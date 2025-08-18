Новини
ISW: Москва поставя условия за мир, които лишават Украйна от суверенитет
  Тема: Украйна

ISW: Москва поставя условия за мир, които лишават Украйна от суверенитет

18 Август, 2025 07:16 2 309 94

Кремъл настоява за контрол върху езика и религиозните институции

ISW: Москва поставя условия за мир, които лишават Украйна от суверенитет - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия продължава да отрича суверенитета на Украйна и да претендира за правото да диктува вътрешната ѝ политика. За това предупреди Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

На 17 август изданията New York Times, Reuters и Би Би Си, позовавайки се на анонимни европейски служители, съобщиха, че два дни по-рано Владимир Путин е поискал от Доналд Тръмп гаранции за възстановяване на руския език като официален в части или дори в цяла Украйна, както и прекратяване на „преследването“ на Украинската православна църква - Московска патриаршия (УПЦ МП).

УПЦ МП не е независима институция, а подчинен клон на Руската православна църква (РПЦ), която е ключов инструмент в хибридната война на Кремъл. Чрез нея Москва разпространява пропагандни наративи и националистическа идеология с цел запазване и разширяване на влиянието си в постсъветското пространство. РПЦ дори активно защитава концепцията, че Украйна не трябва да съществува като отделна държава.

Исканията на Путин относно руския език и дейността на УПЦ МП подкопават правото на Украйна сама да определя своите закони и вътрешен ред като суверенна държава. Те напомнят на условията в Минските споразумения от 2015 г., които изискваха конституционни промени и предоставяне на широка автономия на Донбас - на практика позволявайки на Москва да влияе пряко върху решенията в Киев.

Руският президент настоява всяко бъдещо мирно споразумение да се занимава с възприеманите от Кремъл „коренни причини“ за войната. Това обаче прави постигането на бърз мир изключително трудно, тъй като руските претенции излизат далеч извън рамките на Украйна и засягат отношенията с НАТО.

Предложението на Путин за руски закон, забраняващ бъдещи инвазии, не е достоверно, тъй като Москва вече два пъти е нарушавала международни ангажименти да не напада съседни държави. Освен това самият Путин многократно е демонстрирал способността си да променя руското законодателство според моментните си интереси.

Въпросът за сигурностните гаранции за Украйна, за които Путин може да е преговарял, остава неясен. Възможно е Кремъл да се опитва да възроди исканията си от април 2022 г., които на практика биха обезсмислили всякакви реални гаранции.

На бойното поле украинските сили напреднаха в северната част на Сумска област и в района на Торецк. Руските части също отбелязаха придвижване край Покровск, но без да постигнат сериозен пробив.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    53 34 Отговор
    Тя и сега няма суверенитет така че да се съгласяват на каквото им се предлага иначе спират да съществуват

    07:19 18.08.2025

  • 2 Сем Пъл

    55 30 Отговор
    Украйна и суверенитет? - Я пак!
    Сега каква е Украйна?
    Къде са границите на тази държава - помним ли, че ги няма?
    Скоро няма да има преговори - няма да има смисъл!

    07:20 18.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    56 7 Отговор
    Да бяха приели преди 3 години в Истанбул.

    07:20 18.08.2025

  • 5 Оня с рикията

    43 3 Отговор
    Някой да е очаквал нещо друго?

    07:23 18.08.2025

  • 6 А кога Украйна е била

    45 7 Отговор
    Суверенна

    07:23 18.08.2025

  • 7 Хах

    47 8 Отговор
    Укра отдавна няма суверенитет! Откакто се фашизира и стана васасал на бедните кучета.

    07:23 18.08.2025

  • 8 Обективен

    24 5 Отговор
    Украйна провежда антитерористическа операция, а РФ провежда специална военна операция - нека се разберат с терористите и двете държави, а после ще му мислим!
    Война - НЯМА!

