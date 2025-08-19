Новини
Свят »
Русия »
Дмитрий Медведев и компания с нови бисери след срещата в Белия дом
  Тема: Украйна

Дмитрий Медведев и компания с нови бисери след срещата в Белия дом

19 Август, 2025 15:25 4 560 89

  • дмитрий медведев-
  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп

На срещата във Вашингтон участваха Тръмп, Зеленски и високопоставени европейски лидери

Дмитрий Медведев и компания с нови бисери след срещата в Белия дом - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руски политици се присмяха на европейските лидери след срещата им с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом по повод войната в Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев нарече "антируската подстрекателска коалиция на желаещите" неефективна, твърдейки, че европейските лидери са "благодарили и са се подмазали" на Тръмп, но не са успели да го надиграят.

Още новини от Украйна

В публикация в "Екс" Медведев се присмя и на украинския президент Володимир Зеленски, като се запита "каква мелодия ще засвири клоунът от Киев за гаранциите и териториите у дома, след като отново облече зелената си военна униформа".

На срещата във Вашингтон участваха Тръмп, Зеленски и високопоставени европейски лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, президентът на Финландия Александър Стуб, британският министър-председател Киър Стармър, министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Европейските лидери обсъдиха мирния процес и подчертаха, че Украйна трябва да получи твърди гаранции за сигурност. Тръмп предложи да се проведе бърза последваща среща между Зеленски и руският президент Владимир Путин, която би могла да проправи пътя за тристранна среща с негово участие.

Заместник-председателят на Съвета на федерацията на Русия и ръководител на комисията по международни въпроси в горната камара на руския парламент Константин Косачев написа в "Телеграм", че под натиска на Тръмп Украйна и европейците са били принудени да смекчат антируската си позиция.

"Времената се промениха. Нито Киев, нито Брюксел могат да лаят по Русия, скрити зад гърба на Америка", подчерта той.

Леонид Слуцки, председател на комисията по международни въпроси в Държавната дума (долната камара на руския парламент), заяви: "Европа трябва да последва призива на Владимир Путин и да не се намесва в преговорния процес".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 57 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пРосия

    48 77 Отговор
    Страната на идиотите.

    Коментиран от #18, #36

    15:27 19.08.2025

  • 2 ОТ КОМЕДИАНТ КАТО ЗЕ

    61 31 Отговор
    ИЗЛЕЗЕ ПАРОДИЯ ОТ ЕВРОПА КАТО ПУБЛИКА

    15:28 19.08.2025

  • 3 Българин

    57 21 Отговор
    Кои са бисерите,че не разбрах???

    15:29 19.08.2025

  • 4 Анализатор

    42 73 Отговор
    Най-важното е, че на фронта продължават да мрап руснаци.
    По този начин човечеството се прочиства генетично от вредно ДНК!
    ЗАСЛУГАТА ИЗЦЯЛО Е НА ПУТЛЕР!

    Коментиран от #67

    15:30 19.08.2025

  • 5 Сила

    31 48 Отговор
    Забелязано е , че има синхрон между изявленията на Медведя и регулярните доставки на вино от френското му имение (шато ) ....

    15:30 19.08.2025

  • 6 Гост

    80 33 Отговор
    По голям "бисер" от унизителното сервилно поведение на европейците и гъненето на наркоманчето нямаше. Дори не успяха да накарат Тръмп да им обещае нещо символично, ей така, за пред света, да не са капо...

    Коментиран от #16, #51, #69

    15:30 19.08.2025

  • 7 Всички мразят русия

    41 62 Отговор
    Руснаците са най-пропадналото закъсало племе на земята-с вожд фашист-вова Велики! :))))

    Коментиран от #83, #86

    15:31 19.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Съдията

    68 34 Отговор
    Медведев е брутално точен. Обвиняват го, че бил алкохолик, но е направил абсолютно трезвен анализ на замаяните западна(ло)европейски политикани след срещата във Вашингтон!😂

    15:31 19.08.2025

  • 10 Че какво невярно е казал

    68 23 Отговор
    Е цял свят в соц мрежа Х хората се подиграват на европейските пудели. Четете мненията на обикновенните хора, бе мисириии. Много се смях вчера и днес.

