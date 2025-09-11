Николас Мадуро: Венецуелската армия и бойни милиции са в пълна готовност

Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че страната му ще разположи военни, полицейски и цивилни отбранителни сили на 284 "бойни фронта" в цялата страна - поредна демонстрация на неговият военен капацитет на фона на засиленото напрежение със САЩ, предава "Ройтерс".
Администрацията на Тръмп засили военното присъствие на САЩ в южната част на Карибите като част от това, което твърди, че е борба с контрабандистите на наркотици, и нареди разполагането на 10 изтребителя F-35 на летище в Пуерто Рико.
Миналата седмица американски военен удар в Карибите уби 11 души и потопи кораб от Венецуела, за който Тръмп твърди, че е превозвал незаконни наркотици, въпреки че администрацията му предостави оскъдна информация за инцидента, дори на фона на искания от членове на Конгреса на САЩ.
Мадуро, който твърди, че американските военни се надяват да го свалят от власт, не разясни колко военни, полицейски или цивилни милиции ще участват в новото разполагане на сили.
Неговото правителство вече обяви увеличение на 25 000 войници за щатите по границата на Венецуела с Колумбия, които са център на трафик на наркотици.
"Готови сме за въоръжена битка, ако е необходимо", заяви Мадуро от Сиудад Карибия, на централното крайбрежие на страната, в ранно сутрешно предаване по държавната телевизия, където беше придружен от министъра на отбраната.
"По цялото венецуелско крайбрежие, от границата с Колумбия до източната част на страната, от север на юг и от изток на запад, имаме пълна подготовка на официални войски", каза той.
Миналия месец САЩ удвоиха наградата си за информация, довела до ареста на Мадуро, на 50 милиона долара по обвинения в трафик на наркотици и връзки с престъпни групировки.
Мадуро винаги е отричал обвиненията, а правителството му твърди, че Венецуела не е производител на наркотици.
До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ти си жертва на телегония!
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Дамазлък гасен спри да ползваш чужди никове!
10 Мизерна раша на колене
Майкъл Наки, руски опозиционен журналист-
Руските войници масово бягат от армията
Руските войници масово бягат от армията. През последните месеци броят на дезертьорите се е увеличил двойно, а на някои направления – тройно. Това показва изследване на екипа Front Intelligence Inside, публикувано от известния аналитик Taterigami. Такива мащаби на дезертьорство в руската армия не е имало. Нещо явно се случва. Колкото по-висок става този показател, толкова по-добре, защото за изтощаване на руските попълнения подхожда всеки сценарий: недостиг на хора при вербуване, убийства на бойното поле и дезертьорство. Математиката е проста: колкото по-малко войници имат руснаците за хвърляне като пушечно месо, толкова по-бързо ще свърши войната.
11 Синухе
До коментар #10 от "Мизерна раша на колене":Могъща Русия победи НАТО,САЩ сега е ред на Украйна
12 БгТoпИдиoт🇧🇬
До коментар #11 от "Синухе":Огромна победа на русийката. руски нещастници ги трепят в Украйна! Американци и Европейци по домовете си след почивките! руснаците в катафалките....ей за такъв разгром на НАТО си мечтаех
17:56 11.09.2025
15 Факт
До коментар #12 от "БгТoпИдиoт🇧🇬":Русия е военна мижитурка във всяко едно отношение.Русия до момента е дала над 2 милиона жертви в пълномащабната си война срещу малка Украйна.Освен това руснаците до момента са загубили съответно : Танкове - 11168 , бронирани машини - 23258 , артилерии - 32545 ,самолети - 422 , хеликоптери - 341 ,кораби - 28 , подводници - 2 и още сума ти техника която няма смисъл дори да изброяване.Русия на практика е загубила 40% от военните си възможности.С други думи колкото Бурунди е сила и мощ ,толкова и русийката.Руснаците просто трябва да се молят някоя държава от първите 10 сили да не им вдигне мерника,че тогава Русия ще яде шамарите чак до Чукотка и ядреното им оръжие на което разчитат да джафкат няма да ги спаси.
