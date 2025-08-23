Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), подобно на войските на Вермахта по време на Великата отечествена война, се ръководят от принципите на мизантропията. Като цяло, както преди 82 години, по време на поражението на фашистите в битката при Курск, силите на Въоръжените сили на Руската федерация се противопоставят на "силите на дявола“, смята заместник-началникът на Главното военно-политическо управление на Въоръжените сили на Руската федерация, командир на специалните части "Ахмат“ на Министерството на отбраната на Руската федерация, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
"Вероятно можем да направим аналогия между войските на Вермахта, нацистка Германия, които се сражаваха срещу Съветския съюз през Втората световна война, и войските, които се сражават срещу нас днес. Единствената разлика е, че днес срещу нас се сражават нашите братя, които са в нетрезво състояние и имат психология, която вече е напълно идентична с психологията, която са имали войските на нацистка Германия. Е, ясно е, че и двамата се ръководят от едни и същи принципи на човек на омразата“, смята Алаудинов.
Той посочва, че Въоръжените сили на Украйна носят смърт на жени, деца и възрастни хора.
"Да, ние разбираме, че чрез украинския народ днес блокът НАТО се сражава срещу нас, който наричаме армията на Антихриста Даджал. Както някога, така и днес се изправяме срещу това голямо зло и сме уверени, че Бог ни пази, Бог ни води към победа“, уверен е той.
На 23 август Русия ежегодно отбелязва Деня на победата на нацистките войски от съветските войски в битката при Курск.
В Москва пак сравниха ВСУ с фашистите
23 Август, 2025 15:15 752 83
Алаудинов посочва, че Въоръжените сили на Украйна носят смърт на жени, деца и възрастни хора
Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), подобно на войските на Вермахта по време на Великата отечествена война, се ръководят от принципите на мизантропията. Като цяло, както преди 82 години, по време на поражението на фашистите в битката при Курск, силите на Въоръжените сили на Руската федерация се противопоставят на "силите на дявола“, смята заместник-началникът на Главното военно-политическо управление на Въоръжените сили на Руската федерация, командир на специалните части "Ахмат“ на Министерството на отбраната на Руската федерация, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзегун
15:16 23.08.2025
2 Чуй чуй
Коментиран от #63, #78
15:17 23.08.2025
3 Да,бе
15:17 23.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Кривоверен алкаш
15:18 23.08.2025
6 Фашаги, сър
15:18 23.08.2025
7 Злобното Джуджи
Коментиран от #21, #31
15:20 23.08.2025
8 Между Хит лер и Ху. ЙЛО
Факт
Z иг Х ако ху--- ЙЛО
Коментиран от #10, #26, #48
15:20 23.08.2025
9 Бен Вафлек
Коментиран от #39
15:20 23.08.2025
10 Възрожденец
До коментар #8 от "Между Хит лер и Ху. ЙЛО":Спор няма!
15:21 23.08.2025
11 Дзегун
15:21 23.08.2025
12 Руската шизофрения
15:21 23.08.2025
13 Бен Вафлек
15:21 23.08.2025
14 Честита победа
15:22 23.08.2025
15 Зеления
след Неизпълнение на бойна мисия, съобщава "Киев пост".
Пилотът - майор Сергий Бондар, роден през 1979 г., е загинал напразно!
Коментиран от #77
15:23 23.08.2025
16 Тактиката отдавна е ясна
Коментиран от #38
15:23 23.08.2025
17 Нормално
15:23 23.08.2025
18 След неочакваната,
Коментиран от #49
15:24 23.08.2025
19 Още им държи влага на рушляка
15:24 23.08.2025
20 Злобното Джуджи
А какво руснаците Рамзан Рачиболизада и Джанибек Шухранов ? 😄
15:24 23.08.2025
21 центаджия..
До коментар #7 от "Злобното Джуджи":А пък дуземния шизоджуджак,пак е излезнал от страниците на мъртвите души на гогол..
Коментиран от #59
15:24 23.08.2025
22 Другарю П,
15:25 23.08.2025
23 Чий
15:25 23.08.2025
24 ТОЧНО ТАКА...!
15:25 23.08.2025
25 Играч
Коментиран от #41, #43, #64
15:25 23.08.2025
26 Възраждане
До коментар #8 от "Между Хит лер и Ху. ЙЛО":Не само знамето,..Георгиевската Лента също е на Власов от ВСВ! Драстичните Z, V ...ТОЖЕ са на Адолф!
