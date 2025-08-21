Руски ракетен удар порази завод на американска компания в Западна Украйна

Руски ракетен удар повреди през нощта завод на американската компания Flextronics в град Мукачево, Западна Украйна, съобщиха местните власти, цитирани от БиБиСи, предава News.bg.

По данни на Закарпатската областна администрация най-малко 15 души са пострадали, 10 са хоспитализирани, а двама са потърсили медицинска помощ сами. Петима от настанените в болница са в стабилно състояние.

Началникът на администрацията Мирослав Билецки заяви, че при удара е унищожена складова база на предприятието и е избухнал пожар, довел до големи количества дим. Той призова жителите да затворят прозорците и да избягват излизания навън заради опасни продукти от горенето.

Областната прокуратура потвърди, че по обекта са изстреляни две ракети „Калибър“, като са използвани и дронове „Шахед“. Мукачево, разположено само на 35 км от границата с Унгария, рядко става обект на руски атаки.

Според украински медии и БиБиСи засегнатото предприятие е Flex-Ukraine, дъщерна компания на Flextronics, един от водещите световни производители на електроника. Заводът е открит през 2012 г. и в него работят над 2600 души. По информация от 2018 г. там се произвеждат компоненти за електроуреди, кафемашини, касети за принтери и електронни етикети.

Украинският заместник-министър на външните работи Андрей Сибега осъди удара, като го нарече атака срещу „изцяло цивилен обект“. „Това не е първата руска атака срещу американски предприятия в Украйна, след ударите по офисите на Boeing в Киев по-рано тази година и други нападения. Няма военна логика или необходимост, просто терор срещу хора, бизнеси и нормалния живот в нашата страна“, написа той в X.

„Следователно усилията да се принуди Русия да прекрати войната са от решаващо значение и Украйна ще направи всичко възможно, за да доближи мира“, допълни Сибега.

Руското министерство на отбраната не е коментирало нападението.