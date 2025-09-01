Новини
Николас Мадуро: Американски кораби с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел Венецуела

1 Септември, 2025 22:53 1 212 32

Венецуела няма да отстъпи никога пред шантаж и заплахи от каквото и да е естество, увери Мадуро

Николас Мадуро: Американски кораби с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че осем американски кораба с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел неговата страна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Тези изявления дойдоха след като Вашингтон обяви разполагане на военни в карибския регион с мотив борба срещу международния трафик на дрога.

"Венецуела е изправена пред най-голямата заплаха, която нашият континент е познал през последните 100 години – осем кораба с 1200 ракети и една подводница са взели на прицел Венецуела. Става дума за една неоправдана, неморална, абсолютно престъпна и кървава заплаха“, каза Мадуро по време на среща с представители на международната преса в Каракас.

Той намеква, че има заплаха за американско дебаркиране и опит за смяна на режима. Но САЩ никога публично не са заплашвали да нахлуят в страната, отбелязва Франс прес.

Вашингтон обвинява Мадуро, че ръководи мрежа за наркотрафик и неотдавна обяви награда от 50 милиона долара за ареста му.

Мадуро, който казва, че отношенията със САЩ са прекъснати, заяви, че е задействал специален план, при който са били разгърнати военноморските сили и дронове за наблюдение във венецуелските териториални води.

Президентът на Венецуела добави, че пред максимален военен натиск, на който е подложена страната му, Каракас е започнал максимална подготовка за защита на Венецуела.

Венецуела няма да отстъпи никога пред шантаж и заплахи от каквото и да е естество, увери Мадуро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    16 18 Отговор
    Викай Путин да те защитава, ама той не може.

    22:55 01.09.2025

  • 2 ян бибиян

    15 20 Отговор
    И този се мисли за важен. Същия клоун като оня с високите токчета.

    22:55 01.09.2025

  • 3 Злото на света

    18 6 Отговор
    губещо хегемонията си, все повече е като змия в смъртна агония.

    Коментиран от #9

    22:57 01.09.2025

  • 4 Лукашенко

    10 12 Отговор
    Мадуро да звънне на Си, ама той в момента е зает с войната между Русия и Украйна.

    23:01 01.09.2025

  • 5 Лопата Орешник

    10 4 Отговор
    Вива ла революсион! Залагам на този!

    Коментиран от #26

    23:03 01.09.2025

  • 6 Хахахаха

    6 9 Отговор
    Не може да бъде! Копейките казаха, че запада вече изпразни лагерите, така че това не е вярно.

    23:08 01.09.2025

  • 7 Исторически парк

    15 3 Отговор
    Надушиха петрола пак 😉

    23:08 01.09.2025

  • 8 Ивелин Михайлов

    17 5 Отговор
    Сащ са заплаха за всички петролни държави!

    23:09 01.09.2025

  • 9 така е

    4 8 Отговор

    До коментар #3 от "Злото на света":

    разпаднаха се през 1991. сега ги чака същото след войната с украйна. блатните варвари толкоз си могат.

    Коментиран от #25

    23:10 01.09.2025

  • 10 Програмист

    8 1 Отговор
    ВЕНСЕРЕМОС!

    23:14 01.09.2025

  • 11 Баш Балък

    6 1 Отговор
    Кви картели ве, нормални ли сте, мирис на петрол довян от южняка.

    Коментиран от #14

    23:16 01.09.2025

  • 12 Иван

    6 1 Отговор
    Заради гнусния евреин Нарко Рубио.

    23:18 01.09.2025

  • 13 Иван

    2 2 Отговор
    Заради нацистката сатанинска еврейска тения Бенямин Нетаняху.

    23:19 01.09.2025

  • 14 ян бибиян

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Баш Балък":

    Венецуела има петролни залежи, но те са от тежък нефт. Трябва да се смеси с друг.

    23:19 01.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Отговор- Ганя Путинофила

    3 5 Отговор
    Псува демокрацията, евроджндърите и еврото, иска излизане от ЕС, но бачка като тираджия във фирма, която се казва "ЕВРО ТРАНС" ООД. 🤡🤡🤡
    Що е то?

    Коментиран от #24

    23:20 01.09.2025

  • 17 Унтерофицер

    4 4 Отговор
    Нелепият комунистически бастун МЪДУро се прави на интересен. Мустакат смешник, на който все му се разминава!

    23:24 01.09.2025

  • 18 В В.П.

    4 1 Отговор
    Тромп се заяжда с Мадуро..Така беше и през предния мандат .Сложиха си и един маймун за президент .Без избори..Гайдата..син на Барак Обама.и една венецуелска негърка .

    Коментиран от #22

    23:25 01.09.2025

  • 19 Иван

    1 1 Отговор
    Не е демократично Николас Мадуро да е различен от овцете Просто Шиле Киро и Желязков.

    23:26 01.09.2025

  • 20 В В.П.

    5 1 Отговор
    Тромп прати отряд от тюлени да арестуват Мадуро ,обаче ги ликвидираха ..Ахаха..Както Панама през 89 та..Янките да гнусни уурви..

    Коментиран от #28

    23:27 01.09.2025

  • 21 В В.П.

    4 0 Отговор
    Искат петрола .Така е заложил Монро..Доктрината Монро.

    23:29 01.09.2025

  • 22 Иван

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "В В.П.":

    Последната ти дума е грешна.......еврейка е, от сатанинското котило на Килъри Клинтън, Меделин Олбрайт, Елена Поптодорова, Сара Нетаняху, Еленска, Нюланд, Мика Бжежински.

    Коментиран от #29

    23:30 01.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тъпотиите ваши ли са си

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Отговор- Ганя Путинофила":

    или така ви ги спускат?

    23:37 01.09.2025

  • 25 Кога се е разпадало

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "така е":

    злото на света САЩ? И сега няма да се разпадне. Само ще загуби хегемонията си и няма да сее чак толкова зло като сега.

    23:39 01.09.2025

  • 26 И аз залагам

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Лопата Орешник":

    на наркотрафиканта

    23:42 01.09.2025

  • 27 Арена Арменец

    2 1 Отговор
    Руската Армия е дислоцирана 2000 броя ДРОНОВЕ "ГЕРАН-2" близо над венецуелската столица Каракас .
    ГЕРАН-2 имат БОЕН РАДИУС 2000км-2500 км което значи че половин САЩ щат ФЛОРИДА е с НАЙскъпите милионерски къщи и имения като МАР О ЛАГО струващо 1,5 милирда$ попадат ПОД удари на Руските ГЕРАН-2
    ГЕРАН-2 е копие на ИРАНските ШАХЕД -136 доказали се като свръх точни с огромно КПД във боевете в ИЗРАЕЛ
    Направени от композит лек карбон с чешки двигатели и експлозив 60-80 кг последна дума на Китайската химия

    23:44 01.09.2025

  • 28 Толкова са убили американски тюлени

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "В В.П.":

    колкото Иран свали няколко Ф-35 и плени екипажите им

    23:46 01.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мъдуров ,

    0 0 Отговор
    Хвалил са ли се или се оплакваш ? На герге бих МОСАЙРЯЛФОСТАТЪ АМА ВЕЧЕ нема материал ..

    23:59 01.09.2025

  • 32 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Велик президент.

    00:12 02.09.2025