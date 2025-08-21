Новини
ISW: Путин иска вето, а не мир с Украйна
21 Август, 2025

Русия застрашава икономическата си стабилност и препитанието на руските цивилни, за да захранва все повече своята отбранително-индустриална база и да поддържа военните усилия в Украйна

ISW: Путин иска вето, а не мир с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Русия настоява да има право на вето върху всякакви западни гаранции за сигурност за Украйна - в опит да провали текущите усилия на САЩ и Европа за траен мир в Украйна. Руският външен министър Сергей Лавров заяви на 20 август, че всякакви сериозни дискусии без руско участие са "път към никъде".

Това пишат от Института за изследване на войната (ISW).

Предоставянето на право на вето би позволило на Кремъл да диктува условия, които ще отслабят Украйна за поредно руско нашествие. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова наскоро заяви, че Русия не може да толерира присъствието на войски от държави членки на НАТО в Украйна като част от каквито и да било гаранции за сигурност.

Европейските лидери наскоро публикуваха съвместно изявление, в което потвърждават, че никое мирно споразумение не трябва да поставя ограничения върху въоръжените сили или върху сътрудничеството с трети държави, нито пък Русия може да има право на вето върху пътя на Украйна към присъединяване към Европейския съюз (ЕС) или НАТО.

Вицепрезидентът на Европейската комисия (ЕК) Кая Калас заяви на 19 август, че на руския президент Владимир Путин не може да се има доверие да спази обещания.

Кремъл изглежда настоява всички гаранции за сигурност да се основават на предложените в рамковия протокол от Истанбул от 2022 г., който би дал на Русия и нейните съюзници правото да налагат вето върху западната военна помощ за Украйна и би оставил Украйна безпомощна пред лицето на бъдещи руски заплахи.

Гаранциите за сигурност, предложени в проекта за Истанбулски протокол от 2022 г., третират Русия като неутрална "държава гарант" за сигурността на Украйна, заедно с другите постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, без да идентифицират Русия като воюваща страна във войната.

Кремъл продължава да показва, че Путин не желае да проведе незабавна двустранна среща с украинския си колега Володимир Зеленски в срока, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп. Лавров заяви на 20 август, че Путин е потвърдил готовността си да продължи преките преговори с Украйна във формат "Истанбул".

Руските и украинските делегации са участвали в три кръга двустранни разговори в Истанбул от февруари 2025 г. насам, които са довели до размяна на военнопленници.

Лавров твърди, че срещата на върха между Путин и Зеленски ще изисква сериозна подготовка и може да отнеме време. Няколко американски представители заявиха, че Путин е обещал на Тръмп да се срещне със Зеленски след многостранната среща на върха между лидерите на САЩ, Украйна и Европа на 18 август.

На 18 август Тръмп заяви, че Зеленски и Путин трябва спешно да се срещнат и че твърде дългото чакане преди двустранна среща на ниво лидери би довело до хиляди смъртни случаи.

Руската икономика продължава да се бори с бюджетни дефицити в резултат на увеличените разходи за отбрана и западните санкции. "Ройтерс" съобщи на 20 август, че руското правителство се готви да увеличи данъците и да намали разходите си, опитвайки се да поддържа разходите си за отбрана на фона на икономическото охлаждане.

Данните на руското Министерство на финансите показват, че Кремъл е отчел бюджетен дефицит от 4,9 трилиона рубли (около 61 милиарда долара) от януари до август 2025 г., надвишавайки целта за цялата година.

Председателят на Комисията по бюджет и финансови пазари към Съвета на федерацията на Русия Антатолий Артамонов заяви в края на юли 2025 г., че Русия трябва "спешно да започне фискална консолидация" на фона на все по-песимистични икономически показатели и спад в приходите от петрол и газ.

"Ройтерс" съобщи, че Русия харчи над 17 трилиона рубли (около 211 милиарда долара) или 41 процента от федералния си бюджет за отбрана и национална сигурност. Източник от руското правителство заяви, че разходите на Русия за отбрана вероятно представляват повече от заявените осем процента от руския БВП и оцени, че е малко вероятно разходите за отбрана да намалеят през 2026 г. или в случай на прекратяване на огъня.

