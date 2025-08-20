Новини
Свят »
Русия »
Захарова: Престъплението срещу Дария Дугина няма давност

Захарова: Престъплението срещу Дария Дугина няма давност

20 Август, 2025 05:05, обновена 20 Август, 2025 05:11 817 10

  • дария дугина-
  • мария захарова-
  • престъпление-
  • наказание-
  • русия-
  • украйна-
  • убийство

Виновните ще бъдат открити и ще понесат неизбежно наказание, заяви официалният говорител на МВнР на Русия

Захарова: Престъплението срещу Дария Дугина няма давност - 1
Александър и Дария Дугини, Снимка: ВКонтакте
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Престъплението срещу руската журналистка и политолог Дария Дугина няма давност, виновните за извършването му ще бъдат открити и ще понесат неизбежно наказание. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова.

„Преди три години терористична атака, организирана от украинските специални служби, отне живота на руската журналистка, публицистка и обществена личност Дария Дугина (Платонова). Престъплението срещу Дария Дугина няма давност. Виновните за извършването му ще бъдат открити и ще понесат неизбежно наказание“, отбеляза дипломатът.

Както подчерта Захарова, нито западните държави, нито специализираните международни структури, подчинени на тях, реагираха на това убийство, както и на други престъпления на украински националисти срещу журналисти и военни кореспонденти.

Тя допълни, че "киевският режим продължава да изкоренява несъгласието" и преследва представители на руската медийна сфера, използвайки покровителството на своите куратори.

„Ние почитаме подвига на всички медийни работници, загинали при изпълнение на служебния си дълг, и ще направим всичко, за да подведем под отговорност виновните за извършването на тези зверства“, добави Захарова.

Според представителя на дипломатическото ведомство, съдбата на Дугина се е превърнала за много хора в символ на служба на родината, безкористност и вярност към идеалите. В Русия и извън нея паметта за Дария и нейното наследство се съхраняват, подчерта Захарова.

„Книгите ѝ се издават в големи тиражи, реализират се множество инициативи и проекти, включително международната младежка награда „Руски рубеж“, обществена награда - медал „За вярност към руския свят и традиционните ценности“. Улици на руски градове са кръстени на Дария Дугина, а нейният образ е увековечен върху мемориални стенописи и паметни знаци. Тази година в парк „Захарово“ в градския квартал Одинцово в Москва е издигнат паметник на смелата журналистка от скулптора Д. Александров“, заяви официалният представител на руското външно министерство.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абсурдистан

    9 10 Отговор
    Не одобрявам този род атентати, но орките имат милион престъпления в Украйня. Имат и диверсии и опити за убийства и у нас. Убиха и 239 напълно невинни от полета на малайзийските авиолинии. Никой не може да победи кремълските нацисти по убийства.

    05:20 20.08.2025

  • 2 Мисля си

    8 8 Отговор
    Дали на тази и медведя им остава време да отрезнеят.Постоянно се наливат и плещят без задръжки,небивалици,каквито може да имислят само пияни или празни пичонки.

    05:26 20.08.2025

  • 3 оня с коня

    4 10 Отговор
    Захарова обяснява че Русия стреля по всичко що мърда в Украйна ЕДИНСТВЕНО за да отмъсти за Дугина.

    05:31 20.08.2025

  • 4 Шико

    4 9 Отговор
    За идеолог на убийци никой не скърби, " руският супер етнос" отиде на правилното място!

    05:36 20.08.2025

  • 5 Антиватник

    2 6 Отговор
    Таз що са я взривили?

    Коментиран от #8

    05:40 20.08.2025

  • 6 Според мен

    3 7 Отговор
    Пуяната Мара може да последва Дугина в Отвъдното.

    05:42 20.08.2025

  • 7 Маша

    2 2 Отговор
    Както и твоите !

    05:42 20.08.2025

  • 8 Фесебе

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Антиватник":

    Целта беше баща и,но той в последния момент,сменил колите ....

    05:45 20.08.2025

  • 9 Доктор

    1 2 Отговор
    Маша и Митето са неизлечими. Алкохолът не прощава...

    06:07 20.08.2025

  • 10 Факт

    2 1 Отговор
    Всеки сам си избира приятелите!

    06:18 20.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания