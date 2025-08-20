Жена загина при руски обстрел на град Никопол

Една жена бе убита при руски артилерийски обстрел по югоизточния украински индустриален град Никопол, написа тази нощ в "Телеграм" управителят на Днепропетровска област Сергий Лисак.

При атаката има и една ранена жена. Нанесени щети по пететажна жилищна сграда, пише още в изявлението на областния управител

Никопол се намира на контролираната от Украйна страна на река Днепър, срещу окупираната от Русия Запорожка АЕЦ.

Над 20 руски дрона атакуваха украинския крайдунавски град Измаил от акваторията на Черно море, съобщават в местни канали в приложението "Телеграм".

Има данни за поразени цели в града.

Руски дронове летяха и към градовете Килия, Вилково, Татарбунари.

Местните власти власти призоваваха жителите незабавно да се укрият

Въздушната тревогата бе обявена в 22:49 ч. местно (и българско) време.

Одеса бе атакувана снощи с балистични ракети от акваторията на Черно море, съобщи кметът на града Геннадий Труханов в приложението "Телеграм".

Регионалните власти призоваваха жителите на Одеса незабавно да се укрият в бомбоубежищата.

Тревогата бе обявена в 21:53 ч. местно време (и българско).

Местните канали в "Телеграм" съобщиха за поразени цели и избухнал пожар.