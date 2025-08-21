Зеленски поиска силна реакция от САЩ, ако Русия откаже среща

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев очаква „силна реакция“ от Вашингтон, ако руският му колега Владимир Путин не прояви готовност за двустранна среща, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Американският президент се опитва да посредничи за мир между двете воюващи страни, но призна, че Путин може да не желае да сключи сделка с Украйна.

„Отговорих веднага на предложението за двустранна среща, ние сме готови. Но какво, ако руснаците не са готови?“, заяви Зеленски по време на вчерашната пресконференция.

„Ако руснаците не са готови, бихме искали да видим силна реакция от САЩ“, допълни той.

Въпреки активната дипломация между Тръмп и лидерите на Русия и Украйна, пътят към мир остава несигурен, докато Вашингтон и съюзниците му обсъждат гаранциите за сигурност на Украйна.

Зеленски посочи, че не е ясно какви териториални отстъпки Москва би била готова да направи, за да сложи край на войната. По-рано Тръмп отбеляза, че и Киев, и Москва ще трябва да направят компромиси.

„За да обсъдим какво е готова да направи Украйна, първо трябва да чуем какво е готова да направи Русия“, каза Зеленски.

Украинският президент добави, че срещата с Путин ще бъде възможна след уточняване на рамката за гаранциите за сигурност на страната със западните партньори. Той спомена Швейцария, Австрия и Турция като потенциални домакини на преговорите.

„Искаме да постигнем разбирателство за архитектурата на гаранциите за сигурност в период от седем до десет дни. На базата на това разбирателство планираме тристранна среща с участието на американския президент Доналд Тръмп“, добави Зеленски.

„Смятаме, че е правилно срещата да се проведе на неутрално място в Европа“, подчерта той.

По отношение на Будапеща Зеленски заяви, че това би било „предизвикателно“, предвид отношението на Унгария към украинската подкрепа от началото на войната. Унгарският външен министър Петер Сиярто вече два пъти предложи страната му да бъде домакин на преговори между Киев и Москва.

Зеленски също така отбеляза, че Китай не може да бъде гарант за сигурността на Украйна, поради близостта му до Русия, и помолил Тръмп да убеди унгарския премиер Виктор Орбан да не блокира започването на преговори за присъединяване на Украйна към ЕС. „Президентът Тръмп обеща неговият екип да работи по този въпрос“, уточни той.

Украинският лидер коментира и ракетната атака срещу западната Закарпатска област, при която бяха ранени 15 души.

„Засега няма сигнал от Москва, че ще се ангажират със съдържателни преговори и ще сложат край на войната. Необходим е натиск тежки санкции, тежки мита“, посочи Зеленски.

Той добави, че Русия струпва войски в окупираната част на Южната Запорожка област и обяви, че Украйна успешно е тествала нова ракета „Фламинго“ с обсег от 3000 километра, чието масово производство трябва да започне в началото на следващата година.