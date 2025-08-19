"Дмитрий Медведев и компания с нови бисери след срещата в Белия дом"

Руски политици се присмяха на европейските лидери след срещата им с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом по повод войната в Украйна, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев нарече "антируската подстрекателска коалиция на желаещите" неефективна, твърдейки, че европейските лидери са "благодарили и са се подмазали" на Тръмп, но не са успели да го надиграят.
В публикация в "Екс" Медведев се присмя и на украинския президент Володимир Зеленски, като се запита "каква мелодия ще засвири клоунът от Киев за гаранциите и териториите у дома, след като отново облече зелената си военна униформа".
The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 19, 2025
На срещата във Вашингтон участваха Тръмп, Зеленски и високопоставени европейски лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, президентът на Финландия Александър Стуб, британският министър-председател Киър Стармър, министър-председателката на Италия Джорджа Мелони, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
Европейските лидери обсъдиха мирния процес и подчертаха, че Украйна трябва да получи твърди гаранции за сигурност. Тръмп предложи да се проведе бърза последваща среща между Зеленски и руският президент Владимир Путин, която би могла да проправи пътя за тристранна среща с негово участие.
Заместник-председателят на Съвета на федерацията на Русия и ръководител на комисията по международни въпроси в горната камара на руския парламент Константин Косачев написа в "Телеграм", че под натиска на Тръмп Украйна и европейците са били принудени да смекчат антируската си позиция.
"Времената се промениха. Нито Киев, нито Брюксел могат да лаят по Русия, скрити зад гърба на Америка", подчерта той.
Леонид Слуцки, председател на комисията по международни въпроси в Държавната дума (долната камара на руския парламент), заяви: "Европа трябва да последва призива на Владимир Путин и да не се намесва в преговорния процес".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пРосия
Коментиран от #18, #36
15:27 19.08.2025
2 ОТ КОМЕДИАНТ КАТО ЗЕ
15:28 19.08.2025
3 Българин
15:29 19.08.2025
4 Анализатор
По този начин човечеството се прочиства генетично от вредно ДНК!
ЗАСЛУГАТА ИЗЦЯЛО Е НА ПУТЛЕР!
Коментиран от #67
15:30 19.08.2025
5 Сила
15:30 19.08.2025
6 Гост
Коментиран от #16, #51, #69
15:30 19.08.2025
7 Всички мразят русия
Коментиран от #83, #86
15:31 19.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Съдията
15:31 19.08.2025
10 Че какво невярно е казал
15:31 19.08.2025
11 На Медведев щерка му
Коментиран от #82
15:32 19.08.2025
12 БОЗА
15:32 19.08.2025
13 Хаха
Коментиран от #22
15:32 19.08.2025
14 Ами
15:33 19.08.2025
15 Кривоверен алкаш
15:33 19.08.2025
16 Чемодан,вокзал
До коментар #6 от "Гост":Сибир! Действие да видя!
Коментиран от #40
15:34 19.08.2025
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Днес са обменени тела-1000 бандери срещу 19 руски.Кво става,? Що така?
Коментиран от #30
15:36 19.08.2025
18 пешо
До коментар #1 от "пРосия":не русия европа палячо
15:36 19.08.2025
19 Сомат
15:36 19.08.2025
20 !!!?
Кремълската хунта удави руснаци и украинци в кръв, а пияния льохман се прави на остроумен...!!!?
15:36 19.08.2025
21 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Коментиран от #27
15:37 19.08.2025
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Хаха":Путин Оше отдавна каза че Тръмп ще ги строи Като кученца ,до крака си
15:37 19.08.2025
23 Читател
15:37 19.08.2025
24 пешо
15:38 19.08.2025
25 Неразбрал
15:38 19.08.2025
26 Бисер Стайков и компаня
"Дмитрий Медведев и компания с нови бисери след срещата в Белия дом"
15:38 19.08.2025
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Пълен провал?! До Сега +7 млн човека за Русия,територия и полезным изкопае ми много,Атомна ,най голямата в Европа ,зачем,азовско море - вътрешноруско
Ама Това е началото
Коментиран от #35
15:40 19.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Учуден
15:41 19.08.2025
30 Джак Спароу
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":щото не са 19, а 19000
15:41 19.08.2025
31 Дедо
Коментиран от #43
15:42 19.08.2025
32 Един от онези
Много лаеш, ама две подводници по-късно замлъкна,а? Нищо че те дори не са тръгвали, - на Големите кучета не им се налага да джавкат, ако се чуе лай то е от идващите зъби ;-)))))))))
15:44 19.08.2025
33 Бастардо
15:44 19.08.2025
34 граф Монте Кристо
15:44 19.08.2025
35 А ГРУЗ 200 ВЪРВИ ЛИ?
