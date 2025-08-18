Новини
Азаров: Вашингтон ще определи от кое да се откаже Зеленски, той не е готов на никакви отстъпки и не иска мир
  Тема: Украйна

Азаров: Вашингтон ще определи от кое да се откаже Зеленски, той не е готов на никакви отстъпки и не иска мир

18 Август, 2025 05:17, обновена 18 Август, 2025 05:23 499 5

  • сащ-
  • украйна-
  • азаров-
  • зеленски

Президентът се страхува най-много за живота и парите си, смята бившият премиер на Украйна

Азаров: Вашингтон ще определи от кое да се откаже Зеленски, той не е готов на никакви отстъпки и не иска мир - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Зеленски не се интересува от мир, всички негови отстъпки по въпроса за уреждането ще бъдат определени от Съединените щати. Решението на украинския проблем е в ръцете на Москва и Вашингтон, отбеляза бившият премиер на Украйна Николай Азаров в интервю за „Известия“.

„Зеленски е категоричен противник на мира, така че всичко, от което ще се откаже, ще бъде определено от американците“, отбеляза Азаров. „Решението на украинския проблем е в ръцете на две държави - Русия и Съединените щати. Те са по-заинтересовани от други от мира в Европа и на други континенти.“

Още новини от Украйна

Той подчерта, че широкото съзвездие от европейски лидери, които възнамеряват да придружат Зеленски в предстоящите преговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, е необходимо „само за едно нещо - да окажат натиск върху Тръмп“, защото „Зеленски е никой за американския лидер и февруарските срещи показаха това“.

„Няма смисъл да се срещаме със Зеленски, който няма да е готов да направи никакви отстъпки. Единственият човек, който може да промени мнението на Зеленски, е Тръмп. Той може да му даде някакви лични гаранции, защото Зеленски най-много се страхува да не загуби живота и парите си“, продължи бившият премиер.

„Според мен, след най-вероятната неуспешна среща между Зеленски и Тръмп, въпросът за тристранна среща с руския президент Владимир Путин ще бъде отложен. В този момент необходимостта от смяна на украинския режим с такъв, който ще мисли повече за страната и народа, ще стане очевидна за Съединените щати.“

Според Азаров, гореспоменатото ново ръководство на Украйна е малко вероятно да бъде проруско, предвид 11 години мощна пропаганда, но „поне ще разбере, че интересите на украинския народ са да живее в мир с Русия“.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
  • 1 Днес ще е голям цирк 😁

    2 5 Отговор
    И ръцете на Путин ще бъдат развързани
    да смачка киевския режим.

    05:26 18.08.2025

  • 2 име

    3 5 Отговор
    Зеленото джудже ще плаща такса спокойствие няколко месеца, след което ще му вземат всички крадени пари и живота.

    05:30 18.08.2025

  • 3 Рашистофоб

    5 2 Отговор
    Мнението на този дърт, руски бо.клук е без никаква тежест и значение. Досега не е познал нищо.

    Коментиран от #4

    05:35 18.08.2025

  • 4 От сутринта

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Рашистофоб":

    Си нервна !

    05:37 18.08.2025

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 3 Отговор
    КРЕМЪЛСКИТЕ ШАХМАТИСТИ :
    - ИСКАХМЕ МИР
    - ДАЖЕ ПУТИН СЕ СРЕЩНА С ТРЪМП И ГО
    УРЕДИ
    - НЕАДЕКВАТИТЕ ОТ ЕС И УКРАЙНА НЕ ИСКАТ МИР
    ...
    КВО ДА ПРАВИМ НИЕ , ОСВЕН ДА НАРЕДИМ НА
    НАЧ. ГЕН.ЩАБА ВД РФ ГЕН ГЕРАСИМОВ
    ДА СМАЧКА ВЕРМАХТА ? :))

    05:37 18.08.2025