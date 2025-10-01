Белгийският министър на икономиката: Трябва да покажем зъби на САЩ

Ако президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи 100 процента мито за вноса на европейски фармацевтинчи изделия, ще трябва да се предоговорим и този път да покажем зъби, заяви белгийският министър на икономиката Давид Кларенвал, цитиран от местни медии, предаде БТА.

Той отбеляза, че ЕС е постигнал споразумение за мито от 15 на сто и тази сделка трябва да бъде спазена. По неговите думи, ако мерките на Тръмп засегнат и ЕС, не може да не се реагира. Не може да става и дума да се поставя под въпрос постигнатото споразумение в толкова стратегически сектор като този на лекарствата, добавя Кларенвал.

Трябва да въведем механизми за търговска защита, за да предпазим дружествата, настоя министърът. По неговите думи тези мерки са необходими, за да се противодейства в случаи на изнудване и на отношение, каквото се наблюдава напоследък от САЩ. Трябва да покажем твърдост с онези, които не са коректни с нас и които използват пазара за нелоялни цели, коментира Кларенвал. Според него европейската икономика трябва да остане отворена, без да се проявява наивност.

Миналата седмица президентът Тръмп обяви намерение да въведе нови мита, включително върху вноса на лекарства. Той уточни, че удвоява ставките върху вноса на фармацевтични изделия. Часове по-късно Европейската комисия уточни, че е договорила таван от 15 на сто за митата върху вноса на фармацевтични стоки в САЩ. Производството на лекарства в Белгия съставлява 20 на сто от индустрията и осигурява най-високия дял от износа на страната, като за миналата година стойността на изнесените изделия достига 79 млрд. евро, сочат официални данни.