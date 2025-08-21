„Телеграм“ се превръща в средище на престъпната дейност в Турция

Популярната платформа „Телеграм“, която към момента използват близо 10 милиона души в Турция, се превръща в средище на престъпната дейност в страната, предупреждава технологичният експерт Уфук Каракуллукджу, цитиран от „Дейли сабах“, предаде БТА.

По думите на експерта незаконно съдържание като материали, нарушаващи обществения морал, видеоклипове, включващи малтретиране на животни, както и лични данни, се търгуват свободно срещу пари в някои от групите в „Телеграм“, като в същото време членовете на тези групи говорят неуважително срещу различни религиозни групи и се подиграват със загинали турски военнослужещи.

„Платформата „Телеграм“ няма нито офис, нито представителство в Турция. Няма канал, по който да се обърне внимание или да се търси отговорност за случващото се“, споделя още Каракуллукджу, като отбелязва, че заради политиката на „Телеграм“, според която никаква потребителска информация не се споделя с Турция и други страни, много от потребителите остават анонимни и могат да извършват нелегална дейност практически безнаказано.

Улесненият достъп до платформата и каналите, в които се развива престъпна дейност, също спомага за увеличаването на престъпленията в страната, смята експертът. „Важно е да отбележим и факта, че изпращането на големи файлове в „Телеграм“ става значително по-лесно в сравнение с други платформи, което допълнително улеснява търговията с лични данни, банкови сметки и друга ключова информация“, споделя още той.