Руското правителство все повече изтегля средства от секторите на здравеопазването и образованието, а руските власти настояват Русия да преразпредели средства от бюджетни пера, несвързани с отбрана, към сектора на отбраната. "Ройтерс" съобщи, че Русия има относително ниско съотношение на дълга към БВП от около 20 процента; този показател обаче е много по-малко важен, тъй като Русия е държава, която използва приходи от петрол и газ и руския суверенен фонд за финансиране на войната си в Украйна. Суверенният фонд е държавен инвестиционен фонд, от който Русия тегли пари, за да избегне натрупване на дълг, но Путин постоянно изчерпва ликвидните резерви на фонда, за да финансира войната си в Украйна.

Русия застрашава икономическата си стабилност и препитанието на руските цивилни, за да захранва все повече своята отбранително-индустриална база и да поддържа военните усилия в Украйна. Русия е изправена пред нарастващ списък с разходи от войната, включително предоставяне на компенсации на военнослужещи и техните семейства, разширяване и спонсориране на кампании за набиране на персонал за войната в Украйна.

Руските представители многократно са се опитвали да убедят руското население, че федералният бюджет дава приоритет на гражданските и социалните разходи, като същевременно продължава да отделя по-големи суми от бюджета за разходи за отбрана.

Руското правителство също трябва да се справи и с бъдещите разходи за компенсиране на ветераните и техните семейства, като им предоставя финансова, медицинска и психологическа подкрепа от правителството през следващите десетилетия.

Вторичните мита вероятно принуждават Русия да продава петрол под пазарната цена, което може да намали входящия поток от чуждестранни средства в руската икономика и да изчерпи основния източник на богатство на Русия. Bloomberg съобщи на 20 август, че държавните петролни рафинерии на Индия са закупили увеличено количество руски петрол от 18 до 19 август. Руският заместник-търговски представител в Индия Евгений Грива заяви пред Bloomberg на 20 август, че Русия очаква Индия да продължи да купува руски петрол заради петпроцентната отстъпка.

Bloomberg съобщи, че китайските петролни рафинерии са увеличили покупките на петрол, тъй като някои индийски компании са се оттеглили през август на фона на заплахите на САЩ за тарифи.

Съобщава се, че Кремъл обмисля смяната на председателя на Руския следствен комитет (Следком) Александър Бастрикин, вероятно като част от усилията за формиране на по-млад елит. Московският бизнес вестник "Ведомости" съобщи на 20 август, че Кремъл разглежда Бастрикин за вакантната позиция на председател на Върховния съд на Русия.

Неопределени източници, близки до руската президентска администрация, Върховния съд и съдебната общност, заявиха пред "Ведомости", че замяната на Бастрикин представлява възможност за "внасяне на нова кръв" в Следком, като се има предвид, че Бастрикин ръководи Следком от 2011 г. и наближава 72-годишна възраст. Кремъл позволи на Бастрикин да остане на поста си след 70-годишна възраст през септември 2024 г.

Замяната на Бастрикин от Кремъл е в съответствие с неотдавнашната практика на Путин да преназначава по-възрастни членове от вътрешния си кръг на други позиции, вместо да ги пенсионира или уволнява. Както се вижда от назначаването на бившия секретар на Съвета за сигурност на Русия Николай Патрушев да ръководи руската корабостроителна индустрия през май 2025 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 az СВО Победа80

    25 6 Отговор
    Москва трамбова мощно нацистите тази нощ!

    Масиран комбиниран ракетен удар по различни цели в бивша Украйна!

    В действие са влезли КР "Х-101", хиперзвуковите "Кинжал" и "Циркон", КР "Калибър", БПЛА "Геран".

    Коментиран от #34, #37

    09:21 21.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пешо

    22 7 Отговор
    не ли ви омръзна да пишете глупости

    Коментиран от #50, #51

    09:23 21.08.2025

  • 4 защо

    21 6 Отговор
    Та какво не е вярно от това което е казал Лавров? Правихте две Швейцарски срещи. И?

