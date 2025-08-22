Тайван планира военни разходи до 5% от БВП до 2030 г.

Тайванският президент Уилям Лай заяви днес, че се надява разходите за отбрана да достигнат 5% от брутния вътрешен продукт до 2030 г., като по този начин повишава целта за укрепване на военния бюджет на острова, за която настоява Вашингтон, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вчера правителството обяви, че бюджетът за отбрана за следващата година ще достигне 3,32% от БВП. За първи път в него ще бъдат включени и разходите за брегова охрана, за да се приравни към „модела на НАТО“, посочи Лай.

Тази стъпка идва на фона на засиления военен и политически натиск от Китай, който разглежда демократично управлявания Тайван като своя територия, но Тайпе категорично отхвърля претенциите му. В същото време Тайван е изправен пред призивите на Вашингтон да увеличи собствените си военни разходи, подобно на натиска върху европейските съюзници.

По време на посещение на военноморска база на североизточното крайбрежие на Тайван, Лай заяви, че заплахите от Китай са нараснали през последните години и изрази надежда, че разходите за отбрана по стандартите на НАТО ще достигнат 5% от БВП преди 2030 г.

„Това не само показва решимостта на страната ни да защитава националната сигурност и да опазва демокрацията, свободата и човешките права, това показва и нашата готовност да застанем рамо до рамо с международната общност, за да упражним съвместна възпираща сила и да поддържаме мира и стабилността в Индо-тихоокеанския регион“, заяви Лай във видеообръщение, разпространено от неговата канцелария.

Президентът добави, че правителството ще настоява за сътрудничество с „международни съюзници“ за научноизследователска и развойна дейност в областта на оръжията, както и за тяхното производство, без да дава повече подробности.

САЩ са най-големият чуждестранен доставчик на оръжие за Тайван, въпреки че между двете страни няма официални дипломатически отношения. Освен това Тайван развива собствено производство на оръжие от изтребители до балистични ракети, отбелязва Ройтерс.