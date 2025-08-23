Новини
Свят »
Русия »
В Москва пак сравниха ВСУ с фашистите
  Тема: Украйна

В Москва пак сравниха ВСУ с фашистите

23 Август, 2025 15:15 752 83

  • русия-
  • украйна-
  • курск-
  • азов-
  • апти алаудинов

Алаудинов посочва, че Въоръжените сили на Украйна носят смърт на жени, деца и възрастни хора

В Москва пак сравниха ВСУ с фашистите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), подобно на войските на Вермахта по време на Великата отечествена война, се ръководят от принципите на мизантропията. Като цяло, както преди 82 години, по време на поражението на фашистите в битката при Курск, силите на Въоръжените сили на Руската федерация се противопоставят на "силите на дявола“, смята заместник-началникът на Главното военно-политическо управление на Въоръжените сили на Руската федерация, командир на специалните части "Ахмат“ на Министерството на отбраната на Руската федерация, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

"Вероятно можем да направим аналогия между войските на Вермахта, нацистка Германия, които се сражаваха срещу Съветския съюз през Втората световна война, и войските, които се сражават срещу нас днес. Единствената разлика е, че днес срещу нас се сражават нашите братя, които са в нетрезво състояние и имат психология, която вече е напълно идентична с психологията, която са имали войските на нацистка Германия. Е, ясно е, че и двамата се ръководят от едни и същи принципи на човек на омразата“, смята Алаудинов.

Той посочва, че Въоръжените сили на Украйна носят смърт на жени, деца и възрастни хора.

"Да, ние разбираме, че чрез украинския народ днес блокът НАТО се сражава срещу нас, който наричаме армията на Антихриста Даджал. Както някога, така и днес се изправяме срещу това голямо зло и сме уверени, че Бог ни пази, Бог ни води към победа“, уверен е той.

На 23 август Русия ежегодно отбелязва Деня на победата на нацистките войски от съветските войски в битката при Курск.

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзегун

    4 2 Отговор
    Хайде, юруш!!!

    15:16 23.08.2025

  • 2 Чуй чуй

    25 19 Отговор
    Вярно е. Укрите са фашаги. Точка.

    Коментиран от #63, #78

    15:17 23.08.2025

  • 3 Да,бе

    12 7 Отговор
    ВСУ са майка Тереза,Ганди и Далай лама в едно...Ама наобратно.

    15:17 23.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кривоверен алкаш

    4 8 Отговор
    Стадото трябва да се къпе ежедневно...3943

    15:18 23.08.2025

  • 6 Фашаги, сър

    16 6 Отговор
    Много от тях са на небето. Другите чакат билет за отвъдното, Путин няма да ги забрави.

    15:18 23.08.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    11 26 Отговор
    Обичайните ру3ки тъпизми на безсилната монголска паплач. Два дня и все, така ли ? 😁

    Коментиран от #21, #31

    15:20 23.08.2025

  • 8 Между Хит лер и Ху. ЙЛО

    5 17 Отговор
    НЯМА никаква РАЗЛИКА! Дори и ЗНАМЕТО на П ЕДЕРАЦИЯТА е на..г Фашиста ген. ВЛАСОВ!
    Факт
    Z иг Х ако ху--- ЙЛО

    Коментиран от #10, #26, #48

    15:20 23.08.2025

  • 9 Бен Вафлек

    13 15 Отговор
    в кремъл са напълно изтрещели.

    Коментиран от #39

    15:20 23.08.2025

  • 10 Възрожденец

    4 13 Отговор

    До коментар #8 от "Между Хит лер и Ху. ЙЛО":

    Спор няма!

    15:21 23.08.2025

  • 11 Дзегун

    5 0 Отговор
    Такава сгодна новина а ги няма главните хора да изразят мненията си!

    15:21 23.08.2025

  • 12 Руската шизофрения

    11 16 Отговор
    е безкрайна като Вселената!