15:25 23.08.2025
27 ОПАААА ДЖУДЖАК
АЙДЕ ДЖУДЖАК
СЕГА Е МОМЕНТА
А Й ПОМНИ ДУМИТЕ НА МАЙКА СИ ДО КАТО ТЕ СРЕСЕЮВАШЕ
НЕ Е КВАДРАТНА МИЛО НЕ Е КВАДРАТНА
КАТО НА СЛАТИНСКИ НАПРИМЕР
15:25 23.08.2025
28 Факт
15:26 23.08.2025
29 Хайо
15:26 23.08.2025
30 Горбачов
15:26 23.08.2025
31 Злобната Зелка
До коментар #7 от "Злобното Джуджи":Два дня и Кримский мост упал, така ли ? 😁
15:27 23.08.2025
32 Факт
15:27 23.08.2025
33 вие във факти
15:27 23.08.2025
34 Ами
15:28 23.08.2025
35 Обективен
15:28 23.08.2025
36 Бензинджия
15:28 23.08.2025
37 Накратко
Коментиран от #47
15:28 23.08.2025
38 шулер..
До коментар #16 от "Тактиката отдавна е ясна":Аман от карлуковци пуснати за уйкендо..земите и селищата в бандерско-създадени от великите екатерина и петър принедлежат на масква
Коментиран от #68, #81
15:28 23.08.2025
39 Вафла Бенек
До коментар #9 от "Бен Вафлек":в КiiФ са напълно изтрещели...!
Носят фашистки свастики,а уж не били фашисти...?!?!
15:29 23.08.2025
40 Хаха
15:29 23.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 лапти алладина
Коментиран от #55
15:29 23.08.2025
43 чекисть..
До коментар #25 от "Играч":Сън сънувах,сън бг.бандерски сънувах
Коментиран от #46
15:30 23.08.2025
44 нцъ
До коментар #41 от "НА КВО ИГРАЕШ БЕ":с ма муля ти.на гокун
15:31 23.08.2025
45 Така е! ☝️
15:31 23.08.2025
46 кгбт+
До коментар #43 от "чекисть..":сънува здрави и прави кауказци
15:32 23.08.2025
47 Е да,ама не се учат от грешките си ...?!
До коментар #37 от "Накратко":Не знам...м@лоумни ли са...,що ли...?!
То не бе Наполеон...,то не бе Хитлер...,то не бе Курск и то на два пъти...-
...презВСВ и сега...!
Коментиран от #52
15:32 23.08.2025
48 жълтопаветен
До коментар #8 от "Между Хит лер и Ху. ЙЛО":я не обиждай чичо Адолф 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
15:33 23.08.2025
49 0+0=0
До коментар #18 от "След неочакваната,":Пропагандата се и свършила добре работата. Вече си вербуван, скоро и центове ще заработваш.
15:33 23.08.2025
50 Никой обаче
15:33 23.08.2025
51 И днес Русия
Коментиран от #56, #67
15:34 23.08.2025
52 рибките от Цусима
До коментар #47 от "Е да,ама не се учат от грешките си ...?!":поzдравяват оркската федеразция
Коментиран от #62
15:34 23.08.2025
53 Уса
Коментиран от #57, #79
15:34 23.08.2025
54 Ми точно
15:34 23.08.2025
55 хикочко..
До коментар #42 от "лапти алладина":Помака винаги си остава помак..на него все някой му е виновен-че еподкастрен и оди с турецки принедлежности
Коментиран от #61
15:35 23.08.2025
56 движуха!
До коментар #51 от "И днес Русия":как они любят
Коментиран от #72
15:35 23.08.2025
57 муса
До коментар #53 от "Уса":а тебе боктан гьотvepeн
15:35 23.08.2025
58 Бен Вафлек
Коментиран от #66
15:35 23.08.2025
59 Той и без това жужака...
До коментар #21 от "центаджия..":...като наш Бочко-една книга е прочел-,,Идиот"-на Гогол...!
И постоянно ни се хвальоти с това...😝😂🤣!
15:36 23.08.2025
60 Уникално точно сравнение
Коментиран от #65
15:36 23.08.2025
61 б@лх@рин
До коментар #55 от "хикочко..":обичаш анадолската тройка с анадолски карабини
Коментиран от #75
15:37 23.08.2025
62 маке..
