Руски ракетен удар порази завод на американска компания в Западна Украйна

Руски ракетен удар повреди през нощта завод на американската компания Flextronics в град Мукачево, Западна Украйна, съобщиха местните власти, цитирани от БиБиСи, предава News.bg.
По данни на Закарпатската областна администрация най-малко 15 души са пострадали, 10 са хоспитализирани, а двама са потърсили медицинска помощ сами. Петима от настанените в болница са в стабилно състояние.
Началникът на администрацията Мирослав Билецки заяви, че при удара е унищожена складова база на предприятието и е избухнал пожар, довел до големи количества дим. Той призова жителите да затворят прозорците и да избягват излизания навън заради опасни продукти от горенето.
Областната прокуратура потвърди, че по обекта са изстреляни две ракети „Калибър“, като са използвани и дронове „Шахед“. Мукачево, разположено само на 35 км от границата с Унгария, рядко става обект на руски атаки.
Според украински медии и БиБиСи засегнатото предприятие е Flex-Ukraine, дъщерна компания на Flextronics, един от водещите световни производители на електроника. Заводът е открит през 2012 г. и в него работят над 2600 души. По информация от 2018 г. там се произвеждат компоненти за електроуреди, кафемашини, касети за принтери и електронни етикети.
Украинският заместник-министър на външните работи Андрей Сибега осъди удара, като го нарече атака срещу „изцяло цивилен обект“. „Това не е първата руска атака срещу американски предприятия в Украйна, след ударите по офисите на Boeing в Киев по-рано тази година и други нападения. Няма военна логика или необходимост, просто терор срещу хора, бизнеси и нормалния живот в нашата страна“, написа той в X.
„Следователно усилията да се принуди Русия да прекрати войната са от решаващо значение и Украйна ще направи всичко възможно, за да доближи мира“, допълни Сибега.
Руското министерство на отбраната не е коментирало нападението.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Видьо Видев
-Стига фъфли бе Борисов-още сме само по на три ракии!
11:40 21.08.2025
2 матю хари
Коментиран от #6, #8, #9
11:41 21.08.2025
3 хъхъ
11:42 21.08.2025
4 Хахаха
11:42 21.08.2025
5 шулер..
11:42 21.08.2025
6 Българин
До коментар #2 от "матю хари":Русия да активира орешник и да избомби София
11:44 21.08.2025
7 хихи
11:44 21.08.2025
8 Хахаха
До коментар #2 от "матю хари":Гледай да не ти избомбят панелката от която пишеш дърто дженджарче!Че главата ли ще ти подари място за живеене!
11:44 21.08.2025
9 Програмист
До коментар #2 от "матю хари":Ще заминаваш ли за украйна
11:44 21.08.2025
10 И какво значение има
11:47 21.08.2025
11 чекисть..
11:47 21.08.2025
12 А какво
11:47 21.08.2025
13 име
Коментиран от #17
11:47 21.08.2025
14 Така е
Коментиран от #22, #24
11:47 21.08.2025
15 Военен
11:47 21.08.2025
16 в него работят над 2600 души
11:48 21.08.2025
17 Патриотите не са Слънце ,че
До коментар #13 от "име":да огреят навсякъде ... Имаш ли представа колко е територията на Украйна ?
11:49 21.08.2025
18 Лелееее.....
11:50 21.08.2025
19 стоян георгиев
11:50 21.08.2025
20 ха ха
11:50 21.08.2025
21 Ах летете ескадрониии
11:52 21.08.2025
22 Точно така
До коментар #14 от "Така е":Братушките ще бомбардират всичко в което се съмняват.....
11:53 21.08.2025
23 Па що не го писахте и това
11:55 21.08.2025
24 Нали са ти писали хората
До коментар #14 от "Така е":Че няма цивилни жертви а само пострадали. Ти май нещо не вярваш ми се струва на тоя Андрей Сибега а?
11:58 21.08.2025