17:58 11.09.2025
18 Даа...
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #15 от "Факт":БРАТЯТА РУСИ ДАДОХА 2 МИЛИОНА И 700 ХИЛЯДИ УБИТИ В УКРАЙНА :((
АКО САЩ ВЪВ ВОЙНА ДАДАТ И 10 ХИЛЯДИ УБИТИ НА МОМЕНТА ЩЕ ЛИКВИДИРАТ ПРЕЗИДЕНТА СИ:)))
ТОВА Е РАЗЛИКАТА НА РУСИЯ С ОСТАНАЛИЯ СВЯТ:)))
ЧЕ ЗА ТЯХ ЖИВОТА НЕ СТРУВА НИЩО В ИМЕТО НА СВОЯ ИМПЕРАТОР:)))
23 Точен сте
До коментар #15 от "Факт":Представените от Кремъл статистически данни за териториалните придобивки игнорират значителните загуби, понесени от руските войски, и пълзящия характер на руското настъпление, като показват непълна картина на ефективността на Русия на бойното поле, твърдят експертите на ИИВ. "От зимата на 2024 г. насам руските сили са понесли особено големи загуби за непропорционално малки териториални придобивки"
24 Безспорни факти
До коментар #19 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Засекретени данни от руския ген.щаб-
ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢
🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+
💥 Русия загуби повече войници за 3,7 години, отколкото във ВСВ за първите 3 години! 💥
25 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
До коментар #15 от "Факт":Стига да им изпратим 2 класа осмокласници от Русе и са ги приключили. 🤣🤣🤣
26 Мадуро
Производител е на наркотици .
Лидер на държавен Нарко Картел.
27 Синухе
До коментар #11 от "Синухе":Травеститски номера с никове, а?
28 Масирана руска атака към Покровск
До коментар #23 от "Точен сте":Резултата е впечатляващ
29 Оня ден
До коментар #24 от "Безспорни факти":Показваха как се подготвя
Новото Кладбише
Близо до Якутск .
Труповете на Мусорите ги пращат
Колкото се може по надалече от
Фронта .
Не трябва да се знае колко са новите
КАБЗОНЧИЦИ.
30 Огромен разгром хехе
До коментар #11 от "Синухе":Рашите за 2025 г.превзели са 0, 3 % територия с цената на невиждани жертви.
ВСУ овладяха и напълно изгониха москалите от т.н. голям пробив около Покровск. На север в Сумска, Черниговска и Харковска области путлеристите напълно закъсаха!
На юг към Запорожие и Херсон фронтът е напълно стабилен.
ВСУ успешно разбиват нефтохимическата база на Москалия! Русия е в криза за горива.
ВСУ все по смело стреля надалеч, на хиляда км. вътре в Русия.
Путин знае, че не може да спечели войната, за това разчита на Тръмп.
31 Ъхъъъъъ....
32 коко
33 Ъхъъъъъ....
Венецуела е дом на най-големите известни петролни запаси в света, оценени на 303 милиарда барела. Мадуро отговори , че никой не вярва на лъжите на Тръмп и Рубио: „те идват за венецуелски петрол и газ, искат ги безплатно“.Също през август наградата за главата на Мадуро беше удвоена на 50 милиона долара, като наградите за други висши служители бяха по-малки. Санкциите на САЩ вече се разпростират върху ръководителите на държавните петролни и транспортни компании, съдиите от върховния съд, членовете на избирателните съвети, политиците от националното събрание, различни военни и ръководители на службите за сигурност и т.н.; накратко, списък с лидери, подлежащи на разстрел.
35 Тъжна съдрана копейка
До коментар #28 от "Масирана руска атака към Покровск":Това е едно от стотиците масови гробища на убити рашняци в Украйна край Воротино. И тъжната мелодия и текст - "Нощна птица раздира ноща. Тези клети руски хора повече никога няма да се приберат в своите домове". Тъжно над гробовете се веят знамената на русия и на някоя от 22-те републики от които са били. Бих ги съжалил но чий го дирят в Украйна? Ако си бяха стояли в калните и първобитни руски села щяха да са живи.