    15:21 23.08.2025

  • 13 Бен Вафлек

    11 18 Отговор
    фашистите са в русия. Режимът в кремъл както обикновено обвинява други за своите грехове.

    15:21 23.08.2025

  • 14 Честита победа

    20 6 Отговор
    Дори днес русите имат двоен празник, сразиха Вермахта и Укромахта в Курск. Който е посмял да влезе в Курск, повече не се връща.

    15:22 23.08.2025

  • 15 Зеления

    11 5 Отговор
    Украински изтребител МиГ-29 се разби по време на заход за кацане,
    след Неизпълнение на бойна мисия, съобщава "Киев пост".
    Пилотът - майор Сергий Бондар, роден през 1979 г., е загинал напразно!

    Коментиран от #77

    15:23 23.08.2025

  • 16 Тактиката отдавна е ясна

    7 16 Отговор
    Руските фашаги приписват престъпленията си на защитниците на Украйна. И е непонятно как може да има толкова неинформирани, наивни и индоктринирани с руски лъжи българи, които да кълват на гола кукичка.

    Коментиран от #38

    15:23 23.08.2025

  • 17 Нормално

    1 8 Отговор
    Предусещат сапсаните и фламингосите.

    15:23 23.08.2025

  • 18 След неочакваната,

    5 10 Отговор
    лесна и без жертви анексия на Крим живеещите в ЛНР и ДНР руснаци поискаха същото и с техните републики. Там живеят смесено украинци и руснаци като част от украинците са рускоговорящи и за един чужденец всички изглеждат руснаци. По какво да ги различиш - цвят на кожата, вяра, език? Затова тези които се чувстват украинци заговориха на тяхната мова и го въведоха като основен език в Украйна. Оттам тръгна конфликта, от нежеланието на руснаците да научат и говорят украински език или да емигрират в РФ като се обърнаха към Путин да повтори операция "Крим". Създадоха се паравоенни сили под военното ръководство на Игор Гиркин (Стрелков) и успяха да завладеят части от ЛНР и ДНР. Последваха Минските преговори с условия неприемливи за Украйна и се стигна до 22.02. 2022г.

    Коментиран от #49

    15:24 23.08.2025

  • 19 Още им държи влага на рушляка

    1 12 Отговор
    Германците така ги изкле.цаха, че рушляка ляга и става с тази война!

    15:24 23.08.2025

  • 20 Злобното Джуджи

    3 9 Отговор
    "...смята Апти Алаудинов..."

    А какво руснаците Рамзан Рачиболизада и Джанибек Шухранов ? 😄

    15:24 23.08.2025

  • 21 центаджия..

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Злобното Джуджи":

    А пък дуземния шизоджуджак,пак е излезнал от страниците на мъртвите души на гогол..

    Коментиран от #59

    15:24 23.08.2025

  • 22 Другарю П,

    3 10 Отговор
    за да се стигне до ЯО с което само вие плашите човечеството така както не го е плашил дори СССР с 10 съюзни държави с над 1млрд. население 6 от които във Варшавския договор има още много варианти. Никой няма да ви стъпва в територията за да имате основание да го ползвате, такава площ не може и няма смисъл да се окупира, това ще го направят вашите "добри" приятели китайците. Чува се, че вече 20мил. китайци шетат в Сибир. Ще добиват така пазените от мръсния запад суровини които им харизахте, а вие ще им робувате, дотам се докарахте.

    15:25 23.08.2025

  • 23 Чий

    2 8 Отговор
    го търси Алаудинов в Украйна? Отишъл да избива славяни християни в собствената им страна и се оплаква че били "фашисти". Палячо

    15:25 23.08.2025

  • 24 ТОЧНО ТАКА...!

    7 2 Отговор
    Прав е Апти!

    15:25 23.08.2025

  • 25 Играч

    2 8 Отговор
    Путин не си изигра картите добре. Сега Тръмп ще залее Зелиния с далекобойни американски ракети.

