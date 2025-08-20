Новини
Австралийският премиер отвърна дипломатично на атаките на Нетаняху

20 Август, 2025 09:20

Решението на Канбера за признаване на палестинска държава задълбочи напрежението между Австралия и Израел

Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви в сряда, че подхожда с уважение към лидерите на други държави, след като израелският му колега Бенямин Нетаняху го нападна заради решението на Австралия да подкрепи признаването на палестинска държава, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

„Не приемам тези неща лично, общувам с хората дипломатично. Той е отправял подобни критики и към други лидери“, каза Албанезе на брифинг за медиите.

Личната атака на Нетаняху допълнително обтегна отношенията между двете страни, които вече се влошиха, след като миналата седмица Австралия обяви, че ще подкрепи условното признаване на палестинска държава на предстоящото заседание на Общото събрание на ООН през септември.

„Историята ще запомни Албанезе такъв, какъвто е: слаб политик, който предаде Израел и изостави австралийските евреи“, написа Нетаняху във вторник в публикация в X.

По думите на Албанезе той е информирал израелския премиер за позицията на Австралия още преди официалното обявяване на решението:
„По това време дадох на премиера Нетаняху ясна индикация за моята гледна точка и тази на Австралия занапред, както и за посоката, в която се движим. Дадох му възможност да представи своето политическо виждане.“

Напрежението се засили и след като Израел отмени визите на австралийски дипломати за Палестинската администрация. Мярката дойде в отговор на решението на австралийското лейбъристко правителство да анулира визата на израелски законодател заради изявления, определени като подстрекателски.

Израел е изправен пред растящ международен натиск заради военната офанзива в ивицата Газа, която доведе до хиляди жертви сред цивилното население и предизвика хуманитарна катастрофа, оставяйки мнозинството от жителите на територията без дом.

Офанзивата започна преди близо две години, след нападението на бойци на Хамас в Южен Израел, при което бяха убити около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници.


Австралия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хмм

    4 0 Отговор
    не е съвсем дипломатично, на твърдението, че е слаб политик, австралийският премиер е отговорил, че силата не се определя от това колко хора ще взривиш

    09:31 20.08.2025

  • 2 Спрете глупости да пишете

    6 1 Отговор
    "Офанзивата" НЕ е започнала преди близо две години, след нападението на бойци на Хамас в Южен Израел, при което бяха убити около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници. Геноцида и окупацията на Израел не е спирала от 1948 г. След 1967 стана ежедневие и многократно е обявявана за апартейд, което е другата дефиниция за геноцид

    09:50 20.08.2025

  • 3 Албанезе просто реагира

    4 1 Отговор
    На обществените настроения и се мъчи да оцелее като политик. Още преди около две години имаше референдум за изселването на всички израелци от Австралия и след като достигна милион и 350 хиляди подписа беше обявен за незаконен.... Стотици много хилядни протести в защита на палестинците имаше навсякъде в Австралия

    09:54 20.08.2025

