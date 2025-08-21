Джей Ди Ванс: Русия иска територии, повечето от които е окупирала, но други още не е. Това е същността на преговорите

Европейските лидери не очакваха, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се обади на руския президент Владимир Путин веднага след срещата си с тях в Белия дом на 18 август, заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пред Fox News.

„Президентът каза: „Срещата беше добра, ще се обадя на Владимир Путин, за да видя какво има да каже по въпроса.“ И всички попитаха: „Следващата седмица ли?“ - отбеляза Ванс, говорейки за хода на консултациите. Според вицепрезидента на САЩ, Тръмп отговорил: „Не. Колко е часът в Москва? Ще му се обадя веднага.“ Както подчерта Ванс, другите участници в срещата „не очакваха“ подобен ход от американския лидер.

Още новини от Украйна

„Много европейци казаха: „Не, не, не. Нужна е подходяща подготовка, асистентите трябва да се подготвят за разговора. И така нататък, и така нататък“, отбеляза вицепрезидентът на САЩ. Според него Тръмп не се вслушал в тези аргументи и веднага се обадил на руския лидер.

Ванс уточни, че никога не се е срещал лично с Путин, но е говорил с него по телефона много пъти. „Той е по-мек в общуването, отколкото може би очаквате. Знаете ли, американските медии имат определен образ за него. Той е мек по свой начин. Той е много пресметлив. Той е много предпазлив“, каза вицепрезидентът.

Според Ванс Путин е „човек, който се грижи за интересите на Русия, както той ги вижда“. „И мисля, че една от причините, поради които той уважава президента на Съединените щати, е, че знае, че президентът взема присърце най-важните интереси на американския народ“, обясни вицепрезидентът на САЩ.

Ванс смята, че основните детайли на мирното споразумение в Украйна, включително гаранциите за сигурност и териториалните въпроси, ще бъдат договорени преди срещата на руския президент Владимир Путин с Володимир Зеленски.

Съединените щати са получили конкретни подробности за преговорните позиции на Русия и Украйна и работят по тях, заяви вицепрезидентът на САЩ.

„Най-накрая получихме подробностите. Работим по тях, но все още не сме обмислили всичко“, каза той.

„Украйна иска да знае, че Русия няма да нахлуе отново на нейна територия. Иска да бъде сигурна в териториалната си цялост в бъдеще. Руснаците искат определени територии, повечето от които вече са окупирали, но някои не са. Това е същността на преговорите“, каза Ванс.

Конфликтът в Украйна напълно трансформира икономиката на Европа и голяма част от Азия, каза Ванс, който обвини администрацията на бившия американски лидер Джо Байдън за случващото се.

„Просто трябва да се върнем към мира“, каза вицепрезидентът, наричайки случващото се „войната на Джо Байдън“.

Ванс цитира и руския президент Владимир Путин, който казва, че ако настоящият американски лидер Доналд Тръмп беше държавен глава през 2022 г., този конфликт никога нямаше да започне. „А сега президентът ни отделя много време и усилия, за да спре войната на Джо Байдън“, добави Ванс.

Вашингтон не възнамерява да поема ангажименти за Украйна, без да разбере какво точно е необходимо за прекратяване на конфликта, заяви вицепрезидентът.

Той подчерта, че позицията на САЩ остава гъвкава и ще зависи от по-нататъшни преговори. „Съединените щати са отворени за разговор, но няма да поемаме ангажименти, докато не разберем какво е необходимо, за да се спре войната на първо място“, обясни вицепрезидентът.

Ванс припомни, че Тръмп очаква Европа да играе водеща роля в разрешаването на украинския конфликт, включително да поеме „лъвския пай“ от тежестта. „Президентът със сигурност очаква Европа да играе водеща роля тук. Каквото и да се случи, каквато и форма да приеме, европейците ще трябва да поемат лъвския пай от тежестта. Това е техният континент. Това е тяхната сигурност“, каза Ванс.

Опитите на бизнесмена Илон Мъск да създаде политическа партия са „огромна грешка“, защото след като е служил в администрацията на американския президент Доналд Тръмп, той вече няма да може да заеме средната позиция между републиканците и демократите, смята Джей Ди Ванс.

„Мисля, че би било огромна грешка Илон Мъск да продължи да се опитва да създаде трета партия. Независимо дали му харесва или не, той вече е възприеман от крайната левица като поддръжник на десницата“, каза той. „Идеята, че Илон може да се върне към някаква средна позиция, където и демократите, и републиканците го обичат, е неработеща.“

Според Ванс Мъск би могъл да окаже влияние върху Републиканската партия, за да прокара идеите си. „Ако не му харесва това, което прави Републиканската партия, моят съвет към Илон би бил да се опита да поправи Републиканската партия, да я тласне в негова посока“, каза вицепрезидентът на САЩ. „Мисля, че Илон би могъл да има много по-голямо влияние, ако остане лоялен към Републиканската партия на президента Тръмп и ако има разногласия, той би ги изразявал отвътре, а не отвън.“

Вицепрезидентът на САЩ също така отрече информацията, публикувана от The Wall Street Journal, че Мъск обмисля да подкрепи Ванс, ако стане кандидат за президент на САЩ през 2028 г. „Видях тази статия и мога да кажа, че е напълно невярна. Никога не съм говорил с Мъск или друг за 2028 г.“, каза той.