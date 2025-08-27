Новини
Две деца на 8 и 10 години са загинали при стрелбата в католическо училище в американския град Минеаполис ВИДЕО

27 Август, 2025 18:38, обновена 28 Август, 2025 04:46 1 152 7

  • стрелба-
  • минеаполис-
  • училище-
  • католическо училище-
  • сащ

Ранените са 17, службите разследват "вътрешен тероризъм и престъпление от омраза, насочено срещу католици"

Две деца на 8 и 10 години са загинали при стрелбата в католическо училище в американския град Минеаполис ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две деца на 8 и 10 години са убити, а 17 други души бяха ранени при стрелба в католическо училище в Минеаполис, заяви директорът на ФБР Каш Пател в изявление в социалната мрежа „Екс“, предаде БТА.

Сред ранените има 14 деца и 3 възрастни.

„ФБР разследва тази стрелба като акт на вътрешен тероризъм и престъпление от омраза, насочено срещу католици“, добави Пател.

Стрелбата стана рано сутринта местно време по време на църковна служба.

Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара заяви, че очаква всички ранени да оцелеят. Възрастните са били присъствали на литургията като енориаши.

Полицията съобщи, че стрелецът е починал от самонанесена огнестрелна рана.

Според министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноум, заподозреният е 23-годишен, който се е идентифицирал като транссексуален. Ноум описа случая като „ужасяваща стрелба“, допълвайки, че нейната агенция е във връзка с „междуведомствени партньори“.


  • 1 любопитен

    7 2 Отговор
    Къде е новината?

    18:56 27.08.2025

  • 2 Тоалетната хартия

    17 2 Отговор
    Аматьорски изпълнения....Тук ни трепет с АТВ, парашути, коли влизат в автобус...

    Коментиран от #7

    18:57 27.08.2025

  • 3 Кравария

    9 4 Отговор
    оттича в канала!

    19:13 27.08.2025

  • 4 ”има няколко жертви”

    9 1 Отговор
    Вече дори не съобщават бройката. Демократично

    19:16 27.08.2025

  • 5 гост

    9 3 Отговор
    Стрелбата в училища и убийствата на деца и учители - национален спорт в САЩ!

    19:20 27.08.2025

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 1 Отговор
    Сигурно "Господ им е говорил" на краварските откачччалки...

    19:38 27.08.2025

  • 7 Пампаец

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тоалетната хартия":

    Ндаааааа. Трябва да ни изпратят индианците от резерватите и краварите от католаческите училища у нас за обмяна на опит ! Предполагам , че и Холивуд могат да вадят Виктор от затвора да им прави каскадите като идват да снемат филми у нас . Ще му зачетат два дни каскади за три излежани както е по закон . :-))))

    20:39 27.08.2025