    07:25 18.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Факт

    17 39 Отговор
    - Украйна трябва да изтегли войските си от Донецка и Луганска област; Русия ще замрази фронтовата линия в южната част на страната (Херсон, Запорожие); Москва ще върне малки части от Харковска и Сумска област; Украйна ще откаже да се присъедини към НАТО, но ще получи "гаранции за сигурност" извън алианса; Крим ще бъде признат за руски; част от санкциите срещу Руската федерация ще бъдат отменени; руският език и Руската православна църква ще получат официален статут.
    А сега наложете това върху хипотетична ситуация в България:
    - България трябва да се изтегли от две свои области - нарочно не уточнявам от кого е искането, за да не спекулирам;
    - агресорът срещу България ще замрази границата между България и себе си там, докъдето е стигнал с войските си;
    - агресорът срещу България ще ни върне малки части от собствената ни територия, които е окупирал;
    - България трябва да напусне НАТО и да стане "сива зона" - термин за държавите от бившия съветски блок от 90-те години на миналия век, използван от държавния секретар на САЩ тогава Уорън Кристофър (вече покойник);
    - България ще трябва да се раздели с част от своето Черноморие;
    - като награда - агресорът няма да плати нищо за разрушенията в България и няма да подлежи на каквито и да е санкции по линия на международното право;
    - езикът на държавата агресор срещу България и неговата религиозна конфесия ще получат официален статут в България.
    Хайде сега помислете - има ли нормален държавник, политик, гражданин

    Коментиран от #52, #91

    07:27 18.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хм...

    35 6 Отговор
    Или някакъв остатък от у крайна с абсолютно марионетно проруско правителство, или 4о4 престава да съществува и всичко отива в Русия.
    Дотук се докараха xoxoлите под мъдрото ръководство на колективните мЪрсулки, мИкрончета, бай дъновци.

    07:30 18.08.2025

  • 14 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    8 23 Отговор
    Имаш условия пък те бият като маче у дирек.

    07:30 18.08.2025

  • 15 Историк

    15 32 Отговор
    Руският диктатор много пъти е заявявал, че Украйна не трябва да съществува и го доказва с действията си. Той иска да възстанови СССР и който иска до живее в лагера, наричан руский мир, до заминава за Москва. България не иска да е лагер, вече е била 45 г.

    07:30 18.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Факти

    11 32 Отговор
    Дъщерята убива майка си без последната да й е направила нищо лошо. Много тежка карма за Русия. Едва ли някога ще се оправи. Украйна със сигурност ще се оправи, защото войната един ден ще свърши и руското влияние там ще е нула, което е предпоставка за прогрес. Бъдещите поколения в Русия ще гледат със завист към Украйна и ще цъкат с език. Ще псуват родителите си, че са оставили Путин да им съсипе бъдещето.

    Коментиран от #37

    07:32 18.08.2025

  • 20 ежко

    27 5 Отговор
    Ха,ха...Да е мислила за суверинитета си когато правеха майдани и избиваха собственото си население!Ако искаше само да се присъедини към ЕС, Путин нямаше нищо против,но това вървеше и с присъединяване към НАТО в пакет.Е...нема как да стане.Все едно в Мексико да се присъедини към БРИКС + да позволи на територията си да има руски бази!

    Коментиран от #26

    07:33 18.08.2025

  • 21 Свиободата на език и религия

    17 0 Отговор
    в мултинационална държава, не е отнемане на суверинет или контрол.

    Освен ако не говорим за фашистка държава.

    Ама ISW откъде да го знаят това?!

    "Кремъл настоява за контрол върху езика и религиозните институции"

    07:34 18.08.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ако някой

    8 24 Отговор
    Е виждал по- нагли същества от руснацити, нека пише. Не се спряха да палят света и да носят погром.

    07:34 18.08.2025

  • 24 Ам чи простичко е...

    18 5 Отговор
    Рашките предлагат и казват... кат не щеш доброволно ша стани доброЗорно, но е по скъпичко!!!

    07:34 18.08.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Филип

    7 16 Отговор

    До коментар #20 от "ежко":

    Само, че НАТО се разшири и още как.Кавказ пък би шута на руснаците.

    07:35 18.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Българин

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "Моча в калта":

    Ехоо муциии 🇷🇺🇧🇬

    07:37 18.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Някой

    19 7 Отговор
    Значи, ако англосаксите диктуват положението в Украйна със своите марионетки, има суверенитет. В противен случай - не. И това ако не е двоен стандарт.

    07:37 18.08.2025

  • 31 Елементарно

    22 19 Отговор
    Путлер поставя такива условия (ултиматум) реално за да няма мир.

    "СВО" се проваля брутално, като до момента не е изпълнила и 1%от първоначалните цели. Затова са всички тези безсмислени ходове на бункерния xaxo който е в позиция цунгцванг.

    07:37 18.08.2025

  • 32 Хм...

    13 14 Отговор
    За платените от посолствоТО е ясно, продали са се за пари така че проблеми нямат. Обаче убедените розАви понита направо не мога да ги мисля. Щото това когнитивния дисонанс си е нещо страшно. Не помага ни алкохол, ни синтетика, ни смяна на пола.

