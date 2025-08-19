"Дмитрий Медведев и компания с нови бисери след срещата в Белия дом"

Руски политици се присмяха на европейските лидери след срещата им с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом по повод войната в Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев нарече "антируската подстрекателска коалиция на желаещите" неефективна, твърдейки, че европейските лидери са "благодарили и са се подмазали" на Тръмп, но не са успели да го надиграят.

В публикация в "Екс" Медведев се присмя и на украинския президент Володимир Зеленски, като се запита "каква мелодия ще засвири клоунът от Киев за гаранциите и териториите у дома, след като отново облече зелената си военна униформа".

The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 19, 2025

На срещата във Вашингтон участваха Тръмп, Зеленски и високопоставени европейски лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, президентът на Финландия Александър Стуб, британският министър-председател Киър Стармър, министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Европейските лидери обсъдиха мирния процес и подчертаха, че Украйна трябва да получи твърди гаранции за сигурност. Тръмп предложи да се проведе бърза последваща среща между Зеленски и руският президент Владимир Путин, която би могла да проправи пътя за тристранна среща с негово участие.

Заместник-председателят на Съвета на федерацията на Русия и ръководител на комисията по международни въпроси в горната камара на руския парламент Константин Косачев написа в "Телеграм", че под натиска на Тръмп Украйна и европейците са били принудени да смекчат антируската си позиция.

"Времената се промениха. Нито Киев, нито Брюксел могат да лаят по Русия, скрити зад гърба на Америка", подчерта той.

Леонид Слуцки, председател на комисията по международни въпроси в Държавната дума (долната камара на руския парламент), заяви: "Европа трябва да последва призива на Владимир Путин и да не се намесва в преговорния процес".