    Коментиран от #41, #43, #64

    15:25 23.08.2025

  • 26 Възраждане

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Между Хит лер и Ху. ЙЛО":

    Не само знамето,..Георгиевската Лента също е на Власов от ВСВ! Драстичните Z, V ...ТОЖЕ са на Адолф!

    15:25 23.08.2025

  • 27 ОПАААА ДЖУДЖАК

    4 1 Отговор
    АЙДЕ ДА МИ РАЗКАЖЕШ ЗА КОБЗОН ЗА ТРИТЕ ДЕНА ЗА ПЕРЕМОГАТА НА АЗОВ И РАКЕТАТА С ФОРМАТА НА ФЛАМИНГО
    АЙДЕ ДЖУДЖАК
    СЕГА Е МОМЕНТА
    А Й ПОМНИ ДУМИТЕ НА МАЙКА СИ ДО КАТО ТЕ СРЕСЕЮВАШЕ
    НЕ Е КВАДРАТНА МИЛО НЕ Е КВАДРАТНА
    КАТО НА СЛАТИНСКИ НАПРИМЕР

    15:25 23.08.2025

  • 28 Факт

    8 4 Отговор
    Не само в Москва,всички виждат,че ВСУ са обикновенни фашисти

    15:26 23.08.2025

  • 29 Хайо

    7 1 Отговор
    Те са фашисти защо да ги сравняват .

    15:26 23.08.2025

  • 30 Горбачов

    1 5 Отговор
    При Путин, Русия тръгна по стъпките на СССР.

    15:26 23.08.2025

  • 31 Злобната Зелка

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Злобното Джуджи":

    Два дня и Кримский мост упал, така ли ? 😁

    15:27 23.08.2025

  • 32 Факт

    2 1 Отговор
    Красиви черни корморани. Кацнали на скалните островчета. По някаква причина политат ниско над водата!

    15:27 23.08.2025

  • 33 вие във факти

    6 0 Отговор
    явно сте мисирки и то от най смотаните

    15:27 23.08.2025

  • 34 Ами

    6 0 Отговор
    Не е лъжа.

    15:28 23.08.2025

  • 35 Обективен

    7 0 Отговор
    Западът да си припомни какво пишеше и как определяше азовци преди войната.Пълни фашисти забранени и санкционирани в редица държави

    15:28 23.08.2025

  • 36 Бензинджия

    2 8 Отговор
    Бензиностанцията нещо се задъхва. Километрични опашки по бензиностанциите в Русия и лимит от 10 литра на кола.

    15:28 23.08.2025

  • 37 Накратко

    8 0 Отговор
    Операция “Тръба” която беше планирана и перфектно изпълнена от спецназ на Русия ще влезе в историята. Това че, праведната пропаганда омаловажава унищожаването на укро войската в Курск не променя факта…русите побеждават всеки дръзнал да влезе в тяхната територия. Фашагите да учат история, да не потретват грешки водещи да унищожаването им.

    Коментиран от #47

    15:28 23.08.2025

  • 38 шулер..

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тактиката отдавна е ясна":

    Аман от карлуковци пуснати за уйкендо..земите и селищата в бандерско-създадени от великите екатерина и петър принедлежат на масква

    Коментиран от #68, #81

    15:28 23.08.2025

  • 39 Вафла Бенек

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бен Вафлек":

    в КiiФ са напълно изтрещели...!
    Носят фашистки свастики,а уж не били фашисти...?!?!

    15:29 23.08.2025

  • 40 Хаха

    0 5 Отговор
    Моделът на Путин гарантира опадъка на Русия.

    15:29 23.08.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 лапти алладина

    1 5 Отговор
    по добре фашист отколкото федераzg

    Коментиран от #55

    15:29 23.08.2025

  • 43 чекисть..

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Играч":

    Сън сънувах,сън бг.бандерски сънувах

    Коментиран от #46

    15:30 23.08.2025

  • 44 нцъ

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "НА КВО ИГРАЕШ БЕ":

    с ма муля ти.на гокун

    15:31 23.08.2025

  • 45 Така е! ☝️

    4 1 Отговор
    Кремълските фашисти викат : - Дръжте киевските нацисти!

