Новини
Свят »
Венецуела »
Николас Мадуро: Венецуелската армия и бойни милиции са в пълна готовност

Николас Мадуро: Венецуелската армия и бойни милиции са в пълна готовност

11 Септември, 2025 17:35 1 105 52

  • венецуела-
  • николас мадуро-
  • уго чавес-
  • дрога-
  • доналд тръмп

Мадуро винаги е отричал обвиненията, а правителството му твърди, че Венецуела не е производител на наркотици

Николас Мадуро: Венецуелската армия и бойни милиции са в пълна готовност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че страната му ще разположи военни, полицейски и цивилни отбранителни сили на 284 "бойни фронта" в цялата страна - поредна демонстрация на неговият военен капацитет на фона на засиленото напрежение със САЩ, предава "Ройтерс".

Администрацията на Тръмп засили военното присъствие на САЩ в южната част на Карибите като част от това, което твърди, че е борба с контрабандистите на наркотици, и нареди разполагането на 10 изтребителя F-35 на летище в Пуерто Рико.

Миналата седмица американски военен удар в Карибите уби 11 души и потопи кораб от Венецуела, за който Тръмп твърди, че е превозвал незаконни наркотици, въпреки че администрацията му предостави оскъдна информация за инцидента, дори на фона на искания от членове на Конгреса на САЩ.

Мадуро, който твърди, че американските военни се надяват да го свалят от власт, не разясни колко военни, полицейски или цивилни милиции ще участват в новото разполагане на сили.

Неговото правителство вече обяви увеличение на 25 000 войници за щатите по границата на Венецуела с Колумбия, които са център на трафик на наркотици.

"Готови сме за въоръжена битка, ако е необходимо", заяви Мадуро от Сиудад Карибия, на централното крайбрежие на страната, в ранно сутрешно предаване по държавната телевизия, където беше придружен от министъра на отбраната.

"По цялото венецуелско крайбрежие, от границата с Колумбия до източната част на страната, от север на юг и от изток на запад, имаме пълна подготовка на официални войски", каза той.

Миналия месец САЩ удвоиха наградата си за информация, довела до ареста на Мадуро, на 50 милиона долара по обвинения в трафик на наркотици и връзки с престъпни групировки.

Мадуро винаги е отричал обвиненията, а правителството му твърди, че Венецуела не е производител на наркотици.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Синухе

    14 11 Отговор
    Браво Мадуро, тури си ги на ....!!!

    17:40 11.09.2025

  • 2 Боруна Лом

    16 4 Отговор
    МАДУРО,ОСТАВИ ОБОРА БЕЗ МАДУРИ

    17:41 11.09.2025

  • 3 Поредния смешник

    12 19 Отговор
    Поредната руска подметка

    17:41 11.09.2025

  • 4 Kaлпазанин

    17 6 Отговор
    Говедата без войни не могат ,само дано си счупят главите там и да се върнат в чували

    Коментиран от #44

    17:42 11.09.2025

  • 5 Иван

    11 16 Отговор
    Тоя за какво си мисли за война в окопи ли ще ти хвърлят една торба с бомби и дотам

    17:42 11.09.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 14 Отговор
    Готови са за майдан, ще свалят блатния лакей на ботокса‼️

    Коментиран от #8

    17:43 11.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    11 18 Отговор
    Бункерни стратег загуби и Венецуела, ката и армения, азеристан, грузия, сирия, либия и т.н

    Коментиран от #9

    17:45 11.09.2025

  • 8 Синухе

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ти си жертва на телегония!

    17:45 11.09.2025

  • 9 Синухе

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Дамазлък гасен спри да ползваш чужди никове!

    17:47 11.09.2025

  • 10 Мизерна раша на колене

    6 14 Отговор
    В спешен телефонен разговор с Ким-Чен-Ун ,Путин е поискал нова помощ в жива сила този път от 70 хиляди войници!

    Майкъл Наки, руски опозиционен журналист-

    Руските войници масово бягат от армията

    Руските войници масово бягат от армията. През последните месеци броят на дезертьорите се е увеличил двойно, а на някои направления – тройно. Това показва изследване на екипа Front Intelligence Inside, публикувано от известния аналитик Taterigami. Такива мащаби на дезертьорство в руската армия не е имало. Нещо явно се случва. Колкото по-висок става този показател, толкова по-добре, защото за изтощаване на руските попълнения подхожда всеки сценарий: недостиг на хора при вербуване, убийства на бойното поле и дезертьорство. Математиката е проста: колкото по-малко войници имат руснаците за хвърляне като пушечно месо, толкова по-бързо ще свърши войната.