    Коментиран от #36

    07:37 18.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Единствено

    2 5 Отговор

    До коментар #32 от "Хм...":

    Тъпотата помага,нали! Я,какъв си хубавец!

    Коментиран от #84

    07:43 18.08.2025

  • 37 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 13 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    Друг е проблема господине.Ор руснак войник не става.Там е работата.

    07:43 18.08.2025

  • 38 За какъв суверенитет

    16 7 Отговор
    говорят тия? Та Украйна загуби своя суверенитет доста отдавна, дори преди 2014-та... Относно руския език, ами не можеш да забраниш един език, който се говори от поне 80 - 90% от населението ти и поне 50% го смятат за свой матерен! Та дори и тези украинци, които избягаха от Украйна след 2022-ра говорят руски помежду си, просто защото не знаят тяхната "мова"... Злите езици говорят, че и президентинът им, който вече не е президент, го е учил щото не го е знаел...

    Коментиран от #47, #48, #50, #53

    07:44 18.08.2025

  • 39 Едва

    11 3 Отговор
    ли има някой, който сериозно да вярва, че Украйна някога е била суверенна държава. Може би за малко след създаването си през 90те години, но през новото хилядолетие винаги е била под политическите протекциите на ЕС и отчасти САЩ. Още по времето на Кучма като президент и Янукович като министър председател (началото на века) се умилкваха като улични кученца на ЕС "лидерите" и практически всички важни решения на Киев се вземаха в Берлин, Париж и Брюксел.

    07:44 18.08.2025

  • 40 Факт

    9 8 Отговор
    Руснакът Михаил Ежов Ви предупреждава :

    "Аз като руснак гражданин на Русия, който живее във вашата страна съм ви благодарен за това, че ме приехте. И аз искам да ви предупредя относно заигравките ви с руската пропаганда. Русия не ви смята за държава! Русия не смята българския народ за независим! Тя смята, че вие българите сте нейна колония. И рано или късно може да дойде да ви „освобождава“ както дойдоха да „освободят“ Украйна. Вие искате руски танкове на вашата земя? Искате да видите Варна като Мариупол? Искате София да бъде обстрелвана с ракети денонощно от акваторията на Черно море??? Искате масови гробища до Бургас? Искате да видите как руски войници крадат във Велико Търново тоалетните ви чинии и пералните ви?!
    Разберете вече няма Руска империя! Вие на никого нищо не дължите за вашата свобода! Путин не е император, Русия не е империя! Вие на никого нищо не дължите! Вие сте свободни хора! Българи!!!"

    Михаил Ежов

    Коментиран от #55

    07:45 18.08.2025

  • 41 оня с коня

    9 8 Отговор

    До коментар #33 от "Пррррц 🚾🇺🇦🇺🇲":

    Русофилската ти България е точно 23,7% от Българското население.Няма лошо да говориш от нейно име,но ги уточнявайте тия неща за да не остане някой с грешното впечатление че сте повече или по-малко!

    Коментиран от #73

    07:45 18.08.2025

  • 42 Може ли

    3 7 Отговор
    Някоя родна копейка да каже до къде сме с денацификацията?

    Коментиран от #46, #80

    07:46 18.08.2025

  • 43 Позовавайки се на Анонимни Европейски

    5 1 Отговор
    Служители и Институт за Изследване на войната!! Фейкове и Маниполации!!! Една жена казала на Пазара!!!

    07:47 18.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 И да се знае

    9 2 Отговор
    ISW е институт за пропаганда и дезинформация.

    07:47 18.08.2025

  • 46 След 3,7 години война

    3 9 Отговор

    До коментар #42 от "Може ли":

    Руснаците превземат села на 5 километра от руската граница.Дотам стигнаха.Га га.

    07:48 18.08.2025

  • 47 Кака Пена

    8 1 Отговор

    До коментар #38 от "За какъв суверенитет":

    И в България по времето на социализЪма задължително учехме руски. Значи ли това и ние да престанехме да бъдем държава?

