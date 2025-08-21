ISW: Путин иска вето, а не мир с Украйна

Русия настоява да има право на вето върху всякакви западни гаранции за сигурност за Украйна - в опит да провали текущите усилия на САЩ и Европа за траен мир в Украйна. Руският външен министър Сергей Лавров заяви на 20 август, че всякакви сериозни дискусии без руско участие са "път към никъде".
Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).
Предоставянето на право на вето би позволило на Кремъл да диктува условия, които ще отслабят Украйна за поредно руско нашествие. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова наскоро заяви, че Русия не може да толерира присъствието на войски от държави членки на НАТО в Украйна като част от каквито и да било гаранции за сигурност.
Европейските лидери наскоро публикуваха съвместно изявление, в което потвърждават, че никое мирно споразумение не трябва да поставя ограничения върху въоръжените сили или върху сътрудничеството с трети държави, нито пък Русия може да има право на вето върху пътя на Украйна към присъединяване към Европейския съюз (ЕС) или НАТО.
Вицепрезидентът на Европейската комисия (ЕК) Кая Калас заяви на 19 август, че на руския президент Владимир Путин не може да се има доверие да спази обещания.
Кремъл изглежда настоява всички гаранции за сигурност да се основават на предложените в рамковия протокол от Истанбул от 2022 г., който би дал на Русия и нейните съюзници правото да налагат вето върху западната военна помощ за Украйна и би оставил Украйна безпомощна пред лицето на бъдещи руски заплахи.
Гаранциите за сигурност, предложени в проекта за Истанбулски протокол от 2022 г., третират Русия като неутрална "държава гарант" за сигурността на Украйна, заедно с другите постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, без да идентифицират Русия като воюваща страна във войната.
Кремъл продължава да показва, че Путин не желае да проведе незабавна двустранна среща с украинския си колега Володимир Зеленски в срока, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп. Лавров заяви на 20 август, че Путин е потвърдил готовността си да продължи преките преговори с Украйна във формат "Истанбул".
Руските и украинските делегации са участвали в три кръга двустранни разговори в Истанбул от февруари 2025 г. насам, които са довели до размяна на военнопленници.
Лавров твърди, че срещата на върха между Путин и Зеленски ще изисква сериозна подготовка и може да отнеме време. Няколко американски представители заявиха, че Путин е обещал на Тръмп да се срещне със Зеленски след многостранната среща на върха между лидерите на САЩ, Украйна и Европа на 18 август.
На 18 август Тръмп заяви, че Зеленски и Путин трябва спешно да се срещнат и че твърде дългото чакане преди двустранна среща на ниво лидери би довело до хиляди смъртни случаи.
Руската икономика продължава да се бори с бюджетни дефицити в резултат на увеличените разходи за отбрана и западните санкции. "Ройтерс" съобщи на 20 август, че руското правителство се готви да увеличи данъците и да намали разходите си, опитвайки се да поддържа разходите си за отбрана на фона на икономическото охлаждане.
Данните на руското Министерство на финансите показват, че Кремъл е отчел бюджетен дефицит от 4,9 трилиона рубли (около 61 милиарда долара) от януари до август 2025 г., надвишавайки целта за цялата година.
Председателят на Комисията по бюджет и финансови пазари към Съвета на федерацията на Русия Антатолий Артамонов заяви в края на юли 2025 г., че Русия трябва "спешно да започне фискална консолидация" на фона на все по-песимистични икономически показатели и спад в приходите от петрол и газ.
"Ройтерс" съобщи, че Русия харчи над 17 трилиона рубли (около 211 милиарда долара) или 41 процента от федералния си бюджет за отбрана и национална сигурност. Източник от руското правителство заяви, че разходите на Русия за отбрана вероятно представляват повече от заявените осем процента от руския БВП и оцени, че е малко вероятно разходите за отбрана да намалеят през 2026 г. или в случай на прекратяване на огъня.
Руското правителство все повече изтегля средства от секторите на здравеопазването и образованието, а руските власти настояват Русия да преразпредели средства от бюджетни пера, несвързани с отбрана, към сектора на отбраната. "Ройтерс" съобщи, че Русия има относително ниско съотношение на дълга към БВП от около 20 процента; този показател обаче е много по-малко важен, тъй като Русия е държава, която използва приходи от петрол и газ и руския суверенен фонд за финансиране на войната си в Украйна. Суверенният фонд е държавен инвестиционен фонд, от който Русия тегли пари, за да избегне натрупване на дълг, но Путин постоянно изчерпва ликвидните резерви на фонда, за да финансира войната си в Украйна.