    Коментиран от #11

    17:54 11.09.2025

  • 11 Синухе

    7 10 Отговор

    До коментар #10 от "Мизерна раша на колене":

    Могъща Русия победи НАТО,САЩ сега е ред на Украйна

    Коментиран от #12, #13, #27, #30

    17:55 11.09.2025

  • 12 БгТoпИдиoт🇧🇬

    5 11 Отговор

    До коментар #11 от "Синухе":

    Огромна победа на русийката. руски нещастници ги трепят в Украйна! Американци и Европейци по домовете си след почивките! руснаците в катафалките....ей за такъв разгром на НАТО си мечтаех

    Коментиран от #15

    17:56 11.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Факт

    6 10 Отговор

    До коментар #12 от "БгТoпИдиoт🇧🇬":

    Русия е военна мижитурка във всяко едно отношение.Русия до момента е дала над 2 милиона жертви в пълномащабната си война срещу малка Украйна.Освен това руснаците до момента са загубили съответно : Танкове - 11168 , бронирани машини - 23258 , артилерии - 32545 ,самолети - 422 , хеликоптери - 341 ,кораби - 28 , подводници - 2 и още сума ти техника която няма смисъл дори да изброяване.Русия на практика е загубила 40% от военните си възможности.С други думи колкото Бурунди е сила и мощ ,толкова и русийката.Руснаците просто трябва да се молят някоя държава от първите 10 сили да не им вдигне мерника,че тогава Русия ще яде шамарите чак до Чукотка и ядреното им оръжие на което разчитат да джафкат няма да ги спаси.

    Коментиран от #19, #20, #22, #23, #25

    17:58 11.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Даа...

    4 8 Отговор
    Тоя бандит, узурпирал властта го пишете "бегал" .

    18:00 11.09.2025

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 11 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    БРАТЯТА РУСИ ДАДОХА 2 МИЛИОНА И 700 ХИЛЯДИ УБИТИ В УКРАЙНА :((

    АКО САЩ ВЪВ ВОЙНА ДАДАТ И 10 ХИЛЯДИ УБИТИ НА МОМЕНТА ЩЕ ЛИКВИДИРАТ ПРЕЗИДЕНТА СИ:)))

    ТОВА Е РАЗЛИКАТА НА РУСИЯ С ОСТАНАЛИЯ СВЯТ:)))

    ЧЕ ЗА ТЯХ ЖИВОТА НЕ СТРУВА НИЩО В ИМЕТО НА СВОЯ ИМПЕРАТОР:)))

    Коментиран от #24

    18:01 11.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Точен сте

    3 9 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Представените от Кремъл статистически данни за териториалните придобивки игнорират значителните загуби, понесени от руските войски, и пълзящия характер на руското настъпление, като показват непълна картина на ефективността на Русия на бойното поле, твърдят експертите на ИИВ. "От зимата на 2024 г. насам руските сили са понесли особено големи загуби за непропорционално малки териториални придобивки"

    Коментиран от #28

    18:02 11.09.2025

  • 24 Безспорни факти

    3 10 Отговор

    До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 3,7 години, отколкото във ВСВ за първите 3 години! 💥

    Коментиран от #29, #38

    18:04 11.09.2025

  • 25 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    4 9 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Стига да им изпратим 2 класа осмокласници от Русе и са ги приключили. 🤣🤣🤣

    18:04 11.09.2025

  • 26 Мадуро

    3 10 Отговор
    Е Като Башар Асад .

    Производител е на наркотици .
    Лидер на държавен Нарко Картел.

    18:05 11.09.2025

  • 27 Синухе

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Синухе":

    Травеститски номера с никове, а?

    18:05 11.09.2025

  • 28 Масирана руска атака към Покровск

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "Точен сте":

    Резултата е впечатляващ

    Коментиран от #35

    18:06 11.09.2025

  • 29 Оня ден

    2 8 Отговор

    До коментар #24 от "Безспорни факти":

    Показваха как се подготвя
    Новото Кладбише
    Близо до Якутск .

    Труповете на Мусорите ги пращат
    Колкото се може по надалече от
    Фронта .

    Не трябва да се знае колко са новите
    КАБЗОНЧИЦИ.

    18:08 11.09.2025

  • 30 Огромен разгром хехе

    3 8 Отговор

    До коментар #11 от "Синухе":

    Рашите за 2025 г.превзели са 0, 3 % територия с цената на невиждани жертви.

    ВСУ овладяха и напълно изгониха москалите от т.н. голям пробив около Покровск. На север в Сумска, Черниговска и Харковска области путлеристите напълно закъсаха!

    На юг към Запорожие и Херсон фронтът е напълно стабилен.

    ВСУ успешно разбиват нефтохимическата база на Москалия! Русия е в криза за горива.
    ВСУ все по смело стреля надалеч, на хиляда км. вътре в Русия.

    Путин знае, че не може да спечели войната, за това разчита на Тръмп.

    18:09 11.09.2025

  • 31 Ъхъъъъъ....

