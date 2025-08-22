CNN: САЩ може да използват дронове като част от гаранциите за сигурност на Украйна

САЩ обмислят различни варианти за въздушна подкрепа като част от бъдещите гаранции за сигурност за Украйна, с предпочитание към използването на безпилотни летателни апарати, а не на самолети с фиксирани крила, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници.

Според тях, военните са обсъдили широк спектър от варианти тази седмица, като въздушната подкрепа е една от основните теми. Макар че в администрацията на Тръмп има „известна загриженост“ относно изпращането на американски пилоти за изпълнение на пилотирани мисии над Украйна, има „много отвореност“ към идеята за използване на дронове.

Възможността американски пилоти да извършват наблюдателни полети над Украйна също се разглежда като „временен вариант“. Това би осигурило изображения с висока резолюция от фронтовата линия, без да е необходимо американски изтребители да изпълняват мисии за въздушно полицейско управление.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Fox News, че гаранциите за сигурност за Украйна не могат да включват защита от НАТО. Той добави, че Съединените щати биха били готови да помогнат на Европа, особено „ако говорим за въздушна мощ“, без да обяснява какво точно има предвид. Той отбеляза също, че няма да има американски войски на украинска територия, докато той е президент на САЩ.

Темата за изпращането на западни войски в Украйна, ако кризата бъде разрешена, отново беше активно повдигната от европейските политици след срещата на Володимир Зеленски с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник. Москва е против присъствието на войски на НАТО в Украйна, позиция, която беше повторена същия ден от говорителя на руското външно министерство Мария Захарова. В четвъртък външният министър Сергей Лавров подчерта, че предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна чрез „чуждестранна военна намеса в някоя част от украинската територия“ би било неприемливо за Русия.