    09:25 21.08.2025

  • 5 Пич

    24 7 Отговор
    Мисля да не коментирам незначителници !!! Каквото поиска Русия , това ще стане !!!

    Коментиран от #7

    09:25 21.08.2025

  • 6 Някой

    20 7 Отговор
    Мироопазващите сили ще са руски!

    09:25 21.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 az СВО Победа80

    19 7 Отговор
    От началото на СВО загубите на ВСУ са 1,7 млн. души -убити и безследно изчезнали.

    Данните са на Киев.

    Ще се окаже вярна тезата, че западът ще воюва срещу РФ до последния украинец...

    Коментиран от #17, #19, #56

    09:27 21.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Путин гол от кръста надолу без 3

    6 9 Отговор
    Друзя, чувствам вече, че ще ме плякат яко. Та или помагайте или бягайте.

    09:27 21.08.2025

  • 11 Путин Боклук

    10 10 Отговор
    Никой не бръсне тоя арменец от Нагорни Карабах предал род и родина за да служи на полу-еврейското джудже Шаломов. Може да си плещи каквото иска.

    09:27 21.08.2025

  • 12 Злобното Джуджи

    5 15 Отговор
    Путин хочет, ма Русия не может 😄
    Дайте ЯО на Украйна и нека се оправят "братските" народи по братски 😁👍

    09:27 21.08.2025

  • 13 Объркано Атлантиче

    17 5 Отговор
    Как няма да иска след като Запада излъга не само с минските споразамения, но и преди това.
    Русия призна независимостта на Украйна през 1991 г. въз основа на декларация, в която Киев обеща неутралитет и неприсъединяване към НАТО, а сега, когато тези условия се нарушават, основанията за признаване изчезват.
    Без връщане към първоначалните принципи Украйна губи статута си на суверенна държава, а декларацията за независимост престава да бъде валидна.

    Коментиран от #22

    09:28 21.08.2025

  • 14 Нищо ново

    7 12 Отговор
    Кой сега ще храни руските гниди с пилешки бутчета? Ъ?

    09:28 21.08.2025

  • 15 Вой на умрело

    15 6 Отговор
    Лошо им става на либералния планктон че руснаците им казват какво и как ще стане
    Хахахаха

    Коментиран от #69

    09:29 21.08.2025

  • 16 Наблюдател

    13 5 Отговор
    Няма споразумение, което бандерите и съюзниците им не са нарушили, няма!

    Когато ходиш на избори с телевизор вместо глава на раменете, не те очаква нищо добро.

    Тези които скачаха на Майдана и ядоха куррабийките, сега ги разменят ето как:

    18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои
    6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои
    11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои
    16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои
    19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела!
    17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои

    и т.н.

    09:29 21.08.2025

  • 17 гайтанджиева

    5 10 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа80":

    Руски фейкове. Давай следващият.

    09:30 21.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 az СВО Победа80

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "az СВО Победа80":

    А ето и разбивката на загубите по години:

    2022г. — 118 500,
    2023г. — 405 400,
    2024г. — 595 000,
    2025г. дотук — 621 000

    Коментиран от #23

    09:31 21.08.2025

  • 20 Смех

    5 5 Отговор
    Путин успя. Фалира кончината здрасти.

    09:31 21.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 объркан чукча

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "Объркано Атлантиче":

    Като заговорихме за споразумения, кой наруши бспоразумението от Будапеща, което е в основата на всичко?

    09:32 21.08.2025

  • 23 Пак аз

    5 8 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа80":

    Верно си бит с мотика по главата като малък.

    09:32 21.08.2025

  • 24 Тръмп

    10 5 Отговор
    Не се ли срещна с Путин след неговия "срок", срещна се. Срещна ли се със Зельо, срещна се. Зельо готов ли е на примирие, не е. Докога ще четем изопачени едни и същи неща?!!

