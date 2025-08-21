Заради ескалация със САЩ: Мадуро мобилизира 4,5 милиона души

"САЩ и техните съюзници искат да разбият престъпния държавен режим на Мадуро", казват наблюдатели, след като Вашингтон изпрати военни кораби край Венецуела, а Мадуро мобилизира 4,5 милиона души.

Венецуелският президент Николас Мадуро мобилизира 4,5 милиона представители на милицията, за да "гарантират суверенитета на Венецуела".

"Никоя империя никога няма да стъпи на святата земя на Венецуела", заяви още Мадуро. Причината за това "въоръжаване срещу империалистите", както го нарича той, е съобщението, че Съединените щати изпращат военни кораби в близост до крайбрежието на Венецуела. Целта според Белия дом е борбата с наркокартелите.

САЩ се опитват все повече да притиснат Мадуро

"Режимът на Мадуро не представлява легитимно правителство", заяви говорителката на Белия дом Каролин Ливит. "Той е беглец, лидер на наркокартел, обвинен в САЩ за трафик на наркотици."

В началото на август Съединените щати удвоиха наградата за залавянето на Мадуро до 50 милиона долара. Изпращането на военни кораби е допълнителна ескалация в отношенията между Вашингтон и Каракас.

За политическия анализатор Едгардо Бускалия ходовете на Тръмп са ясен сигнал, че САЩ искат да притискат Мадуро, докато диктатурата му се срути. "Намираме се в уникална ситуация, в която САЩ и техните съюзници искат да разбият престъпния държавен режим на Мадуро и обкръжението му. Аржентина може да се присъедини към тази операция", каза Бускалия. "След сухопътните и морските блокади ще последват киберблокади. И може да се стигне до преговори с Путин, един от защитниците на Мадуро."

Мадуро управлява Венецуела вече 12 години

Според САЩ Мадуро ръководи опасния "Картел на слънцата" (Cartel de los soles). Той управлява Венецуела от 2013 година, като в това време отне правомощията на парламента в страната и е обвиняван в тежко потискане на гражданските и политически свободи. Венецуела страда и от тежка икономическа криза и недостиг на основни продукти.

През 2019 г. Венецуела прекъсна дипломатическите си отношения със САЩ, след като американското правителство не призна победата на Мадуро на изборите през 2018 година. Резултатът от тях бе отхвърлен от опозицията, неправителствените организации и редица държави, включително ЕС и САЩ, които впоследствие признаха Хуан Гуайдо за временен президент на Венецуела. Мадуро въпреки това успя да се наложи и да задържи властта, а Вашингтон наложи санкции на страната и въведе ембарго върху петрола.

През 2024 година отново се проведоха избори, след които опозицията и управляващите обявиха различни резултати и победители.