    15:31 19.08.2025

  • 11 На Медведев щерка му

    32 22 Отговор
    си пие кафето в Лондон! Знае много добре!

    Коментиран от #82

    15:32 19.08.2025

  • 12 БОЗА

    56 18 Отговор
    Снимката с чакащите в коридора на столчета умълчали се "лидери" беше много показателна...та,за бъзик са си... ;-)

    15:32 19.08.2025

  • 13 Хаха

    46 19 Отговор
    Медведа ги дъвче и плюе,но тези това заслужават щото са безмозъчни.Тръмп им сложи каишката

    Коментиран от #22

    15:32 19.08.2025

  • 14 Ами

    40 12 Отговор
    те са си за подигравки. Повече от смешни и жалки са.

    15:33 19.08.2025

  • 15 Кривоверен алкаш

    17 12 Отговор
    Дима,наистина се менят времената,не се знае кой ще дойде след Клоуна......

    15:33 19.08.2025

  • 16 Чемодан,вокзал

    18 25 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Сибир! Действие да видя!

    Коментиран от #40

    15:34 19.08.2025

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    32 12 Отговор
    На срещата с тръмпета,зенаркомана за 5 мин е казал 11 пъти "благодаря",хаххааххх
    Днес са обменени тела-1000 бандери срещу 19 руски.Кво става,? Що така?

    Коментиран от #30

    15:36 19.08.2025

  • 18 пешо

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "пРосия":

    не русия европа палячо

    15:36 19.08.2025

  • 19 Сомат

    35 7 Отговор
    Снимката където бяха седнали "лидерите на войната" му напомни за моята детска градина ! Така седяхме и слушахме учителката ,какво ще ни каже - и ние слушахме ;)

    15:36 19.08.2025

  • 20 !!!?

    18 28 Отговор
    Медведев и Захарова са като сиамски близнаци по алкохолизъм...и тъпотия !
    Кремълската хунта удави руснаци и украинци в кръв, а пияния льохман се прави на остроумен...!!!?

    15:36 19.08.2025

  • 21 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    17 27 Отговор
    Точка.Този ще бъде вторият обесен собственоръчно от руските войници след края на СВО-то.

    Коментиран от #27

    15:37 19.08.2025

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 8 Отговор

    До коментар #13 от "Хаха":

    Путин Оше отдавна каза че Тръмп ще ги строи Като кученца ,до крака си

    15:37 19.08.2025

  • 23 Читател

    29 6 Отговор
    Благодарим на Анатоли , че въпреки свирепата натовска цензура , е намерил начин да ни предаде думите на Медведев !

    15:37 19.08.2025

  • 24 пешо

    28 6 Отговор
    групата на нещастниците , много жалки тия европейски лидери

    15:38 19.08.2025

  • 25 Неразбрал

    22 3 Отговор
    Не разбрах, какви са точно "бисерите"? Бомбастичното заглавие определено ме привлече, но останах малко разочарован.

    15:38 19.08.2025

  • 26 Бисер Стайков и компаня

    16 2 Отговор
    Много сме дОбри, нали?

    "Дмитрий Медведев и компания с нови бисери след срещата в Белия дом"

    15:38 19.08.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 7 Отговор

    До коментар #21 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Пълен провал?! До Сега +7 млн човека за Русия,територия и полезным изкопае ми много,Атомна ,най голямата в Европа ,зачем,азовско море - вътрешноруско
    Ама Това е началото

    Коментиран от #35

    15:40 19.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Учуден

    15 14 Отговор
    Този зачатък как обяснява на един милион рускини,че трябва да си търсят нови мъже?!

    15:41 19.08.2025

  • 30 Джак Спароу

    6 13 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    щото не са 19, а 19000

    15:41 19.08.2025

  • 31 Дедо

    15 22 Отговор
    Дано войната продължава докато изтече мандата на рижия старец и дойде решителен президент от Демократите, който да не е такова разплуто мекотело като Тръмп. Колкото до Путин , на срещата се видя колко комичен и остарял идиот е висок две педи клоун с ботокс на бузките .