    09:33 21.08.2025

  • 25 фактчекър

    9 2 Отговор
    Меморандумът от Будапеща, известен също като Будапеща меморандум, е подписан на 5 декември 1994 година и е важен документ, свързан с ядреното разоръжаване и сигурността на Украйна. Той е подписан от Украйна, Русия, Съединените щати и Обединеното кралство.
    Основни точки на меморандума:

    Сигурност на Украйна: Подписалите страни се ангажират да уважават независимостта и суверенитета на Украйна, както и нейните съществуващи граници.

    Неизползване на сила: Страните се задължават да не използват заплахи или сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на Украйна.

    Ядрено разоръжаване: Украйна се съгласява да предаде своите ядрени оръжия на Русия и да се присъедини към Договора за неразпространение на ядреното оръжие (NPT) като неядрена държава.

    Консултации: В случай на заплаха или агресия срещу Украйна, страните се ангажират да провеждат консултации.

    Меморандумът е важен, тъй като представлява опит за осигуряване на сигурност и стабилност в региона след разпадането на Съветския съюз. Въпреки това, след събитията в Украйна през 2014 година, много анализатори и политици поставят под въпрос ефективността на меморандума и ангажиментите на подписалите страни.

    Коментиран от #42

    09:33 21.08.2025

  • 26 Павел Костов

    5 7 Отговор
    Аз вече първо проверявам източника на статиите:
    В случая е The Institute for the Study of War.
    Това е една ЦРУ-опорка, създадена за дезинформация по време и след войната с Ирак.
    Такива източници са по-скоро за забрана, защото именно те насаждат необективно базирани внушения, в случая русофобия.

    09:33 21.08.2025

  • 27 Кво вето бре ?

    6 7 Отговор
    По ясно може ли въобще да бъде? (Министърът на външните работи Сергей Лавров заяви, че обсъждането на въпросите за сигурността на Украйна без Русия е „път за никъде“)...Точка! Нещо има ли което пак да не им е ясно на онези пишман "лидери"?

    Коментиран от #29

    09:34 21.08.2025

  • 28 Осведомен

    5 5 Отговор
    В Донецк 2 пъти седмично вода с цистерна.. Първи случай на коремен тиф.

    Коментиран от #30, #31

    09:35 21.08.2025

  • 29 я па то

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Кво вето бре ?":

    Той Лавров каза и
    ЦРУ са непрофесионалисти, а Байден обикновен лъжец ако твърдят че РФ ще нападне нашите украински братя. Не ли?

    09:37 21.08.2025

  • 30 Помнещ

    4 3 Отговор

    До коментар #28 от "Осведомен":

    Украинските биолаборатории работят здраво викаш, така ли?

    09:39 21.08.2025

  • 31 мир

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Осведомен":

    руски мир

    09:39 21.08.2025

  • 32 Кво вето бре ?

    6 5 Отговор
    И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна ....Нашето Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки поз

    09:40 21.08.2025

  • 33 Реалист

    5 3 Отговор
    Ватнишката наглост край няма! Путлер знае, че не осигурили милиардните дяове на руските олигарси, е пътник! Това в момента може да стане само с война, но става все по-трудно. Докато обикновеният руснак става все по-гладен и мизерстващ.

    09:41 21.08.2025

  • 34 СсСр

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа80":

    И немските нацисти бомбардираха безразбарно Украйна.

    09:42 21.08.2025

  • 35 Кво вето бре ?

    4 4 Отговор
    Ето как стоят нещата в сряда, 20 август:

    Бой

    Руските власти са върнали останките на 1000 украински войници, съобщи в понеделник Координационният щаб на Украйна за третиране на военнопленници, според информационния вестник „Киев Индепендент“.

    Руската държавна информационна агенция ТАСС потвърди, че Русия е върнала телата на 1000 войници, добавяйки, че Украйна е върнала телата на 19 руски войници.

    Отделно ТАСС съобщи, че около 1370 украински войници са били убити за един ден, позовавайки се на руското Министерство на отбраната. Ал Джазира не можа да потвърди това твърдение независимо.