До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":А ГРУЗ 300 ПИШИ ЛИ?
Коментиран от #41
15:44 19.08.2025
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "пРосия":Предполага се живееш в БГ.Страна - на която чужди чиновници и казват ,кога и кого да строи АЕЦ,кога и с кого да прави газопровод, кога и откого да купува самолети,страна в която в чекмеджето на министър председателя снимат кюлчета злато,а населението по избори ходи за гъби и после пак намират бюлетини в боклука.А народа - мълси
Коментиран от #73
15:46 19.08.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Последния Софиянец
15:47 19.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Гост
До коментар #16 от "Чемодан,вокзал":Мешка, пушка, Покровск! Като ще говорим за действия....
Ако не успееш за Покровск, за Славянск може да успееш!
Изправи се като гора от стомана в защита на европейските ценности!
15:48 19.08.2025
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #35 от "А ГРУЗ 200 ВЪРВИ ЛИ?":Днес са обменяли тела1000 укри-19 руски. Въпроси имаш ли?
Коментиран от #45
15:48 19.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 А ДАНО
До коментар #31 от "Дедо":АМА НА ДАЛИ
АБЕ УКРОПЧЕ ТИ ДО ТОГАВА ЛИ МИСЛИШ ДА КЛЕЧИШ ТУКА НА НАША ИЗДРЪЖКА
15:49 19.08.2025
44 Казуар
Коментиран от #47, #55
15:50 19.08.2025
45 гайтанджиева
До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Това са руски фейкове.Като уж"чакащите" в коридора евролидери.Снимка направена нескопосано по руски от ИИ.
Коментиран от #48, #49, #50
15:50 19.08.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Това е безспорен
До коментар #45 от "гайтанджиева":Факт.
15:54 19.08.2025
50 Гайтанджиев
До коментар #45 от "гайтанджиева":След като снимката е фейк , защо я тиражират западните медии?
Коментиран от #54
15:54 19.08.2025
51 гайтанджиева
До коментар #6 от "Гост":Руски фейк генериран от АI.
Коментиран от #56, #59, #63
15:56 19.08.2025
52 Меси
15:56 19.08.2025
53 Някой
15:56 19.08.2025
54 Тролей,
До коментар #50 от "Гайтанджиев":Кои западни медии?
15:57 19.08.2025
55 Няма значение
До коментар #44 от "Казуар":И без това руската армия е с 80% заразени със СПИН.
Коментиран от #61, #62, #81
15:58 19.08.2025
56 Видяхме
До коментар #51 от "гайтанджиева":В коридора като в чакалня на автогара.
15:58 19.08.2025
57 Бастардо
15:59 19.08.2025
58 фира
16:00 19.08.2025
59 Гайтанджиев
До коментар #51 от "гайтанджиева":Добре де ама защо в Италианските медии я има ?
16:01 19.08.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ха ха ха ..
До коментар #55 от "Няма значение":Кака Галка ли ви каза ?
16:03 19.08.2025
62 ха ха ха ..
До коментар #55 от "Няма значение":Кака Галка ли ви каза ?
16:04 19.08.2025
63 Гост
До коментар #51 от "гайтанджиева":Не знам, може. Аз гледах директното предаване по СNN. Ако дотам са стигнали руските фейкове...ами евала!
16:04 19.08.2025
64 "Злобното Джуджи"
Абе тиа за КВО ходиха вкупом неканени във Вашингтон ???!
Даже и акушерка си водиха .........някой от тях да не е труден в последните месеци ???!.....а може би пак колективно ще се напънат да родят поредента си нова глупост ???!
16:04 19.08.2025
65 ало козяците ,
Какво стана с преговорите ? Аз казах ли ви преди това че войната ще продължи , а само имиджа на чичо Дончо ще се излъска .
Сега всичките вождове с увиснали клюнове . Ще ходят на червеното килимче при чичо Вова .
