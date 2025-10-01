Белгийският министър на икономиката: Трябва да покажем зъби на САЩ

Ако президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи 100 процента мито за вноса на европейски фармацевтинчи изделия, ще трябва да се предоговорим и този път да покажем зъби, заяви белгийският министър на икономиката Давид Кларенвал, цитиран от местни медии, предаде БТА.
Той отбеляза, че ЕС е постигнал споразумение за мито от 15 на сто и тази сделка трябва да бъде спазена. По неговите думи, ако мерките на Тръмп засегнат и ЕС, не може да не се реагира. Не може да става и дума да се поставя под въпрос постигнатото споразумение в толкова стратегически сектор като този на лекарствата, добавя Кларенвал.
Трябва да въведем механизми за търговска защита, за да предпазим дружествата, настоя министърът. По неговите думи тези мерки са необходими, за да се противодейства в случаи на изнудване и на отношение, каквото се наблюдава напоследък от САЩ. Трябва да покажем твърдост с онези, които не са коректни с нас и които използват пазара за нелоялни цели, коментира Кларенвал. Според него европейската икономика трябва да остане отворена, без да се проявява наивност.
Миналата седмица президентът Тръмп обяви намерение да въведе нови мита, включително върху вноса на лекарства. Той уточни, че удвоява ставките върху вноса на фармацевтични изделия. Часове по-късно Европейската комисия уточни, че е договорила таван от 15 на сто за митата върху вноса на фармацевтични стоки в САЩ. Производството на лекарства в Белгия съставлява 20 на сто от индустрията и осигурява най-високия дял от износа на страната, като за миналата година стойността на изнесените изделия достига 79 млрд. евро, сочат официални данни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 срам сте
Коментиран от #9
12:38 01.10.2025
2 ЮРО ФОРЕВЪР
12:40 01.10.2025
3 Сандо
12:40 01.10.2025
4 гост
12:41 01.10.2025
5 Левски
12:41 01.10.2025
6 Атанас
СИ ВЯРВА??????????€€€€€€€€€
12:43 01.10.2025
7 ΠΝκαεшТоТ0 момченце
и с най–много 🫂⚧
12:44 01.10.2025
8 Пич
12:44 01.10.2025
9 Сааа
До коментар #1 от "срам сте":Само мечката може да покаже зъби на САЩ. Партньорите на САЩисаните сега реват
12:45 01.10.2025
10 456
12:46 01.10.2025
11 хмммм
12:46 01.10.2025
12 А ГДЕ
12:48 01.10.2025
13 Точно така
12:52 01.10.2025
14 Евро Пинчерите се скъсаха да
12:54 01.10.2025
15 Mими Кучева🐕🦺
12:55 01.10.2025
16 Достатъчно е само
12:56 01.10.2025
17 Индия
12:57 01.10.2025
18 Нещо не ми се вярва обаче
12:59 01.10.2025
19 ЕС-лъжи,кражби, мафия!
13:00 01.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Така де
13:50 01.10.2025