    07:48 18.08.2025

  • 48 Факт

    3 9 Отговор

    До коментар #38 от "За какъв суверенитет":

    1. Декларация за държавен суверенитет на Украйна (16 юли 1990 г.) Украйна приема декларация, с която обявява своя държавен суверенитет. Документът утвърждава правото на Украйна да определя своята независима вътрешна и външна политика. 2. Акт за провъзгласяване на независимостта на Украйна (24 август 1991 г.) След провала на опита за преврат в Съветския съюз, Украйна обявява своята пълна независимост. Това е официалният акт, който потвърждава откъсването на Украйна от СССР. Независимостта е подкрепена на всенароден референдум на 1 декември 1991 г., където над 90% от населението гласуват "за". 3. Минска декларация (8 декември 1991 г.) Подписана от лидерите на РСФСР (Русия), Украйна и Беларус. Договорът разпуска Съветския съюз и провъзгласява създаването на Общността на независимите държави (ОНД).
    Украйна е призната като суверенна държава с границите, които е имала като съветска република. 4. Хартата на ООН (членство от 24 октомври 1945 г.) Въпреки че Украйна е била част от СССР, тя има свое самостоятелно място като член на ООН. След независимостта през 1991 г. този статут се запазва. 5. Признаване от Руската федерация (12 декември 1991 г.) Русия официално признава независимостта на Украйна. Договорите, подписани през декември 1991 г., включително Беловежкото споразумение, потвърждават териториалната цялост на Украйна.

    Коментиран от #82

    07:48 18.08.2025

  • 49 Циник

    10 2 Отговор
    Шопска салата от глупости. Украйна да се изчисти от фашисти и чужди разузнавания преди да говори за суверенитет. Създаването на измислени държави рядко е водело до нещо добро и Украйна е поредният пример

    07:49 18.08.2025

  • 50 Факт

    1 11 Отговор

    До коментар #38 от "За какъв суверенитет":

    6. Алма-Атинска декларация (21 декември 1991 г.) Подписана от 11 държави от бившия СССР, включително Русия. Потвърждава разпускането на СССР и признава новите независими държави в техните съществуващи граници. 7. Международни признания (1991–1992 г.) До началото на 1992 г., Украйна е призната като независима държава от над 140 държави, включително всички страни членки на ООН. 8.Будапещенски меморандум (5 декември 1994 г.) САЩ, Великобритания и Русия гарантират независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, в замяна на нейния отказ от ядрено оръжие. Документът признава границите на Украйна към момента на подписването, които включват Крим. Всички тези факти ясно подчертават, че всякакви по-късни претенции върху украинските територии, като анексията на Крим през 2014 г., са грубо нарушение на както двустранните договори, така и международното право. Пyтинският режим превърна Рyската Федерация в страна агресор и действията ѝ ще имат катастрофални последици преди всичко за самата нея.

    Коментиран от #67

    07:49 18.08.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хахахаха

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Абе пий си на-време илачите че нещо не си във ред.

    07:50 18.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Няма такава държава

    4 14 Отговор

    До коментар #40 от "Факт":

    Това няма как да стане. България ще се предаде преди руснаците да са й обявили война или СВО. Просто България не е държова за разлика от Украйна. България престана да съществува на 8.9.1944.

    Коментиран от #66

    07:51 18.08.2025

  • 56 Укрие

    6 1 Отговор
    няма рефлекс за държавност, доколкото през вековете никога не е съществувала такава. Все едно по някакво стечение на обстоятелствата българската Добруджа да получи възможност за държавност. Добруджанци едва ли биха знаели какво да правят с новата си държава и рефлекса им би бил бързо да потърсят протекция и членство в някаква друга, по-голяма политическа общност (държава или наднационална организация) която да взема важните решения вместо тях и да преразпределя средства към нейният бюджет.
    Това се случи и в Украина след 90 те.

    07:52 18.08.2025

  • 57 Само да добавя

    11 2 Отговор
    Украйна сама си е виновна, подтиквана от "желаещите". Да спрат да дават оръжие (ама кой ще се откаже от парите!) и войната ще спре. България да не се намесва. Желязков и той барабар Петко с мъжете.

    07:52 18.08.2025

  • 58 Ком

    9 1 Отговор
    Всички планове на (евро) мишките ги развалят котките.

    07:52 18.08.2025

  • 59 Мечта революционера

    4 0 Отговор
    Наш па­ровоз, впе­ред ле­ти.
    В Ком­му­не ос­та­нов­ка.
    Дру­гого нет у нас пу­ти—
    В ру­ках у нас вин­товка.

    07:53 18.08.2025

  • 60 шопо..

    9 2 Отговор
    А бе що търкаш всичко което започва с РУСЬ..ами и у швабско,полско,б-я бандерите шпрехат по масковский

    07:54 18.08.2025

  • 61 Видяхме

    11 2 Отговор
    до къде я докараха със суверинитет!Явно трябва да си го заслужат ,а не да им се дава на готово!Затова ....я малко без суверинитет!)))

