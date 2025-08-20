Престъплението срещу руската журналистка и политолог Дария Дугина няма давност, виновните за извършването му ще бъдат открити и ще понесат неизбежно наказание. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова.
„Преди три години терористична атака, организирана от украинските специални служби, отне живота на руската журналистка, публицистка и обществена личност Дария Дугина (Платонова). Престъплението срещу Дария Дугина няма давност. Виновните за извършването му ще бъдат открити и ще понесат неизбежно наказание“, отбеляза дипломатът.
Както подчерта Захарова, нито западните държави, нито специализираните международни структури, подчинени на тях, реагираха на това убийство, както и на други престъпления на украински националисти срещу журналисти и военни кореспонденти.
Тя допълни, че "киевският режим продължава да изкоренява несъгласието" и преследва представители на руската медийна сфера, използвайки покровителството на своите куратори.
„Ние почитаме подвига на всички медийни работници, загинали при изпълнение на служебния си дълг, и ще направим всичко, за да подведем под отговорност виновните за извършването на тези зверства“, добави Захарова.
Според представителя на дипломатическото ведомство, съдбата на Дугина се е превърнала за много хора в символ на служба на родината, безкористност и вярност към идеалите. В Русия и извън нея паметта за Дария и нейното наследство се съхраняват, подчерта Захарова.
„Книгите ѝ се издават в големи тиражи, реализират се множество инициативи и проекти, включително международната младежка награда „Руски рубеж“, обществена награда - медал „За вярност към руския свят и традиционните ценности“. Улици на руски градове са кръстени на Дария Дугина, а нейният образ е увековечен върху мемориални стенописи и паметни знаци. Тази година в парк „Захарово“ в градския квартал Одинцово в Москва е издигнат паметник на смелата журналистка от скулптора Д. Александров“, заяви официалният представител на руското външно министерство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абсурдистан
05:20 20.08.2025
2 Мисля си
05:26 20.08.2025
3 оня с коня
05:31 20.08.2025
4 Шико
05:36 20.08.2025
5 Антиватник
Коментиран от #8
05:40 20.08.2025
6 Според мен
05:42 20.08.2025
7 Маша
05:42 20.08.2025
8 Фесебе
До коментар #5 от "Антиватник":Целта беше баща и,но той в последния момент,сменил колите ....
05:45 20.08.2025
9 Доктор
06:07 20.08.2025
10 Факт
06:18 20.08.2025