    Руски сили хвърлиха 250-килограмови бомби върху град Константиновка в Донецка област на Украйна, написа в понеделник във Facebook Сергей Горбунов, началник на градската военна администрация на Константиновка. Най-малко двама души са ранени, а апартаменти и образователна сграда са повредени, каза Горбунов.

    Руска атака с дрон срещу линейка е ранила двама служители на спешна помощ в Купянски район на Харковска област на Украйна, съобщи регионалната полиция в публикация в Telegram.

    ТАСС съобщава, че атака с украински дрон е причинила прекъсване на електрозахранването в Запорожка област на Украйна, според губернатора на окупираната от Русия Запорожка област Евгений Балицки.

    Атаката не е повлияла на работата на Запорожката атомна електроцентрала, съобщи по-късно ТАСС.

    Местни власти във фронтовия град Каменка-Днепровска в окупираната от Русия Запорожие съобщ

    09:43 21.08.2025

  • 36 Ами да

    6 0 Отговор
    Няма да се размине без съсипване на Русия под някаква форма! Така става, когато народът избира идиоти да го управляват!

    09:44 21.08.2025

  • 37 Айде

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "az СВО Победа80":

    Ще видиш до къде ще стигне Москва, зомби!

    09:45 21.08.2025

  • 38 За Русия вече

    3 2 Отговор
    не останаха много ходове! След като цяла Европа, общо 32 страни искат да изпратят войска за "да гарантират мира в остатъчна Украйна", СЛЕД подписване на мирният договор, то какво ще избере Русия? Много вероятно е изобщо да се спре мирният процес и да се стремят цялата укра да победят и превземат? Иначе, причините за войната, според руснаците, да не влиза укра в Натото, така не се изпълнява изобщо. Какво означава това: Германски, британски, френски и други оръжия и войски ще са директно на тяхната граница. Е, дали са нато или не, те са си страни от Нато, за които важи член 5-ти, ако започнат война с Русия. Ситуацията е много неприятна и може да стане и "голямата война"?

    Коментиран от #70

    09:46 21.08.2025

  • 39 фактчекър

    1 1 Отговор
    Бензинът е наличен на свободна продажба в Русия, но в някои региони, особено в окупирания Крим и части от Забайкалския край, Ai-95 бензинът е изчезнал от повечето бензиностанции или се продава само с купони на предприятия. Въпреки това, руското министерство на енергетиката уверява, че ситуацията е под контрол и че предлагането е достатъчно.

    Текущата ситуация с цените и наличността на бензин е динамична и може да се променя в зависимост от военните действия и икономическите условия.

    09:49 21.08.2025

  • 40 Историк

    3 1 Отговор
    Целта на Путин е ясна и постоянна- ликвидиране на Украйна и всички подли и коварно действия са свързани с това. Отлага непрекъснато под всякакви претекст всякакви опити за прекратяването й, за са се въоръжава до зъби като говори за мир. Агент Краснов прави всичко възможно и успява да обслужи Путин, като в същото време говори за мир. Откакто е на власт в САЩ, убийствата и разрушенията в Украйна се увеличиха двойно и не е виновен приятеля му Путин, а Украйна се саморозрушава. Цинизмът е убийствен и страшен,защото двама злодеи са с неограничена и безконтролна власт!

    09:50 21.08.2025

  • 41 А тези глупости в статията

    4 2 Отговор
    Не ги ли слушаме и четем поне 3 години?

    09:50 21.08.2025

  • 42 az СВО Победа80

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "фактчекър":

    Уж си "фактчекър", а не знаеш, че Мемурандумът е подписан, но не е ратифициран от САЩ, а като следствие от това и от руснаците, т.е. не влиза в сила и не е задължителен нито за едните, нито за другите. На практика и САЩ, и РФ не са обвързани и нямат никакви задължения по него.