    9 2 Отговор
    За човечеството, Боливарската революция във Венецуела представлява надежда ; за имперския проект на САЩ, който се стреми да смаже всяка алтернатива на своя ред, тя е заплаха. За да наложи промяна на режима в Каракас, Вашингтон може да се опита да елиминира настоящото ръководство или да следва друга тактика. Методът е по-малко важен от целта – или да се постави на власт послушен васал, или, ако това не се случи, да се остави страната в хаос. Следователно натискът ще продължи и вероятно ще се засили. Китайска компания инсталира първата плаваща нефтена платформа в езерото Маракайбо във Венецуела. CCRC е разположила и квалифициран персонал за експлоатация на офшорната платформа и възнамерява да инвестира над 1 милиард щатски долара в рехабилитация на инфраструктурата, повторно отваряне на кладенци и нови сондажи между двете нефтени находища. Целта е да се разработят приблизително 500 кладенеца.Двете нефтени находища ще работят по силата на 20-годишен договор за споделяне на производството, подписан през май 2024 г. между китайското частно предприятие и венецуелската държавна петролна компания PDVSA. Съгласно това споразумение лекият суров петрол ще бъде разпределен на PDVSA за вътрешна употреба, докато тежкият суров петрол ще бъде изнасян за Китай.

    18:09 11.09.2025

  • 32 коко

    8 3 Отговор
    относно венецуела,нещата са умопомрачително ясни.америкоса иска евтиния нефт.наркотиците са фалш и лъжа.но добра примамка за невежите.

    Коментиран от #36

    18:10 11.09.2025

  • 33 Ъхъъъъъ....

    9 1 Отговор
    Междувременно, износът на петрол от Венецуела показва стабилна възходяща тенденция, достигайки скорошен пик от 966 458 барела на ден (bpd), най-високата стойност от ноември 2024 г. и отбелязвайки деветмесечно увеличение. Товарите, насочени към Китай, представляват 85% от продажбите миналия месец, като приблизително 60 000 bpd са доставени на САЩ и около 29 000 bpd на Куба.
    Венецуела е дом на най-големите известни петролни запаси в света, оценени на 303 милиарда барела. Мадуро  отговори  , че никой не вярва на лъжите на Тръмп и Рубио: „те идват за венецуелски петрол и газ, искат ги безплатно“.Също през август наградата за главата на Мадуро беше удвоена на 50 милиона долара, като наградите за други висши служители бяха по-малки. Санкциите на САЩ вече се разпростират върху ръководителите на държавните петролни и транспортни компании, съдиите от върховния съд, членовете на избирателните съвети, политиците от националното събрание, различни военни и ръководители на службите за сигурност и т.н.; накратко, списък с лидери, подлежащи на разстрел. 

    18:11 11.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Тъжна съдрана копейка

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "Масирана руска атака към Покровск":

    Това е едно от стотиците масови гробища на убити рашняци в Украйна край Воротино. И тъжната мелодия и текст - "Нощна птица раздира ноща. Тези клети руски хора повече никога няма да се приберат в своите домове". Тъжно над гробовете се веят знамената на русия и на някоя от 22-те републики от които са били. Бих ги съжалил но чий го дирят в Украйна? Ако си бяха стояли в калните и първобитни руски села щяха да са живи.

    Коментиран от #46, #48

    18:13 11.09.2025

  • 36 Естествено че е така

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "коко":

    САЩ наистина са залети с наркотици, но загрижеността на Тръмп е неискрена. В противен случай той щеше да се мобилизира срещу трафика в рамките на САЩ и близки съюзници като  Еквадор . Вместо това Тръмп отклонява общественото внимание, като обвинява Венецуела като изкупителна жертва, страна, която допринася незначително за проблема.

    18:13 11.09.2025

  • 37 мдаааа

    2 4 Отговор
    И Мъдуров - с "мъжете" ..

    18:14 11.09.2025

  • 38 коко

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Безспорни факти":

    гледам публикуваш цифри,но не казваш,откъде ги взе.от чие бюро?
    и без да съм математик,да ти кажа ,че с аритметиката си бая -скаран.
    не лай месеца а си провери сметките,отново.и виж,какво пишеш!!!

    18:16 11.09.2025

  • 39 Ъхъъъъъ....

    3 0 Отговор
    Продажбите на незаконни наркотици в САЩ се  оценяват  на 200–750 милиарда долара, включително нови синтетични вещества. Забележително е, че единствената друга местна стока, която се доближава по обем, са законните фармацевтични продукти с 600 милиарда долара, следвани от петрола и газа с 400 милиарда долара. Всъщност САЩ са  най-големият потребител  на незаконни наркотици и основен  доставчик на оръжия  и  прекурсори на наркотици  за картелите. Като водеща световна  компания за пране на пари от наркотици , замесени са известни американски банки, включително HSBC Bank USA, Wachovia, Wells Fargo и Bank of America.

