Белгийският министър на икономиката: Трябва да покажем зъби на САЩ
  Тема: Войната на митата

Белгийският министър на икономиката: Трябва да покажем зъби на САЩ

1 Октомври, 2025 12:35 915 21

Белгия ще настоява за твърд отговор, ако САЩ наложат 100 процента мито върху фармацевтичните изделия

Белгийският министър на икономиката: Трябва да покажем зъби на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ако президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи 100 процента мито за вноса на европейски фармацевтинчи изделия, ще трябва да се предоговорим и този път да покажем зъби, заяви белгийският министър на икономиката Давид Кларенвал, цитиран от местни медии, предаде БТА.

Той отбеляза, че ЕС е постигнал споразумение за мито от 15 на сто и тази сделка трябва да бъде спазена. По неговите думи, ако мерките на Тръмп засегнат и ЕС, не може да не се реагира. Не може да става и дума да се поставя под въпрос постигнатото споразумение в толкова стратегически сектор като този на лекарствата, добавя Кларенвал.

Трябва да въведем механизми за търговска защита, за да предпазим дружествата, настоя министърът. По неговите думи тези мерки са необходими, за да се противодейства в случаи на изнудване и на отношение, каквото се наблюдава напоследък от САЩ. Трябва да покажем твърдост с онези, които не са коректни с нас и които използват пазара за нелоялни цели, коментира Кларенвал. Според него европейската икономика трябва да остане отворена, без да се проявява наивност.

Миналата седмица президентът Тръмп обяви намерение да въведе нови мита, включително върху вноса на лекарства. Той уточни, че удвоява ставките върху вноса на фармацевтични изделия. Часове по-късно Европейската комисия уточни, че е договорила таван от 15 на сто за митата върху вноса на фармацевтични стоки в САЩ. Производството на лекарства в Белгия съставлява 20 на сто от индустрията и осигурява най-високия дял от износа на страната, като за миналата година стойността на изнесените изделия достига 79 млрд. евро, сочат официални данни.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
  • 1 срам сте

    24 3 Отговор
    Ама вие показахте само лакирани нокти и знамената на дъгата !!

    Коментиран от #9

    12:38 01.10.2025

  • 2 ЮРО ФОРЕВЪР

    12 3 Отговор
    Кажете и на Рютето да си покаже онова.

    12:40 01.10.2025

  • 3 Сандо

    15 2 Отговор
    Е еее , Някак си не е по демократично му. Къде е виждал света добре опънати бузки до пръсване и на вход изхода зъбки ? Така този актьор ще лиши участниците от удоволствието . Няма да стане тая.

    12:40 01.10.2025

  • 4 гост

    5 4 Отговор
    ама иманче 40 % мита на автомобилите им може, нали? той иска само реципрочност да има. има множество продукти, които ЕС въобще отказва да внася, не говорим дори за мито, ама щом ЕС ще изнася, всичко трябва да е разрешено. Дони не е глупав, както го описват, това на по-запознатите е ясно.

    12:41 01.10.2025

  • 5 Левски

    17 3 Отговор
    Защо бе, джанъм, досега им показвахте дупе, а сега изведнъж зъби.

    12:41 01.10.2025

  • 6 Атанас

    7 1 Отговор
    КАК да му ПОВЯРВАМЕ като той НЕ
    СИ ВЯРВА??????????€€€€€€€€€

    12:43 01.10.2025

  • 7 ΠΝκαεшТоТ0 момченце

    8 2 Отговор
    БрУксел е най-оπΝκαΗΝя град в Европа
    и с най–много 🫂⚧

    12:44 01.10.2025

  • 8 Пич

    9 1 Отговор
    Първо скрийте Д/пето !!! Че озъбеният джендър освен че е джендър е и смешен !!!

    12:44 01.10.2025

  • 9 Сааа

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "срам сте":

    Само мечката може да покаже зъби на САЩ. Партньорите на САЩисаните сега реват

    12:45 01.10.2025

  • 10 456

    8 0 Отговор
    Ами спрете да изнасяте за ФАЩ. В Европа има недостиг на лекарства.

    12:46 01.10.2025

  • 11 хмммм

    5 1 Отговор
    вдигайте краката!

    12:46 01.10.2025

  • 12 А ГДЕ

    6 1 Отговор
    Кая Калас?

    12:48 01.10.2025

  • 13 Точно така

    6 3 Отговор
    Трябва да покажем зъби на САЩ ! И само санкции за САЩ .... всичките им пари да блокираме

    12:52 01.10.2025

  • 14 Евро Пинчерите се скъсаха да

    6 1 Отговор
    лалят и да лаят.😁

    12:54 01.10.2025

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор
    Ааааа,ама Вие им показвате дупе!💋🌈🛴🥳🤣🖕🖕🖕

    12:55 01.10.2025

  • 16 Достатъчно е само

    3 0 Отговор
    Европа да премахне двойното гражданство

    12:56 01.10.2025

  • 17 Индия

    3 0 Отговор
    Също и разказва играта на Европата

    12:57 01.10.2025

  • 18 Нещо не ми се вярва обаче

    5 1 Отговор
    Производството на лекарства в Белгия да съставлява 20 на сто от индустрията и...

    12:59 01.10.2025

  • 19 ЕС-лъжи,кражби, мафия!

    5 1 Отговор
    Кокошка ще плаши слон! В ЕС нещо са си повярвали че зависи от тях!

    13:00 01.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Така де

    0 0 Отговор
    Тръмп е получил ясни указания да руши ЕС и НАТО. Човекът си изпълнява стриктно заповедите на началника си!

    13:50 01.10.2025