    Всъщност си истински "фактчекър".
    Цял свят разбра с какво се занимават "фактчекърите", кой ги създаде и защо...
    🤣🤣🤣

    09:54 21.08.2025

  • 43 Задачата на агент Краснов е

    2 3 Отговор
    да помогне на Русия в този труден момент!
    Като например да поиска от Зеленски да даде целия Донбас без бой, нищо че москалите вече 4 година драпат да го превземат и са под кривата круша.
    Или да забрани на Украйна да влиза в НАТО! Вместо това - гаранция- Франция!
    Да посрещне Путлер на червен килим, а да заповяда на полу...ния си вицепрезидент да нападне Зеленски подло и неочаквано, пред медиите .
    И още много такива- да спре парите за оръжие, после да продава оръжието с 10 % надценка- да печели от смъртта на украинските войници?! И т.н.

    09:57 21.08.2025

  • 44 фактчекър

    4 2 Отговор
    Абе то Русия си работи по въпроса а малките западни чакалчета нека да си лаят. Фактите са на лице и в Украйна вече и ученици и студенти мобилизират принудително под формата на „Училище за безопасност“, лагер наречен „Полева игра на атаманите на Холодни Яр“ и ги пращат в зоните на конфликт примерно на територията на национален природен парк в Черкаска област събират тоест мобилизират ученици от различни краища на Украйна. Самите украински медии го писаха. "Патриотични лагери" били....

    09:58 21.08.2025

  • 45 Историята се повтаря!

    2 4 Отговор
    Проблемът на Зеленски, а и на ЕС, че не схващат старото правило, откак свят светува, към което се придържа Путин - бий за да те уважават! Към което се е придържал другарят Сталин. Затова изпепели фашистка Германия и столицата Берлин. Май нещата вървят на там.

    Коментиран от #46

    10:02 21.08.2025

  • 46 верно е

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Историята се повтаря!":

    ВСВ като нападната страна СССР бе подпомогнат всячески от съюзниците.
    Днес тези съюзници са зад Украйна, като нападната страна. А русийката ще свърши като Третия Райх.

    10:03 21.08.2025

  • 47 Евгени Чертовенски:

    1 7 Отговор
    Тъжна, тъжна гледка представляваше Белият дом в понеделник по обяд тамошно време. Уж половин дузина европейски лидери бяха отишли на среща с Доналд Тръмп, а посещението повече приличаше траурна процесия. Или поне на семейно събиране за визита в провинциален хоспис, където сенилният патриарх на фамилията бере душа от Алцхаймер и заплашва да завещае всичко на дребното комшийско бандитче Владко, вместо на законните си наследници.

    Спаружената, оранжева мумия само фъфлеше и кимаше с глава, а речникът му, бездруго съдържащ около 150 думи, беше сведен до три изречения. А роднините го галеха по кухата, проскубана главица и кимаха с разбиране – нещастникът не е виновен за умствената си деградация, нека го изпратим в небитието спокойно, тихо и с относително достойнство, докато още му е останало.

    Всъщност, ситуацията е колкото международна, толкова и типично българска. Президентът на САЩ, Предводителя на свободния свят, е в ролята на дементирал търговищки дядка, а Владимир Путин е дребното, хитро цигане – ало измамник, което се опитва да му измъкне през балкона някоя хилядарка. В случая залогът обаче е малко по-голям – вместо за някакви пършиви левчета, става въпрос за сигурността на Европа в следващия половин век, но принципът е същият.

    Всъщност динамиката на отношенията между Доналд и Володя е твърде сложна, за да може да бъде обяснена просто с категории като слуга и господар, самодържец и марионетка, стратег и олигофрен. Докато на повърхността двете старч

    Коментиран от #52, #54

    10:05 21.08.2025

  • 48 А ако

    1 1 Отговор
    Тези гаранции изведнъж прераснат в западни военни бази, западни военни ,ракети и техника е ясно че Русия няма да е съгласна .... това ще е равносилно на Украйна в НАТО без да е подписала договор за влизане. Войната е именно да се държи далеч западните сили от Украйна

    10:05 21.08.2025

  • 49 Кво вето бре ? Я се събудете

    4 4 Отговор
    По ясно може ли въобще да бъде? (Министърът на външните работи Сергей Лавров заяви, че обсъждането на въпросите за сигурността на Украйна без Русия е „път за никъде“)...Точка! Нещо има ли което пак да не им е ясно на онези пишман "лидери"?

