Новини
Свят »
Венецуела »
Заради ескалация със САЩ: Мадуро мобилизира 4,5 милиона души

Заради ескалация със САЩ: Мадуро мобилизира 4,5 милиона души

21 Август, 2025 13:46 1 554 28

  • венецуела-
  • николас мадуро-
  • уго чавес-
  • хуан гуайдо

В началото на август Съединените щати удвоиха наградата за залавянето на Мадуро до 50 милиона долара

Заради ескалация със САЩ: Мадуро мобилизира 4,5 милиона души - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"САЩ и техните съюзници искат да разбият престъпния държавен режим на Мадуро", казват наблюдатели, след като Вашингтон изпрати военни кораби край Венецуела, а Мадуро мобилизира 4,5 милиона души.

Венецуелският президент Николас Мадуро мобилизира 4,5 милиона представители на милицията, за да "гарантират суверенитета на Венецуела".

"Никоя империя никога няма да стъпи на святата земя на Венецуела", заяви още Мадуро. Причината за това "въоръжаване срещу империалистите", както го нарича той, е съобщението, че Съединените щати изпращат военни кораби в близост до крайбрежието на Венецуела. Целта според Белия дом е борбата с наркокартелите.

САЩ се опитват все повече да притиснат Мадуро

"Режимът на Мадуро не представлява легитимно правителство", заяви говорителката на Белия дом Каролин Ливит. "Той е беглец, лидер на наркокартел, обвинен в САЩ за трафик на наркотици."

В началото на август Съединените щати удвоиха наградата за залавянето на Мадуро до 50 милиона долара. Изпращането на военни кораби е допълнителна ескалация в отношенията между Вашингтон и Каракас.

За политическия анализатор Едгардо Бускалия ходовете на Тръмп са ясен сигнал, че САЩ искат да притискат Мадуро, докато диктатурата му се срути. "Намираме се в уникална ситуация, в която САЩ и техните съюзници искат да разбият престъпния държавен режим на Мадуро и обкръжението му. Аржентина може да се присъедини към тази операция", каза Бускалия. "След сухопътните и морските блокади ще последват киберблокади. И може да се стигне до преговори с Путин, един от защитниците на Мадуро."

Мадуро управлява Венецуела вече 12 години

Според САЩ Мадуро ръководи опасния "Картел на слънцата" (Cartel de los soles). Той управлява Венецуела от 2013 година, като в това време отне правомощията на парламента в страната и е обвиняван в тежко потискане на гражданските и политически свободи. Венецуела страда и от тежка икономическа криза и недостиг на основни продукти.

През 2019 г. Венецуела прекъсна дипломатическите си отношения със САЩ, след като американското правителство не призна победата на Мадуро на изборите през 2018 година. Резултатът от тях бе отхвърлен от опозицията, неправителствените организации и редица държави, включително ЕС и САЩ, които впоследствие признаха Хуан Гуайдо за временен президент на Венецуела. Мадуро въпреки това успя да се наложи и да задържи властта, а Вашингтон наложи санкции на страната и въведе ембарго върху петрола.

През 2024 година отново се проведоха избори, след които опозицията и управляващите обявиха различни резултати и победители.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мадур

    14 26 Отговор
    Ако ще и 40 милиона да мобилизира, като дойдат отгоре бомбърите, няма да има да сварят в коя миша дупка да се наврат.

    Коментиран от #21

    13:49 21.08.2025

  • 3 ами сега

    20 10 Отговор
    сащисаните свършват парите и мадуро може да ги изиграе много тънко! наливаха в бездънната яма украйна наливат в нацисткия израел а тях си дали оставиха парички ? ако ги нападне армия от 4,5 милиона души няма кой да ги спре в америка ще гърмят ядрени бомби по собствената си територия… това поне доказа че го могат когато се чувстват безсилни пускат атома

    Коментиран от #6, #8

    13:49 21.08.2025

  • 4 Мадурестия

    4 7 Отговор
    Путин и Чуркин на времето бяха голям тандем, и Мадуро им подпляскваше с възхищение. След това Чуркин умря и остана само Путин, но Мъдуро продължава подплясква.

    Коментиран от #14

    13:52 21.08.2025

  • 5 Империя на злото

    16 8 Отговор
    Обявявам САЩ за безспорен лидер в тероризма и злините към човечеството!!!!