    Коментиран от #43

    15:42 19.08.2025

  • 32 Един от онези

    12 11 Отговор
    Медвежок - май заболя, а?
    Много лаеш, ама две подводници по-късно замлъкна,а? Нищо че те дори не са тръгвали, - на Големите кучета не им се налага да джавкат, ако се чуе лай то е от идващите зъби ;-)))))))))

    15:44 19.08.2025

  • 33 Бастардо

    11 9 Отговор
    Изтриите Зелю от световната карта.Валапа се с пачки,наяде се с бело(видно е от въвшния му вече старчески вид).Стига смърт,стига черни забрадки.

    15:44 19.08.2025

  • 34 граф Монте Кристо

    14 12 Отговор
    Грешката е на Тръмп,защо допусна зелката да си доведе цяла делегация негови опекуни,по този начин зелката се чувства под тяхна закрила,демек като Тръмп не ще да помага във войната ,поне да не пречи,и без него ще се мъчат да надвият Русия.Брюкселската тайфа си е навила на пръста,че нищо съществено не се е случило,а те и без него продължават старата песен на нов глас..Така че голямата идея на Тръмп в известен смисъл увисва във въздуха,как може да им въздейства на тия твърдоглави и невежи държавници,които правят всичко във вреда на поверените им страни.

    15:44 19.08.2025

  • 35 А ГРУЗ 200 ВЪРВИ ЛИ?

    7 8 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А ГРУЗ 300 ПИШИ ЛИ?

    Коментиран от #41

    15:44 19.08.2025

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 10 Отговор

    До коментар #1 от "пРосия":

    Предполага се живееш в БГ.Страна - на която чужди чиновници и казват ,кога и кого да строи АЕЦ,кога и с кого да прави газопровод, кога и откого да купува самолети,страна в която в чекмеджето на министър председателя снимат кюлчета злато,а населението по избори ходи за гъби и после пак намират бюлетини в боклука.А народа - мълси

    Коментиран от #73

    15:46 19.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Последния Софиянец

    11 10 Отговор
    Лидерите пълзяха пред Тръмп и се молеха да ги защити от Путин.Жалка картинка.

    15:47 19.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гост

    9 9 Отговор

    До коментар #16 от "Чемодан,вокзал":

    Мешка, пушка, Покровск! Като ще говорим за действия....
    Ако не успееш за Покровск, за Славянск може да успееш!
    Изправи се като гора от стомана в защита на европейските ценности!

    15:48 19.08.2025

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 8 Отговор

    До коментар #35 от "А ГРУЗ 200 ВЪРВИ ЛИ?":

    Днес са обменяли тела1000 укри-19 руски. Въпроси имаш ли?

    Коментиран от #45

    15:48 19.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 А ДАНО

    7 5 Отговор

    До коментар #31 от "Дедо":

    АМА НА ДАЛИ
    АБЕ УКРОПЧЕ ТИ ДО ТОГАВА ЛИ МИСЛИШ ДА КЛЕЧИШ ТУКА НА НАША ИЗДРЪЖКА

    15:49 19.08.2025

  • 44 Казуар

    8 9 Отговор
    Руските диктатори вкараха мужиците в месомелачката и сега се смеят и подиграват.

    Коментиран от #47, #55

    15:50 19.08.2025

  • 45 гайтанджиева

    10 10 Отговор

    До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това са руски фейкове.Като уж"чакащите" в коридора евролидери.Снимка направена нескопосано по руски от ИИ.

    Коментиран от #48, #49, #50

    15:50 19.08.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Това е безспорен

    5 6 Отговор

    До коментар #45 от "гайтанджиева":

    Факт.

    15:54 19.08.2025

  • 50 Гайтанджиев

    8 7 Отговор

    До коментар #45 от "гайтанджиева":

    След като снимката е фейк , защо я тиражират западните медии?