Русия застрашава икономическата си стабилност и препитанието на руските цивилни, за да захранва все повече своята отбранително-индустриална база и да поддържа военните усилия в Украйна. Русия е изправена пред нарастващ списък с разходи от войната, включително предоставяне на компенсации на военнослужещи и техните семейства, разширяване и спонсориране на кампании за набиране на персонал за войната в Украйна.
Руските представители многократно са се опитвали да убедят руското население, че федералният бюджет дава приоритет на гражданските и социалните разходи, като същевременно продължава да отделя по-големи суми от бюджета за разходи за отбрана.
Руското правителство също трябва да се справи и с бъдещите разходи за компенсиране на ветераните и техните семейства, като им предоставя финансова, медицинска и психологическа подкрепа от правителството през следващите десетилетия.
Вторичните мита вероятно принуждават Русия да продава петрол под пазарната цена, което може да намали входящия поток от чуждестранни средства в руската икономика и да изчерпи основния източник на богатство на Русия. Bloomberg съобщи на 20 август, че държавните петролни рафинерии на Индия са закупили увеличено количество руски петрол от 18 до 19 август. Руският заместник-търговски представител в Индия Евгений Грива заяви пред Bloomberg на 20 август, че Русия очаква Индия да продължи да купува руски петрол заради петпроцентната отстъпка.
Bloomberg съобщи, че китайските петролни рафинерии са увеличили покупките на петрол, тъй като някои индийски компании са се оттеглили през август на фона на заплахите на САЩ за тарифи.
Съобщава се, че Кремъл обмисля смяната на председателя на Руския следствен комитет (Следком) Александър Бастрикин, вероятно като част от усилията за формиране на по-млад елит. Московският бизнес вестник "Ведомости" съобщи на 20 август, че Кремъл разглежда Бастрикин за вакантната позиция на председател на Върховния съд на Русия.
Неопределени източници, близки до руската президентска администрация, Върховния съд и съдебната общност, заявиха пред "Ведомости", че замяната на Бастрикин представлява възможност за "внасяне на нова кръв" в Следком, като се има предвид, че Бастрикин ръководи Следком от 2011 г. и наближава 72-годишна възраст. Кремъл позволи на Бастрикин да остане на поста си след 70-годишна възраст през септември 2024 г.
Замяната на Бастрикин от Кремъл е в съответствие с неотдавнашната практика на Путин да преназначава по-възрастни членове от вътрешния си кръг на други позиции, вместо да ги пенсионира или уволнява. Както се вижда от назначаването на бившия секретар на Съвета за сигурност на Русия Николай Патрушев да ръководи руската корабостроителна индустрия през май 2025 г.
1 az СВО Победа80
Масиран комбиниран ракетен удар по различни цели в бивша Украйна!
В действие са влезли КР "Х-101", хиперзвуковите "Кинжал" и "Циркон", КР "Калибър", БПЛА "Геран".
Коментиран от #34, #37
09:21 21.08.2025
3 пешо
Коментиран от #50, #51
09:23 21.08.2025
4 защо
09:25 21.08.2025
5 Пич
Коментиран от #7
09:25 21.08.2025
6 Някой
09:25 21.08.2025
8 az СВО Победа80
Данните са на Киев.
Ще се окаже вярна тезата, че западът ще воюва срещу РФ до последния украинец...
Коментиран от #17, #19, #56
09:27 21.08.2025
10 Путин гол от кръста надолу без 3
11 Путин Боклук
12 Злобното Джуджи
Дайте ЯО на Украйна и нека се оправят "братските" народи по братски 😁👍
09:27 21.08.2025
Русия призна независимостта на Украйна през 1991 г. въз основа на декларация, в която Киев обеща неутралитет и неприсъединяване към НАТО, а сега, когато тези условия се нарушават, основанията за признаване изчезват.
Без връщане към първоначалните принципи Украйна губи статута си на суверенна държава, а декларацията за независимост престава да бъде валидна.
Коментиран от #22
09:28 21.08.2025
14 Нищо ново
09:28 21.08.2025
15 Вой на умрело
Хахахаха
Коментиран от #69
09:29 21.08.2025
16 Наблюдател
Когато ходиш на избори с телевизор вместо глава на раменете, не те очаква нищо добро.