    07:54 18.08.2025

  • 62 Циник

    12 1 Отговор
    А що се отнася до езика в Украйна, нека всички, които ходят до морето, да се вслушат на какъв език говорят украинците. 95% говорят на най-чист руски. Ама нашите журналя-мисирки едвам говорят и български та надали разбират за какво става дума.

    Коментиран от #78

    07:54 18.08.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Древен

    8 1 Отговор
    ИСВ то пак не разбрали...
    Ми то това е идеята бе...
    Щото като имаха пълна свобода-злоупотребиха...
    Сега ще са под руски контрол...
    За да не могат кравешки НПО та да ппавят мизерии...

    07:57 18.08.2025

  • 65 жжжжжж

    0 7 Отговор
    това е дървено желязо- лекарят направи успешна операция но пациентът е мъртъв.такива са руските операции. изходът е летален. така де -доста полетяха от прозореца си ....

    08:00 18.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 факт 2

    10 1 Отговор

    До коментар #50 от "Факт":

    Никаде в този документ не се споменава за крим,защото цял свят знае че полуострова е подарен на бандерците от хрушчов-за приноса им по време на всв,но кiев спря да слушка и последва законен референдум и кримчани пошли к маскве..а сега урсулците и бг.бандерците моо да сiквiчать колкото искат

    Коментиран от #76

    08:04 18.08.2025

  • 68 Хаха

    7 0 Отговор
    За кратката си история от деветдесетте, Украйна винаги е била пародийна държава, търсеща политическо покровителство в чужбина, най вече във водещите страни на ЕС. Факт е, че по време на т.нар. "Майдан" европейските лидери бяха тези, които вземаха важните решения за политическото бъдеще на страната, водейки "преговори" в кабинета на Янукович. После с минските споразумение, отново европейските лидери бяха определящият фактор за разрешаване на вътрешния конфликт. После отново те решиха да въоръжават украинците за да предизвикват руснаците....

    08:05 18.08.2025

  • 69 ГанЯ

    2 1 Отговор
    Зиг Хайл

    08:05 18.08.2025

  • 70 дядото

    8 0 Отговор
    време е да спрете с тези циркове.срещи,преговори,мир- бла бла.а тежките самолети продължават да носят смъртоносни товари от юг на север през северозапада.и снощи също,прозорците звъняха.

    08:06 18.08.2025

  • 71 Абе

    6 0 Отговор
    Тези области са от години част от Руската федерация. Там имаше закони референдуми. Хората решиха сами. Няма как сега с някакво споразумение да се променя волята на хората от Донбас и Крим.

    08:07 18.08.2025

  • 72 Мерилото пак различно

    6 0 Отговор
    И САЩ влияе на Украйна и я направи зависима. За САЩ може, за Русия не може.

    08:09 18.08.2025

  • 73 помак..

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "оня с коня":

    А бе катър,ние също с делиорманците сме 1/3 от бг-то и говорим на стамбулский и носиме турецки атрибути и още чекаме леге и позитано да доот и да ни ги свалать

    08:12 18.08.2025

  • 74 резервист

    6 1 Отговор
    Добре че някой спомена Минските споразумения. Да попитам кой заяви че няма да ги спазва? Как така днес ги определяте като несправедливи, недемократични и бог знае още какви, а Германия и Франция участваха в разработването им и гарантираха изпълнението им. Само че Меркел си призна че са били само печелене на време. Защо сега обвинявате Путин в това? Кой подкокороса Зеленски да се откаже от подписаните вече Истанбулски споразумения за мир? И на кого му пука за политическата кариера на Зеленски?!

    Коментиран от #81

    08:12 18.08.2025

  • 75 Факт

    2 3 Отговор
    През цялата си история руснаците винаги са лъгали за всичко!!!

    "" "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред телевизионния канал Rete4, съобщава TeleTrader.
    Критиките й бяха насочени към изявления на Белия дом и "Даунинг стрийт"."

    08:20 18.08.2025

  • 76 болгарин..

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "факт 2":

    Точно така и после б-я заедно с руские и украини освобождават виену..България дава над три хиляди жертви за свободата на виенчани..да сте чули плондерите дека командорат преди и сега бг-тата да съобщават това нещо,а кайзерите колко години ни спираха за юръп зоната..е за това сме бгмишоци и всеки ни гази..

