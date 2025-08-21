Новини
Руски ракетен удар порази завод на американска компания в Западна Украйна
21 Август, 2025 11:36, обновена 21 Август, 2025 11:40 757 24

Най-малко 15 души пострадаха при атаката срещу предприятието на Flextronics в Мукачево

Руски ракетен удар порази завод на американска компания в Западна Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски ракетен удар повреди през нощта завод на американската компания Flextronics в град Мукачево, Западна Украйна, съобщиха местните власти, цитирани от БиБиСи, предава News.bg.

По данни на Закарпатската областна администрация най-малко 15 души са пострадали, 10 са хоспитализирани, а двама са потърсили медицинска помощ сами. Петима от настанените в болница са в стабилно състояние.

Началникът на администрацията Мирослав Билецки заяви, че при удара е унищожена складова база на предприятието и е избухнал пожар, довел до големи количества дим. Той призова жителите да затворят прозорците и да избягват излизания навън заради опасни продукти от горенето.

Областната прокуратура потвърди, че по обекта са изстреляни две ракети „Калибър“, като са използвани и дронове „Шахед“. Мукачево, разположено само на 35 км от границата с Унгария, рядко става обект на руски атаки.

Според украински медии и БиБиСи засегнатото предприятие е Flex-Ukraine, дъщерна компания на Flextronics, един от водещите световни производители на електроника. Заводът е открит през 2012 г. и в него работят над 2600 души. По информация от 2018 г. там се произвеждат компоненти за електроуреди, кафемашини, касети за принтери и електронни етикети.

Украинският заместник-министър на външните работи Андрей Сибега осъди удара, като го нарече атака срещу „изцяло цивилен обект“. „Това не е първата руска атака срещу американски предприятия в Украйна, след ударите по офисите на Boeing в Киев по-рано тази година и други нападения. Няма военна логика или необходимост, просто терор срещу хора, бизнеси и нормалния живот в нашата страна“, написа той в X.

„Следователно усилията да се принуди Русия да прекрати войната са от решаващо значение и Украйна ще направи всичко възможно, за да доближи мира“, допълни Сибега.

Руското министерство на отбраната не е коментирало нападението.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Видьо Видев

    1 0 Отговор
    -Кисельова, аз обичам бъбългарррите.
    -Стига фъфли бе Борисов-още сме само по на три ракии!

    11:40 21.08.2025

  • 2 матю хари

    1 15 Отговор
    НАТО да активира член 5-ти и да избомби Москва.

    Коментиран от #6, #8, #9

    11:41 21.08.2025

  • 3 хъхъ

    15 0 Отговор
    Рано сутринта пишеше, че укро-армията свалила 95% от ракетите и дроновете, изстреляни снощи от Русия. А три-четири часа по-късно укротата реват колко лошо ги ударила Русия.

    11:42 21.08.2025

  • 4 Хахаха

    19 2 Отговор
    Цивилен американски обекти в Украйна!Бой по главите!Сега фашистите от Германия да си помислят преди да започнат да строят оръжейни заводи в Украйна!

    11:42 21.08.2025

  • 5 шулер..

    8 1 Отговор
    Бандерските бг.4ворове-да започват да кви4ать

    11:42 21.08.2025

  • 6 Българин

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "матю хари":

    Русия да активира орешник и да избомби София

    11:44 21.08.2025

  • 7 хихи

    7 0 Отговор
    кафемашини с бойни глави...

    11:44 21.08.2025

  • 8 Хахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "матю хари":

    Гледай да не ти избомбят панелката от която пишеш дърто дженджарче!Че главата ли ще ти подари място за живеене!

    11:44 21.08.2025

  • 9 Програмист

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "матю хари":

    Ще заминаваш ли за украйна

    11:44 21.08.2025

  • 10 И какво значение има

    6 0 Отговор
    Че завода е бил на американска компания? Щом е в Украйна значи е украински а кой му е собственика е без значение

    11:47 21.08.2025

  • 11 чекисть..

    4 0 Отговор
    А де де..масква урсулски пленници не взима,само с нодзете напред,и ще требва юръпо да отдели поне процент от бвп..за нови кладбища

    11:47 21.08.2025

  • 12 А какво

    7 0 Отговор
    има вътре в тоя цивилен обект? Оръжие? Цивилен обект? Скептичен съм…

    11:47 21.08.2025

  • 13 име

    5 2 Отговор
    Ее, бива ли така! Пейтриът пак ли не опази американската инвестиция в бандеристан от стария модел Орешник, т.е. лопата с чип от пералня?

    Коментиран от #17

    11:47 21.08.2025

  • 14 Така е

    3 6 Отговор
    Нормално е за рашистите да бомбардират всичко в което се съмняват. Дали ще има цивилни жертви е без значение за варварите .

    Коментиран от #22, #24

    11:47 21.08.2025

  • 15 Военен

    8 1 Отговор
    Само дето след 2022 го преустроираха на завод за дронове

    11:47 21.08.2025

  • 16 в него работят над 2600 души

    2 2 Отговор
    Ама вече няма да работят над 2600 души....

    11:48 21.08.2025

  • 17 Патриотите не са Слънце ,че

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    да огреят навсякъде ... Имаш ли представа колко е територията на Украйна ?

    11:49 21.08.2025

  • 18 Лелееее.....

    4 1 Отговор
    Андрей Сибега осъди удара, като го нарече атака срещу „изцяло цивилен обект“...... хахахаха......

    11:50 21.08.2025

  • 19 стоян георгиев

    1 3 Отговор
    Бизнесмена Тръмп ще е много доволен от този удар.както се казва право в десетката.да продължава Путлер с подобни.фабриката за кафе машини е била много важен военен обект с натовски генерали вътре...хаха

    11:50 21.08.2025

  • 20 ха ха

    1 1 Отговор
    Путин искрено се подиграва на клоуна с перчем.

    11:50 21.08.2025

  • 21 Ах летете ескадрониии

    1 0 Отговор
    Ах летете руски дронииии..... в устрема ви милиони погледи са приковани със надежда и любов ....

    11:52 21.08.2025

  • 22 Точно така

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Така е":

    Братушките ще бомбардират всичко в което се съмняват.....

    11:53 21.08.2025

  • 23 Па що не го писахте и това

    1 0 Отговор
    "ударите по офисите на Boeing в Киев" ? Нещо ни спестявате май добрите новини а?

    11:55 21.08.2025

  • 24 Нали са ти писали хората

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Така е":

    Че няма цивилни жертви а само пострадали. Ти май нещо не вярваш ми се струва на тоя Андрей Сибега а?

    11:58 21.08.2025