    10:05 21.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Сульоооо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "пешо":

    НА ТЕБЕ НЕ ТИ ЛИ ОМРЪЗНА ДА ПИШЕШЕ ГЛУПОСТИ?

    10:06 21.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Вижте какво пишат американците

    4 3 Отговор
    Между 2014 и 2020 г., време, когато цената на златото варираше от около 1100 до 1500 долара за унция, Русия увеличи резервите си от благородния метал с 40 милиона унции.Оттогава цената на метала се е увеличила повече от два пъти, което към 1 април доближава общите международни резерви на Русия до исторически връх от над 650 милиарда долара. От началото на войната централната банка е спряла да публикува данни за конкретния състав на валутните си резерви, вероятно златните резерви са и повече. "Натрупването на купчина злато беше предпазна мярка срещу геополитически сътресения - проработи.“ Освен ако не се сблъскаме с тежка криза, покачването на цената на златото е малко вероятно да подтикне руската централна банка да започне да продава. „Няма нужда да се харчат резерви сега“, каза Олег Кузмин, ръководител на отдела за проучвания в Renaissance Capital. „Банката на Русия разполага с достатъчно ликвидност в юани в случай на каквито и да е сътресения.“

    10:08 21.08.2025

  • 54 Боооже

    1 4 Отговор

    До коментар #47 от "Евгени Чертовенски:":

    Кой е този свободен свят....тоя дето се управлява от Урсула,кая, макарона?!? Тоя свят в който немски министър заявява че Русия е била,е и ще бъде враг на Германия?! Каква свобода има в ЕС или България?! Свобода има в Швейцария където питат народа с референдуми и за дребни неща а в ЕС решават шепа бюрократи в Брюксел

    Коментиран от #60, #63

    10:09 21.08.2025

  • 55 Нещо неясно има ли?

    3 3 Отговор
    „Няма нужда да се харчат резерви сега“, каза Олег Кузмин, ръководител на отдела за проучвания в Renaissance Capital. „Банката на Русия разполага с достатъчно ликвидност в юани в случай на каквито и да е сътресения.“

    10:09 21.08.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Вижте какво пишат американците

    2 2 Отговор
    В най-лошия случай, при който нито един от замразените активи не бъде възстановен, увеличението на стойността на руското злато би компенсирало повече от половината от потенциалните загуби. Ако усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната доведат до размразяване на всички останали резерви, Кремъл ще се окаже на финансова възглавница, каквато никога преди не е имал в историята си ...
    .

    Коментиран от #64

    10:12 21.08.2025

  • 58 Вижте какво правят пишман " лидерите"

    3 2 Отговор
    приходната част на ЕЦБ
    основно се формира от инвестиции в САЩ на 4,1-4,4% лихви..... а иначе събират парите на хората в Европа под 1% и ги мятат в САЩ .. (ценни книжа, деноминирани в щатски долари и други валути)....От друга страна, тъй като Китай намалява използването на долара и притежаваните от него дългови инструменти на САЩ, Европа се очертава като ключов източник на финансиране за огромния търговски и бюджетен дефицит на САЩ. През май Великобритания изпревари Китай като втория по големина притежател на дългови инструменти на САЩ, веднага след Япония, с 809,4 милиарда долара. Страните от ЕС колективно държаха още по-голям дълг на САЩ, включително Белгия с 415,5 милиарда долара, Люксембург с 412,6 милиарда долара, Франция с 375,1 милиарда долара и Ирландия с 327,3 милиарда долара. .....Реално за да се спаси финансово в крадкосрочен план Европа се обезкървява стратегически в дългосрочен....

    10:15 21.08.2025

  • 59 Доналд Тръмп

    1 3 Отговор
    А защо Путин трябва да се среща със нелигитимен диктатор като Зиленски и да го легитимира!
    А колкото до това какво искат няколко Европейски Джен Дъра и какво реално могат е друг въпрос.