    08:21 18.08.2025

  • 77 Кремъл настоява

    1 1 Отговор
    за контрол върху агентите си в Украйна

    08:24 18.08.2025

  • 78 Факт

    2 3 Отговор

    До коментар #62 от "Циник":

    А що се отнася до езика в Украйна, нека всички, които ходят до морето, да се вслушат на какъв език говорят украинците. 95% говорят на най-чист руски. Ама нашите журналя-мисирки едвам говорят и български та надали разбират за какво става дума."" "" "" "


    Това са рускоезичните украинци от Източна Украйна на които руската армия унищожи рускоезичните им градове Мариупол, Бахмут, Авдеевка, Торецк, Покровск, Харков......... .
    Като видиш някой от тях гл попитай защо не е потърси спасение от войната в Русия а е дошъл в България!!!!

    08:25 18.08.2025

  • 79 Абе

    1 0 Отговор
    Украина никога не е била суверенна държава. Остана още една формална стъпка към пълното и обезличаване - членството в ЕС. От там насетне никой няма да я брои дори за държава. Става регион в ЕС, какъвто сме и ние.

    08:27 18.08.2025

  • 80 Ами знам бре центчик

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Може ли":

    Хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    08:28 18.08.2025

  • 81 Тихо дриссък!

    0 2 Отговор

    До коментар #74 от "резервист":

    Няма договор от Истанбул.

    Коментиран от #83

    08:29 18.08.2025

  • 82 Бай Ставри

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Факт":

    Явно добре работиш с Уикипедия. Добре цитираш документи, но вземи и ги прочети. Защото в тях има и условия да си независим. И ако не ги изпълняваш се случва това което се случва сега.

    08:33 18.08.2025

  • 83 Е ха нема

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Тихо дриссък!":

    Готов беше, но рошания ингилиз му взе на Зелю химикалката и нареди да се бие до последния 0kpинец..

    08:33 18.08.2025

  • 84 Хе хе...

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Единствено":

    Я, един вече се разпозна!
    Ха ха ха ха ха!
    Друг има ли?

    Коментиран от #85

    08:34 18.08.2025

  • 85 Е,да

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Хе хе...":

    Нали сме сънародници,българи,юнаци и това ни обеденява. Свещента тъпота

    08:36 18.08.2025

  • 86 Я пък тоя

    0 1 Отговор
    Че Украйна кога е имала суверенитет?

    Коментиран от #90

    08:37 18.08.2025

  • 87 Съвет

    1 0 Отговор
    Убий Путин. Спаси човечеството.

    08:38 18.08.2025

  • 88 ахаа

    0 1 Отговор
    Мисирки измислени - ще лаете, лаете още няколко месеца и ще мирясате.

    08:38 18.08.2025

  • 89 Фотограф

    0 0 Отговор
    Няма да коментирам снимката. 😁 Нека го направят други!

    08:39 18.08.2025

  • 90 То и в твоята глава НЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Я пък тоя":

    Вирее суверенитет, ама си жив

    08:39 18.08.2025

  • 91 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Принципно , няма. Ама ако в продължение на десетилетия сме упражнявали геноцид над хората в тези две области, и ако всичко това е документирано, ако всички издевателства са разследвани от журналисти и доказани, то би ли обяснил, какво да очакваме? СПА, първа линия със шезлонг, ал инклузив? А? А?

    08:41 18.08.2025

  • 92 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Че то англосаксите отдавна лишиха Бандерия от суверенитет. Още на Майдана.

    08:41 18.08.2025

  • 93 Историк

    1 0 Отговор
    Руският диктатор отдавна заяви че Украйна не трябва да съществува и от 24.02.2022 г когато вероломно я нападна, го доказва. Той продължава политиката на Сталин да я ликвидира. През 1932 г. с гладомора 4 млн.украинци бяха умъртвен. Геноцидът е очевидно средство на Русия за унищожение на една нация и т.н.българи, които са толкова освирепели от любовта си към убиеца,е най-добре да заминат при него вместо да тровят въздуха тук.

    08:44 18.08.2025

  • 94 Ъъъъъъ

    0 0 Отговор
    "Президентът на Украйна Зеленски може да прекрати войната с Русия почти веднага, ако иска, или може да продължи да се бие. Няма да има звръщане на Крим, даден от Обама (преди 12 години, без нито един изстрел), нито присъединяване на Украйна към НАТО. Някои неща никога няма да се променят"

    Доналд Тръмп

    08:44 18.08.2025

