строго от властта.
    Ако управляващите я нарушат, няма никакво наказание.
    Възможно е да се накажат, само ако загубят изборите.
    Изборите решават въпроса за властта, и за всичко останало след изборите.
    Изборите правеха разликата между ГФР и ГДР,
    между мерцедеса и мукавеният трабант.

    Просперитетът на България е невъзможен,
    без демократични избори!
    Такива, каквито са днес в Германия и в целия ЕС:

    -С възможност за гласуване и по пощата.
    -С възможност за гласуване седмица преди денят на изборите.
    -Всички кандидати да са равноправни!Да няма авантаж чрез"избираеми места"!
    В България, дори в нарушение на чл.6, ал.2 от Конституцията на РБ,
    водачите на партийни листи се привилегироват с гласовете на неотбелязалите преференции.
    А водачи на партийните листи са партийните тартори.
    От всичките 240 депутата, 160 са избрани още преди гласуването!!!
    Като водачи на партийните листи!

    Така, на практика, България е превърната в държава на партийната олигархия.
    И ЦИК ни прави на идиоти, като обявява, че
    2 670 преференции са повече от 30 310 преференции!

    Според вас, 2 670 повече ли е от 30 310?

    Депутатите на са избират за Академията на науките, а за Парламента.
    Депутатите не се избират за конкурси за красота.

    Депутатите се избират за да защитават хората от държавната машина!
    Депутатите не трябва

    Коментиран от #3

    13:26 17.08.2025

  • 3 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Видьо Видев":

    Видьо махни торбата от главата си ,гласуване по пощата и машините е най голямата измама на талмудистите,само диктатура може да върне просперитета на държавата където банките и ционисткия банков паразитиращ кабал е под контрол

    13:34 17.08.2025

  • 4 Нека да пиша

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Отивай в лудницата, да се лекуваш. Там ще видиш Наполеон, Ленин, и други подобни персонажи!

    13:43 17.08.2025