Тези които скачаха на Майдана и ядоха куррабийките, сега ги разменят ето как:
18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои
6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои
16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои
19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела!
17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои
и т.н.
09:29 21.08.2025
17 гайтанджиева
До коментар #8 от "az СВО Победа80":Руски фейкове. Давай следващият.
09:30 21.08.2025
19 az СВО Победа80
До коментар #8 от "az СВО Победа80":А ето и разбивката на загубите по години:
2022г. — 118 500,
2023г. — 405 400,
2024г. — 595 000,
2025г. дотук — 621 000
Коментиран от #23
09:31 21.08.2025
20 Смех
09:31 21.08.2025
22 объркан чукча
До коментар #13 от "Объркано Атлантиче":Като заговорихме за споразумения, кой наруши бспоразумението от Будапеща, което е в основата на всичко?
09:32 21.08.2025
23 Пак аз
До коментар #19 от "az СВО Победа80":Верно си бит с мотика по главата като малък.
09:32 21.08.2025
24 Тръмп
09:33 21.08.2025
25 фактчекър
Основни точки на меморандума:
Сигурност на Украйна: Подписалите страни се ангажират да уважават независимостта и суверенитета на Украйна, както и нейните съществуващи граници.
Неизползване на сила: Страните се задължават да не използват заплахи или сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на Украйна.
Ядрено разоръжаване: Украйна се съгласява да предаде своите ядрени оръжия на Русия и да се присъедини към Договора за неразпространение на ядреното оръжие (NPT) като неядрена държава.
Консултации: В случай на заплаха или агресия срещу Украйна, страните се ангажират да провеждат консултации.
Меморандумът е важен, тъй като представлява опит за осигуряване на сигурност и стабилност в региона след разпадането на Съветския съюз. Въпреки това, след събитията в Украйна през 2014 година, много анализатори и политици поставят под въпрос ефективността на меморандума и ангажиментите на подписалите страни.
Коментиран от #42
09:33 21.08.2025
26 Павел Костов
В случая е The Institute for the Study of War.
Това е една ЦРУ-опорка, създадена за дезинформация по време и след войната с Ирак.
Такива източници са по-скоро за забрана, защото именно те насаждат необективно базирани внушения, в случая русофобия.
09:33 21.08.2025
27 Кво вето бре ?
Коментиран от #29
09:34 21.08.2025
28 Осведомен
Коментиран от #30, #31
09:35 21.08.2025
29 я па то
До коментар #27 от "Кво вето бре ?":Той Лавров каза и
ЦРУ са непрофесионалисти, а Байден обикновен лъжец ако твърдят че РФ ще нападне нашите украински братя. Не ли?
09:37 21.08.2025
30 Помнещ
До коментар #28 от "Осведомен":Украинските биолаборатории работят здраво викаш, така ли?
09:39 21.08.2025
31 мир
До коментар #28 от "Осведомен":руски мир
09:39 21.08.2025
32 Кво вето бре ?
09:40 21.08.2025
33 Реалист
09:41 21.08.2025
34 СсСр
До коментар #1 от "az СВО Победа80":И немските нацисти бомбардираха безразбарно Украйна.
09:42 21.08.2025
35 Кво вето бре ?
Бой
Руските власти са върнали останките на 1000 украински войници, съобщи в понеделник Координационният щаб на Украйна за третиране на военнопленници, според информационния вестник „Киев Индепендент“.
Руската държавна информационна агенция ТАСС потвърди, че Русия е върнала телата на 1000 войници, добавяйки, че Украйна е върнала телата на 19 руски войници.
Отделно ТАСС съобщи, че около 1370 украински войници са били убити за един ден, позовавайки се на руското Министерство на отбраната. Ал Джазира не можа да потвърди това твърдение независимо.
Руски сили хвърлиха 250-килограмови бомби върху град Константиновка в Донецка област на Украйна, написа в понеделник във Facebook Сергей Горбунов, началник на градската военна администрация на Константиновка. Най-малко двама души са ранени, а апартаменти и образователна сграда са повредени, каза Горбунов.
Руска атака с дрон срещу линейка е ранила двама служители на спешна помощ в Купянски район на Харковска област на Украйна, съобщи регионалната полиция в публикация в Telegram.
ТАСС съобщава, че атака с украински дрон е причинила прекъсване на електрозахранването в Запорожка област на Украйна, според губернатора на окупираната от Русия Запорожка област Евгений Балицки.
