Две деца на 8 и 10 години са загинали при стрелбата в католическо училище в американския град Минеаполис ВИДЕО

Две деца на 8 и 10 години са убити, а 17 други души бяха ранени при стрелба в католическо училище в Минеаполис, заяви директорът на ФБР Каш Пател в изявление в социалната мрежа „Екс“, предаде БТА.
Сред ранените има 14 деца и 3 възрастни.
„ФБР разследва тази стрелба като акт на вътрешен тероризъм и престъпление от омраза, насочено срещу католици“, добави Пател.
Стрелбата стана рано сутринта местно време по време на църковна служба.
Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара заяви, че очаква всички ранени да оцелеят. Възрастните са били присъствали на литургията като енориаши.
Полицията съобщи, че стрелецът е починал от самонанесена огнестрелна рана.
Според министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноум, заподозреният е 23-годишен, който се е идентифицирал като транссексуален. Ноум описа случая като „ужасяваща стрелба“, допълвайки, че нейната агенция е във връзка с „междуведомствени партньори“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 любопитен
18:56 27.08.2025
2 Тоалетната хартия
Коментиран от #7
18:57 27.08.2025
3 Кравария
19:13 27.08.2025
4 ”има няколко жертви”
19:16 27.08.2025
5 гост
19:20 27.08.2025
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
19:38 27.08.2025
7 Пампаец
До коментар #2 от "Тоалетната хартия":Ндаааааа. Трябва да ни изпратят индианците от резерватите и краварите от католаческите училища у нас за обмяна на опит ! Предполагам , че и Холивуд могат да вадят Виктор от затвора да им прави каскадите като идват да снемат филми у нас . Ще му зачетат два дни каскади за три излежани както е по закон . :-))))
20:39 27.08.2025