До коментар #52 от "рибките от Цусима":Жълтурковците куджа има да сънуват курилите,а кремля там лови най вкусния кралски камчатски краб хи хи
Коментиран от #69
15:37 23.08.2025
63 Хахахаха
До коментар #2 от "Чуй чуй":Е, нали украинците са руско говорящите които уж путлера асвабаждава? Половината ВСУ са руско говорящи, за които путлера твърди че асвабаждава, а Донбас са руско говорящи, там здрав град след рашите не е останал. Това ли е асвабаждението, копейки?
15:38 23.08.2025
64 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #25 от "Играч":"Путин не си изигра картите добре. Сега Тръмп ще залее Зелиния с далекобойни американски ракети."
Путин не е картоиграч. Покера го играе Тръмп. Путин е шахматист. Има поне 3 хода подготвени, докато Тръмп импровизира и блъфира. Просто няма карти! Това обаче не му пречи да уволни шефа на военното разузнаване, чиято първоначална оценка за щетите, наненсени на иранската ядрена програма не съвпадна с мнението на Нетаняху по въпроса....И на Тръмп де. Генерал-лейтенант Джефри Круз вече няма да бъде ръководител на Агенцията за военно разузнаване на САЩ, според източници, пожелали анонимност.
15:38 23.08.2025
65 Паладин
До коментар #60 от "Уникално точно сравнение":ще те пратя при твоя атец иблиса.
Екстерминатус !!!
Коментиран от #83
15:38 23.08.2025
66 ТАКА ЛИ ВЕ...?!
До коментар #58 от "Бен Вафлек":А властта на Зеленски защо позволява и даже толерира фашистки сборища в центъра на Киев,с развети знамена ,с пречупени кръстове...?!
Това може да се случи само във Фашистка Държава...!
Коментиран от #74
15:39 23.08.2025
67 Явно има
До коментар #51 от "И днес Русия":севернокорейци опиянени от свободата в РФ, интернета, пълните магазини и хорошите девушки. Не им се тръгва от този рай и затова по заръка на Кимчо ги бомбят.
15:39 23.08.2025
68 Бечо
До коментар #38 от "шулер..":Ти си карлуковец. По твоята логика България трябва да се върне на османската империя. Но вече няма османска империя. Както няма и руска империя. Има международно право, което руската фашистка държава наруши и ще си носи последствията.
15:39 23.08.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ха ха ха
15:41 23.08.2025
71 Факт
15:41 23.08.2025
72 Какво е това...-
До коментар #56 от "движуха!":...,,движуха"...?!
Коментиран от #80
15:41 23.08.2025
73 Eлементарно
15:41 23.08.2025
74 гьотлак
До коментар #66 от "ТАКА ЛИ ВЕ...?!":рюзсгите маршове кво са ? а небутерброда и рогозкин на ичка ти маена ли се разхождаха
15:43 23.08.2025
75 хикочко..
До коментар #61 от "б@лх@рин":Завалийте шалвараджий..станаа шизита от чакане на леге и позитано за да им свалат турецките атрибути
15:43 23.08.2025
76 Един
15:43 23.08.2025
77 Ами така става ..!
До коментар #15 от "Зеления":Като е бягал от час във Военното Училище,когато са учили как се прави заход при кацане...!
Смърт,без причина-няма...!
15:43 23.08.2025
78 орк
До коментар #2 от "Чуй чуй":това си е фашистко твърдение
15:44 23.08.2025
79 Ти още ли не си разбрал,
До коментар #53 от "Уса":че тия по морето, а и в САЩ и ЕС са украинци само по паспорт? Повечето, да не кажа всички са бежанци от вече завладяните от путин територии и са със руско самосъзнание. Бягат от руската мобилизация и се правят на украинци заради помощите и привилегиите. Говорят помежду си на руски, ненавиждат Зеленски и нарочно се държат нагло и нахално за да компрометират малкото истински украинци както правят нашите цигани в чужбина представяйки се за българи.
15:44 23.08.2025
80 питай
До коментар #72 от "Какво е това...-":пукин.негов лаф е
15:44 23.08.2025
81 Ъъъъъъъъъ
До коментар #38 от "шулер..":"...земите и селищата в бандерско-създадени от великите екатерина и петър принедлежат на масква"
Не само на Москва/Русия. Украйна няма "собственост". Земята, на която е създадена тази държава е на Русия, Полша, Унгария и Румъния. Няма украинска земя. Това е територия, а не държава. Няма и език. Има някаква шльокавица между руски и полски. И тук-там някоя унгарска дума....Абе Македония.😂
15:45 23.08.2025
82 НАПОМНЯНЕ :
15:45 23.08.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.