Бойни кораби на САЩ може да достигнат бреговете на Венецуела през уикенда

Американски кораби може да достигнат бреговете на Венецуела през уикенда като част от операция за борба с наркокартелите, съобщи катарският телевизионен канал Ал Джазира.

„Президентът Тръмп е бил много ясен и последователен. Той е ангажиран да използва всеки американски ресурс, за да спре потока от наркотици в нашата страна и да подведе под отговорност виновните“, заяви във вторник прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит.

Според канала операцията се провежда в отговор на засиления натиск от администрацията на американския президент Доналд Тръмп върху венецуелския президент Николас Мадуро. Тръмп обвинява Мадуро в престъпления, са свързани с трафик на наркотици.

На 19 август Ройтерс, позовавайки се на източници в Пентагона, съобщи, че три разрушителя на ВМС на САЩ скоро ще пристигнат в южната част на Карибите и ще бъдат разположени край бреговете на Венецуела, „за да провеждат операции за борба с наркокартелите“. Корабите ще извършват разузнавателни и наблюдателни мисии, както и ще извършват прецизни удари, ако е необходимо. На борда им има около 4,5 хиляди военнослужещи.