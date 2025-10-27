Новини
Свят »
Малайзия »
Тръмп е „гарантирал“ на Бразилия, че двете страни ще постигнат споразумение
  Тема: Войната на митата

Тръмп е „гарантирал“ на Бразилия, че двете страни ще постигнат споразумение

27 Октомври, 2025 07:03 559 3

  • бразилия-
  • луиз инасио лула да силва-
  • лула да силва-
  • доналд тръмп-
  • мита-
  • сащ

Убеден съм, че до няколко дни ще намерим окончателно решение между САЩ и Бразилия, каза бразилският президент

Тръмп е „гарантирал“ на Бразилия, че двете страни ще постигнат споразумение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е „гарантирал“, че двете страни ще постигнат споразумение по търговските въпроси. Тези гаранции той е получил от Тръмп по време на неотдавнашната среща помежду им в кулоарите на форума на АСЕАН в Куала Лумпур, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Лула заяви на брифинг в рамките на срещата на върха на АСЕАН в Малайзия, че разговорите му с Тръмп са преминали добре и че споразумение ще бъде постигнато „по-бързо, отколкото някой си мисли“.

"Убеден съм, че до няколко дни ще намерим окончателно решение между САЩ и Бразилия, за да продължи животът хубав и радостен“, заяви Лула да Силва.

САЩ наложиха 50% мита върху бразилските продукти в отговор на осъждането на бившия президент Жаир Болсонаро, който беше приближен с Тръмп. Лула заяви, че последните решения на САЩ срещу Бразилия са „неправилни“. Въпреки това той каза, че е готов да обсъди всеки въпрос с Тръмп и че е готов да помогне на САЩ по въпроса с Венецуела.

„Казах му, че е изключително важно да се вземе предвид опитът на Бразилия като най-голямата страна в Южна Америка, като най-важната икономически страна, която има за съседи почти цяла Южна Америка“, заяви Лула да Силва.


Малайзия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    Гаранцията от ШАШт трае колкото сняг по Великден❗

    07:05 27.10.2025

  • 2 Факт

    0 0 Отговор
    Явно без Бразилия не може!

    07:32 27.10.2025

  • 3 Леля Дрол

    1 0 Отговор
    Политическата и икономическа шизофрения на Тръмпи била гаранция за нещо си!
    Мичето успя да сме развесели сутринта!

    07:48 27.10.2025