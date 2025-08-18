Новини
Кървава стрелба в нощен клуб в Бруклин: трима убити и десет ранени

18 Август, 2025 12:22 562 4

Полицията разследва инцидента като бандово нападение; извършителите все още не са задържани

Кървава стрелба в нощен клуб в Бруклин: трима убити и десет ранени - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Трима души загинаха, а други десет бяха ранени при нощна стрелба в клуб в Бруклин, съобщава NBC. Загиналите са на 19, 27 и 35 години, предава News.bg.

Инцидентът е станал в Taste of the City Lounge на „Франклин Авеню“ в квартал „Краун Хайтс“. Сигналът е подаден в 3:27 ч. сутринта, като полицейски екипи са пристигнали на мястото само минути по-късно.

По предварителна информация стрелбата е избухнала след спор в препълнения клуб. Смята се, че в престрелката са участвали до четирима въоръжени мъже.

На местопроизшествието са открити 42 гилзи от 9-милиметрови и .45-калиброви оръжия, както и едно огнестрелно оръжие, чиято връзка с инцидента все още се изяснява.

Засега няма арестувани, а властите призовават гражданите да съдействат с информация. Според полицията стрелбата е свързана с бандова дейност.

Ранените са откарани в болници и са без опасност за живота.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    4 1 Отговор
    Това са си културни особености на американците ! Както в Перник се бият , в САЩ стрелят !!!

    12:24 18.08.2025

  • 2 гост

    4 0 Отговор
    Тези биха българския рекорд за жертви на ден. Разликата е, че тук се избиваме в катастрофи, а в САЩ с огнестрелно оръжие!

    12:24 18.08.2025

  • 3 Прокопи

    0 0 Отговор
    И за кво беше цялата статия ?Те хората нищо им няма само малко ранени били !

    12:28 18.08.2025

  • 4 писарке

    1 0 Отговор
    вчера ни го цъкнахте
    дименция ли е

    12:31 18.08.2025