Атаката не е повлияла на работата на Запорожката атомна електроцентрала, съобщи по-късно ТАСС.
Местни власти във фронтовия град Каменка-Днепровска в окупираната от Русия Запорожие съобщ
09:43 21.08.2025
36 Ами да
09:44 21.08.2025
37 Айде
До коментар #1 от "az СВО Победа80":Ще видиш до къде ще стигне Москва, зомби!
09:45 21.08.2025
38 За Русия вече
Коментиран от #70
09:46 21.08.2025
39 фактчекър
Текущата ситуация с цените и наличността на бензин е динамична и може да се променя в зависимост от военните действия и икономическите условия.
09:49 21.08.2025
40 Историк
09:50 21.08.2025
41 А тези глупости в статията
09:50 21.08.2025
42 az СВО Победа80
До коментар #25 от "фактчекър":Уж си "фактчекър", а не знаеш, че Мемурандумът е подписан, но не е ратифициран от САЩ, а като следствие от това и от руснаците, т.е. не влиза в сила и не е задължителен нито за едните, нито за другите. На практика и САЩ, и РФ не са обвързани и нямат никакви задължения по него.
Всъщност си истински "фактчекър".
Цял свят разбра с какво се занимават "фактчекърите", кой ги създаде и защо...
🤣🤣🤣
09:54 21.08.2025
43 Задачата на агент Краснов е
Като например да поиска от Зеленски да даде целия Донбас без бой, нищо че москалите вече 4 година драпат да го превземат и са под кривата круша.
Или да забрани на Украйна да влиза в НАТО! Вместо това - гаранция- Франция!
Да посрещне Путлер на червен килим, а да заповяда на полу...ния си вицепрезидент да нападне Зеленски подло и неочаквано, пред медиите .
И още много такива- да спре парите за оръжие, после да продава оръжието с 10 % надценка- да печели от смъртта на украинските войници?! И т.н.
09:57 21.08.2025
44 фактчекър
09:58 21.08.2025
45 Историята се повтаря!
Коментиран от #46
10:02 21.08.2025
46 верно е
До коментар #45 от "Историята се повтаря!":ВСВ като нападната страна СССР бе подпомогнат всячески от съюзниците.
Днес тези съюзници са зад Украйна, като нападната страна. А русийката ще свърши като Третия Райх.
10:03 21.08.2025
47 Евгени Чертовенски:
Спаружената, оранжева мумия само фъфлеше и кимаше с глава, а речникът му, бездруго съдържащ около 150 думи, беше сведен до три изречения. А роднините го галеха по кухата, проскубана главица и кимаха с разбиране – нещастникът не е виновен за умствената си деградация, нека го изпратим в небитието спокойно, тихо и с относително достойнство, докато още му е останало.
Всъщност, ситуацията е колкото международна, толкова и типично българска. Президентът на САЩ, Предводителя на свободния свят, е в ролята на дементирал търговищки дядка, а Владимир Путин е дребното, хитро цигане – ало измамник, което се опитва да му измъкне през балкона някоя хилядарка. В случая залогът обаче е малко по-голям – вместо за някакви пършиви левчета, става въпрос за сигурността на Европа в следващия половин век, но принципът е същият.
Всъщност динамиката на отношенията между Доналд и Володя е твърде сложна, за да може да бъде обяснена просто с категории като слуга и господар, самодържец и марионетка, стратег и олигофрен. Докато на повърхността двете старч
Коментиран от #52, #54
10:05 21.08.2025
48 А ако
10:05 21.08.2025
49 Кво вето бре ? Я се събудете
10:05 21.08.2025
51 Сульоооо
До коментар #3 от "пешо":НА ТЕБЕ НЕ ТИ ЛИ ОМРЪЗНА ДА ПИШЕШЕ ГЛУПОСТИ?
10:06 21.08.2025
53 Вижте какво пишат американците
10:08 21.08.2025
54 Боооже
До коментар #47 от "Евгени Чертовенски:":Кой е този свободен свят....тоя дето се управлява от Урсула,кая, макарона?!? Тоя свят в който немски министър заявява че Русия е била,е и ще бъде враг на Германия?! Каква свобода има в ЕС или България?! Свобода има в Швейцария където питат народа с референдуми и за дребни неща а в ЕС решават шепа бюрократи в Брюксел
Коментиран от #60, #63
10:09 21.08.2025
55 Нещо неясно има ли?
