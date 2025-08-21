Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски поиска силна реакция от САЩ, ако Русия откаже среща
  Тема: Украйна

Зеленски поиска силна реакция от САЩ, ако Русия откаже среща

21 Август, 2025 13:11 537 28

  • володимир зеленски-
  • сащ-
  • русия

Украинският президент подчерта необходимостта от неутрално място за преговори и обсъди нови мерки за сигурност и отбраната на страната

Зеленски поиска силна реакция от САЩ, ако Русия откаже среща - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев очаква „силна реакция“ от Вашингтон, ако руският му колега Владимир Путин не прояви готовност за двустранна среща, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Американският президент се опитва да посредничи за мир между двете воюващи страни, но призна, че Путин може да не желае да сключи сделка с Украйна.

„Отговорих веднага на предложението за двустранна среща, ние сме готови. Но какво, ако руснаците не са готови?“, заяви Зеленски по време на вчерашната пресконференция.
„Ако руснаците не са готови, бихме искали да видим силна реакция от САЩ“, допълни той.

Въпреки активната дипломация между Тръмп и лидерите на Русия и Украйна, пътят към мир остава несигурен, докато Вашингтон и съюзниците му обсъждат гаранциите за сигурност на Украйна.

Зеленски посочи, че не е ясно какви териториални отстъпки Москва би била готова да направи, за да сложи край на войната. По-рано Тръмп отбеляза, че и Киев, и Москва ще трябва да направят компромиси.
„За да обсъдим какво е готова да направи Украйна, първо трябва да чуем какво е готова да направи Русия“, каза Зеленски.

Украинският президент добави, че срещата с Путин ще бъде възможна след уточняване на рамката за гаранциите за сигурност на страната със западните партньори. Той спомена Швейцария, Австрия и Турция като потенциални домакини на преговорите.

„Искаме да постигнем разбирателство за архитектурата на гаранциите за сигурност в период от седем до десет дни. На базата на това разбирателство планираме тристранна среща с участието на американския президент Доналд Тръмп“, добави Зеленски.
„Смятаме, че е правилно срещата да се проведе на неутрално място в Европа“, подчерта той.

По отношение на Будапеща Зеленски заяви, че това би било „предизвикателно“, предвид отношението на Унгария към украинската подкрепа от началото на войната. Унгарският външен министър Петер Сиярто вече два пъти предложи страната му да бъде домакин на преговори между Киев и Москва.

Зеленски също така отбеляза, че Китай не може да бъде гарант за сигурността на Украйна, поради близостта му до Русия, и помолил Тръмп да убеди унгарския премиер Виктор Орбан да не блокира започването на преговори за присъединяване на Украйна към ЕС. „Президентът Тръмп обеща неговият екип да работи по този въпрос“, уточни той.

Украинският лидер коментира и ракетната атака срещу западната Закарпатска област, при която бяха ранени 15 души.
„Засега няма сигнал от Москва, че ще се ангажират със съдържателни преговори и ще сложат край на войната. Необходим е натиск тежки санкции, тежки мита“, посочи Зеленски.

Той добави, че Русия струпва войски в окупираната част на Южната Запорожка област и обяви, че Украйна успешно е тествала нова ракета „Фламинго“ с обсег от 3000 километра, чието масово производство трябва да започне в началото на следващата година.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Зеленски отказа среща в Москва.Сега и в Будапеща не ще.Докога ще го търпят.?

    13:13 21.08.2025

  • 2 Пич

    9 0 Отговор
    Що за нагло писане , ще ви уволнят !? Правилното е - Зелю се молеше докато мяучеше и скомърчаше...

    13:13 21.08.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    9 0 Отговор
    Швейцария, Австрия и Турция дават оръжие на Украйна.

    13:14 21.08.2025

  • 4 други желания ?

    5 0 Отговор
    след няколко месеца е коледа, пожелай си

    13:14 21.08.2025

  • 5 Нелигитимен президент –просяче

    10 0 Отговор
    Никакви преговори,.само δоЙ
    до пълната капитулация на киевския режим.