    15:31 23.08.2025

  • 46 кгбт+

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "чекисть..":

    сънува здрави и прави кауказци

    15:32 23.08.2025

  • 47 Е да,ама не се учат от грешките си ...?!

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Накратко":

    Не знам...м@лоумни ли са...,що ли...?!
    То не бе Наполеон...,то не бе Хитлер...,то не бе Курск и то на два пъти...-
    ...презВСВ и сега...!

    Коментиран от #52

    15:32 23.08.2025

  • 48 жълтопаветен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Между Хит лер и Ху. ЙЛО":

    я не обиждай чичо Адолф 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬

    15:33 23.08.2025

  • 49 0+0=0

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "След неочакваната,":

    Пропагандата се и свършила добре работата. Вече си вербуван, скоро и центове ще заработваш.

    15:33 23.08.2025

  • 50 Никой обаче

    4 0 Отговор
    не обяснява идеологията на тия "нацисти" и "фашисти" и какво желаят те. Наблюдавайки какво става в Южна Осетия, Абхазия, Крим, Херсон, Запорожие, Донбас, Луганск съседните народи виждат какво ги очаква. Както казва Путин - където има и един руснак дори, това е руска земя. Затова пъдят руснаците от своята територия по всички възможни начини - от най-меки до най-тежки. Това се смята за нацизъм и фашизъм и Матушка Русия се чувства длъжна да ги "aсвaбaждава", заедно с територията разбира се.

    15:33 23.08.2025

  • 51 И днес Русия

    4 0 Отговор
    хвърли 24 КАБ бомби над Курска област, която уж освободиха! Защо бомбят своите тогава? Мухаха! 👿

    Коментиран от #56, #67

    15:34 23.08.2025

  • 52 рибките от Цусима

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Е да,ама не се учат от грешките си ...?!":

    поzдравяват оркската федеразция

    Коментиран от #62

    15:34 23.08.2025

  • 53 Уса

    1 1 Отговор
    И украинците в сащ наричат Украйна фашистка

    Коментиран от #57, #79

    15:34 23.08.2025

  • 54 Ми точно

    1 1 Отговор
    Е сравнението. На 100%

    15:34 23.08.2025

  • 55 хикочко..

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "лапти алладина":

    Помака винаги си остава помак..на него все някой му е виновен-че еподкастрен и оди с турецки принедлежности

    Коментиран от #61

    15:35 23.08.2025

  • 56 движуха!

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "И днес Русия":

    как они любят

    Коментиран от #72

    15:35 23.08.2025

  • 57 муса

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Уса":

    а тебе боктан гьотvepeн

    15:35 23.08.2025

  • 58 Бен Вафлек

    2 2 Отговор
    как може да наричаш населението на страната която подло си нападнал с цел да я покориш фашисти. В кремъл са най големите подлеци.

    Коментиран от #66

    15:35 23.08.2025

  • 59 Той и без това жужака...

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "центаджия..":

    ...като наш Бочко-една книга е прочел-,,Идиот"-на Гогол...!
    И постоянно ни се хвальоти с това...😝😂🤣!

    15:36 23.08.2025

  • 60 Уникално точно сравнение

    1 1 Отговор
    НАТО е точно армията на Антихриста Даджал

    Коментиран от #65

    15:36 23.08.2025

  • 61 б@лх@рин

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "хикочко..":

    обичаш анадолската тройка с анадолски карабини

    Коментиран от #75

    15:37 23.08.2025

  • 62 маке..

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "рибките от Цусима":

    Жълтурковците куджа има да сънуват курилите,а кремля там лови най вкусния кралски камчатски краб хи хи

    Коментиран от #69

    15:37 23.08.2025

  • 63 Хахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Чуй чуй":

    Е, нали украинците са руско говорящите които уж путлера асвабаждава? Половината ВСУ са руско говорящи, за които путлера твърди че асвабаждава, а Донбас са руско говорящи, там здрав град след рашите не е останал. Това ли е асвабаждението, копейки?