    Коментиран от #54

    15:54 19.08.2025

  • 51 гайтанджиева

    10 10 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Руски фейк генериран от АI.

    Коментиран от #56, #59, #63

    15:56 19.08.2025

  • 52 Меси

    6 6 Отговор
    Груз 200 за смеещите се.

    15:56 19.08.2025

  • 53 Някой

    10 6 Отговор
    В случая много точно е описал положението и поведението на европейските "лидери" в Бялата колиба. Какво не му харесвате?

    15:56 19.08.2025

  • 54 Тролей,

    6 4 Отговор

    До коментар #50 от "Гайтанджиев":

    Кои западни медии?

    15:57 19.08.2025

  • 55 Няма значение

    8 11 Отговор

    До коментар #44 от "Казуар":

    И без това руската армия е с 80% заразени със СПИН.

    Коментиран от #61, #62, #81

    15:58 19.08.2025

  • 56 Видяхме

    10 6 Отговор

    До коментар #51 от "гайтанджиева":

    В коридора като в чакалня на автогара.

    15:58 19.08.2025

  • 57 Бастардо

    4 3 Отговор
    И какво от това?За какво е виновно детето му бе мушмул?

    15:59 19.08.2025

  • 58 фира

    6 15 Отговор
    Клоунът от Киев, разбрахме. Само не е ясно кой е Клоунът от Кремъл. Щото кандидатите са няколко.

    16:00 19.08.2025

  • 59 Гайтанджиев

    8 5 Отговор

    До коментар #51 от "гайтанджиева":

    Добре де ама защо в Италианските медии я има ?

    16:01 19.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ха ха ха ..

    6 0 Отговор

    До коментар #55 от "Няма значение":

    Кака Галка ли ви каза ?

    16:03 19.08.2025

  • 62 ха ха ха ..

    6 0 Отговор

    До коментар #55 от "Няма значение":

    Кака Галка ли ви каза ?

    16:04 19.08.2025

  • 63 Гост

    10 4 Отговор

    До коментар #51 от "гайтанджиева":

    Не знам, може. Аз гледах директното предаване по СNN. Ако дотам са стигнали руските фейкове...ами евала!

    16:04 19.08.2025

  • 64 "Злобното Джуджи"

    13 5 Отговор
    Хи хи хи

    Абе тиа за КВО ходиха вкупом неканени във Вашингтон ???!
    Даже и акушерка си водиха .........някой от тях да не е труден в последните месеци ???!.....а може би пак колективно ще се напънат да родят поредента си нова глупост ???!

    16:04 19.08.2025

  • 65 ало козяците ,

    9 5 Отговор
    Какво стана с ултиматума от 8 .08 ? Нищо не се разбра ?
    Какво стана с преговорите ? Аз казах ли ви преди това че войната ще продължи , а само имиджа на чичо Дончо ще се излъска .
    Сега всичките вождове с увиснали клюнове . Ще ходят на червеното килимче при чичо Вова .

    Коментиран от #66

    16:06 19.08.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ужассс

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Анализатор":

    Колкото и да си аналлизатор не можеш да схванеш главното. А то е, че глобалистите .азчитат тая война да свърши това, което не успя пандемията КОВИД -19. А това е брутално намаляване на населението поЗемната шир, в частност в случая в Европа. В Украйна и Русия процеса върви с постоянни темпове. Но за сатанистите това не е достатъчно, процесът трябва да се разпространи по широко в Европа. Затова очаквай Зеленски, Урсула и компания да дадат всичко от себе си да тече войната, даже да се разраства на континента. Разликата е , че няма да се ходи този път задължително с маски, а соръжие и по етапен ред на европейците към фронта. А фронта няма да е стационарен, постепенно ще се движи на запад. След като премине през дадена територия, гарантирано ще е редуцирана популацията според плановете на глобалистите.

    Коментиран от #77

    16:09 19.08.2025

  • 68 Аз съм веган

    4 4 Отговор
    Димата медведев и компания отново от сутринта.