    13:53 21.08.2025

  • 6 демократ

    6 7 Отговор

    До коментар #3 от "ами сега":

    Кой те излъга че си умен бе пдрзт комунистически

    Коментиран от #11

    13:53 21.08.2025

  • 7 Злобното Джуджи

    6 6 Отговор
    Браво на Мадуро, показа наистина големи мадури 😁
    Щото за Четири Года Пусик не успя са мобилизира нито един руски солдат. Само таджици, Джанибеци и Рачаболизади ))

    13:54 21.08.2025

  • 8 Армия от 4,5 милиона души ??!!!

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "ами сега":

    Човече, осъзнай се.
    Милиции от гащати наркотизирани индианци.
    А сащисаните не ги мисли. И без теб се оправят от 250 г.

    13:54 21.08.2025

  • 9 Въпрос на време

    10 7 Отговор
    Русия трябва да разположи там подходящи ракети за възпиране на световните терористи.

    Коментиран от #17

    13:54 21.08.2025

  • 10 Казуар

    3 4 Отговор
    7.7 милиона венецуелци емигрираха в съседните страни бягайки от диктатора Мадуро и там създадоха проблеми.

    13:54 21.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 америка

    5 4 Отговор
    из сейтън! така казваха навремето арабите, които са били 10000% прави и за сегашния момент. Не може да живеете без наша "помощ", ако все пак се опитате, ще ви скъсаме от санкции, проблеми, вътрешни войни, ще слагаме марионетки, ще плащаме на всички политици да ни играят по свирката.. това е Америка

    Коментиран от #18

    13:56 21.08.2025

  • 13 Коста

    1 1 Отговор
    Кой режим е по-престъпен само Господ може да каже

    13:57 21.08.2025

  • 14 койдазнай

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мадурестия":

    То не само Путин и Чуркин, а и Куроедов им помагаше!
    Скоро пак ще излезе на сцената!

    13:58 21.08.2025

  • 15 Щом щатите са обявили този......

    3 3 Отговор
    негодник за бос на наркокартел, значи дните му са преброени.

    14:06 21.08.2025

  • 16 зле

    4 5 Отговор
    мъдиро е следвашия съсед на асад в московската комуналка, но от там на къде ше побегне? при на ким сестара му ахаха

    14:08 21.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 зле

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "америка":

    тъй ли а с какво е по различен руския империализъм? нима русите нямаха марионетни правителства в цяла европа затова и нападнаха украйна защото им махнаха проксито янокович и спрях ада им играят по свирката нека да си ко кажем) нима мадуро не им е пряк подчинен? гледаш от страната на която искаш или са ти платили да говориш срешу нея

    14:12 21.08.2025

  • 19 хаха

    1 1 Отговор
    Това да няма нещо общо с изказвания, че Русия след изказването на Тръмп за двете ядрени подводници планира да сложи Орешник не само в Беларус, а и във Венецуела?

    14:14 21.08.2025

  • 20 В САЩ да не са се побъркали тотално

    3 2 Отговор
    (Съединените щати удвоиха наградата за залавянето на Мадуро до 50 милиона долара)..... За какви се мислят?

    14:14 21.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ама кой го интересува

    4 3 Отговор
    Дали американското правителство е признало или не е признало победата на Мадуро на изборите през 2018 година. А що монархии и диктатури дори избори няма но това САЩ не ги притеснява а? Те са много хубави диктатури на главорези

    14:17 21.08.2025

  • 23 Мадуро да обяви веднага

    3 3 Отговор
    Парична награда за главата на Тръмп и Натаняху. Все ще се намери някой Карлос Чакала да свърши "черната работа" както казва Мерц

    14:19 21.08.2025

  • 24 А Путин може ли

    3 1 Отговор
    И той да обяви награда за тея откачените "лидери" от ЕК ? Чи и за няколко в България даже може

    14:22 21.08.2025

  • 25 Иван Иванов

    1 1 Отговор
    СВЕТОВНИЯ ДЖАНДАР ЗАЩ ОБВИНЯВАТ ТЕЗИ КОИТО НЕ ИМ СЕ ПОКЛАНЯТ ВЪВ ВСИЧКИ ЗЕМНИ И НЕЗЕМНИ ГРЕХОВЕ.

    14:30 21.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Рижав Клоун медалист

    0 0 Отговор
    Има само една империя на злото- Г7 .
    500 години паразитират над света и го грабят. Успехите им да на базата на евтините ресурси от останалия свят. Дълго време бях прозападен....половината ми живот мина там. Но ми се отвориха очите. Няма по големи боклуци от групата изроди Г7.

    14:45 21.08.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.