Престъплението срещу руската журналистка и политолог Дария Дугина няма давност, виновните за извършването му ще бъдат открити и ще понесат неизбежно наказание. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова.

„Преди три години терористична атака, организирана от украинските специални служби, отне живота на руската журналистка, публицистка и обществена личност Дария Дугина (Платонова). Престъплението срещу Дария Дугина няма давност. Виновните за извършването му ще бъдат открити и ще понесат неизбежно наказание“, отбеляза дипломатът.

Както подчерта Захарова, нито западните държави, нито специализираните международни структури, подчинени на тях, реагираха на това убийство, както и на други престъпления на украински националисти срещу журналисти и военни кореспонденти.

Тя допълни, че "киевският режим продължава да изкоренява несъгласието" и преследва представители на руската медийна сфера, използвайки покровителството на своите куратори.

„Ние почитаме подвига на всички медийни работници, загинали при изпълнение на служебния си дълг, и ще направим всичко, за да подведем под отговорност виновните за извършването на тези зверства“, добави Захарова.

Според представителя на дипломатическото ведомство, съдбата на Дугина се е превърнала за много хора в символ на служба на родината, безкористност и вярност към идеалите. В Русия и извън нея паметта за Дария и нейното наследство се съхраняват, подчерта Захарова.

„Книгите ѝ се издават в големи тиражи, реализират се множество инициативи и проекти, включително международната младежка награда „Руски рубеж“, обществена награда - медал „За вярност към руския свят и традиционните ценности“. Улици на руски градове са кръстени на Дария Дугина, а нейният образ е увековечен върху мемориални стенописи и паметни знаци. Тази година в парк „Захарово“ в градския квартал Одинцово в Москва е издигнат паметник на смелата журналистка от скулптора Д. Александров“, заяви официалният представител на руското външно министерство.