    16:18 19.08.2025

  • 69 АНОНИМЕН

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Само кьорав не вижда, че Тръмп е "АГЕНТ КРАСНОВ"!

    Коментиран от #75

    16:18 19.08.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ТРЪМ ПОМЕТИ ТАЯ ЕВРОФАШАГСКА КОМПАНИЯ!!

    7 3 Отговор
    НЯМА ПО-ТЕЧЕН , КРАТЪК И ИСТИНСКИ КОМЕНТАР ОТ ТОЗИ НА МЕДВЕДЕВ !!
    ЦИРКОВИТЕ ИЗПЪЛНЕНИЯ НА НАПУШЕНИЯ И АНТИРУСКАТА ЕВРОФАШКОАЛИЦИЯ ПОДМАЗВАЩИ СЕ НА ТРЪМП , ЦВЪРЧАХА РЕСПЕКТИРАНИ ОТ СТРАНИ И ЧАКАХА БЛАГОВОЛЕНИЕ .
    ТАКА Е С ТАЗИ СМЪРДЯША ОТ БЕЗСИЛИЕ ПРОСТОТИЯ НА "ВЕКОВНАТА ЦИВИЛИЗОВАНА "ЕВРОВЪРХУШКА. ТРЪМП ЩЕ ИМ ПОКАЖЕ КЪДЕ ИМ Е МЯСТОТО МНОГО СКОРО -
    ТАМ В СЛУГИНАЖНИЯ ЪГЪЛ, КЪДЕТО СА БЕЗМОЗЪЧНИТЕ И ВРЕДНОТЪПИТЕ СЪЩЕСТВА!

    16:23 19.08.2025

  • 72 Безпристрастен

    4 4 Отговор
    Зеля да се моли на неговия бог, че в Кремъл е Путин,а не Медведев. Ако беше Димон там, Незалежная да е приключила като проблем,още лятото на 2022 г,а сегашните европейски "ястреби", само щяха да гледат слисано.

    16:25 19.08.2025

  • 73 Путин е като хитлер но е в зародиш

    5 4 Отговор

    До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Гордея се със страната си,въпреки сериозната руска намеса.Русия отговаря на почти вички критерии за фашизъм!

    16:26 19.08.2025

  • 74 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И КОЛЕКТИВНИЯ

    3 5 Отговор
    ЗАПАД , КАТО УНИЩОЖИ ПРЕХВАЛЕНИТЕ АМЕРИК.ОРЪЖИЯ ЗА =430 МЛРД.$! ИЗБИТИ СА 2,2 МЛН.МОБИЛИЗИРНИ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ НА РЕЖИМА ,ЗАЕДНО С 6700 НАТОВСКИ ОФИЦЕРИ И ВОЕННИ ИНСТРУКТОРИ.ПОРЕДНАТА ЦВЕТНА АВАНТЮРА НА ЗАПАДА СЕ ОКАЗА ПРОВАЛ. РУСИЯ СЕ ОКАЗА СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА,И УВЕЛИЧЕН ЗЛАРЕН РЕЗЕРВ НА 210 МЛРД.$ ЗА 2024Г.. СИЛНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРЕВИШАВАЩА ТАЗИ НА САЩ И ЕС =3 ТИ. ДУМИ НА ГЕН.СЕК.МАРК.РЮТЕ.СПОРЕД ЧЛ.1016,107 ОТ УСТАВА НА ООН .🇷🇺РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ВОЕННАТА СИ ОПЕРАЦИЯ КОЯТО Е СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ УКР. МАРИОНЕТЕН РЕЖИМ ДОШЪЛ С ПРЕВРАТ ОТ 2014г.!

    Коментиран от #87

    16:32 19.08.2025

  • 75 ТОЧНО ТАКА...!

    3 3 Отговор

    До коментар #69 от "АНОНИМЕН":

    Само кьорав не вижда, че Зеленски е "АГЕНТ НА ЗАПАДА"...!

    16:35 19.08.2025

  • 76 Митя

    3 1 Отговор
    Капуткин.

