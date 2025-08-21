Заради ескалация със САЩ: Мадуро мобилизира 4,5 милиона души

"САЩ и техните съюзници искат да разбият престъпния държавен режим на Мадуро", казват наблюдатели, след като Вашингтон изпрати военни кораби край Венецуела, а Мадуро мобилизира 4,5 милиона души.
Венецуелският президент Николас Мадуро мобилизира 4,5 милиона представители на милицията, за да "гарантират суверенитета на Венецуела".
"Никоя империя никога няма да стъпи на святата земя на Венецуела", заяви още Мадуро. Причината за това "въоръжаване срещу империалистите", както го нарича той, е съобщението, че Съединените щати изпращат военни кораби в близост до крайбрежието на Венецуела. Целта според Белия дом е борбата с наркокартелите.
САЩ се опитват все повече да притиснат Мадуро
"Режимът на Мадуро не представлява легитимно правителство", заяви говорителката на Белия дом Каролин Ливит. "Той е беглец, лидер на наркокартел, обвинен в САЩ за трафик на наркотици."
В началото на август Съединените щати удвоиха наградата за залавянето на Мадуро до 50 милиона долара. Изпращането на военни кораби е допълнителна ескалация в отношенията между Вашингтон и Каракас.
За политическия анализатор Едгардо Бускалия ходовете на Тръмп са ясен сигнал, че САЩ искат да притискат Мадуро, докато диктатурата му се срути. "Намираме се в уникална ситуация, в която САЩ и техните съюзници искат да разбият престъпния държавен режим на Мадуро и обкръжението му. Аржентина може да се присъедини към тази операция", каза Бускалия. "След сухопътните и морските блокади ще последват киберблокади. И може да се стигне до преговори с Путин, един от защитниците на Мадуро."
Мадуро управлява Венецуела вече 12 години
Според САЩ Мадуро ръководи опасния "Картел на слънцата" (Cartel de los soles). Той управлява Венецуела от 2013 година, като в това време отне правомощията на парламента в страната и е обвиняван в тежко потискане на гражданските и политически свободи. Венецуела страда и от тежка икономическа криза и недостиг на основни продукти.
През 2019 г. Венецуела прекъсна дипломатическите си отношения със САЩ, след като американското правителство не призна победата на Мадуро на изборите през 2018 година. Резултатът от тях бе отхвърлен от опозицията, неправителствените организации и редица държави, включително ЕС и САЩ, които впоследствие признаха Хуан Гуайдо за временен президент на Венецуела. Мадуро въпреки това успя да се наложи и да задържи властта, а Вашингтон наложи санкции на страната и въведе ембарго върху петрола.
През 2024 година отново се проведоха избори, след които опозицията и управляващите обявиха различни резултати и победители.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мадур
Коментиран от #21
13:49 21.08.2025
3 ами сега
Коментиран от #6, #8
13:49 21.08.2025
4 Мадурестия
Коментиран от #14
13:52 21.08.2025
5 Империя на злото
13:53 21.08.2025
6 демократ
До коментар #3 от "ами сега":Кой те излъга че си умен бе пдрзт комунистически
Коментиран от #11
13:53 21.08.2025
7 Злобното Джуджи
Щото за Четири Года Пусик не успя са мобилизира нито един руски солдат. Само таджици, Джанибеци и Рачаболизади ))
13:54 21.08.2025
8 Армия от 4,5 милиона души ??!!!
До коментар #3 от "ами сега":Човече, осъзнай се.
Милиции от гащати наркотизирани индианци.
А сащисаните не ги мисли. И без теб се оправят от 250 г.
13:54 21.08.2025
9 Въпрос на време
Коментиран от #17
13:54 21.08.2025
10 Казуар
13:54 21.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 америка
Коментиран от #18
13:56 21.08.2025
13 Коста
13:57 21.08.2025
14 койдазнай
До коментар #4 от "Мадурестия":То не само Путин и Чуркин, а и Куроедов им помагаше!
Скоро пак ще излезе на сцената!
13:58 21.08.2025
15 Щом щатите са обявили този......
14:06 21.08.2025
16 зле
14:08 21.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 зле
До коментар #12 от "америка":тъй ли а с какво е по различен руския империализъм? нима русите нямаха марионетни правителства в цяла европа затова и нападнаха украйна защото им махнаха проксито янокович и спрях ада им играят по свирката нека да си ко кажем) нима мадуро не им е пряк подчинен? гледаш от страната на която искаш или са ти платили да говориш срешу нея
14:12 21.08.2025
19 хаха
14:14 21.08.2025
20 В САЩ да не са се побъркали тотално
14:14 21.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ама кой го интересува
14:17 21.08.2025
23 Мадуро да обяви веднага
14:19 21.08.2025
24 А Путин може ли
14:22 21.08.2025
25 Иван Иванов
14:30 21.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Рижав Клоун медалист
500 години паразитират над света и го грабят. Успехите им да на базата на евтините ресурси от останалия свят. Дълго време бях прозападен....половината ми живот мина там. Но ми се отвориха очите. Няма по големи боклуци от групата изроди Г7.
14:45 21.08.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.