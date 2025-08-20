Съединените щати продават оръжия на европейски страни, които след това се продават на Украйна, с 10% надценка. Това заяви в интервю за Fox News министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

„Мисля, че президентът Тръмп е много бдителен в момента. Ние продаваме оръжия на европейци, които след това ги продават на украинци, а президентът Тръмп взема 10% надценка върху оръжията, така че може би тези 10% ще покрият разходите за въздушно прикритие“, каза той, отговаряйки на въпрос на журналист дали американските данъкоплатци биха платили за въздушно прикритие, което американските военни биха могли да осигурят на европейските страни в Украйна, ако бъде постигнато такова споразумение.

Бесент не изключи възможността тристранна среща на върха между Русия, Съединените щати и Украйна да се проведе в столицата на Унгария.

„Възможно. Но първо трябва да видим как ще протече двустранната среща между Путин и Зеленски“, каза той.

Белият дом разглежда Унгария и Швейцария като възможни места за бъдеща среща между руския и украинския президент, както и за последваща тристранна среща на върха с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи CNN, позовавайки се на трима служители на президентството.

Според един от тях, президентът на САЩ лично е обсъдил възможността за провеждане на срещата в Будапеща в скорошен телефонен разговор с унгарския премиер Виктор Орбан, който „е съюзник както на Тръмп, така и на Путин“.

Източниците подчертаха, че все още не е взето окончателно решение и че се обсъждат различни варианти. Един от служителите отбеляза, че планирането на тристранната среща на върха е било отложено, след като Тръмп обяви, че Путин и Зеленски ще трябва да се срещнат първо.

Тръмп се е обадил в понеделник на унгарския премиер Виктор Орбан и унгарската страна е изразила интерес да бъде домакин на разговори между руския президент Владимир Путин и Владимир Зеленски, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Според агенцията разговорът се е състоял няколко часа след срещата на Тръмп с европейските лидери и Зеленски в Белия дом. Агенцията все още не е предоставила информация за реакцията на Тръмп на предложението на Будапеща.

Унгария многократно е изразявала готовност да предостави територията си за разговори за уреждане на украинския конфликт. Премиерът Виктор Орбан е бил за мирно прекратяване на конфликта от самото начало. Унгарският лидер многократно е потвърждавал това на срещи с Путин, Тръмп и Зеленски.

„Унгария остава готова да окаже всякаква помощ, за да улесни постигането на споразумение чрез преговори“, написа политическият съветник и съименник на премиера Балаш Орбан във Facebook.

В същото време Унгария, като член на Европейския съюз, официално е класифицирана от Русия като неприятелска страна. През последните години тя беше принудена да гласува в подкрепа на всички пакети от санкции, въпреки че призова Брюксел да ги отмени. Унгария също е член на НАТО, но има специална политика спрямо Украйна, като отказва да предоставя военна помощ на тази страна и да ѝ доставя оръжия. Това значително навреди на отношенията между Будапеща и Киев.

Междувременно доставките на петрол от Русия за Унгария, които бяха спрени след удара на украинските въоръжени сили по нефтопровода „Дружба“, бяха възобновени. Това обяви унгарският външен министър Петер Сиярто след телефонен разговор с първия заместник-министър на енергетиката на Русия Павел Сорокин.

Той припомни, че в нощта на 18 август Украйна е извършила удар с дрон по инфраструктурата на нефтопровода „Дружба“, която е трябвало да бъде ремонтирана от руски специалисти. Те са завършили тази работа и „доставките на петрол за Унгария бяха възобновени“, отбеляза ръководителят на външното министерство. „Току-що благодарих на първия заместник-министър на енергетиката на Русия Павел Сорокин за бързото отстраняване на щетите, причинени от атаката“, написа Сиярто на страницата си във Facebook.

„Очакваме Украйна да не извършва нови атаки срещу тръбопровода, който е критично важен за енергоснабдяването на страната ни. Това не е нашата война, оставете ни на мира!“ - добави министърът.