Наводнение погуби 12 туристи в Северен Китай

Броят на загиналите от наводненията туристи в автономния район Вътрешна Монголия в Северен Китай нарасна до 12, съобщи Синхуа.

Според агенцията властите са мобилизирали над 1 600 спасители за провеждане на издирвателната операция. Тялото на последния от туристите, отнесени заедно с колите им от мощния поток, беше намерено в петък сутринта.

миналата седмица бе съобщено за осем жертви и четирима изчезнали. Инцидентът е станал на 16 август в 22:00 часа пекинско време в туристически лагер в град Баян Нур.