    16:35 19.08.2025

  • 77 Лука

    4 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ужассс":

    Като чуя сатанизъм и се сещам за рамзан кадиров ,от неговата секта ли си?

    16:36 19.08.2025

  • 78 баи хасан

    3 1 Отговор
    скоро ще свършите като хитлер в бункера

    16:39 19.08.2025

  • 79 Тити

    3 1 Отговор
    На никой не му дреме за боклука Медведев.

    16:39 19.08.2025

  • 80 РФ е един огромен КЕН eф !

    1 2 Отговор
    В Русия осъдили 75-годишен мъж на 1 година и 2 месеца условно заради това, че в социална мрежа е написал, че Сталин бил диктатор.
    Сетих се, че онзи сладур Виткоф, от трупата на Тръмп, каза, че гаранциите били, че Русия щяла да запише в конституцията си, че няма да напада европейски страни. 😆
    Ама в руската конституция пише и че има свобода на словото - Чл. 29, ал. 1: "На всеки се гарантира свободата на мисълта и словото."

    16:40 19.08.2025

  • 81 След ,,Ковида" на Урсула...

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Няма значение":

    ...измислен,за да завърти семейната си
    Просто далавера,с милиони ваксини ,,Пфайзер"...
    Няма СПИН...!

    16:42 19.08.2025

  • 82 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "На Медведев щерка му":

    Само че той няма щерка. Но това няма значение

    16:43 19.08.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 БгТопИдиот🇧🇬

    1 1 Отговор
    ЕвроЕдеотите са коалиция на же ЛАЕЩИТЕ.

    Мецан оно ди целото МАТЮ+пуделите.

    16:46 19.08.2025

  • 85 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И КОЛЕКТИВНИЯ

    2 1 Отговор
    ЗАПАД ,КАТО УНИЩОЖИ ПРЕХВАЛЕНИТЕ АМЕРИК.ОРЪЖИЯ ЗА =430 МЛРД.$! ИЗБИТИ СА = 2,2 МЛН.МОБИЛИЗИРНИ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ НА РЕЖИМА ,ЗАЕДНО С =6700 НАТОВСКИ ОФИЦЕРИ И ВОЕННИ ИНСТРУКТОРИ. ПОРЕДНАТА ЦВЕТНА АВАНТЮРА НА ЗАПАДА СЕ ОКАЗА ПОРЕДНИЯ ПРОВАЛ ! В МОМЕНТА В УКРАЙНА ИМА = 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО И ОТ ГРУ УКРАЙНА ),ЧАСТ ОТ 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ 🇷🇺РУСИЯ СЕ ОКАЗА СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА,И УВЕЛИЧЕН ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА =210 МЛРД.$ ЗА 2024Г.. СИЛНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРЕВИШАВАЩА ТАЗИ НА САЩ И ЕС =3 ТИ. ДУМИ НА ГЕН.СЕК.МАРК.РЮТЕ.СПОРЕД ЧЛ.1016,107 ОТ УСТАВА НА ООН .🇷🇺РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ВОЕННАТА СИ ОПЕРАЦИЯ КОЯТО Е СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ УКР. МАРИОНЕТЕН РЕЖИМ ДОШЪЛ С ПРЕВРАТ ОТ 2014г.!

    16:48 19.08.2025

  • 86 Дядо Онодий

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Всички мразят русия":

    В момента не са племе а стадо,но до две три хиляди години имат всички шансове да достигнат до тоя етап на развитие.

    16:49 19.08.2025

  • 87 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И КОЛЕКТИВНИЯ":

    Чувал си за опашати лъжи но защо ги публикуваш?

    16:50 19.08.2025

  • 88 Ха ха

    0 0 Отговор
    След Аляска на рашките крила им пораснаха !
    Ама ще е за кратко...

    16:50 19.08.2025

  • 89 Свободен

    0 0 Отговор
    Този младеж защо пише на английски?
    Явно на руски ще го чуе само дефектния матрял!
    Добре е, че ползва англосаксонски, това знак за подмазване и уважение!
    Още не съм видял англичанин да пише на руски!

    16:55 19.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания