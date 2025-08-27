Две деца на 8 и 10 години са загинали при стрелбата в католическо училище в американския град Минеаполис ВИДЕО

Две деца на 8 и 10 години са убити, а 17 други души бяха ранени при стрелба в католическо училище в Минеаполис, заяви директорът на ФБР Каш Пател в изявление в социалната мрежа „Екс“, предаде БТА.

Сред ранените има 14 деца и 3 възрастни.

„ФБР разследва тази стрелба като акт на вътрешен тероризъм и престъпление от омраза, насочено срещу католици“, добави Пател.

Стрелбата стана рано сутринта местно време по време на църковна служба.

Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара заяви, че очаква всички ранени да оцелеят. Възрастните са били присъствали на литургията като енориаши.

Полицията съобщи, че стрелецът е починал от самонанесена огнестрелна рана.

Според министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноум, заподозреният е 23-годишен, който се е идентифицирал като транссексуален. Ноум описа случая като „ужасяваща стрелба“, допълвайки, че нейната агенция е във връзка с „междуведомствени партньори“.