    13:14 21.08.2025

  • 6 Ганя

    7 1 Отговор
    Тръмп не го харесва. Не би забравил какво направи Зеленката по времето на Байдън. Ще го остави в ръцете на Путин след като си вземе парите от Европа. В Украйна вече няма алтернатива за блага за други освен за Русия.

    Коментиран от #16

    13:15 21.08.2025

  • 7 Хайо

    7 0 Отговор
    И какво може да стои САЩ ? 50 дни ,10 дни и санкции и накрая нищо .Дигай белото знаме ,това е решението да не умират украинци .

    13:16 21.08.2025

  • 8 Госあ

    9 0 Отговор
    Ако след войната се разположат някакви мироопазващи сили за конкретен период от време в остатъка от Украйна (което е нормално, апропо), те няма да бъдат на нато, а на ООН, което включва Китай, Индия, Бразилия и така нататък, в определени пропорции. Наркомана и нахалните западноевропейци нали са наясно с това ?

    13:16 21.08.2025

  • 9 Мдаа!

    6 1 Отговор
    Какво била готова да направи Русия? Ами тя го прави всеки ден, напредва по фронта!

    13:19 21.08.2025

  • 10 Крум

    3 0 Отговор
    Ей маркуч,нали не искаше срещи,преди да стигнеш до червения площад,сега запя катюша на нов глас.

    13:20 21.08.2025

  • 11 Дзегун

    2 0 Отговор
    "Зеленски поиска силна реакция от САЩ"
    И аз искам нова кола ама трябва да си я платя!

    13:20 21.08.2025

  • 12 Възpожденец 🇧🇬

    0 3 Отговор
    Разбира се, че ypoда Путлер няма да се срещне с Президент Зеленски. И с право, че изглежда нелепо и комично това нищoжеcтво до лидера на Свободния свят.

    Коментиран от #14, #18, #19, #27

    13:22 21.08.2025

  • 13 Анонимен

    2 0 Отговор
    След като беше хакната базата данни на генералния щаб на Украйна, стана ясна цифрата на убитите и безследно изчезналите украински военни - 1.7 милиона. Представител на хакерската групировка КилНет съобщи, че данните били съхранявани в облачната услуга на Майкрософт (OneDrive). Хакерската групировка получила достъп до пълния списък с убити и безследно изчезнали по години, с имена, лични данни, телефонни номера, имена на роднини, снимки на паспорти, снимки на военни билети, военни жетони, смъртни актове и др. документи. Данните вече са предоставени на някои медии.

    Убити и безследно-изчезнали по години:

    2022 г. - 118.5 хил.
    2023 г. - 405.4 хил.
    2024 г. - 595 хил.
    2025 г. - 621 хил.

    Хакването на базата данни на Генералния щаб на ВСУ с информация за загубите на украинските военни е извършено посредством работния компютър на ръководителя на логистичния отдел на ВСУ. След неговото отстраняване, както се твърди от КилНет, задълженията на началника временно се изпълняват от неговия заместник Дмитро Чайка.

    t . me/mash/67103

    13:24 21.08.2025

  • 14 ахахахахахах

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Искаш да кажеш лидерът на корумпирания свят:


    Депутатът Гончаренко обвини обкръжението на Зеленски в опит за пране на 5 милиарда евро

    Депутатът от Върховната рада Олексий Гончаренко (включен в списъка на терористите и екстремистите в Русия) направи изявление, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с доказателства за участието на обкръжението на президента Володимир Зеленски в мащабна схема за пране на пари с помощта на криптовалута. Според него това се отнася до компрометиращи материали, с които разполагат украинските антикорупционни органи.

    Депутатът разкри някои подробности за предполагаемата схема - според него пет милиарда евро са били скрити в криптовалутни активи. Освен това Гончаренко спомена, че германските правоохранителни органи са извършили претърсвания на лицето, чрез което, вероятно, е извършен опит за легализиране на тези средства.

