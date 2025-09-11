Николас Мадуро: Венецуелската армия и бойни милиции са в пълна готовност

Венецуелският президент Николас Мадуро заяви, че страната му ще разположи военни, полицейски и цивилни отбранителни сили на 284 "бойни фронта" в цялата страна - поредна демонстрация на неговият военен капацитет на фона на засиленото напрежение със САЩ, предава "Ройтерс".

Администрацията на Тръмп засили военното присъствие на САЩ в южната част на Карибите като част от това, което твърди, че е борба с контрабандистите на наркотици, и нареди разполагането на 10 изтребителя F-35 на летище в Пуерто Рико.

Миналата седмица американски военен удар в Карибите уби 11 души и потопи кораб от Венецуела, за който Тръмп твърди, че е превозвал незаконни наркотици, въпреки че администрацията му предостави оскъдна информация за инцидента, дори на фона на искания от членове на Конгреса на САЩ.

Мадуро, който твърди, че американските военни се надяват да го свалят от власт, не разясни колко военни, полицейски или цивилни милиции ще участват в новото разполагане на сили.

Неговото правителство вече обяви увеличение на 25 000 войници за щатите по границата на Венецуела с Колумбия, които са център на трафик на наркотици.

"Готови сме за въоръжена битка, ако е необходимо", заяви Мадуро от Сиудад Карибия, на централното крайбрежие на страната, в ранно сутрешно предаване по държавната телевизия, където беше придружен от министъра на отбраната.

"По цялото венецуелско крайбрежие, от границата с Колумбия до източната част на страната, от север на юг и от изток на запад, имаме пълна подготовка на официални войски", каза той.

Миналия месец САЩ удвоиха наградата си за информация, довела до ареста на Мадуро, на 50 милиона долара по обвинения в трафик на наркотици и връзки с престъпни групировки.

Мадуро винаги е отричал обвиненията, а правителството му твърди, че Венецуела не е производител на наркотици.