    Коментиран от #67

    10:15 21.08.2025

  • 60 Евгени Чертовенски:

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "Боооже":

    Да, бе, Русия е свободна, демократична и просперираща държава, за сметка на бедната , загиваща и диктаторска Европа!

    Пък и си вярвате, май не е само до хонорарчето в рубли!

    Коментиран от #66

    10:15 21.08.2025

  • 61 Това пишат от Института за изследване на

    2 2 Отговор
    на войната ..... а кой са тези Института за изследване на войната проверихте ли? А? Ами направете го и се посмейте

    10:18 21.08.2025

  • 62 всичко е според плана на върховния

    0 0 Отговор
    Бензинът е наличен на свободна продажба в Русия, но в някои региони, особено в окупирания Крим и части от Забайкалския край, Ai-95 бензинът е изчезнал от повечето бензиностанции или се продава само с купони на предприятия. Въпреки това, руското министерство на енергетиката уверява, че ситуацията е под контрол и че предлагането е достатъчно.

    Текущата ситуация с цените и наличността на бензин е динамична и може да се променя в зависимост от военните действия и икономическите условия.

    10:19 21.08.2025

  • 63 Ехаааа

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Боооже":

    Щом е божеее,какво търсиш в ЕС "на Урсула,Кая, Макрон"?? Заминавай където пожелаеш?България е отворена страна!

    10:20 21.08.2025

  • 64 И другият въпрос

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Вижте какво пишат американците":

    Ако усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната доведат до размразяване на всички останали резерви на Русия, Европа може ли да ги изплати? Как мислите ? Какво ще се случи тогава с Европа ....

    Коментиран от #65

    10:20 21.08.2025

  • 65 няма такъв филм

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "И другият въпрос":

    Блокираните руски резерви отиват за изплащане на Украйна следвоенните репарации. Никой не е казал, че като се разблокират, русийката ще си ги получи. Ама ай как хочется само!

    Коментиран от #73

    10:22 21.08.2025

  • 66 , а кога съм

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Евгени Чертовенски:":

    Твърдял в поста си че Русия е свободна?! Ти биеш тъпана за свободен свят ,за демокрация а ни управляват само назначили се бюрократи работещи срещу хората и страхуващи се от референдуми!!! А аз работя в Австрия и не се нуждая от рубли но виждам как твоите демократи съсипаха Европа ....как от 20 деца в клас 3 са австрийци а останалите сирийци,афгани и друга паплач която твоите хора обслужва

    10:22 21.08.2025

  • 67 Ганьоооооо

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Доналд Тръмп":

    Каква изгода имаш да се правиш на Тръмп? Или си копейка,или си слънчасал на сянка.

    10:23 21.08.2025

  • 68 Путин каза какво иска

    0 2 Отговор
    и ще го постигне,колкото и да църкате мишки бъълясали,независимо кви простотии и нелепости пишете и пропагандирате единствено и само лъжа. Подлогите от ЕС от срещата им с Тръмп се видя колко са жалки и какви мижетурки са.

    Коментиран от #72

    10:24 21.08.2025

  • 69 Бухахаххахаха хихихи

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Вой на умрело":

    Ами то никога не става това,което руснаците казват!!

    10:25 21.08.2025

  • 70 Васил

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "За Русия вече":

    Това със 32 те държави от пръста ли си го изсмука или от задните части?

    10:25 21.08.2025

  • 71 Геренски

    0 0 Отговор
    От рафинерията в Новошахтинск, Ростовска област съобщиха, че успешно са свалили всички дронове насочени към тях.

    Двата „Панцир“-а и единия „Тор“, които са защитавали централата са си свършили отлично работата. Производството на безплатен бензин за московските пенсионери продължава по план!

    Обаче рафинерията гори със страшна сила
    😆😆😆😆😆

    10:25 21.08.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 А тогава за какъв мир

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "няма такъв филм":

    Говорят пишман "лидерите" в Европа е въпроса ? хахахаха ... като става дума само за кражба

    10:26 21.08.2025