    За да легитимират незаконно получените доходи, според депутата, сътрудниците на Зеленски са договорили придобиването на банка във Франция. Според този план финансовата институция е трябвало да бъде регистрирана на Олег Шурма, който е брат на Ростислав Шурма, бивш заместник-началник на кабинета на украинския президент.

    Коментиран от #21

    13:25 21.08.2025

  • 15 Леле каква готовоност проявява

    1 0 Отговор
    зеленияпор.
    Довчера беше забрани всякакви преговори, обаше му набиха канчето и сега винаги готов.

    13:25 21.08.2025

  • 16 Клета невежа копейка 🤪

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя":

    Донецк се къпе в блага след окупацията ... Опсс не се къпе защото нямат вода, режим на тока, няма работа, няма и кой да работи, защото всичкото трудоспособно население бе мобилизирано.
    Както е с цяла РФ, с изключение на 2-3 града, проектирани и построени от западняци.

    Коментиран от #26

    13:25 21.08.2025

  • 17 ники

    2 0 Отговор
    „За да обсъдим какво е готова да направи Украйна, първо трябва да чуем какво е готова да направи Русия“, каза Зеленски............ми ще спре да ви бие.......туй малко ли е

    13:26 21.08.2025

  • 18 Аз не бих казал, че Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":

    е лидер на свободния свят.

    13:26 21.08.2025

  • 19 Орк

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Прав си! Путин няма да се среща с нелепо и комично
    нищoжеcтво

    13:27 21.08.2025

  • 20 КОРАВ ЮНАК

    0 0 Отговор
    ИСКА ОТ ДОНИ ДА ВЗЕМА ПРОСТАМОЛ МАКС РАПИД ФОРТЕ ЧИНИ МУ СЕ ЧЕ ДЕДО Е НЕМОЩЕН

    13:28 21.08.2025

  • 21 ГРУ гайтанжиева

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ахахахахахах":

    Това са кремълски лъжи, разпространявани от полезни .. и д и о т и !

    13:29 21.08.2025

  • 22 Жълтенски

    0 0 Отговор
    Зеленото чудовище не е нормално. Няма как , не е в позицията да иска. Китай не можело да е гарант за сигурността на Украйна, ама Франция и UK може да са гарант за Русия. Този не подлежи на лекуване.

    13:29 21.08.2025

  • 23 Дух

    1 0 Отговор
    По случай днешният празник световен ден на Мандръсането искам да си заклещя главата във някои женски гръцки полов орган на някоя руса гъркиня

    13:31 21.08.2025

  • 24 русия е васал на Китай

    0 0 Отговор
    Император Си никога няма да позволи на васала си Пусин да се срещне със Зеленски .
    Китай ще водят тази война до последния opк, такива са и интересите.

    13:31 21.08.2025

  • 25 Злобното Джуджи

    0 0 Отговор
    Ако придурака Пусин беше Нетаняху, а жалка Русия Израел надали Зелката щеше да иска, изисква и настоява за нещо. Но имаме това, което имаме - безпомощна опожарена Русия, Русия в която денонощно вият сирени, падат бомби, горят заводи и складове, а нощем децата се спинят по тъмните стълбища тичайки към мазетата. Кошмар, който дори Гогол не би могъл да опише 😄

    13:31 21.08.2025

  • 26 Ако

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Клета невежа копейка 🤪":

    Населението на Русия е около 150 млн и няма кой да работи щото били мобилизирани колко трябва да е руската армия ....15 млн?!

    13:31 21.08.2025

  • 27 А АКО СЛОЖИ ШОРТИ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":

    ТЕНИСКА И ДЖАПАНКИ-ЩЕ ИЗГЛЕЖДА ЛИ ОК ЗА БОЛНОТО СИВО В КРАТУНАТА ТИ

    13:32 21.08.2025

  • 28 Така е

    0 0 Отговор
    Заленски иска целият свят да води война с него срещу Русия. Както му е обещано през 2014 г.

    13:32 21.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания