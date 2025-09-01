Николас Мадуро: Американски кораби с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел Венецуела

Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че осем американски кораба с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел неговата страна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Тези изявления дойдоха след като Вашингтон обяви разполагане на военни в карибския регион с мотив борба срещу международния трафик на дрога.
"Венецуела е изправена пред най-голямата заплаха, която нашият континент е познал през последните 100 години – осем кораба с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел Венецуела. Става дума за една неоправдана, неморална, абсолютно престъпна и кървава заплаха“, каза Мадуро по време на среща с представители на международната преса в Каракас.
Той намеква, че има заплаха за американско дебаркиране и опит за смяна на режима. Но САЩ никога публично не са заплашвали да нахлуят в страната, отбелязва Франс прес.
Вашингтон обвинява Мадуро, че ръководи мрежа за наркотрафик и неотдавна обяви награда от 50 милиона долара за ареста му.
Мадуро, който казва, че отношенията със САЩ са прекъснати, заяви, че е задействал специален план, при който са били разгърнати военноморските сили и дронове за наблюдение във венецуелските териториални води.
Президентът на Венецуела добави, че пред максимален военен натиск, на който е подложена страната му, Каракас е започнал максимална подготовка за защита на Венецуела.
Венецуела няма да отстъпи никога пред шантаж и заплахи от каквото и да е естество, увери Мадуро.
1 матю хари
22:55 01.09.2025
2 ян бибиян
22:55 01.09.2025
3 Злото на света
Коментиран от #9
22:57 01.09.2025
4 Лукашенко
23:01 01.09.2025
5 Лопата Орешник
Коментиран от #26
23:03 01.09.2025
6 Хахахаха
23:08 01.09.2025
7 Исторически парк
23:08 01.09.2025
8 Ивелин Михайлов
23:09 01.09.2025
9 така е
До коментар #3 от "Злото на света":разпаднаха се през 1991. сега ги чака същото след войната с украйна. блатните варвари толкоз си могат.
Коментиран от #25
23:10 01.09.2025
10 Програмист
23:14 01.09.2025
11 Баш Балък
Коментиран от #14
23:16 01.09.2025
12 Иван
23:18 01.09.2025
13 Иван
23:19 01.09.2025
14 ян бибиян
До коментар #11 от "Баш Балък":Венецуела има петролни залежи, но те са от тежък нефт. Трябва да се смеси с друг.
23:19 01.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Отговор- Ганя Путинофила
Що е то?
Коментиран от #24
23:20 01.09.2025
17 Унтерофицер
23:24 01.09.2025
18 В В.П.
Коментиран от #22
23:25 01.09.2025
19 Иван
23:26 01.09.2025
20 В В.П.
Коментиран от #28
23:27 01.09.2025
21 В В.П.
23:29 01.09.2025
22 Иван
До коментар #18 от "В В.П.":Последната ти дума е грешна.......еврейка е, от сатанинското котило на Килъри Клинтън, Меделин Олбрайт, Елена Поптодорова, Сара Нетаняху, Еленска, Нюланд, Мика Бжежински.
Коментиран от #29
23:30 01.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тъпотиите ваши ли са си
До коментар #16 от "Отговор- Ганя Путинофила":или така ви ги спускат?
23:37 01.09.2025
25 Кога се е разпадало
До коментар #9 от "така е":злото на света САЩ? И сега няма да се разпадне. Само ще загуби хегемонията си и няма да сее чак толкова зло като сега.
23:39 01.09.2025
26 И аз залагам
До коментар #5 от "Лопата Орешник":на наркотрафиканта
23:42 01.09.2025
27 Арена Арменец
ГЕРАН-2 имат БОЕН РАДИУС 2000км-2500 км което значи че половин САЩ щат ФЛОРИДА е с НАЙскъпите милионерски къщи и имения като МАР О ЛАГО струващо 1,5 милирда$ попадат ПОД удари на Руските ГЕРАН-2
ГЕРАН-2 е копие на ИРАНските ШАХЕД -136 доказали се като свръх точни с огромно КПД във боевете в ИЗРАЕЛ
Направени от композит лек карбон с чешки двигатели и експлозив 60-80 кг последна дума на Китайската химия
23:44 01.09.2025
28 Толкова са убили американски тюлени
До коментар #20 от "В В.П.":колкото Иран свали няколко Ф-35 и плени екипажите им
23:46 01.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мъдуров ,
23:59 01.09.2025
32 стоян георгиев
00:12 02.09.2025