10:09 21.08.2025
57 Вижте какво пишат американците
.
Коментиран от #64
10:12 21.08.2025
58 Вижте какво правят пишман " лидерите"
основно се формира от инвестиции в САЩ на 4,1-4,4% лихви..... а иначе събират парите на хората в Европа под 1% и ги мятат в САЩ .. (ценни книжа, деноминирани в щатски долари и други валути)....От друга страна, тъй като Китай намалява използването на долара и притежаваните от него дългови инструменти на САЩ, Европа се очертава като ключов източник на финансиране за огромния търговски и бюджетен дефицит на САЩ. През май Великобритания изпревари Китай като втория по големина притежател на дългови инструменти на САЩ, веднага след Япония, с 809,4 милиарда долара. Страните от ЕС колективно държаха още по-голям дълг на САЩ, включително Белгия с 415,5 милиарда долара, Люксембург с 412,6 милиарда долара, Франция с 375,1 милиарда долара и Ирландия с 327,3 милиарда долара. .....Реално за да се спаси финансово в крадкосрочен план Европа се обезкървява стратегически в дългосрочен....
10:15 21.08.2025
59 Доналд Тръмп
А колкото до това какво искат няколко Европейски Джен Дъра и какво реално могат е друг въпрос.
Коментиран от #67
10:15 21.08.2025
60 Евгени Чертовенски:
До коментар #54 от "Боооже":Да, бе, Русия е свободна, демократична и просперираща държава, за сметка на бедната , загиваща и диктаторска Европа!
Пък и си вярвате, май не е само до хонорарчето в рубли!
Коментиран от #66
10:15 21.08.2025
61 Това пишат от Института за изследване на
10:18 21.08.2025
62 всичко е според плана на върховния
Текущата ситуация с цените и наличността на бензин е динамична и може да се променя в зависимост от военните действия и икономическите условия.
10:19 21.08.2025
63 Ехаааа
До коментар #54 от "Боооже":Щом е божеее,какво търсиш в ЕС "на Урсула,Кая, Макрон"?? Заминавай където пожелаеш?България е отворена страна!
10:20 21.08.2025
64 И другият въпрос
До коментар #57 от "Вижте какво пишат американците":Ако усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната доведат до размразяване на всички останали резерви на Русия, Европа може ли да ги изплати? Как мислите ? Какво ще се случи тогава с Европа ....
Коментиран от #65
10:20 21.08.2025
65 няма такъв филм
До коментар #64 от "И другият въпрос":Блокираните руски резерви отиват за изплащане на Украйна следвоенните репарации. Никой не е казал, че като се разблокират, русийката ще си ги получи. Ама ай как хочется само!
Коментиран от #73
10:22 21.08.2025
66 , а кога съм
До коментар #60 от "Евгени Чертовенски:":Твърдял в поста си че Русия е свободна?! Ти биеш тъпана за свободен свят ,за демокрация а ни управляват само назначили се бюрократи работещи срещу хората и страхуващи се от референдуми!!! А аз работя в Австрия и не се нуждая от рубли но виждам как твоите демократи съсипаха Европа ....как от 20 деца в клас 3 са австрийци а останалите сирийци,афгани и друга паплач която твоите хора обслужва
10:22 21.08.2025
67 Ганьоооооо
До коментар #59 от "Доналд Тръмп":Каква изгода имаш да се правиш на Тръмп? Или си копейка,или си слънчасал на сянка.
10:23 21.08.2025
68 Путин каза какво иска
Коментиран от #72
10:24 21.08.2025
69 Бухахаххахаха хихихи
До коментар #15 от "Вой на умрело":Ами то никога не става това,което руснаците казват!!
10:25 21.08.2025
70 Васил
До коментар #38 от "За Русия вече":Това със 32 те държави от пръста ли си го изсмука или от задните части?
10:25 21.08.2025
71 Геренски
Двата „Панцир“-а и единия „Тор“, които са защитавали централата са си свършили отлично работата. Производството на безплатен бензин за московските пенсионери продължава по план!
Обаче рафинерията гори със страшна сила
😆😆😆😆😆
10:25 21.08.2025
73 А тогава за какъв мир
До коментар #65 от "няма такъв филм":Говорят пишман "лидерите" в Европа е въпроса ? хахахаха ... като става дума само за кражба
10:26 21.08.2025