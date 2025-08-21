Зеленски поиска силна реакция от САЩ, ако Русия откаже среща

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев очаква „силна реакция“ от Вашингтон, ако руският му колега Владимир Путин не прояви готовност за двустранна среща, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Американският президент се опитва да посредничи за мир между двете воюващи страни, но призна, че Путин може да не желае да сключи сделка с Украйна.
„Отговорих веднага на предложението за двустранна среща, ние сме готови. Но какво, ако руснаците не са готови?“, заяви Зеленски по време на вчерашната пресконференция.
„Ако руснаците не са готови, бихме искали да видим силна реакция от САЩ“, допълни той.
Въпреки активната дипломация между Тръмп и лидерите на Русия и Украйна, пътят към мир остава несигурен, докато Вашингтон и съюзниците му обсъждат гаранциите за сигурност на Украйна.
Зеленски посочи, че не е ясно какви териториални отстъпки Москва би била готова да направи, за да сложи край на войната. По-рано Тръмп отбеляза, че и Киев, и Москва ще трябва да направят компромиси.
„За да обсъдим какво е готова да направи Украйна, първо трябва да чуем какво е готова да направи Русия“, каза Зеленски.
Украинският президент добави, че срещата с Путин ще бъде възможна след уточняване на рамката за гаранциите за сигурност на страната със западните партньори. Той спомена Швейцария, Австрия и Турция като потенциални домакини на преговорите.
„Искаме да постигнем разбирателство за архитектурата на гаранциите за сигурност в период от седем до десет дни. На базата на това разбирателство планираме тристранна среща с участието на американския президент Доналд Тръмп“, добави Зеленски.
„Смятаме, че е правилно срещата да се проведе на неутрално място в Европа“, подчерта той.
По отношение на Будапеща Зеленски заяви, че това би било „предизвикателно“, предвид отношението на Унгария към украинската подкрепа от началото на войната. Унгарският външен министър Петер Сиярто вече два пъти предложи страната му да бъде домакин на преговори между Киев и Москва.
Зеленски също така отбеляза, че Китай не може да бъде гарант за сигурността на Украйна, поради близостта му до Русия, и помолил Тръмп да убеди унгарския премиер Виктор Орбан да не блокира започването на преговори за присъединяване на Украйна към ЕС. „Президентът Тръмп обеща неговият екип да работи по този въпрос“, уточни той.
Украинският лидер коментира и ракетната атака срещу западната Закарпатска област, при която бяха ранени 15 души.
„Засега няма сигнал от Москва, че ще се ангажират със съдържателни преговори и ще сложат край на войната. Необходим е натиск тежки санкции, тежки мита“, посочи Зеленски.
Той добави, че Русия струпва войски в окупираната част на Южната Запорожка област и обяви, че Украйна успешно е тествала нова ракета „Фламинго“ с обсег от 3000 километра, чието масово производство трябва да започне в началото на следващата година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:13 21.08.2025
2 Пич
13:13 21.08.2025
3 Делю Хайдутин
13:14 21.08.2025
4 други желания ?
13:14 21.08.2025
5 Нелигитимен президент –просяче
до пълната капитулация на киевския режим.
13:14 21.08.2025
6 Ганя
Коментиран от #16
13:15 21.08.2025
7 Хайо
13:16 21.08.2025
8 Госあ
13:16 21.08.2025
9 Мдаа!
13:19 21.08.2025
10 Крум
13:20 21.08.2025
11 Дзегун
И аз искам нова кола ама трябва да си я платя!
13:20 21.08.2025
12 Възpожденец 🇧🇬
Коментиран от #14, #18, #19, #27
13:22 21.08.2025
13 Анонимен
Убити и безследно-изчезнали по години:
2022 г. - 118.5 хил.
2023 г. - 405.4 хил.
2024 г. - 595 хил.
2025 г. - 621 хил.
Хакването на базата данни на Генералния щаб на ВСУ с информация за загубите на украинските военни е извършено посредством работния компютър на ръководителя на логистичния отдел на ВСУ. След неговото отстраняване, както се твърди от КилНет, задълженията на началника временно се изпълняват от неговия заместник Дмитро Чайка.
t . me/mash/67103
13:24 21.08.2025
14 ахахахахахах
До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":Искаш да кажеш лидерът на корумпирания свят:
Депутатът Гончаренко обвини обкръжението на Зеленски в опит за пране на 5 милиарда евро
Депутатът от Върховната рада Олексий Гончаренко (включен в списъка на терористите и екстремистите в Русия) направи изявление, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с доказателства за участието на обкръжението на президента Володимир Зеленски в мащабна схема за пране на пари с помощта на криптовалута. Според него това се отнася до компрометиращи материали, с които разполагат украинските антикорупционни органи.
Депутатът разкри някои подробности за предполагаемата схема - според него пет милиарда евро са били скрити в криптовалутни активи. Освен това Гончаренко спомена, че германските правоохранителни органи са извършили претърсвания на лицето, чрез което, вероятно, е извършен опит за легализиране на тези средства.
За да легитимират незаконно получените доходи, според депутата, сътрудниците на Зеленски са договорили придобиването на банка във Франция. Според този план финансовата институция е трябвало да бъде регистрирана на Олег Шурма, който е брат на Ростислав Шурма, бивш заместник-началник на кабинета на украинския президент.
Коментиран от #21
13:25 21.08.2025
15 Леле каква готовоност проявява
Довчера беше забрани всякакви преговори, обаше му набиха канчето и сега винаги готов.
13:25 21.08.2025
16 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #6 от "Ганя":Донецк се къпе в блага след окупацията ... Опсс не се къпе защото нямат вода, режим на тока, няма работа, няма и кой да работи, защото всичкото трудоспособно население бе мобилизирано.
Както е с цяла РФ, с изключение на 2-3 града, проектирани и построени от западняци.
Коментиран от #26
13:25 21.08.2025
17 ники
13:26 21.08.2025
18 Аз не бих казал, че Путин
До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":е лидер на свободния свят.
13:26 21.08.2025
19 Орк
До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":Прав си! Путин няма да се среща с нелепо и комично
нищoжеcтво
13:27 21.08.2025
20 КОРАВ ЮНАК
13:28 21.08.2025
21 ГРУ гайтанжиева
До коментар #14 от "ахахахахахах":Това са кремълски лъжи, разпространявани от полезни .. и д и о т и !
13:29 21.08.2025
22 Жълтенски
13:29 21.08.2025
23 Дух
13:31 21.08.2025
24 русия е васал на Китай
Китай ще водят тази война до последния opк, такива са и интересите.
13:31 21.08.2025
25 Злобното Джуджи
13:31 21.08.2025
26 Ако
До коментар #16 от "Клета невежа копейка 🤪":Населението на Русия е около 150 млн и няма кой да работи щото били мобилизирани колко трябва да е руската армия ....15 млн?!
13:31 21.08.2025
27 А АКО СЛОЖИ ШОРТИ
До коментар #12 от "Възpожденец 🇧🇬":ТЕНИСКА И ДЖАПАНКИ-ЩЕ ИЗГЛЕЖДА ЛИ ОК ЗА БОЛНОТО СИВО В КРАТУНАТА ТИ
13:32 21.08.2025
28 Така е
13:32 21.08.2025