    15:38 23.08.2025

  • 64 Ъъъъъъъъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Играч":

    "Путин не си изигра картите добре. Сега Тръмп ще залее Зелиния с далекобойни американски ракети."

    Путин не е картоиграч. Покера го играе Тръмп. Путин е шахматист. Има поне 3 хода подготвени, докато Тръмп импровизира и блъфира. Просто няма карти! Това обаче не му пречи да уволни шефа на военното разузнаване, чиято първоначална оценка за щетите, наненсени на иранската ядрена програма не съвпадна с мнението на Нетаняху по въпроса....И на Тръмп де. Генерал-лейтенант Джефри Круз вече няма да бъде ръководител на Агенцията за военно разузнаване на САЩ, според източници, пожелали анонимност.

    15:38 23.08.2025

  • 65 Паладин

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Уникално точно сравнение":

    ще те пратя при твоя атец иблиса.
    Екстерминатус !!!

    Коментиран от #83

    15:38 23.08.2025

  • 66 ТАКА ЛИ ВЕ...?!

    1 3 Отговор

    До коментар #58 от "Бен Вафлек":

    А властта на Зеленски защо позволява и даже толерира фашистки сборища в центъра на Киев,с развети знамена ,с пречупени кръстове...?!
    Това може да се случи само във Фашистка Държава...!

    Коментиран от #74

    15:39 23.08.2025

  • 67 Явно има

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "И днес Русия":

    севернокорейци опиянени от свободата в РФ, интернета, пълните магазини и хорошите девушки. Не им се тръгва от този рай и затова по заръка на Кимчо ги бомбят.

    15:39 23.08.2025

  • 68 Бечо

    2 3 Отговор

    До коментар #38 от "шулер..":

    Ти си карлуковец. По твоята логика България трябва да се върне на османската империя. Но вече няма османска империя. Както няма и руска империя. Има международно право, което руската фашистка държава наруши и ще си носи последствията.

    15:39 23.08.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ха ха ха

    3 2 Отговор
    По голями фашаги от руснаците днес няма !

    15:41 23.08.2025

  • 71 Факт

    1 2 Отговор
    Някои са им казали, че причината да не живеят добре е Русия. Криейки, че винаги ще бъдат периферия между силни държави. Отдавна е било предвидено да бъдат неутрални. Но хората скачат и викат ЮЕСЕЙ, защото мислят, че ще ги избави от мутрите. Пускат им малко футболни успехи и ето готови на война младежи.

    15:41 23.08.2025

  • 72 Какво е това...-

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "движуха!":

    ...,,движуха"...?!

    Коментиран от #80

    15:41 23.08.2025

  • 73 Eлементарно

    1 3 Отговор
    А националния герой на Украйна кой е? Бандера! А той какъв е? Евроатлантик? ГЕРБаджия? Не ! Чист националист! Е?

    15:41 23.08.2025

  • 74 гьотлак

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "ТАКА ЛИ ВЕ...?!":

    рюзсгите маршове кво са ? а небутерброда и рогозкин на ичка ти маена ли се разхождаха

    15:43 23.08.2025

  • 75 хикочко..

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "б@лх@рин":

    Завалийте шалвараджий..станаа шизита от чакане на леге и позитано за да им свалат турецките атрибути

    15:43 23.08.2025

  • 76 Един

    2 0 Отговор
    Фашиста вика дръжте фашиста.

    15:43 23.08.2025

  • 77 Ами така става ..!

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Зеления":

    Като е бягал от час във Военното Училище,когато са учили как се прави заход при кацане...!
    Смърт,без причина-няма...!