36 Естествено че е така
До коментар #32 от "коко":САЩ наистина са залети с наркотици, но загрижеността на Тръмп е неискрена. В противен случай той щеше да се мобилизира срещу трафика в рамките на САЩ и близки съюзници като Еквадор . Вместо това Тръмп отклонява общественото внимание, като обвинява Венецуела като изкупителна жертва, страна, която допринася незначително за проблема.
37 мдаааа
38 коко
До коментар #24 от "Безспорни факти":гледам публикуваш цифри,но не казваш,откъде ги взе.от чие бюро?
и без да съм математик,да ти кажа ,че с аритметиката си бая -скаран.
не лай месеца а си провери сметките,отново.и виж,какво пишеш!!!
39 Ъхъъъъъ....
40 Атина Палада
41 Няма такивa иgиoти !
WhatsApp.
За да не им откраднели американците технологиите.
От американските им телефони, през американския им интернет с американското приложение WhatsApp.
Дето могат по всяко време да ти включат и изключат дистанционно телефона и да подслушват през него, дори когато си го изгасил.
На лада ще откраднат технологиите. 🤣🤣🤣🤣
Дето няма нито една руска част в нея. 🤣
Представяте ли си, какви перушини хвърчат из кyxите лeйки на тия клети ватeнkи?
42 Сатана Z
В момента същото се разширява поради високото търсене .
Погребалният бизнес в Украйна вече изпревара бизнеса с проститутки по приходи,но по никакъв начин не може да се опре на търговията с човешки органи ,което е държавна политика на Украинския нацистки режим.
44 тчъъ
До коментар #4 от "Kaлпазанин":аре че твойта торбичка от кога те чака
45 Никой не вярва на лъжите на САЩ
46 И 36 рашистки генерали са ликвидирани
До коментар #35 от "Тъжна съдрана копейка":Досега в Украйна. Не само 40% от редовната рашистка армия даде фира в република Украйна а и е рекорд за най много убити генерали във война. Последния убит е зам.началника на военноморския флот на русия. Убит от Украински командоси безмилостно.
Какво се знае за загиналите руски генерали в Украйна
8.09.20228 юни 2025
Руската армия дава големи жертви и сред генералитета. Различни източници съобщават, че в Украйна са загинали вече тридесет и седем руски генерал-майори. Това действа на войниците деморализиращо. Какво се знае за тези случаи.
47 Тия
Засега Краварите били 1-ви после са Водкарите, и так далее.
А нали щеше да имаме поритики и ...так далее.
Нещо Войните взеха да се ползват повечко!
Апропо еврейте ще си се опправят с миролюбивите Хавасисти.
Ама поднебесните кога ще тръгнат да освобождават Тайван, че вечи 3 години се отлага ОСВОБОЖДЕНИЕТО.
48 коко
До коментар #35 от "Тъжна съдрана копейка":не ми стана ясно ,ти в украйна бил ли си? в покровск,кога беше?
щото пишеш,като гробар.явно си работил или работиш на гробището!
знаеш ли го къде е? правиш ли разлика между реално видео и монтаж?
и да те попитам,как може да се вее байрака на америка на луната,като там няма вятър или влага! и за какви следи от стъпки на човешки крака,да говориме???
49 Ъхъъъъъ....
50 Колкото и Генерали да са избити
До коментар #46 от "И 36 рашистки генерали са ликвидирани":Оня от Бункера е на власт и ще ги върти както си иска.
Лелеее, какво ли ще стане след като Аллах си прибере ленинградския тиквеник!!!!
52 Защо триете коментарите
До коментар #49 от "Ъхъъъъъ....":стига бе!
Стига сте се надявали че ще спасите путлеризъма!
