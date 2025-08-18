Кървава стрелба в нощен клуб в Бруклин: трима убити и десет ранени

Трима души загинаха, а други десет бяха ранени при нощна стрелба в клуб в Бруклин, съобщава NBC. Загиналите са на 19, 27 и 35 години, предава News.bg.

Инцидентът е станал в Taste of the City Lounge на „Франклин Авеню“ в квартал „Краун Хайтс“. Сигналът е подаден в 3:27 ч. сутринта, като полицейски екипи са пристигнали на мястото само минути по-късно.

По предварителна информация стрелбата е избухнала след спор в препълнения клуб. Смята се, че в престрелката са участвали до четирима въоръжени мъже.

На местопроизшествието са открити 42 гилзи от 9-милиметрови и .45-калиброви оръжия, както и едно огнестрелно оръжие, чиято връзка с инцидента все още се изяснява.

Засега няма арестувани, а властите призовават гражданите да съдействат с информация. Според полицията стрелбата е свързана с бандова дейност.

Ранените са откарани в болници и са без опасност за живота.