    18:17 11.09.2025

  • 40 Атина Палада

    5 1 Отговор
    В статията пише за Венецуела а нашата тролейбусна ш.оро.шня драска за Русия:) за да изкара за по една баничка с боза:))))

    18:17 11.09.2025

  • 41 Няма такивa иgиoти !

    0 5 Отговор
    На 37000 работещи в Автоваз са им забранили да имат на телефоните си
    WhatsApp.
    За да не им откраднели американците технологиите.
    От американските им телефони, през американския им интернет с американското приложение WhatsApp.
    Дето могат по всяко време да ти включат и изключат дистанционно телефона и да подслушват през него, дори когато си го изгасил.
    На лада ще откраднат технологиите. 🤣🤣🤣🤣
    Дето няма нито една руска част в нея. 🤣
    Представяте ли си, какви перушини хвърчат из кyxите лeйки на тия клети ватeнkи?

    18:17 11.09.2025

  • 42 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Преди седмица Украинският Зелен нацист откри поредното военно гробище със 170 000 парко места .
    В момента същото се разширява поради високото търсене .
    Погребалният бизнес в Украйна вече изпревара бизнеса с проститутки по приходи,но по никакъв начин не може да се опре на търговията с човешки органи ,което е държавна политика на Украинския нацистки режим.

    18:18 11.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 тчъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Kaлпазанин":

    аре че твойта торбичка от кога те чака

    18:22 11.09.2025

  • 45 Никой не вярва на лъжите на САЩ

    1 1 Отговор
    Освен това, употребата на наркотици служи за успокояване на младежи, афроамериканци и други потенциално дисидентски демографски групи. Журналистът Гари Уеб  разкри  как трафикът на наркотици по улиците на Лос Анджелис през 80-те години на миналия век е помогнал за финансирането на подкрепяните от ЦРУ контраси в Никарагуа. Производството на опиум в Афганистан е било практически премахнато преди американската инвазия през 2001 г., само за да  се разрасне  отново под пряката американска военна окупация. 

    18:23 11.09.2025

  • 46 И 36 рашистки генерали са ликвидирани

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Тъжна съдрана копейка":

    Досега в Украйна. Не само 40% от редовната рашистка армия даде фира в република Украйна а и е рекорд за най много убити генерали във война. Последния убит е зам.началника на военноморския флот на русия. Убит от Украински командоси безмилостно.
    Какво се знае за загиналите руски генерали в Украйна
    8.09.20228 юни 2025
    Руската армия дава големи жертви и сред генералитета. Различни източници съобщават, че в Украйна са загинали вече тридесет и седем руски генерал-майори. Това действа на войниците деморализиращо. Какво се знае за тези случаи.

    Коментиран от #50

    18:24 11.09.2025

  • 47 Тия

    0 0 Отговор
    масурианците къде са в класацията на Армиите на Светот.
    Засега Краварите били 1-ви после са Водкарите, и так далее.

    А нали щеше да имаме поритики и ...так далее.
    Нещо Войните взеха да се ползват повечко!
    Апропо еврейте ще си се опправят с миролюбивите Хавасисти.
    Ама поднебесните кога ще тръгнат да освобождават Тайван, че вечи 3 години се отлага ОСВОБОЖДЕНИЕТО.

    18:25 11.09.2025

  • 48 коко

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Тъжна съдрана копейка":

    не ми стана ясно ,ти в украйна бил ли си? в покровск,кога беше?
    щото пишеш,като гробар.явно си работил или работиш на гробището!
    знаеш ли го къде е? правиш ли разлика между реално видео и монтаж?
    и да те попитам,как може да се вее байрака на америка на луната,като там няма вятър или влага! и за какви следи от стъпки на човешки крака,да говориме???

    18:26 11.09.2025

  • 49 Ъхъъъъъ....

    1 0 Отговор
    Съобщава се, че  4500 американски войници  , разположени наскоро в Карибския басейн, никога не биха могли да превземат Венецуела, дори и да бъдат многократно умножени. Но скорошната история показва, че САЩ често избягват пълна окупация с голямо участие на американски войски. В Хаити, Либия и Сирия САЩ вместо това избраха хаос, вместо да позволят на непокорните държави да оцелеят.

    Коментиран от #51, #52

    18:27 11.09.2025

  • 50 Колкото и Генерали да са избити

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "И 36 рашистки генерали са ликвидирани":

    Оня от Бункера е на власт и ще ги върти както си иска.

    Лелеее, какво ли ще стане след като Аллах си прибере ленинградския тиквеник!!!!

    18:28 11.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Защо триете коментарите

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ъхъъъъъ....":

    стига бе!
    Стига сте се надявали че ще спасите путлеризъма!

    18:31 11.09.2025