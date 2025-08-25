Новини
Турският министър на транспорта качи видео как шофира с 224 км/ч, глобиха го

25 Август, 2025 13:06 1 345 15

След вълната от реакции министърът съобщи, че е бил засечен от радар по пътя и е получил глоба

Турският министър на транспорта качи видео как шофира с 224 км/ч, глобиха го - 1
Стопкадър: X/ Abdulkadir URALOĞLU
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу е бил глобен за превишена скорост, след като е споделил в социалните медии видеокадри, на които кара с 224 км/ч по магистрала, съoбщава турският новинарски сайт Т24, цитиран от БТА.

Уралоглу е споделил в социалните медии видеото, на което шофира със скорост, значително по-висока от допустимото, с цел да рекламира автомагистралата между столицата Анкара и град Нигде.

В кадри, заснети вътре в автомобила, се забелязва, че министър Уралоглу е карал с до 224 км/ч, въпреки че максималната скорост по магистралите в Турция е 140 км/ч.

Постът му предизвика бурните реакции на потребителите в социалните медии.

"Защо не спазвате правилата за скорост, г-н министър?", пита един от потребителите, а друг отбелязва: "Това е страна, в която министърът не спазва ограниченията на скоростта, а на хората се налагат глоби без проблем".

След вълната от реакции министърът съобщи, че е бил засечен от радар по пътя и е получил глоба за шофирането си с висока скорост.

"Седнах зад волана, за да видя състоянието на магистралата Анкара – Нигде. Без да разбера, за кратко, съм превишил ограничението на скоростта", написа министърът и добави, че "спазването на ограниченията на скоростта е задължително за всички".

"Необходимите правни мерки са предприети от пътната полиция. Уведомявам обществеността, че в бъдеще ще бъда много по-внимателен", посочи още Уралоглу.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ферхонде

    4 2 Отговор
    Това е ПР акция.

    Коментиран от #2

    13:10 25.08.2025

  • 2 честен ционист

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ферхонде":

    Ако беше хвърлил някоя пачка през прозореца, да са си затворили очите за скоростта. Но да, в случая е сполучлив ПР.

    13:12 25.08.2025

  • 3 минаващ

    4 3 Отговор
    Много ВЪ с колко е карал министърът . Все ми е тая за него и данданията около него .

    Коментиран от #4

    13:14 25.08.2025

  • 4 Солунската банка

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "минаващ":

    Един бивш БГ министър на транспорта кара пиян моторна шейна и да утрепа дете, но нито го глобиха, нито в затвора лежа.

    Коментиран от #8, #14

    13:18 25.08.2025

  • 5 Учуден

    9 1 Отговор
    А боко кара със 300 и не са го глобили .....що тъй ????

    Коментиран от #9, #10

    13:23 25.08.2025

  • 6 И кво ?!

    6 1 Отговор
    Балканска картинка !

    13:25 25.08.2025

  • 7 Хасковски каунь

    12 0 Отговор
    Тук щяха да уволнят радарджията

    13:26 25.08.2025

  • 8 Един шофьор

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Солунската банка":

    А друг министър на финансите го хванаха с крадена кола и нищо!

    13:26 25.08.2025

  • 9 Ми то ......

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Учуден":

    Тия камери имат софтуер и всички главни КЛЕЧКИ са задраскани за тях .....даже и бусовете със които пренасят мигрантите , цигарите , наркотиците....... Затуй !!!!!

    13:26 25.08.2025

  • 10 Хи хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Учуден":

    Боко има неотложни работи едно време бързаше да се прибере но не през Орлов мост и го заобикаляше ...все едно е заразен от ЧУМА , а сега е оперен като паун !!!!!

    13:30 25.08.2025

  • 11 Пътувах

    2 0 Отговор
    В Турция по друга нова магистрала ,и аз без да искам вдигнах 200 ,четири платна в посока няма коли нормално едаже е по безопасно от колкото в Германия

    13:32 25.08.2025

  • 12 Неподписан

    0 0 Отговор
    Абдулкадир,залесете покрай магистралата

    13:34 25.08.2025

  • 13 Цвете

    2 0 Отговор
    И ТАМ ЛИ " ДАВАТ, РАЗРЕШАВАТ " ??? ТАКИВА СКОРОСТИ???? ЩОМ МИНИСТЪРА СИ ГО ПОЗВОЛЯВА, ДО КЪДЕ СА СТИГНАЛИ.

    13:46 25.08.2025

  • 14 да припомня

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Солунската банка":

    Кара пиян и утрепа не кое да е, а собственото си дете...

    13:55 25.08.2025

  • 15 хе хе хе

    0 0 Отговор
    абе турците нямаха ли някакви си техни супер дупер турски коли дето щяха да сринат германския пазар с които толкова се хвалиха. Що карат Аудита?

    14:05 25.08.2025

