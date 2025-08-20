Австралийският премиер отвърна дипломатично на атаките на Нетаняху

Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви в сряда, че подхожда с уважение към лидерите на други държави, след като израелският му колега Бенямин Нетаняху го нападна заради решението на Австралия да подкрепи признаването на палестинска държава, предава Ройтерс, цитирана от News.bg.

„Не приемам тези неща лично, общувам с хората дипломатично. Той е отправял подобни критики и към други лидери“, каза Албанезе на брифинг за медиите.

Личната атака на Нетаняху допълнително обтегна отношенията между двете страни, които вече се влошиха, след като миналата седмица Австралия обяви, че ще подкрепи условното признаване на палестинска държава на предстоящото заседание на Общото събрание на ООН през септември.

„Историята ще запомни Албанезе такъв, какъвто е: слаб политик, който предаде Израел и изостави австралийските евреи“, написа Нетаняху във вторник в публикация в X.

По думите на Албанезе той е информирал израелския премиер за позицията на Австралия още преди официалното обявяване на решението:

„По това време дадох на премиера Нетаняху ясна индикация за моята гледна точка и тази на Австралия занапред, както и за посоката, в която се движим. Дадох му възможност да представи своето политическо виждане.“

Напрежението се засили и след като Израел отмени визите на австралийски дипломати за Палестинската администрация. Мярката дойде в отговор на решението на австралийското лейбъристко правителство да анулира визата на израелски законодател заради изявления, определени като подстрекателски.

Израел е изправен пред растящ международен натиск заради военната офанзива в ивицата Газа, която доведе до хиляди жертви сред цивилното население и предизвика хуманитарна катастрофа, оставяйки мнозинството от жителите на територията без дом.

Офанзивата започна преди близо две години, след нападението на бойци на Хамас в Южен Израел, при което бяха убити около 1200 души, а 251 бяха взети за заложници.