Коментиран от #66
16:06 19.08.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ужассс
До коментар #4 от "Анализатор":Колкото и да си аналлизатор не можеш да схванеш главното. А то е, че глобалистите .азчитат тая война да свърши това, което не успя пандемията КОВИД -19. А това е брутално намаляване на населението поЗемната шир, в частност в случая в Европа. В Украйна и Русия процеса върви с постоянни темпове. Но за сатанистите това не е достатъчно, процесът трябва да се разпространи по широко в Европа. Затова очаквай Зеленски, Урсула и компания да дадат всичко от себе си да тече войната, даже да се разраства на континента. Разликата е , че няма да се ходи този път задължително с маски, а соръжие и по етапен ред на европейците към фронта. А фронта няма да е стационарен, постепенно ще се движи на запад. След като премине през дадена територия, гарантирано ще е редуцирана популацията според плановете на глобалистите.
Коментиран от #77
16:09 19.08.2025
68 Аз съм веган
16:18 19.08.2025
69 АНОНИМЕН
До коментар #6 от "Гост":Само кьорав не вижда, че Тръмп е "АГЕНТ КРАСНОВ"!
Коментиран от #75
16:18 19.08.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ТРЪМ ПОМЕТИ ТАЯ ЕВРОФАШАГСКА КОМПАНИЯ!!
ЦИРКОВИТЕ ИЗПЪЛНЕНИЯ НА НАПУШЕНИЯ И АНТИРУСКАТА ЕВРОФАШКОАЛИЦИЯ ПОДМАЗВАЩИ СЕ НА ТРЪМП , ЦВЪРЧАХА РЕСПЕКТИРАНИ ОТ СТРАНИ И ЧАКАХА БЛАГОВОЛЕНИЕ .
ТАКА Е С ТАЗИ СМЪРДЯША ОТ БЕЗСИЛИЕ ПРОСТОТИЯ НА "ВЕКОВНАТА ЦИВИЛИЗОВАНА "ЕВРОВЪРХУШКА. ТРЪМП ЩЕ ИМ ПОКАЖЕ КЪДЕ ИМ Е МЯСТОТО МНОГО СКОРО -
ТАМ В СЛУГИНАЖНИЯ ЪГЪЛ, КЪДЕТО СА БЕЗМОЗЪЧНИТЕ И ВРЕДНОТЪПИТЕ СЪЩЕСТВА!
16:23 19.08.2025
72 Безпристрастен
16:25 19.08.2025
73 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #36 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Гордея се със страната си,въпреки сериозната руска намеса.Русия отговаря на почти вички критерии за фашизъм!
16:26 19.08.2025
74 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И КОЛЕКТИВНИЯ
Коментиран от #87
16:32 19.08.2025
75 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #69 от "АНОНИМЕН":Само кьорав не вижда, че Зеленски е "АГЕНТ НА ЗАПАДА"...!
16:35 19.08.2025
76 Митя
16:35 19.08.2025
77 Лука
До коментар #67 от "Ужассс":Като чуя сатанизъм и се сещам за рамзан кадиров ,от неговата секта ли си?
16:36 19.08.2025
78 баи хасан
16:39 19.08.2025
79 Тити
16:39 19.08.2025
80 РФ е един огромен КЕН eф !
Сетих се, че онзи сладур Виткоф, от трупата на Тръмп, каза, че гаранциите били, че Русия щяла да запише в конституцията си, че няма да напада европейски страни. 😆
Ама в руската конституция пише и че има свобода на словото - Чл. 29, ал. 1: "На всеки се гарантира свободата на мисълта и словото."
16:40 19.08.2025
81 След ,,Ковида" на Урсула...
До коментар #55 от "Няма значение":...измислен,за да завърти семейната си
Просто далавера,с милиони ваксини ,,Пфайзер"...
Няма СПИН...!
16:42 19.08.2025
82 Орк
До коментар #11 от "На Медведев щерка му":Само че той няма щерка. Но това няма значение
16:43 19.08.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 БгТопИдиот🇧🇬
Мецан оно ди целото МАТЮ+пуделите.
16:46 19.08.2025
85 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И КОЛЕКТИВНИЯ
16:48 19.08.2025
86 Дядо Онодий
До коментар #7 от "Всички мразят русия":В момента не са племе а стадо,но до две три хиляди години имат всички шансове да достигнат до тоя етап на развитие.
16:49 19.08.2025
87 Лука
До коментар #74 от "🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И КОЛЕКТИВНИЯ":Чувал си за опашати лъжи но защо ги публикуваш?
16:50 19.08.2025
88 Ха ха
Ама ще е за кратко...
16:50 19.08.2025
89 Свободен
Явно на руски ще го чуе само дефектния матрял!
Добре е, че ползва англосаксонски, това знак за подмазване и уважение!
Още не съм видял англичанин да пише на руски!
16:55 19.08.2025