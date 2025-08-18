Новини
Свят »
Израел »
Австралия анулира визата на израелски депутат заради изказвания срещу палестинската държавност

Австралия анулира визата на израелски депутат заради изказвания срещу палестинската държавност

18 Август, 2025 13:58 495 1

  • австралия-
  • израел-
  • палестинска държава

Симха Ротман определи решението като "награда за Хамас", а Канбера заяви, че не допуска речи на омраза и разделение

Австралия анулира визата на израелски депутат заради изказвания срещу палестинската държавност - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Австралия анулира визата на израелския депутат Симха Ротман от управляващата коалиция на премиера Бенямин Нетаняху. Ротман, който се противопоставя на създаването на палестинска държава и призовава за анексиране на окупирания Западен бряг, трябваше да посети Сидни и Мелбърн този месец по покана на местна консервативна еврейска организация, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

Австралия е сред страните, които следващия месец ще признаят палестинската държава, решение, което Ротман нарече „тежка грешка и огромна награда за Хамас и за терора“.

По думите му визата е била анулирана заради изказвания, сметнати от австралийското правителство за подстрекателски, включително твърдението, че палестинската държавност ще доведе до унищожаването на Израел, и настояването за израелски суверенитет над Западния бряг. „Нищо от това, което казах, не се различава от позициите на огромното мнозинство в Израел и на правителството“, заяви Ротман.

Министърът на вътрешните работи на Австралия Тони Бърк коментира, че страната заема твърда позиция срещу опитите за разпространяване на омраза и разделение. „Всеки, който идва с подобни послания, не е добре дошъл. Австралия ще бъде страна, в която всеки може да бъде и да се чувства в безопасност“, подчерта той, без да навлиза в конкретни детайли за случая.

Ротман, който председателства парламентарна комисия по съдебни въпроси, беше поканен от Австралийската еврейска асоциация. Според изпълнителния ѝ директор Робърт Грегъри целта на визитата е била да покаже солидарност с еврейската общност в Австралия, която е изправена пред вълна от антисемитизъм, както и да се срещне с жертви на такива прояви.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    БРАВО! ДАНО И СКОРО И У НАС ТАКА!

    14:13 18.08.2025