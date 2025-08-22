Новини
Свят »
Венецуела »
Бойни кораби на САЩ може да достигнат бреговете на Венецуела през уикенда

22 Август, 2025 06:54, обновена 22 Август, 2025 06:58 954 12

  • кораби-
  • сащ-
  • венецуела-
  • наркокартели

Те са част от операция за борба с наркокартелите

Бойни кораби на САЩ може да достигнат бреговете на Венецуела през уикенда - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски кораби може да достигнат бреговете на Венецуела през уикенда като част от операция за борба с наркокартелите, съобщи катарският телевизионен канал Ал Джазира.

„Президентът Тръмп е бил много ясен и последователен. Той е ангажиран да използва всеки американски ресурс, за да спре потока от наркотици в нашата страна и да подведе под отговорност виновните“, заяви във вторник прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит.

Според канала операцията се провежда в отговор на засиления натиск от администрацията на американския президент Доналд Тръмп върху венецуелския президент Николас Мадуро. Тръмп обвинява Мадуро в престъпления, са свързани с трафик на наркотици.

На 19 август Ройтерс, позовавайки се на източници в Пентагона, съобщи, че три разрушителя на ВМС на САЩ скоро ще пристигнат в южната част на Карибите и ще бъдат разположени край бреговете на Венецуела, „за да провеждат операции за борба с наркокартелите“. Корабите ще извършват разузнавателни и наблюдателни мисии, както и ще извършват прецизни удари, ако е необходимо. На борда им има около 4,5 хиляди военнослужещи.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 НЕ СА БОИНИ

    19 4 Отговор
    А ТЪРГОВСКИ И ПРОДАВАТ ДЕМОКРАЦИЯ ----ЕКСПОРТ НА ДЕМОКРАЦИЯ

    07:04 22.08.2025

  • 2 Според мен🤔

    3 18 Отговор
    Maдуро ще бъде арестуван преди колегата си в бункера под Кремъл.

    Коментиран от #3

    07:04 22.08.2025

  • 3 А според мен

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Според мен🤔":

    Геврека ти е с наи голямата дупка

    07:09 22.08.2025

  • 4 оня с коня

    2 15 Отговор
    Реакцията на Тръмп е разбираема - да спре Потокът Наркотици към Америка.И тук възниква въпроса:След като Мадуро вижда че е мразен от Тръмп и Америка,защо не пренасочи Наркотишците към Русия,при положение че с Путин са приятели?

    Коментиран от #6

    07:13 22.08.2025

  • 5 бай Бай

    16 2 Отговор
    Все другите им виновни, че американците лакоми за дрога.
    То Мексико, то Китай, то Венецуела.
    Да си оправят вътрешното търсене и консумация първо.
    Ама там мита не действат.

    07:15 22.08.2025

  • 6 коня на оня

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    пренасочва се потока с петрол -нарцотиците са колумбииски

    07:18 22.08.2025

  • 7 Механик

    7 0 Отговор
    "Бойни к ораби на САЩ МОЖЕ...", "Дронове на САЩ МОЖЕ..." -може, може, ама може и да не може.
    То може да се окаже, че имам дядо милиардер! Ама ключовата дума е "може".

    07:23 22.08.2025

  • 8 ежко

    8 2 Отговор
    Кой всъщност внася наркотици в САЩ, Веницуела или Колумбия?А.....ще се бием Веницуела, щото ни трябват петрола,въглищата и т.н......

    07:27 22.08.2025

  • 9 Дред

    9 0 Отговор
    Повтаря се историята с Нориега, след като пое контрола над Панамския канал , го обвиниха в търговия с наркотици, окупираха страната, а него го прибраха на сигурно в американски затвор. Американските рафинерии имат нужда от фракции на венецуелски петрол, но от доста години плащат рядко , щото нямало демокрация. Дължат стотици милиарди долари.

    07:28 22.08.2025

  • 10 ха ха

    0 0 Отговор
    вече не изнасят "демокрация"

    07:46 22.08.2025

  • 11 Докога ще го търпите

    0 1 Отговор
    Обръснете мустака на терориста Мадуро и го хвърлете в Гуантанамо.

    07:48 22.08.2025

  • 12 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Измислиха причина за намеса. Тя ще бъде подета и от нашите папагалчета

    07:53 22.08.2025