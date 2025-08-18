Австралия анулира визата на израелски депутат заради изказвания срещу палестинската държавност

Австралия анулира визата на израелския депутат Симха Ротман от управляващата коалиция на премиера Бенямин Нетаняху. Ротман, който се противопоставя на създаването на палестинска държава и призовава за анексиране на окупирания Западен бряг, трябваше да посети Сидни и Мелбърн този месец по покана на местна консервативна еврейска организация, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

Австралия е сред страните, които следващия месец ще признаят палестинската държава, решение, което Ротман нарече „тежка грешка и огромна награда за Хамас и за терора“.

По думите му визата е била анулирана заради изказвания, сметнати от австралийското правителство за подстрекателски, включително твърдението, че палестинската държавност ще доведе до унищожаването на Израел, и настояването за израелски суверенитет над Западния бряг. „Нищо от това, което казах, не се различава от позициите на огромното мнозинство в Израел и на правителството“, заяви Ротман.

Министърът на вътрешните работи на Австралия Тони Бърк коментира, че страната заема твърда позиция срещу опитите за разпространяване на омраза и разделение. „Всеки, който идва с подобни послания, не е добре дошъл. Австралия ще бъде страна, в която всеки може да бъде и да се чувства в безопасност“, подчерта той, без да навлиза в конкретни детайли за случая.

Ротман, който председателства парламентарна комисия по съдебни въпроси, беше поканен от Австралийската еврейска асоциация. Според изпълнителния ѝ директор Робърт Грегъри целта на визитата е била да покаже солидарност с еврейската общност в Австралия, която е изправена пред вълна от антисемитизъм, както и да се срещне с жертви на такива прояви.