    15:43 23.08.2025

  • 78 орк

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чуй чуй":

    това си е фашистко твърдение

    15:44 23.08.2025

  • 79 Ти още ли не си разбрал,

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Уса":

    че тия по морето, а и в САЩ и ЕС са украинци само по паспорт? Повечето, да не кажа всички са бежанци от вече завладяните от путин територии и са със руско самосъзнание. Бягат от руската мобилизация и се правят на украинци заради помощите и привилегиите. Говорят помежду си на руски, ненавиждат Зеленски и нарочно се държат нагло и нахално за да компрометират малкото истински украинци както правят нашите цигани в чужбина представяйки се за българи.

    15:44 23.08.2025

  • 80 питай

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Какво е това...-":

    пукин.негов лаф е

    15:44 23.08.2025

  • 81 Ъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "шулер..":

    "...земите и селищата в бандерско-създадени от великите екатерина и петър принедлежат на масква"

    Не само на Москва/Русия. Украйна няма "собственост". Земята, на която е създадена тази държава е на Русия, Полша, Унгария и Румъния. Няма украинска земя. Това е територия, а не държава. Няма и език. Има някаква шльокавица между руски и полски. И тук-там някоя унгарска дума....Абе Македония.😂

    15:45 23.08.2025

  • 82 НАПОМНЯНЕ :

    0 0 Отговор
    🇷🇺Г-Н ПУТИН , Е НАЙ- УСПЕШНИЯТ ПОЛИТИК В🌐 СВЕТА, И В 🇷🇺 РУСИЯ ,ПОДДЪРЖАН С= 85% ,10-та ГОДИНА ПОДРЕД- ФАКТ СПОРЕД ПРОУЧВАНИЯ НА МНОГО МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ! ПУТИН Е УНИКАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНА ЛИЧНОСТ. ОФИЦЕР ОТ ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ НА РФ, С ОГРОМНА БАЗА ПОЗНАНИЯ !2024г- РУСКАТА ИКОНОМИКА Е В ПОДЕМ(+4%) ,МИН.БЕЗРАБ (+2%), БЮДЖ.ДЕФИЦ= 1,2%,И УВЕЛИЧЕН ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА = 200 МЛРД.$( ЗА 2024).СПЕЦИАЛНАТА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ СРЕЩУ УКР.РЕЖИМ, Е СПОРЕД: ЧЛ.106,107 ОТ УСТАВА НА ООН ,ПРОТИВ ВЪЗРОДЕНИЯ УКРАИНСКИ ФАШИЗЪМ ОТ 2014 Г (САМО ЗА 2023 Г. =НАД 5,,5 МЛН.УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ СА ЕМИГРИРАЛИ И ПОТЪРСИЛИ УБЕЖИЩЕ И ЗАЩИТА В РУСИЯ ,БЯГАЙКИ ОТ ФАШИСТКИЯ ИМ РЕЖИМ ОТ 2014-ГОРИЛ ЖИВИ ХОРА НА ЦЕНТЪРА В КИЕВ, ПРЕД ОЧИТЕ НА ЦЯЛ СВЯТ .СРАМ ЗА ЕС И ЦЕНЗУРАТА МУ ! ПУТИН НАПРАВИ РУСИЯ ЕДИНСТВЕНАТА В СВЕТА НЕЗАВИСИМА- В АБСОЛЮТНО ВСЯКА ОБЛАСТ , СИЛНА СТРАНА. ТЕХНОЛОГИЧНО СПОСОБНА ДА ЗАЛИЧИ САЩ ЗА 9 МИНУТИ ,САМО С 10 БР.SS-X-30 ! ..ПРЕЗ 2022 Г КОМИСИЯ В ООН ОПРЕДЕЛИ ГР.МОСКВА ЗА НАЙ-ДОБЪР МЕГАЛОПОЛИС В СВЕТА (13-17 МЛН.ЖИТ.) С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ИЗ МЕЖДУ 54 КЛАСИРАНИ ОТ СВЕТА... САМО В ЛОС АНДЖЕЛИС = 75 000 ДУШИ СПЯТ НА УЛИЦАТА.ДЪРЖ.ДЪЛГ НА САЩ ВЕЧЕ Е=37 ТРИЛ.$ !

    15:45 23.08.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания