ISW: Москва поставя условия за мир, които лишават Украйна от суверенитет

Русия продължава да отрича суверенитета на Украйна и да претендира за правото да диктува вътрешната ѝ политика. За това предупреди Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
На 17 август изданията New York Times, Reuters и Би Би Си, позовавайки се на анонимни европейски служители, съобщиха, че два дни по-рано Владимир Путин е поискал от Доналд Тръмп гаранции за възстановяване на руския език като официален в части или дори в цяла Украйна, както и прекратяване на „преследването“ на Украинската православна църква - Московска патриаршия (УПЦ МП).
УПЦ МП не е независима институция, а подчинен клон на Руската православна църква (РПЦ), която е ключов инструмент в хибридната война на Кремъл. Чрез нея Москва разпространява пропагандни наративи и националистическа идеология с цел запазване и разширяване на влиянието си в постсъветското пространство. РПЦ дори активно защитава концепцията, че Украйна не трябва да съществува като отделна държава.
Исканията на Путин относно руския език и дейността на УПЦ МП подкопават правото на Украйна сама да определя своите закони и вътрешен ред като суверенна държава. Те напомнят на условията в Минските споразумения от 2015 г., които изискваха конституционни промени и предоставяне на широка автономия на Донбас - на практика позволявайки на Москва да влияе пряко върху решенията в Киев.
Руският президент настоява всяко бъдещо мирно споразумение да се занимава с възприеманите от Кремъл „коренни причини“ за войната. Това обаче прави постигането на бърз мир изключително трудно, тъй като руските претенции излизат далеч извън рамките на Украйна и засягат отношенията с НАТО.
Предложението на Путин за руски закон, забраняващ бъдещи инвазии, не е достоверно, тъй като Москва вече два пъти е нарушавала международни ангажименти да не напада съседни държави. Освен това самият Путин многократно е демонстрирал способността си да променя руското законодателство според моментните си интереси.
Въпросът за сигурностните гаранции за Украйна, за които Путин може да е преговарял, остава неясен. Възможно е Кремъл да се опитва да възроди исканията си от април 2022 г., които на практика биха обезсмислили всякакви реални гаранции.
На бойното поле украинските сили напреднаха в северната част на Сумска област и в района на Торецк. Руските части също отбелязаха придвижване край Покровск, но без да постигнат сериозен пробив.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
А сега наложете това върху хипотетична ситуация в България:
- България трябва да се изтегли от две свои области - нарочно не уточнявам от кого е искането, за да не спекулирам;
- агресорът срещу България ще замрази границата между България и себе си там, докъдето е стигнал с войските си;
- агресорът срещу България ще ни върне малки части от собствената ни територия, които е окупирал;
- България трябва да напусне НАТО и да стане "сива зона" - термин за държавите от бившия съветски блок от 90-те години на миналия век, използван от държавния секретар на САЩ тогава Уорън Кристофър (вече покойник);
- България ще трябва да се раздели с част от своето Черноморие;
- като награда - агресорът няма да плати нищо за разрушенията в България и няма да подлежи на каквито и да е санкции по линия на международното право;
- езикът на държавата агресор срещу България и неговата религиозна конфесия ще получат официален статут в България.
Хайде сега помислете - има ли нормален държавник, политик, гражданин
12 Този коментар е премахнат от модератор.
07:34 18.08.2025
До коментар #22 от "Моча в калта":Ехоо муциии 🇷🇺🇧🇬
29 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #32 от "Хм...":Тъпотата помага,нали! Я,какъв си хубавец!
"Аз като руснак гражданин на Русия, който живее във вашата страна съм ви благодарен за това, че ме приехте. И аз искам да ви предупредя относно заигравките ви с руската пропаганда. Русия не ви смята за държава! Русия не смята българския народ за независим! Тя смята, че вие българите сте нейна колония. И рано или късно може да дойде да ви „освобождава“ както дойдоха да „освободят“ Украйна. Вие искате руски танкове на вашата земя? Искате да видите Варна като Мариупол? Искате София да бъде обстрелвана с ракети денонощно от акваторията на Черно море??? Искате масови гробища до Бургас? Искате да видите как руски войници крадат във Велико Търново тоалетните ви чинии и пералните ви?!
Разберете вече няма Руска империя! Вие на никого нищо не дължите за вашата свобода! Путин не е император, Русия не е империя! Вие на никого нищо не дължите! Вие сте свободни хора! Българи!!!"
Михаил Ежов
До коментар #33 от "Пррррц 🚾🇺🇦🇺🇲":Русофилската ти България е точно 23,7% от Българското население.Няма лошо да говориш от нейно име,но ги уточнявайте тия неща за да не остане някой с грешното впечатление че сте повече или по-малко!
До коментар #38 от "За какъв суверенитет":1. Декларация за държавен суверенитет на Украйна (16 юли 1990 г.) Украйна приема декларация, с която обявява своя държавен суверенитет. Документът утвърждава правото на Украйна да определя своята независима вътрешна и външна политика. 2. Акт за провъзгласяване на независимостта на Украйна (24 август 1991 г.) След провала на опита за преврат в Съветския съюз, Украйна обявява своята пълна независимост. Това е официалният акт, който потвърждава откъсването на Украйна от СССР. Независимостта е подкрепена на всенароден референдум на 1 декември 1991 г., където над 90% от населението гласуват "за". 3. Минска декларация (8 декември 1991 г.) Подписана от лидерите на РСФСР (Русия), Украйна и Беларус. Договорът разпуска Съветския съюз и провъзгласява създаването на Общността на независимите държави (ОНД).
Украйна е призната като суверенна държава с границите, които е имала като съветска република. 4. Хартата на ООН (членство от 24 октомври 1945 г.) Въпреки че Украйна е била част от СССР, тя има свое самостоятелно място като член на ООН. След независимостта през 1991 г. този статут се запазва. 5. Признаване от Руската федерация (12 декември 1991 г.) Русия официално признава независимостта на Украйна. Договорите, подписани през декември 1991 г., включително Беловежкото споразумение, потвърждават териториалната цялост на Украйна.
До коментар #38 от "За какъв суверенитет":6. Алма-Атинска декларация (21 декември 1991 г.) Подписана от 11 държави от бившия СССР, включително Русия. Потвърждава разпускането на СССР и признава новите независими държави в техните съществуващи граници. 7. Международни признания (1991–1992 г.) До началото на 1992 г., Украйна е призната като независима държава от над 140 държави, включително всички страни членки на ООН. 8.Будапещенски меморандум (5 декември 1994 г.) САЩ, Великобритания и Русия гарантират независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, в замяна на нейния отказ от ядрено оръжие. Документът признава границите на Украйна към момента на подписването, които включват Крим. Всички тези факти ясно подчертават, че всякакви по-късни претенции върху украинските територии, като анексията на Крим през 2014 г., са грубо нарушение на както двустранните договори, така и международното право. Пyтинският режим превърна Рyската Федерация в страна агресор и действията ѝ ще имат катастрофални последици преди всичко за самата нея.
До коментар #40 от "Факт":Това няма как да стане. България ще се предаде преди руснаците да са й обявили война или СВО. Просто България не е държова за разлика от Украйна. България престана да съществува на 8.9.1944.
До коментар #50 от "Факт":Никаде в този документ не се споменава за крим,защото цял свят знае че полуострова е подарен на бандерците от хрушчов-за приноса им по време на всв,но кiев спря да слушка и последва законен референдум и кримчани пошли к маскве..а сега урсулците и бг.бандерците моо да сiквiчать колкото искат
"" "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред телевизионния канал Rete4, съобщава TeleTrader.
Критиките й бяха насочени към изявления на Белия дом и "Даунинг стрийт"."
До коментар #62 от "Циник":А що се отнася до езика в Украйна, нека всички, които ходят до морето, да се вслушат на какъв език говорят украинците. 95% говорят на най-чист руски. Ама нашите журналя-мисирки едвам говорят и български та надали разбират за какво става дума."" "" "" "
Това са рускоезичните украинци от Източна Украйна на които руската армия унищожи рускоезичните им градове Мариупол, Бахмут, Авдеевка, Торецк, Покровск, Харков......... .
Като видиш някой от тях гл попитай защо не е потърси спасение от войната в Русия а е дошъл в България!!!!
До коментар #74 от "резервист":Няма договор от Истанбул.
До коментар #36 от "Единствено":Я, един вече се разпозна!
Ха ха ха ха ха!
Друг има ли?
