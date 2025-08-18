Зеленски не се интересува от мир, всички негови отстъпки по въпроса за уреждането ще бъдат определени от Съединените щати. Решението на украинския проблем е в ръцете на Москва и Вашингтон, отбеляза бившият премиер на Украйна Николай Азаров в интервю за „Известия“.

„Зеленски е категоричен противник на мира, така че всичко, от което ще се откаже, ще бъде определено от американците“, отбеляза Азаров. „Решението на украинския проблем е в ръцете на две държави - Русия и Съединените щати. Те са по-заинтересовани от други от мира в Европа и на други континенти.“

Още новини от Украйна

Той подчерта, че широкото съзвездие от европейски лидери, които възнамеряват да придружат Зеленски в предстоящите преговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, е необходимо „само за едно нещо - да окажат натиск върху Тръмп“, защото „Зеленски е никой за американския лидер и февруарските срещи показаха това“.

„Няма смисъл да се срещаме със Зеленски, който няма да е готов да направи никакви отстъпки. Единственият човек, който може да промени мнението на Зеленски, е Тръмп. Той може да му даде някакви лични гаранции, защото Зеленски най-много се страхува да не загуби живота и парите си“, продължи бившият премиер.

„Според мен, след най-вероятната неуспешна среща между Зеленски и Тръмп, въпросът за тристранна среща с руския президент Владимир Путин ще бъде отложен. В този момент необходимостта от смяна на украинския режим с такъв, който ще мисли повече за страната и народа, ще стане очевидна за Съединените щати.“

Според Азаров, гореспоменатото ново ръководство на Украйна е малко вероятно да бъде проруско, предвид 11 години мощна пропаганда, но „поне ще разбере, че интересите на украинския народ са да живее в мир с Русия“.