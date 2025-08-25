Турският министър на транспорта качи видео как шофира с 224 км/ч, глобиха го

Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу е бил глобен за превишена скорост, след като е споделил в социалните медии видеокадри, на които кара с 224 км/ч по магистрала, съoбщава турският новинарски сайт Т24, цитиран от БТА.
Уралоглу е споделил в социалните медии видеото, на което шофира със скорост, значително по-висока от допустимото, с цел да рекламира автомагистралата между столицата Анкара и град Нигде.
В кадри, заснети вътре в автомобила, се забелязва, че министър Уралоглу е карал с до 224 км/ч, въпреки че максималната скорост по магистралите в Турция е 140 км/ч.
Постът му предизвика бурните реакции на потребителите в социалните медии.
Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… 📹🎶— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025
Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/iGToOlTpfD
"Защо не спазвате правилата за скорост, г-н министър?", пита един от потребителите, а друг отбелязва: "Това е страна, в която министърът не спазва ограниченията на скоростта, а на хората се налагат глоби без проблем".
След вълната от реакции министърът съобщи, че е бил засечен от радар по пътя и е получил глоба за шофирането си с висока скорост.
"Седнах зад волана, за да видя състоянието на магистралата Анкара – Нигде. Без да разбера, за кратко, съм превишил ограничението на скоростта", написа министърът и добави, че "спазването на ограниченията на скоростта е задължително за всички".
"Необходимите правни мерки са предприети от пътната полиция. Уведомявам обществеността, че в бъдеще ще бъда много по-внимателен", посочи още Уралоглу.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ферхонде
Коментиран от #2
13:10 25.08.2025
2 честен ционист
До коментар #1 от "Ферхонде":Ако беше хвърлил някоя пачка през прозореца, да са си затворили очите за скоростта. Но да, в случая е сполучлив ПР.
13:12 25.08.2025
3 минаващ
Коментиран от #4
13:14 25.08.2025
4 Солунската банка
До коментар #3 от "минаващ":Един бивш БГ министър на транспорта кара пиян моторна шейна и да утрепа дете, но нито го глобиха, нито в затвора лежа.
Коментиран от #8, #14
13:18 25.08.2025
5 Учуден
Коментиран от #9, #10
13:23 25.08.2025
6 И кво ?!
13:25 25.08.2025
7 Хасковски каунь
13:26 25.08.2025
8 Един шофьор
До коментар #4 от "Солунската банка":А друг министър на финансите го хванаха с крадена кола и нищо!
13:26 25.08.2025
9 Ми то ......
До коментар #5 от "Учуден":Тия камери имат софтуер и всички главни КЛЕЧКИ са задраскани за тях .....даже и бусовете със които пренасят мигрантите , цигарите , наркотиците....... Затуй !!!!!
13:26 25.08.2025
10 Хи хи хи
До коментар #5 от "Учуден":Боко има неотложни работи едно време бързаше да се прибере но не през Орлов мост и го заобикаляше ...все едно е заразен от ЧУМА , а сега е оперен като паун !!!!!
13:30 25.08.2025
11 Пътувах
13:32 25.08.2025
12 Неподписан
13:34 25.08.2025
13 Цвете
13:46 25.08.2025
14 да припомня
До коментар #4 от "Солунската банка":Кара пиян и утрепа не кое да е, а собственото си дете...
13:55 25.08.2025
15 хе хе хе
14:05 25.08.2025