„Телеграм“ се превръща в средище на престъпната дейност в Турция

21 Август, 2025 21:14 906 8

Улесненият достъп до платформата и каналите, в които се развива престъпна дейност, също спомага за увеличаването на престъпленията в страната

„Телеграм“ се превръща в средище на престъпната дейност в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Популярната платформа „Телеграм“, която към момента използват близо 10 милиона души в Турция, се превръща в средище на престъпната дейност в страната, предупреждава технологичният експерт Уфук Каракуллукджу, цитиран от „Дейли сабах“, предаде БТА.

По думите на експерта незаконно съдържание като материали, нарушаващи обществения морал, видеоклипове, включващи малтретиране на животни, както и лични данни, се търгуват свободно срещу пари в някои от групите в „Телеграм“, като в същото време членовете на тези групи говорят неуважително срещу различни религиозни групи и се подиграват със загинали турски военнослужещи.

„Платформата „Телеграм“ няма нито офис, нито представителство в Турция. Няма канал, по който да се обърне внимание или да се търси отговорност за случващото се“, споделя още Каракуллукджу, като отбелязва, че заради политиката на „Телеграм“, според която никаква потребителска информация не се споделя с Турция и други страни, много от потребителите остават анонимни и могат да извършват нелегална дейност практически безнаказано.

Улесненият достъп до платформата и каналите, в които се развива престъпна дейност, също спомага за увеличаването на престъпленията в страната, смята експертът. „Важно е да отбележим и факта, че изпращането на големи файлове в „Телеграм“ става значително по-лесно в сравнение с други платформи, което допълнително улеснява търговията с лични данни, банкови сметки и друга ключова информация“, споделя още той.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И не само

    11 2 Отговор
    в Турция, бабо Маро.

    Коментиран от #5, #6

    21:31 21.08.2025

  • 2 Даката

    5 10 Отговор
    Телеграм си е руска гадост, естествено че ще е престъпна.

    21:38 21.08.2025

  • 3 Учуден

    4 2 Отговор
    Защо "се превръща"? Телеграм е такъв от самото му създаване.

    21:39 21.08.2025

  • 4 ооо Ариел Шарон

    3 2 Отговор
    Защо не си жив, да видиш Турция до къде падна в 1396 год! Кемал Ататюрк, защо не си жив да видиш джихадите как те изстриха Великият Кемал Ататюрк, с майка българка!

    21:42 21.08.2025

  • 5 Абе ,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "И не само":

    Чий е Телеграмм ?

    Коментиран от #8

    21:50 21.08.2025

  • 6 мдаааа

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "И не само":

    Престъпници само у тая медия ..

    21:51 21.08.2025

  • 7 Лучано

    6 2 Отговор
    Руската мафия пуска дълбоки корени !

    21:52 21.08.2025

  • 8 Рушки

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Абе ,":

    Ченал

    22:18 21.08.2025

