Огромен митинг в Тел Авив настоя кабинетът да сключи споразумение за освобождаването на заложниците

Десетки хиляди израелци излязоха по улиците в центъра на Тел Авив, за да поискат от израелското правителство да постигне споразумение за освобождаването на заложниците, съобщиха телевизионният канал N12 и порталът Ynet.

Организаторите на акцията в Тел Авив оценяват броя на участниците в нея на 500 000 души; полицията не е предоставила свои данни, съобщава The Times of Israel. Според вестника, до 1 милион израелци са участвали в различни акции в подкрепа на заложниците и срещу разширяването на военната операция в ивицата Газа през деня на 17 август. Масовата демонстрация в Тел Авив беше краят на еднодневна „народна стачка“, проведена на 17 август от асоциации на роднини на отвлечените.

Според Ynet, през деня израелската полиция е арестувала 38 души за нарушаване на обществения ред по време на различни масови акции, които се проведоха в целия Израел. Пресслужбата на полицията потвърди, че 25 участници в безредиците са арестувани в цялата страна. Според ведомството, 11 ареста са били извършени в Тел Авив следобед на 17 август „във връзка с незаконни демонстрации“, по време на които „протестиращи блокираха движението на няколко места“ по магистрала Аялон и улица Бегин в центъра на града. Според държавната телевизия Кан, протестиращите „периодично са блокирали“ движението по магистрали 1, 34 и 443.

„Народната стачка“, обявена от асоциациите на роднини на отвлечените, започна на 17 август в 06:29 ч - времето на началото на атаката на бойците на Хамас от ивицата Газа срещу Израел на 7 октомври 2023 г., съпроводена с убийството на жители на гранични селища и залавянето на над 250 заложници. В отговор Израел започна военна операция в анклава с цел унищожаване на военните и политическите структури на Хамас и освобождаване на всички отвлечени.